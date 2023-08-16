Дзюбе дали два матча условно за «телефон в одно место». Он не извинялся

Похоже, «Локо» на его стороне – и будет добиваться обновления регламента.

Артем Дзюба наказан за инцидент с журналистом «РБ Спорт» Виталием Бородиным: условной дисквалификацией на два матча и штрафом в 50 тысяч рублей.

Дзюба говорит, что не знал, кто задает ему вопрос – хотя журналист был в манишке. Бан условный благодаря позиции Бородина

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в интервью «РБ Спорт» подробно объяснил причины решения. Его главные выводы в пересказе:

• Дзюбу расценивали наравне с участниками игры. Нет разницы в том, что он не был заявлен: «Все произошло на территории стадиона и сразу после окончания матча».

• Артем утверждал, что не знал, кто задавал ему вопрос, но журналист был с аккредитацией и в манишке: «Мы заслушали журналиста Бородина, он озвучил тот самый вопрос. И пояснил, что находился как аккредитованный журналист, был в манишке и с аккредитацией. Дзюба же говорил, что он не знал, кто к нему подошел . Однако Бородин говорил, что неоднократно задавал вопросы Дзюбе».

• Футболист признал, что мог бы ответить на вопрос иначе: «Дзюба сказал, что не сдержался, мог бы не реагировать. Я сказал, что Дзюба мог обратиться к охране – он сказал, что журналист его преследовал.

• Испытательный срок Дзюбы – до конца сезона, на условном наказании остановились в том числе из-за реакции Виталия Бородина: « Извинений от Дзюбы мы не услышали. Бородин сказал, что выражение Дзюбы не принял на себя как оскорбление. Именно слова Бородина позволили нам применить условное наказание».

Дзюба не ответил, что это за «одно место». «Локо» сказал, что это мог быть карман – и будет добиваться новых правил общения

В разговоре со Sport24 руководитель КДК добавил: «Артем лично не ответил на вопрос, куда грозился засунуть телефон, но ответили сотрудники «Локомотива», что это мог быть карман или шиворот».

Окей, может быть похоже на шутку, но следом «Локо» выпустил и официальную реакцию: клуб планирует добиваться обновления в правилах и

Как это сформулировали: «Локомотив» хотел бы призвать всех представителей СМИ к общению с представителями клуба в специально отведенных регламентами зонах, придерживаясь принципов взаимоуважения, а не на парковках или иных местах на территории стадионов клубов РПЛ. Просим обратить на это внимание всех, кто причастен к организации и проведению официальных футбольных матчей в России.

Кроме того, с целью избежания подобных ситуаций и дальнейшего недопонимания, клуб обратится в РПЛ и РФС для разработки соответствующих поправок в регламентирующие документы».

Судя по всему, что «Локомотив» полностью на стороне Дзюбы, осуждения его поступка со стороны клуба не звучало ни оператино, ни сейчас при разборе инцидента.

Агент Дзюбы, Леонид Гольдман, не понял даже условной дисквалификации и в развернутом интервью для «Матч ТВ» атаковал современные медиа:

«Для меня решение о дисквалификации Артема удивительно и непонятно. Получается, в наше время любой может ткнуть телефоном в лицо известному человеку, что-то спросить, не представившись, не сообщив, какое издание представляет, и ждать, что ему будут давать интервью. <...> Появилось много инсайдов с КДК, но почему-то никто не говорит, что этот журналист работал на матче с аккредитацией «фото». То есть он не имел права брать комментарии у игроков. Его задачей на этом матче было делать фотосъемку участников. Вот прямые обязанности человека с фотоаккредитацией. Либо я что-то не понимаю в регламенте РПЛ. <...>

Это ненормально, когда современная журналистика превратилась в журналистику парковок. Если бы парковки закрыли, то наша спортивная журналистика, мне кажется, загнулась бы. <...>

Получается, мы всю нашу медийность рубим на корню, поощряя попытки провокаций. Артему вынесли два матча условно. А то, что журналист без разрешения снимал жену и маленьких детей Артема и выложил это на всеобщее обозрение — это что? Ему за это спасибо надо сказать? Артем сказал журналисту, что засунет ему телефон куда-то, не уточняя куда. Ок, он плохой. А журналист хороший? Чего мы в итоге хотим добиться такими решениями? Мне непонятно и болельщикам, кажется, тоже».

В чем история? Конфликт Дзюбы с журналистом – только первый акт, еще есть оскорбление от Слуцкого

Дзюба после игры с «Крыльями» нагрубил журналисту «РБ Спорт» Виталию Бородину. Футболиста взбесил вопрос на парковке «РЖД Арены»: «Артем, не обидно было слышать от Шалимова слова, что ты забьешь не больше двух [мячей]?» Дзюба ответил: «Ты доиграешься, я тебе телефон засуну в одно место! Понял меня? Я предупредил последний раз».

Леонид Слуцкий в эфире «Коммент.Live» защитил Дзюбу и попутно оскорбил журналиста: «Конечно, 19-летний дебил работает для болельщиков, когда бежит за территорию… Он не в первый раз наставляет камеру в лоб и задает идиотские вопросы».

Главный редактор «РБ» Андрей Бодров консультировался с юристами по поводу высказываний Слуцкого, планировал поговорить и с автором шоу Нобелем Арустамяном. Итогов этой части процесса пока нет.

«Коммент.Шоу» отшутился о наказании Слуцкого по аналогии с Дзюбой. «Леонид Слуцкий дисквалифицирован на два эфира «Коммент.Livе» условно и оштрафован на 3 «Биг Тейсти» за перебивания Генича в эфире», – из телеграм-канала «Коммент.Шоу».

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков, Евгений Одиноков