В 10 стартовых турах РПЛ «Зенит» потерпел три поражения (в прошлом сезоне было два за 30 туров, а в предыдущих четырех сезонах – максимум 3). Так что сомнения в чемпионских шансах петербуржцев логичны.

Потому что это худший старт «Зенита» при Семаке. Официально!

«Зенит» набрал лишь 17 очков после стартовых 10 туров – их худший старт с сезона-2011/12, когда было 16 очков. При Сергее Семаке ранее никогда не набирали меньше 21 очка.

Это уже второй раз за сезон, когда «Зенит» пропускает 3 гола в матче РПЛ (было еще поражение от «Динамо» 2:3). За 5 предыдущих сезонов у петербургского клуба всего одна игра с 3+ пропущенными голами.

Сергей Семак в качестве тренера «Зенита» всего лишь третий раз проиграл два матча в РПЛ подряд. В последних четырех турах – всего одна победа (над «Рубином»).

Разумеется, впереди еще большая дистанция, 7 очков за 20 туров вполне отыгрываются, в РПЛ были случаи, когда лидер терял отрыв +8 к 18-му туру («Локомотив»). Но тренд для «Зенита» тревожный.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press