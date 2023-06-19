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Промеса приговорили к 1,5 годам тюрьмы в Нидерландах – за нападение на брата с ножом

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И это не все проблемы.

В деле Квинси Промеса наступила развязка: суд в Амстердаме приговорил 31-летнего футболиста к 18 месяцам тюремного заключения за нападение на двоюродного брата при отягчающих обстоятельствах. Промес также должен выплатить потерпевшему 7 тысяч евро в качестве компенсации.

По сообщениям De Telegraaf, приговор был бы смягчен на 6 месяцев, если бы Квинси выразил раскаяние и готовность понести ответственность за содеянное. Однако игрок этого не сделал.

Промес не явился на слушания, пытался переложить вину на другого человека и даже говорил о гордости за «восстановление чести семьи» в разговоре с родственниками.

Что тогда случилось?

В ночь с 24 на 25 июля 2020 года Промес, игравший за «Аякс», ранил ножом в колено двоюродного брата. Игрок повредил сухожилие на ноге родственника, который пришел на домашнюю вечеринку Квинси в городке Абкауде под Утрехтом. Мужчина до сих пор полностью не восстановился от серьезной травмы.

Что будет делать «Спартак»?

Уже есть официальное заявление московского клуба: «Решение суда не вступило в силу, и у футболиста есть время на обжалование. Полагаем, что сторона Промеса воспользуется этим правом».

В марте Metaratings.ru сообщал, что в случае признания вины и назначения реального срока «Спартак» имеет право разорвать контракт, а также имеет право прекратить плановые выплаты за трансфер «Аяксу», за который ранее выступал футболист.

Контракт Промеса истекает в 2024-м. 

К слову, подача и рассмотрение апелляции может быть затяжным процессом. Например, адвокат нападающего «Урала» Рая Влута (осужден на 4 года за ДТП, в результате которого погиб 4-летний ребенок) ожидает ответа не раньше 2024 года.

Зимой Промес не поехал со «Спартаком» на сборы в ОАЭ – кажется, из-за риска экстрадиции

В середине января «Спартак» улетел на первый зимний сбор в ОАЭ – без Промеса. 

Единственная официальная информация от «Спартака» сформулирована очень осторожно: «Квинси Промес обратился к клубу с просьбой начать подготовку по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами. Клуб удовлетворил просьбу».

Подробностей клуб не раскрыл, но инсайдер Иван Карпов писал, что пропуск сбора может быть связан с договором Нидерландов и ОАЭ об экстрадиции и взаимопомощи в расследовании уголовных дел.

В августе 2021 года Нидерланды и ОАЭ заключили два договора: о выдаче осужденных или подозреваемых в преступлениях и о международной правовой помощи. Поэтому Нидерланды вполне могли запросить экстрадицию, если узнали бы, что Промес приехал со «Спартаком» на сборы в ОАЭ.

С Россией же у Нидерландов подобного двустороннего договора нет. Да, действует Европейская конвенция об экстрадиции, но с практикой ее применения все очень сложно. Формально Россия выдает иностранцев, но отношения с Нидерландами сильно испортились на фоне дела о крушении малазийского Boeing в июле 2014 года.

Из-за проблем с законом Промес не смог получить российское гражданство

Шансы на выдачу Промеса могли скатиться к нулю, если бы игрок получил российский паспорт – Россия не экстрадирует своих граждан. Но Квинси не смог получить его как раз из-за проблем с законом в Нидерландах.

Вот мартовский комментарий пресс-атташе «Спартака» Дмитрия Зеленова:

«В ноябре прошлого года мы действительно подготовили ходатайство в министерство спорта. Это был запрос о направлении материалов в соответствующие компетентные органы, которые принимают решение о предоставлении гражданства.

Отказ в направлении материалов связан с тем, что в Нидерландах продолжается рассмотрение дел, в которых участвует Квинси Промес. Одно из них практически завершено, во втором Квинси не является ни подозреваемым, ни тем более осужденным.

Прокуратура хочет его опросить в качестве свидетеля, но настаивает на личном участии, хотя есть возможность это сделать по ВКС или через адвоката. Также законом предусмотрено предоставление гарантий, чтобы личное участие не было связано с ограничением свободы, но таких гарантий стороне Квинси не предоставляют. Возможно, это связано с тем, что, будучи известным человеком в Нидерландах, Промес живет и работает в России – во всяком случае, такое впечатление складывается у юристов голландца.

Тем не менее, рассчитываем, что дело разрешится благополучным для нашего футболиста образом. Когда это произойдет, попросим министерство спорта повторно рассмотреть наше обращение, так как считаем, что Промес осуществил значительный вклад в развитие российского спорта, и, кроме того, у него самого есть желание стать гражданином Российской Федерации».

Это не все: Квинси грозит срок за крупную контрабанду наркотиков

Нападение на двоюродного брата не единственная проблема Промеса.

30 мая Het Parool написала, что прокуратура привлечет Промеса к уголовной ответственности за участие в организации провоза двух партий кокаина – весом в 650 и 720 кг. Наркотики были перехвачены в Антверпене в 2020-м. Телефон Промеса прослушивали.

Вот детали из материала издания Algemeen Dagblad (AD) от 5 июня:

• Разрешение вести прослушку телефона правоохранительные органы получили еще в 2018-м – когда возникло подозрение в наркоторговле и владении огнестрельным оружием.

• По версии следствия, Промес вложил 200 тысяч евро в операцию по провозу двух партий кокаина (весом в 650 и 720 кг). Он контактировал с наркопреступником Питом Вортелем, рассчитывая заработать шесть миллионов евро.

• Промес и еще один подозреваемый Марилио В. находились в Антверпене, когда там в 2020-м была перехвачена одна из партий. «Мои ребята на пути в Антверпен», – сообщил он, а после потери одной из партий сказал: «Вот дерьмо, в безопасности лишь половина, но таковы риски». Еще одна цитата в дальнейшем разговоре: «Предыдущая поставка наполовину провалилась, одну из партий вычислили, так что я заработал вдвое меньше».

Рассмотрение дела продолжится 11 августа.

До этого в январе была такая информация от AD: госпрокуратура Нидерландов предъявила обвинения Питу Вортелю в контрабанде кокаина, одна из партий весом 400 кг была украдена в июле 2019-го, Промес выплатил Вортелю 250 тысяч евро штрафа, так как был связан с ее транспортировкой.

Обо всем узнали в марте 2022-го – тогда газета De Telegraaf сообщила, что Промес может быть связан с преступной группировкой и, возможно, участвовал в наркоторговле: его семья вложилась в партию кокаина весом в четыре тонны. Кроме того, он мог быть причастен к контрабанде синтетических наркотиков в Австралию.

Как в этой тяжелой ситуации поступить «Спартаку»?

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; instagram.com/qpromes

Что «Спартаку» делать с Промесом после приговора?
5357 голосов
Оставить и везде защищать
40%
Квинси Промес
Разорвать контракт
60%
Спартак

26 комментариев

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Михаил Рыбкин
Ответ Камбоджа Иванов
Теперь спартачи больше не смогут лукавить, чтобы им приговор показали. Скоро будет и второй.
Приготовиться к тезисам от народников по типу:
1)Как уголовное дело относится к футбольному мастерству?!!
2)Это вообще дела семейные!!!
3)Я не видел материалов дела...
4)Он футболист прекрасный, а как человек может быть не очень. Ну и кто из нас без греха?!!!
5)Да он вообще русский по духу и ему эти европейские суды не нужны.
6)А вот в Зените тоже были такие случаи и похуже...
+36
-7
+29
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Камбоджа Иванов
Теперь спартачи больше не смогут лукавить, чтобы им приговор показали. Скоро будет и второй.
+19
-8
+11
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FNT
Ответ hardy33
Фиг бы с ним бытовой конфликт, но наркоторговец - это за гранью.
Да и эта история за гранью. Ну повздорили, ну поругались, ну даже сказал он тебе что-то совсем омерзительное. ОК, дай по морде, не разговаривай с ним больше никогда, что угодно. Бить человека ножом - признак полного неадеквата и потенциальной опасности для других. В следующий раз так кого-то пырнет, попадет в артерию и пока.
+11
-2
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Петр Васильев
Ответ Камбоджа Иванов
Теперь спартачи больше не смогут лукавить, чтобы им приговор показали. Скоро будет и второй.
Спартак будет тянуть до последего: вначале аппеляция, потом кассация, а по итогу выжмут из Промеса всё возможное в плане спорта и выкинут его потом спокойно. Благо вряд ли ему долго осталось на высоком уровне играть.
Но, положа руку на сердце, нельзя их в этом винить - всё таки таких игроков еще поискать надо - практически бесплатный и адаптированный к нашему чемпу.
+6
-1
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Simplicissimus
омфг, да пока Промес обжалует приговор во всех инстанциях, и где-нить в Лозанне, Гааге или где-там самый главный суд яхз, в последний раз стукнут молоточком, его контракт закончится, и все дилеммы для фксм перестанут существовать
+4
-1
+3
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hardy33
Фиг бы с ним бытовой конфликт, но наркоторговец - это за гранью.
+9
-7
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Жорег Борщофф
Ответ Михаил Рыбкин
Приготовиться к тезисам от народников по типу: 1)Как уголовное дело относится к футбольному мастерству?!! 2)Это вообще дела семейные!!! 3)Я не видел материалов дела... 4)Он футболист прекрасный, а как человек может быть не очень. Ну и кто из нас без греха?!!! 5)Да он вообще русский по духу и ему эти европейские суды не нужны. 6)А вот в Зените тоже были такие случаи и похуже...
Шестой пункт убил. =)))
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justbored
Ответ Михаил Рыбкин
Приготовиться к тезисам от народников по типу: 1)Как уголовное дело относится к футбольному мастерству?!! 2)Это вообще дела семейные!!! 3)Я не видел материалов дела... 4)Он футболист прекрасный, а как человек может быть не очень. Ну и кто из нас без греха?!!! 5)Да он вообще русский по духу и ему эти европейские суды не нужны. 6)А вот в Зените тоже были такие случаи и похуже...
1 и 4 вполне себе нормальные доводы. Никаких юридически обязывающих поводов к разрыву контракта у ФК Спартак нет.
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ЗЕНИТ65
Ответ Pueblo
Есть один нюанс: приговор не вступил еще в законную силу. А суды Нидерландов никуда не торопятся, если что. Так что рано ставить вопрос ребром перед Спартаком.
А ты специалист по голландским судам?
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BORGOMI
Ответ Dmitry Orlov
Ну вот для игрока лондонского Челси - несмотря ни на что, не зашквар считать такого игрока своим другом и приезжать к нему потусить в Москву, при всех трудностях перелётов. Сомневаюсь, что он ничего не знал об уголовном деле, и что именно вынесение окончательного приговора полностью изменило его мнение о Промесе.
Не надо путать такие понятия как "дружеские отношения" и "работа".
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justbored
Ответ Алексей Кузнецов
Ты не поверишь, но эти пункты уже были реализованы в новости про решение суда.
...откуда он их и слямзил ))
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Алексей Кузнецов
Ответ Михаил Рыбкин
Приготовиться к тезисам от народников по типу: 1)Как уголовное дело относится к футбольному мастерству?!! 2)Это вообще дела семейные!!! 3)Я не видел материалов дела... 4)Он футболист прекрасный, а как человек может быть не очень. Ну и кто из нас без греха?!!! 5)Да он вообще русский по духу и ему эти европейские суды не нужны. 6)А вот в Зените тоже были такие случаи и похуже...
Ты не поверишь, но эти пункты уже были реализованы в новости про решение суда.
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Борис Лопатин
Промес топовый футболист для РПЛ. Но при этом он уже нанес кучу вреда своему клубу в имиджевом плане. Плюс вредит с точки зрения сборов и организации тренировочных процессов. Посмотрим что перевесит для руководства Спартака.
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Алексей Магоев
Мда, грустно, накосячил и вляпался Антоха конечно серьезно, один приговор уже есть, скоро могут и за наркоту подтянуть. С одной стороны доказанная уголовка (возможную апелляцию пока оставим за скобками), с другой стороны Спартак в нынешнем состоянии без Промеса мест на 5 вниз улетит. Придется скорее всего по заветам Свищева, с Дона выдачи нет.
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Ёшимин Бональдо
Голландский Кокорин
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Slavnov
С ножом на брата,их личное дело,как там было,никто не знает,по слухам защищал тетю,а с наркотой вообще,должен быть награжден,так как помогал гнилому западу,гнить быстрее)
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Pueblo
Есть один нюанс: приговор не вступил еще в законную силу. А суды Нидерландов никуда не торопятся, если что. Так что рано ставить вопрос ребром перед Спартаком.
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timber dolphin
неужеле так хотелось покурить???
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Ann Tretiakova
да уж ((( и что теперь делать ...там еще и за наркоту строк не маленький светит ...
походу всю жизнь жить в странах изгоях ....
вроде богатый человек ,денег хватает ..живи ,радуйся жизни что вытащил золотой билет ...а нет .
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BORGOMI
Теперь уже будет проверка на "вшивость" самого Спартак и, возможно, РПЛ. Иметь подобного рода игрока у себя еще тот, как говорится в узких кругах, "зашквар".
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