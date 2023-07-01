Таблица трансферов РПЛ: Коваленко в «Зените», Сарвели в «Локо», Игнатьев – в «Сочи»

В России открыто летнее трансферное окно, оно будет работать до 14 сентября.

Здесь – все, что мы знаем о переходах в клубах Мир РПЛ, включая назначения тренеров. Подтвержденные трансферы – на белом фоне, возможные переходы и адекватные слухи – на желтом .

«Зенит» ожидаемо активен и уже выкупил Густаво Мантуана после аренды, вернул Никиту Гойло из «Пари НН», а также подписал Педро из «Коринтианс» и Александра Коваленко из «Сочи». У других топов пока все тише: ЦСКА выкупил Мойзеса, «Ростов» берет свободных агентов, «Спартак» – пока никого.

«Краснодар» пока в основном теряет игроков (Крыховяк, Ионов, Литвинов), усиление одно – Александр Эктов из «Оренбурга». Зато активничает «Локомотив»: уже пришли Владислав Сарвели и Илья Самошников, на подходе Артем Соколов из «Крыльев». «Оренбург» сменил тренера – Иржи Ярошик попробует сделать команду не хуже, чем у Марцела Лички, перебравшегося в «Динамо».

Главный трансфер «Динамо» – приход тренера Лички. «Сочи» активно обновляется при помощи свободных агентов, самый заметный из них – Иван Игнатьев.

«Факел» надеется компенсировать уход лучшего бомбардира Георгия Гонгадзе с помощью Александра Долгова, еще воронежцы мощно усилили вратарскую линию Александром Беленовым и Виталием Гудиевым. Новички РПЛ «Рубин» и «Балтика» тоже укрепляются: казанцы подписали Мачея Рыбуса, калининградцы – Александра Жирова, пять лет игравшего за «Зандхаузен» во второй Бундеслиге.