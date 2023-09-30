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Худший старт «Зенита» при Семаке. Официально!

Сергей Семак Сергей Семак
Зенит Зенит
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Футбол Футбол

В 10 стартовых турах РПЛ «Зенит» потерпел три поражения (в прошлом сезоне было два за 30 туров, а в предыдущих четырех сезонах – максимум 3). Так что сомнения в чемпионских шансах петербуржцев логичны. 

Потому что это худший старт «Зенита» при Семаке. Официально! 

«Зенит» набрал лишь 17 очков после стартовых 10 туров – их худший старт с сезона-2011/12, когда было 16 очков. При Сергее Семаке ранее никогда не набирали меньше 21 очка.

Это уже второй раз за сезон, когда «Зенит» пропускает 3 гола в матче РПЛ (было еще поражение от «Динамо» 2:3). За 5 предыдущих сезонов у петербургского клуба всего одна игра с 3+ пропущенными голами.

Сергей Семак в качестве тренера «Зенита» всего лишь третий раз проиграл два матча в РПЛ подряд. В последних четырех турах – всего одна победа (над «Рубином»).

Разумеется, впереди еще большая дистанция, 7 очков за 20 туров вполне отыгрываются, в РПЛ были случаи, когда лидер терял  отрыв +8 к 18-му туру («Локомотив»). Но тренд для «Зенита» тревожный. 

Ого, «Зенит» проиграл «Оренбургу». Впервые в истории!

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Зенит» опять проиграл. Останутся без титула?
4128 голосов
Да, будет другой чемпион
59%
Краснодар
Нет, будет камбэк!
41%
Зенит

34 комментария

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Тайосич
Чем хуже Зениту, тем лучше всему российскому футболу. Сие есть факт.
+38
-22
+16
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ЛыСъ
Пару лет назад Зенит прогиграл в двух турах подряд. Дома Сочи 1:2, и Арсеналу в гостях 2:1.
А потом случился 12й тур и 7:1, историческое унижение Спартака, следом хлопнули Динамо 4:1.
Чемпионстово с отрывом в 9 очков за несколько туров до конца.
Я это к тому, что некоторые слишком рано начали радоваться, 20 игр впереди.
+10
-2
+8
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MustOilHelsinki
Ответ Тайосич
Чем хуже Зениту, тем лучше всему российскому футболу. Сие есть факт.
Не может быть лучше, если чемпион падает в уровне и приравнивается к остальным клубам. Вот если бы другие сами подтянулись к чемпиону, то стало бы лучше. Так что, не соглашусь
+15
-7
+8
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luu
Ответ Тайосич
Чем хуже Зениту, тем лучше всему российскому футболу. Сие есть факт.
Спартак - не весь российский футбол
+11
-6
+5
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Тралл из Питера
Ответ Виктор
А кто-то сомневался, что Зенит любыми способами не пустят к шестому подряд чемпионству? Судейство, которое не видит явных фолов на игроках Зенита . Календарь, в котором в восьми матчах у Зенита всего ДВА домашних.
Все-таки давайте не будем заговоров искать, сами виноваты, нужно свои моменты реализовывать!
+4
0
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БезызбежноНаКрасный
Ну что ж вы хотите от Сергея Богданыча - такой слабый состав.
Он же не волшебник - с таким составом сам Оренбург побеждать.
Тут и Пеп с Мауром провалились бы.
+7
-4
+3
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Redmi Note9
Ответ Тайосич
Чем хуже Зениту, тем лучше всему российскому футболу. Сие есть факт.
Согласен полностью
+2
0
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Алексей Минин
Самое непонятное, это 25 ударов и 1 гол. Против трех допущенных и стольких же пропущенных...
+4
-3
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Виктор
А кто-то сомневался, что Зенит любыми способами не пустят к шестому подряд чемпионству?
Судейство, которое не видит явных фолов на игроках Зенита . Календарь, в котором в восьми матчах у Зенита всего ДВА домашних.
+4
-3
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Евгений Суворов
Ответ ЛыСъ
Пару лет назад Зенит прогиграл в двух турах подряд. Дома Сочи 1:2, и Арсеналу в гостях 2:1. А потом случился 12й тур и 7:1, историческое унижение Спартака, следом хлопнули Динамо 4:1. Чемпионстово с отрывом в 9 очков за несколько туров до конца. Я это к тому, что некоторые слишком рано начали радоваться, 20 игр впереди.
Щас Газпром все исправит, норм все будет.
+1
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Иван Есев
Ответ Тайосич
Чем хуже Зениту, тем лучше всему российскому футболу. Сие есть факт.
То есть по вашей логике, чем слабее соперник, тем сильнее чемпионат? Я конечно знал, что у секты напрочь отсутствует логика, но не настолько же))
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ilmir84
Ответ Александр Александров
Если чемпионом, то лучше уж Крылышки, которые в футбол играют, а не быки ставшие унылыми.
такие КС зимой раздербанить могут как в прошлые года-растащат всех проявивших себя лидеров. команда симпатичная, жаль что нет у нее защиты от таких агрессивных щипачей как зенит, спартак или локо. А Осинькину только памятник можно ставить ради того,что он скрупулезно создает каждый год новую команду
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BeRKuT_RUS
Ответ Виктор
А кто-то сомневался, что Зенит любыми способами не пустят к шестому подряд чемпионству? Судейство, которое не видит явных фолов на игроках Зенита . Календарь, в котором в восьми матчах у Зенита всего ДВА домашних.
От перестановки слагаемых сумма не меняется
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Potomok Budulaya
Ответ MustOilHelsinki
Не может быть лучше, если чемпион падает в уровне и приравнивается к остальным клубам. Вот если бы другие сами подтянулись к чемпиону, то стало бы лучше. Так что, не соглашусь
здраво
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Лёша Алёшин
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ MustOilHelsinki
Не может быть лучше, если чемпион падает в уровне и приравнивается к остальным клубам. Вот если бы другие сами подтянулись к чемпиону, то стало бы лучше. Так что, не соглашусь
так чем меньше бразильцев тем хуже играет зенит в большинстве команд среди русских иностранца видно а зените среди бразильцев русского хер увидишь это напоминает донецкий шахтар и к кому подтягивать мерило то кто ?не неси дичь карл
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vulturecrow
Ответ MustOilHelsinki
Не может быть лучше, если чемпион падает в уровне и приравнивается к остальным клубам. Вот если бы другие сами подтянулись к чемпиону, то стало бы лучше. Так что, не соглашусь
так уровень-то растёт! если бы не отстранение, то Спартак бы выиграл Лигу Европы. ну а Зенит - Лигу чемпионов. мой любимый ЦСКА - чемпионат мира. но просто теперь все боятся с нами играть.
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ilmir84
Ответ maximus388
Подбор игроков и возможности еще усилиться в межсезонье (хотя куда больше?!) у Зенита сильно качественнее остальных конкурентов. Матчи с тем же Краснодаром еще впереди, так что выводы здесь дело рано, даже если отрыв сохранится до весны. Другое дело, что Семак не кажется тем самым тренером, который знает, что делать здесь и сейчас. Конечно за пять титулов и выслугу лет дадут ему ситуацию исправить и доработать до окончания чемпионата в случае продолжающихся неудач, а это все за пределами первого места. Но по-хорошему, команде нужна встряска и новое видение с тренерского мостика, много непонятных решений, да, и игроки задремали уже.
Семак за 5 лет ничего нового в тактике не дал. его команда играет как уфа, с поправкой на уровень игроков. в европе за 4 кампании он "показал свой уровень". а снять его не снимут, заменить некем из отечественных.понятно дело, иностранцы среднего уровня без работы сюда не поедут. ну и по кругу тоже самое-будут решать вопрос при помощи судей, админресурса
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Виктор
Ответ Алексей Минин
Самое непонятное, это 25 ударов и 1 гол. Против трех допущенных и стольких же пропущенных...
32 удара, из них 14 в створ.
+1
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rmash_
Денежек мало дали
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Тайосич
У зенитчиков действительно отсутствует логика. Зенит - главный супротивник российского футбола. Чем хуже ворогу российского футбола, тем лучше самому российскому футболу.
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Александр Александров
Если чемпионом, то лучше уж Крылышки, которые в футбол играют, а не быки ставшие унылыми.
0
0
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maximus388
Подбор игроков и возможности еще усилиться в межсезонье (хотя куда больше?!) у Зенита сильно качественнее остальных конкурентов. Матчи с тем же Краснодаром еще впереди, так что выводы здесь дело рано, даже если отрыв сохранится до весны.

Другое дело, что Семак не кажется тем самым тренером, который знает, что делать здесь и сейчас. Конечно за пять титулов и выслугу лет дадут ему ситуацию исправить и доработать до окончания чемпионата в случае продолжающихся неудач, а это все за пределами первого места. Но по-хорошему, команде нужна встряска и новое видение с тренерского мостика, много непонятных решений, да, и игроки задремали уже.
+2
-2
0
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