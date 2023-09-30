Худший старт «Зенита» при Семаке. Официально!
В 10 стартовых турах РПЛ «Зенит» потерпел три поражения (в прошлом сезоне было два за 30 туров, а в предыдущих четырех сезонах – максимум 3). Так что сомнения в чемпионских шансах петербуржцев логичны.
Потому что это худший старт «Зенита» при Семаке. Официально!
«Зенит» набрал лишь 17 очков после стартовых 10 туров – их худший старт с сезона-2011/12, когда было 16 очков. При Сергее Семаке ранее никогда не набирали меньше 21 очка.
Это уже второй раз за сезон, когда «Зенит» пропускает 3 гола в матче РПЛ (было еще поражение от «Динамо» 2:3). За 5 предыдущих сезонов у петербургского клуба всего одна игра с 3+ пропущенными голами.
Сергей Семак в качестве тренера «Зенита» всего лишь третий раз проиграл два матча в РПЛ подряд. В последних четырех турах – всего одна победа (над «Рубином»).
Разумеется, впереди еще большая дистанция, 7 очков за 20 туров вполне отыгрываются, в РПЛ были случаи, когда лидер терял отрыв +8 к 18-му туру («Локомотив»). Но тренд для «Зенита» тревожный.
Ого, «Зенит» проиграл «Оренбургу». Впервые в истории!
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
А потом случился 12й тур и 7:1, историческое унижение Спартака, следом хлопнули Динамо 4:1.
Чемпионстово с отрывом в 9 очков за несколько туров до конца.
Я это к тому, что некоторые слишком рано начали радоваться, 20 игр впереди.
Он же не волшебник - с таким составом сам Оренбург побеждать.
Тут и Пеп с Мауром провалились бы.
Судейство, которое не видит явных фолов на игроках Зенита . Календарь, в котором в восьми матчах у Зенита всего ДВА домашних.
Другое дело, что Семак не кажется тем самым тренером, который знает, что делать здесь и сейчас. Конечно за пять титулов и выслугу лет дадут ему ситуацию исправить и доработать до окончания чемпионата в случае продолжающихся неудач, а это все за пределами первого места. Но по-хорошему, команде нужна встряска и новое видение с тренерского мостика, много непонятных решений, да, и игроки задремали уже.