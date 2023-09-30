+7 у «Краснодара» от «Зенита». Больше верится в чемпионство?
Отрыв после 10 туров.
«Краснодар» победил «Рубин» (2:0), «Зенит» проиграл «Оренбургу» (1:3) – и после трети чемпионата между командами впечатляющие семь очков разрыва.
Краснодарцы точно сохранят первое место, зенитовцы могут выпасть и из топ-6, если в воскресенье выиграют «Спартак» с «Динамо».
Естественно, для «Краснодара» это лучший старт в истории – каждая новая победа только укрепляет.
Само собой, после пяти чемпионств подряд мы сравниваем краснодарский ход именно с «Зенитом», хоть сейчас команда Сергея Семака и не главный преследователь.
● Семи очков отставания от лидера у «Зенита» по ходу сезона не бывало с 2018-го. Тогда расшатанная команда Роберто Манчини перед последним туром шла вне тройки, за пять туров до конца отлетела на восемь баллов и закончила сезон пятой как раз в семи очках от чемпионского «Локомотива» Юрия Семина. «Краснодар», кстати, был выше – четвертым.
● Для «Зенита» Семака максимум отставания от первого места до этого сезона – три очка в РПЛ-2020/21, тогда после 12-го тура лидировал «Спартак», но уже в 16-м зенитовцы сравнялись, а в 18-м стали единолично первыми сами.
● «Зенит» набрал лишь 17 очков после стартовых 10 туров – это худший старт с сезона-2011/12, когда было 16. При Семаке до этого не набирали меньше 21 очка.
У краснодарцев все еще ни одного поражения, у «Зенита» – уже три.
«Краснодар» после кубкового «Пари НН» в чемпионате сыграл дома с «Ростовом» до паузы на сборные, а после съездит к «Балтике» и ЦСКА.
Потом у них в календаре РПЛ домашние «Крылья Советов» с нынешнего второго места и выезд к «Зениту» – 11 ноября.
После трети сезона вы уже больше верите в чемпионство «Краснодара»?
Фото: vk.com/fckrasnodar
по игре сейчас Краснодар очевидно сильнее всех. хотя игра и не яркая. но это только здесь и сейчас.