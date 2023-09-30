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+7 у «Краснодара» от «Зенита». Больше верится в чемпионство?

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Отрыв после 10 туров.

«Краснодар» победил «Рубин» (2:0), «Зенит» проиграл «Оренбургу» (1:3) – и после трети чемпионата между командами впечатляющие семь очков разрыва.

Краснодарцы точно сохранят первое место, зенитовцы могут выпасть и из топ-6, если в воскресенье выиграют «Спартак» с «Динамо».

Естественно, для «Краснодара» это лучший старт в истории – каждая новая победа только укрепляет.

Само собой, после пяти чемпионств подряд мы сравниваем краснодарский ход именно с «Зенитом», хоть сейчас команда Сергея Семака и не главный преследователь.

Семи очков отставания от лидера у «Зенита» по ходу сезона не бывало с 2018-го. Тогда расшатанная команда Роберто Манчини перед последним туром шла вне тройки, за пять туров до конца отлетела на восемь баллов и закончила сезон пятой как раз в семи очках от чемпионского «Локомотива» Юрия Семина. «Краснодар», кстати, был выше – четвертым.

● Для «Зенита» Семака максимум отставания от первого места до этого сезона – три очка в РПЛ-2020/21, тогда после 12-го тура лидировал «Спартак», но уже в 16-м зенитовцы сравнялись, а в 18-м стали единолично первыми сами.

● «Зенит» набрал лишь 17 очков после стартовых 10 туров – это худший старт с сезона-2011/12, когда было 16. При Семаке до этого не набирали меньше 21 очка.

У краснодарцев все еще ни одного поражения, у «Зенита» – уже три.

«Краснодар» после кубкового «Пари НН» в чемпионате сыграл дома с «Ростовом» до паузы на сборные, а после съездит к «Балтике» и ЦСКА.

Потом у них в календаре РПЛ домашние «Крылья Советов» с нынешнего второго места и выезд к «Зениту» – 11 ноября.

После трети сезона вы уже больше верите в чемпионство «Краснодара»?

Фото: vk.com/fckrasnodar

Золото «Краснодара» – верите?
938 голосов
Да!
35%
Краснодар
Побольше, но не до конца
38%
премьер-лига Россия
Нет
27%
Зенит

51 комментарий

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Bring Me The Horizon
Хотелось бы, чтобы быки выиграли чемпионат!
+39
-6
+33
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Фантом
Я, хотя и болельщик "Зенита", не буду сильно против, если "Краснодар" станет чемпионом. Они заслужили, да и интереснее будет.
+25
-6
+19
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Фантом
Я, хотя и болельщик "Зенита", не буду сильно против, если "Краснодар" станет чемпионом. Они заслужили, да и интереснее будет.
ты не болельщик Зенита, а глор обыкновенный)
+20
-6
+14
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Stas Politik
Многое прояснит матч 11 ноября в Питере. Если Краснодар его выиграет, то уже можно будет говорить о реальных шансах на чемпионство, хотя и это всё ещё первый круг будет. Плюс, совершенно непонятно, что будет со всеми командами в весеннем отрезке после длинной паузы, в котором некоторые команды не редко выступают диаметрально противоположно осеннему.
+15
-2
+13
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Никита Самарин
Ответ Bring Me The Horizon
Хотелось бы, чтобы быки выиграли чемпионат!
Учитывая сколько сделал Галицкий для российского футбола, однозначно хочется увидеть Краснодар с трофеем.
+9
-2
+7
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Novak
Краснодар всегда был плюшевым, год за годом концовки сливал. Если смогут это побороть, то станут чемпионом. Но верится с трудом, конечно.
+5
-2
+3
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Michael_the_creator
За Сергея Николаевича пора бы уже
+3
0
+3
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Михаил Панюков
пока рано. если к зиме будет такой отрыв от второго места, то это уже огромный шаг. там уже и трансферы могут быть на усиление, и подготовка зимняя будет учитывать важность результата. и мотивация футболистов.
по игре сейчас Краснодар очевидно сильнее всех. хотя игра и не яркая. но это только здесь и сейчас.
+3
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a2wai
Ответ teo_heel
Ну Краснодар тот ещё "проект" одного "магнитного" бизнесмена. Ему надоело смотреть, как его бездарный проект сливает всё что только возможно слить и решил купить чемпионство. Зенит видимо не особо против, им видимо самим надоело тратиться на чемпионства.
Да-да, купит, продолжайте верить в эти басни)
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Виктор
Помнится, за 10-12 туров до конца чемпионата, когда у Зенита был отрыв более десяти очков, вы все говорили, что этот отрыв легко отыгрываются. Что изменилось сейчас, когда прошло всего 10 туров?
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Groznyi2024
Ответ Анатолий Дмитриевич
ты не болельщик Зенита, а глор обыкновенный)
Ну я болельщик Зенита и тоже буду рад чемпионству быков
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teo_heel
Ответ MustOilHelsinki
В сезоне 2011/12 как раз Зенит и выиграл чемпионат. Тот сезон был переходным, но Зенит шёл лидером уже после 30 туров. Вообще сложно давать прогнозы. Хватит ли Краснодар до конца сезона? Сумеет ли Зенит выдать серию из победных матчей? Будем смотреть дальше
Ну учитывая, что Зенит уже три матча проиграл за первые десять туров. И ладно Оренбургу и Локомотиву, это ожидалось, но как они Динамо слили... :D
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Антон Александров
Хоть Быки, хоть кто пусть станет чемпионом, но только не фк газпром, отвратная команда, которая угробила наш чемпионат, видимо питерские к чему не прикоснуться - все плесенью покрывается, видно по "прогрессу" страны.
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Agent Smith
Хочу победы Краснодара. Хотя бы для того, чтобы поржать над Уткиным, который поздравил Зенит с чемпионством 2024 по окончанию прошлого сезона😁⚽️
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MustOilHelsinki
В сезоне 2011/12 как раз Зенит и выиграл чемпионат. Тот сезон был переходным, но Зенит шёл лидером уже после 30 туров. Вообще сложно давать прогнозы. Хватит ли Краснодар до конца сезона? Сумеет ли Зенит выдать серию из победных матчей? Будем смотреть дальше
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bedLaM
Жаль быки отошли от своего стиля, если бы с ним так отлично шли и выиграли чемпионат, было бы очень красиво.
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teo_heel
Ответ Карл_Иваныч
Футбол это давно уже не "про спорт", а "про деньги" и всё что происходит до зимней паузы - игры букмекеров, всерьёз оценивать их результаты и строить прогнозы могут только искренне верующие в честную игру и спортивные принципы. Как только наивные любители "поставить рупь и сорвать сто" начнут массово ставить на "Краснодар" и "крылышки" чудеса тут же закончатся и начнётся чемпионская серия условного "Зенита" или ЦСКА и снова "большие игроки" поднимут денег на провинциальных лошках.
К сожалению не все это понимают. Большой спорт (в особенности соккер, он же футбол по правилам ассоциации) уже давно "играется" в кабинетах. Игроки на поле по сути актёры, что исполняют выданный им сценарий.
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MAXIMum1
Хватит уже чемпионства раздавать. То после 3-х, то после 5-ти туров. Теперь после 10-ти. Играть ещё 20 туров, сто раз всё поменяется.
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Виктор Бабенко
рано!
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FilthyFrank
Очень рад за Краснодар, надеюсь возьмут первый трофей в своей истории!
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иван кочубей
Ответ Aleksandr Morozov
Вот столько.
не-а чуть меньше.
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Посторонним В
Ну вы бы еще от Балтики отрыв померяли)) Там вообще уже можно праздновать.
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Alex_V69
Зенит пока на чемпионство не играет. Основательности нет. Так что, если чемпионом станет Краснодар, то это будет заслуженно. Да и болельщики Краснодара заждались.
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teo_heel
Ответ a2wai
Да-да, купит, продолжайте верить в эти басни)
А как иначе с этим клубом? Они ничего сами не выиграли, даже повышение в Премьер-лигу они не заработали по спортивному принципу, с пятого места повышение, тоже мне, великий клуб. Галицкий устал от того, что его команда не может ничего выиграть (два слитых финала кубка, максимум бронза в чемпионате), почему бы не слить остатки сбережений на чемпионство?
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justbored
Ответ Mbest77
Семак, прекращай
Я из другого клуба, который после каждого удачного старта тоже в чемпионы начинают пророчить.
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