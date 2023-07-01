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Таблица трансферов РПЛ: Коваленко в «Зените», Сарвели в «Локо», Игнатьев – в «Сочи»

Зенит Зенит
Оренбург Оренбург
Краснодар Краснодар
Динамо Москва Динамо Москва
Ахмат Ахмат
Локомотив Локомотив
Факел Факел
Пари НН Пари НН
ЦСКА ЦСКА
Сочи Сочи
Спартак Спартак
Ростов Ростов
Урал Урал
Крылья Советов Крылья Советов
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Футбол Футбол

В России открыто летнее трансферное окно, оно будет работать до 14 сентября.

Здесь – все, что мы знаем о переходах в клубах Мир РПЛ, включая назначения тренеров. Подтвержденные трансферы – на белом фоне, возможные переходы и адекватные слухи – на желтом.

«Зенит» ожидаемо активен и уже выкупил Густаво Мантуана после аренды, вернул Никиту Гойло из «Пари НН», а также подписал Педро из «Коринтианс» и Александра Коваленко из «Сочи». У других топов пока все тише: ЦСКА выкупил Мойзеса, «Ростов» берет свободных агентов, «Спартак» – пока никого.

«Краснодар» пока в основном теряет игроков (Крыховяк, Ионов, Литвинов), усиление одно – Александр Эктов из «Оренбурга». Зато активничает «Локомотив»: уже пришли Владислав Сарвели и Илья Самошников, на подходе Артем Соколов из «Крыльев». «Оренбург» сменил тренера – Иржи Ярошик попробует сделать команду не хуже, чем у Марцела Лички, перебравшегося в «Динамо».

Главный трансфер «Динамо» – приход тренера Лички. «Сочи» активно обновляется при помощи свободных агентов, самый заметный из них – Иван Игнатьев.

«Факел» надеется компенсировать уход лучшего бомбардира Георгия Гонгадзе с помощью Александра Долгова, еще воронежцы мощно усилили вратарскую линию Александром Беленовым и Виталием Гудиевым. Новички РПЛ «Рубин» и «Балтика» тоже укрепляются: казанцы подписали Мачея Рыбуса, калининградцы – Александра Жирова, пять лет игравшего за «Зандхаузен» во второй Бундеслиге.

Главные переходы лета: Хавертц – в «Арсенале», «Челси» еще купил и еще продал. Онлайн трансферного окна

 

1 комментарий

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justbored
Динамо самое засекреченное по традиции))
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