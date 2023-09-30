+7 у «Краснодара» от «Зенита». Больше верится в чемпионство?

Отрыв после 10 туров.

«Краснодар» победил «Рубин» (2:0), «Зенит» проиграл «Оренбургу» (1:3) – и после трети чемпионата между командами впечатляющие семь очков разрыва.

Краснодарцы точно сохранят первое место, зенитовцы могут выпасть и из топ-6, если в воскресенье выиграют «Спартак» с «Динамо».

Естественно, для «Краснодара» это лучший старт в истории – каждая новая победа только укрепляет.

Само собой, после пяти чемпионств подряд мы сравниваем краснодарский ход именно с «Зенитом», хоть сейчас команда Сергея Семака и не главный преследователь.

● Семи очков отставания от лидера у «Зенита» по ходу сезона не бывало с 2018-го . Тогда расшатанная команда Роберто Манчини перед последним туром шла вне тройки, за пять туров до конца отлетела на восемь баллов и закончила сезон пятой как раз в семи очках от чемпионского «Локомотива» Юрия Семина. «Краснодар», кстати, был выше – четвертым.

● Для «Зенита» Семака максимум отставания от первого места до этого сезона – три очка в РПЛ-2020/21, тогда после 12-го тура лидировал «Спартак», но уже в 16-м зенитовцы сравнялись, а в 18-м стали единолично первыми сами.

● «Зенит» набрал лишь 17 очков после стартовых 10 туров – это худший старт с сезона-2011/12, когда было 16. При Семаке до этого не набирали меньше 21 очка.

У краснодарцев все еще ни одного поражения, у «Зенита» – уже три.

«Краснодар» после кубкового «Пари НН» в чемпионате сыграл дома с «Ростовом» до паузы на сборные, а после съездит к «Балтике» и ЦСКА.

Потом у них в календаре РПЛ домашние «Крылья Советов» с нынешнего второго места и выезд к «Зениту» – 11 ноября.

После трети сезона вы уже больше верите в чемпионство «Краснодара»?

Фото: vk.com/fckrasnodar