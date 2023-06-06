Лучший игрок РПЛ? Лучший тренер? Главное разочарование сезона? Отвечают авторы Sports.ru

С кем вы совсем не согласны?

РПЛ-2022/23 – уже история. Авторы Sports.ru в традиционном флэшмобе определяют главных героев прошедшего сезона. Владислав Воронин, Александр Дорский, Ярослав Сусов, Илья Васильев, Максимилиан Алфимов и Денис Пузырев проголосовали в четырех номинациях.

Лучший игрок: есть один голос не за Малкома!

Владислав Воронин – Малком. Есть другие результативные форварды. Есть другие игроки с быстрым дриблингом. Есть другие игроки, моментально сканирующие пространство на поле. Есть другие игроки, способные выдать нестандартные обостряющие передачи.

Но никто не объединяет эти качества в таком объеме и с таким постоянством, как Малком.

Он играет на другом уровне, заметно выше нынешней РПЛ. И такая разница вызывает одновременно восторг и грусть. Восторг – понятно. Грусть – потому что такой уровень для нас теперь праздник, а не ориентир.

Спасибо, Малком.

Александр Дорский – Малком. Сложно поверить, но первый гол в РПЛ-2022/23 Малком забил только в пятом туре. Даже с таким стартом и полным отсутствием ударов с пенальти в первой части сезона (у «Зенита» их отдавали даже Кузяеву и Мостовому), Малком почти добрался до бомбардирского рекорда Олега Веретенникова (25 голов за классический сезон).

В этом сезоне Малком был хорош во всем: в позиционной и быстрой атаках, на стандартах, при ударах с обеих ног, при обыгрыше и в середину, и в край. Даже забивал после удара головой.

Очень жаль, что у нас нет возможность хотя бы верить в это волшебство в еврокубковых матчах.

Ярослав Сусов – Малком. Разве тут могут быть сомнения?

Да, Чалов и Соболев раззабивались, Промес провел лучший сезон за много лет, Сперцян – новая суперзвезда РПЛ, а Акинфеев – легенда.

Но Малком – это другой уровень. Никто кроме него в РПЛ не может заинтересовать «ПСЖ». Только Малком может и пробить с 30 метров, обойти всю защиту и затолкать мяч в ворота, положить со штрафного, забить через себя, головой или просто убежав от всех, а еще не мажет пенальти в РПЛ. Уникальный набор скиллов, которые он реализовывает, не напрягаясь.

Это благодаря нему «Зенит» – из Рио-де-Жанейро и чемпион с отрывом.

Илья Васильев – Малком. Малком – лучший бомбардир РПЛ (23), в топ-5 по ассистам (7), даже с учетом раннего отъезда в Бразилию лучший по прямому вкладу в атаки с ударами, в топ-3 по ключевым передачам с игры, идеален в штрафной.

В этом сезоне он стал настоящим лидером «Зенита», компенсировал провал в центре нападения, очень стильно играл и легко переключался между разными зонами – так разнообразно в РПЛ давно не доминировали.

Максимилиан Алфимов – Малком. Мне кажется, без вариантов – Малком.

Есть ощущение, что если бы Малком был немного более трудолюбивым и выбирал спорт, а не деньги, вполне мог бы быть игроком старта в условной «Севилье». В РПЛ он играет будто на расслабоне – и этого ему все равно хватает, чтобы стать лучшим.

Денис Пузырев – Вендел. Вероятно, у меня максимально дурацкий принцип выбора лучшего игрока сезона. С тех пор, как «Вест Хэм» (а я болельщик этого клуба) повадился приглашать игроков из российского чемпионата, я смотрю игры РПЛ глазами спортивного директора лондонцев.

Изначально у меня не было иллюзий по Николе Влашичу и Алексу Кралу, провалившихся в АПЛ, но это не значит, что в РПЛ нет игроков, которые могли бы заиграть в сильнейшей лиге Европы. Каждый год я выбираю того, кого бы хотел увидеть в футболке «Вест Хэма» в следующем сезоне.

В этот раз мой выбор – Вендел. Интерес сильных европейских клубов к нему не кажется агентским вбросом. В первой части сезона Вендел был безоговорочно лучшим игроком РПЛ, который успевал все – и отрабатывать в обороне (когда его брали в «Зенит», то презентовали как возможную замену Вильмару Барриосу), и ассистировать Клаудиньо и Малкому, и забивать красивые голы.

После зимней паузы, возможно, Вендел уже был не столь ярок. При этом по самоотдаче к нему (в отличие от того же Влашича перед уходом из ЦСКА) вопросов нет. Отличный сезон бразильца, на которого было бы интересно посмотреть в топовом чемпионате.

Лучший тренер: три голоса за Федотова, два – за Личку (у Пузырева – вновь неочевидный выбор)

Владислав Воронин – Марцел Личка. Велик соблазн назвать этот сезон РПЛ на редкость тренерским. Выбирать между работой Владимира Федотова с ЦСКА, Сергея Ташуева с «Ахматом» и Марцела Лички с «Оренбургом» действительно сложно. И все же выбираю Личку. Если вы никогда не понимали значение слова «оверперформинг», «Оренбург»-2022/23 – идеальное объяснение. Дано: минимальные ожидания, скромный бюджет, строительство команды прямо по ходу сезона (причем с нехилым смешением культур). Итого: крепчайшая команда, которая в нормальных обстоятельствах билась бы за зону еврокубков. Выше всех ожиданий! И главное – как именно этого добилась команда. Узнаваемый стиль, смелость, верность принципам (несмотря даже на 0:8, 1:5 и 1:4 с «Зенитом», «Локо» и «Спартаком») – это большая редкость для РПЛ. И этому надо радоваться.

Александр Дорский – Владимир Федотов. Федотов – второй сезон подряд с серебром.

Федотов второй сезон подряд с серебром, хотя прошлым летом сменил комфортный «Сочи» на очень амбициозный ЦСКА. Федотов выстроил вторую оборону лиги, несмотря на то, что на определенном отрезке сезона у него оставался лишь один профильный центральный защитник при схеме с тремя. Федотов не побоялся убрать из старта Карраскаля (самый яркий игрок ЦСКА в первой части сезона) и поменять позицию Медине, чтобы тот тоже не сидел на лавке. Да, ЦСКА стабильно не выдает фестивальные матчи, но их не было и в первый полный сезон в «Сочи». Поэтому жду стилистических изменений в следующем году.

Ярослав Сусов – Владимир Федотов. Федотов – с отрывом лучший тренер этого сезона в РПЛ. Да, Карпин сделал почти невозможне с «Ростовом». Из команды с бюджетом и составом середняка он выстроил крепкий коллектив, который боролся за медали. Но Федотов – другой уровень. Максимально стабильность и спокойствие, постоянные поиски и изменения. У ЦСКА были спады, но за год команда очень сильно изменилась. При Федотове Виллиан Роша за 2 миллиона евро и Мойзес за миллионов стали одними из лучших защитников РПЛ, Обляков наконец заиграл, Чалов забивает, а потеря Фернандеса уже не кажется системообразующей. Кажется, еще несколько крепких трансферов – и ЦСКА сможет побороться и за чемпионство.

Илья Васильев – Владимир Федотов. Кандидаты: Сергей Семак, Гильермо Абаскаль, Валерий Карпин, Марцел Личка, Сергей Ташуев, Виктор Гончаренко. Почему вычеркнул остальных: Абаскаль, Карпин, Гончаренко – интересные идеи, но весна получилась слишком рваной и нестабильной; в восторге от смелости Лички, но учитываю, что «Оренбург» – 14-й по ожидаемым пропущенным и реальным голам (баланс не найден); Ташуев мощно справился весной, но «Ахмат» серьезно оверперформил; Семак провел ровный сезон, но перед ним не стояла такая сложная задача, как перед Федотовым. В ЦСКА уже несколько лет проблемы с селекцией и разношерстный состав, но Федотов мгновенно навел порядок, нашел резерв через смену позиций и систематизировал игру. Лидеры снова засияли, а команда в топ-3 по xG, допущенной опасности и ожидаемым очкам. Федотов начал с Кириллом Набабкиным, Игорем Дивеевым и Бахтиером Зайнутдиновым в центре защиты, а пока не адаптировались Саша Здьелар и Виктор Мендес, в опорке разрывали Максим Мухин и Константин Кучаев. Такой ЦСКА преследовал «Зенит» одиннадцать туров. Осень получилась проблемной из-за спада лидеров, но ЦСКА недобирал по голам и очкам. Казалось, что падение близко и после первого матча весны против «Сочи» (0:2), но Федотов раскачал сезон переводом Ивана Облякова и Федора Чалова в инсайды, а затем добавил налево Хесуса Медину. Возможно, мини-кризис был и в конце со «Спартаком» (1:2) и «Краснодаром» (0:0), но тренер идеально настроил ЦСКА на серебряный матч.

Максимилиан Алфимов – Марцел Личка. Тут сложнее – есть и Абаскаль, и Карпин, и Ташуев, и даже Семак. Личка вызывает уважение за счет того, что он один из главных долгожителей российских клубов – из нынешних тренеров РПЛ только Семак и Осинькин дольше работают на одном месте. Личка построил классную команду, которая не сидит всей командой за линией мяча, пытается играть в футбол – иногда напарывается на разгромы, но иногда устраивает их соперникам и сама. Седьмое место для клуба, который еще два года назад играл в Первой лиге – достойно.

Денис Пузырев – Сергей Ташуев. Немного в шоке от своего выбора. Мы давно и вроде бы неплохо знаем Сергея Ташуева, воспринимали его как крепкого тренера старой школы, которому можно доверить команду, борющуюся за сохранение прописки в РПЛ или расчитывающую на повышение из Первой лиги.

Последние годы – работа в чемпионате Белоруссии (при всем уважении) и в песчанокопской «Чайке», что говорило скорее о близком закате карьеры 64-летнего Ташуева. И тут приключился «Ахмат».

Казалось, главная задача Ташуева в Грозном – удержать команду от падения в подвал таблицы. Тренеру удалось перестроить игру кризисной команды, опираясь на имевшиеся ресурсы (без громких трансферов зимой) и сделать «Ахмат» одним из главных команд-открытий этого чемпионата.

Все-таки приятно, когда такие сюрпризы преподносят специалисты, от которых уже ничего не ждешь.

Открытие сезона: большой разброс, но два голоса – за Карпукаса

Владислав Воронин – Артем Карпукас. Сначала просто цифры. Статистика отборов в РПЛ: 1. Артем Карпукас – 108, 2. Даниил Денисов – 64, 3. Вильмар Барриос – 62, 4. Дуглас Сантос – 62. Почти двукратное преимущество перед главным полузащитником-разрушителем РПЛ за долгие годы (Вильмар Барриос). Но дело не только в цифрах. То же самое – в ощущениях от просмотра игры. Для меня Карпукас – самый умный полузащитник сезона. Прекрасно читает мысли соперников, уверенно вступает в борьбу, не суетится, даже когда все очень плохо (держал уровень и в кошмарной первой половине сезона) – и способен поддержать атаку. Иногда Карпукас как-то непостижимо протаскивал мяч сквозь соперников и прорывался в штрафную.

Редкий по качеству взлет для молодого российского игрока – и редкий типаж (любимый игрок Карпукаса – Бускетс).

Александр Дорский – Лукас Вера. Артем Карпукас залетел в основу «Локомотива» в конце прошлого сезона, Руслан Литвинов мелькал в старте «Спартака» еще при Руе Витории, Владимир Писарский весной перестал забивать. Поэтому я голосую за Лукаса Веру – запасного «Уракана», который очень быстро адаптировался к РПЛ и обрел совершенно новый статус. Теперь Вера – один из главных игроков лиги (если рассматривать провинциальные клубы, возможно, вообще главный), который избавляется от давления соперников даже в самых сложных ситуациях. Прекрасный сезон «Оренбурга» – следствие качественной работы спортивного департамента и главного тренера, но на поле творили футболисты. Самый творческий игрок «Оренбурга» – Вера.

Ярослав Сусов – «Оренбург». Трансферы «Оренбурга» в этом сезоне – абсолютный топ. Марин, Мансилья, Вера и Флорентин украсили чемпионат и сделали «Оренбург» Лички яркой атакующей командой. Марцел Личка выстроил вокруг них и Владимира Сычевого крепкую команду, которая может играть на равных почти с кем угодно и обойти в таблице «Динамо» и «Локомотив». Просто пример для подражания!

Илья Васильев – Артем Карпукас. Этот сезон подарил много классных сюжетов: «Ростов» Валерия Карпина, великолепная закупка «Оренбурга», заход Гильермо Абаскаля, неожиданные бомбардиры из подземелья (Алексей Каштанов, Владимир Сычевой), угловые «Урала», перезапуск Ивана Облякова, доминирование Малкома, россыпь талантливой молодежи (Сергей Пиняев, Руслан Литвинов, Артем Карпукас, Сергей Волков и остальные). В этом списке проголосую за Карпукаса. Чтение игры, отборы, быстрые решения после возвратов владения, уверенные единоборства, зрелость в осенней нестабильной команде и уверенная игра с новыми лидерами – такой перформанс для меня ценнее остальных.

Максимилиан Алфимов – Гильермо Абаскаль. Вспомните, как болельщики и спартаковские ветераны упражнялись в остроумии при назначении Абаскаля. Казалось, что испанец, который толком не работал на взрослом уровне, – попытка попасть пальцем в небо. Но «Спартак» действительно с ним попал.

Да, пусть команда провалилась весной и не произвела такого мощного впечатления, как это было осенью, «Спартак» все равно добился большого прогресса по сравнению с десятым местом прошлого сезона. И это точно стоит ценить.

Денис Пузырев – Эдуард Сперцян. Слово «открытие» подразумевает что-то совершенно новое. С этой точки зрения Сперцян, конечно, никакое не открытие. Потенциал этого игрока был очевиден еще в прошлом сезоне.

Назову открытием именно Эдуарда, потому что в этом сезоне РПЛ он раскрылся в принципиально новом качестве – не просто техничного и быстрого атакующего полузащитника, а настоящего лидера, способного вести за собой и переворачивать ход матчей.

Для меня Сперцян – олицетворение идеологии «Краснодара». Той самой, о которой рассказывает владелец клуба Сергей Галицкий – романтичного атакующего футбола, в котором красота и дерзость значат больше результата.

Разочарование сезона: номинация для «Динамо»

Владислав Воронин – Арсен Захарян . Наши ожидания – наши проблемы, скажет Арсен Захарян. И, наверное, даже будет прав. Но ожидания и правда были крайне высоки. Помните, что меньше года назад, в августе, в «Динамо» пришла официальная бумага из «Челси»? Тогда мы еще не знали, что Тодд Боули готов скупать игроков десятками. Тогда мы еще ждали невероятного прорыва. Тогда мы еще верили в чудо. Но, оставшись без большого трансфера, Арсен заиграл понуро. Еще прорываются красивейшие удары и умнейшие передачи – но сильно реже. Может быть, это психология. Может быть, это эффект хромающей команды (у «Динамо» в целом ужасный сезон). Может быть, у Захаряна сбились ориентиры. Но прямо сейчас он точно не тот игрок, которым сам мечтает (и главное: может) быть.

Хорошая новость: это точно можно исправить.

Александр Дорский – Желько Бувач. Полтора года назад мы восхищались выстроенной структурой «Динамо»: и офиса, и клуба. К середине 2023-го мы не то, что сомневаемся в пути, который выбрал спортивный блок «Динамо» – мы вообще его не понимаем. По какому принципу выбирали тренера после ухода Сандро Шварца? Неужели уходы Шиманьского и Моро были такими неожиданными? Почему «Динамо» стало единственным топ-клубов, который обошелся без трансферов до старта чемпионата? Какими номера шорт-листов (или даже лонг-листов) подъехали после седьмого тура (аж четыре игрока)? Почему Славишу Йокановича уволили так поздно? Какого футбола ждет «Динамо», если первым номером на замену Йокановича шел Марко Николич? За год спортивный директор «Динамо» Желько Бувач не дал ни одного большого интервью, но все равно ярко залетел в медиа. «Такой же глупый вопрос, как и ты» в ответ журналисту на «Что с будущим Йокановича?» Блеск. Как тут не разочароваться?

Ярослав Сусов – «Сочи». Здесь могли быть «Химки» или «Торпедо», но от них уже устаешь разочаровываться: бесконечные смены тренеров и руководства, сын инвестора и его друзья в составе или руководстве, кураторы из Госдумы и скандалы. Кажется, эти два клуба собрали в себе всю возможную абсурдность русского футбола. А вот «Сочи» – другая история. Тут грустно. Оказалось, что магия совсем не работает без Владимира Федотова. Команду тащил (38-летний!) Кристиан Нобоа. Когда оказалось, что Нобоа не вечный, взять лидерство никто не смог. Без Родригао и Метео Кассьерры все сломалось, трансферы не вытащили, не спас даже Курбан Бердыев. Если «Сочи» не сделает что-то летом, то может вылететь в следующем сезоне.

Илья Васильев – Fan ID. В этом сезоне расстроили несколько игроков: Гамид Агаларов, Зелимхан Бакаев, Матео Кассьерра потерялись, Владимир Писарский и Лазар Ранджелович сдулись весной, Матиас Норманн не оправдал ожиданий, Шамар Николсон запарывал вообще все. Мрак накрыл и некоторые клубы: «Динамо» в год столетия зарубили весь интерес к проекту, «Сочи» после классной и системной работы превратились в середняка, «Химки» и Торпедо» – фрик-шоу. Бесили и постоянные судейские скандалы: море трактовок, попытки оправдать систему, а не улучшить, очень долгие просмотры – в какой-то момент я смирился и перестал пытаться хоть что-то понять. Но все меркнет по сравнению с Fan ID. В изоляции многие лишились любимого хобби. Футболисты разочарованы пустыми трибунами, цирк с бесплатными билетами на разных стадионах, лицемерие в попытках оправдать новую эффективную систему, хотя вообще никто не понимает смысл этого ада.

Максимилиан Алфимов – Спартак Гогниев. Гогниев мне очень нравился в «Алании» – построил уникальную для российского футбола команду, которая не смогла попасть в РПЛ лишь из-за проблем со стадионом.

В «Химках» Гогниев как будто предал свои идеалы. Было очевидно, что то, что он несколько лет строил в «Алании», невозможно воссоздать так быстро не то что в «Химках», а в любом другом клубе. А тут еще и отягчающие обстоятельства. Понятно, что шанс поработать в РПЛ выпадает не так часто, но кажется, что Гогниев либо слишком сильно поверил в себя, либо слишком много поставил на везение. Ни того, ни другого ему не хватило – а его отрезок в «Химках» получился ужасным даже по меркам этого клуба в этом сезоне.

Денис Пузырев – Арсен Захарян. Этот сезон Захаряна нельзя назвать провальным. Несмотря на все неудачи «Динамо», в большинстве матчей Арсен выглядел достойно и набивал неплохую статистику.

Вероятно, все дело в завышенных ожиданиях. После прорывного прошлого сезона, когда пару Захарян – Тюкавин сравнивали с молодыми Аршавиным и Кержаковым, мы рассчитывали на переход Арсена на новый уровень. Как известно, наши ожидания – наши проблемы.

Видимо, Захарян еще не готов к роли полноценного лидера. Возможно, сказалась тренерская чехарда в «Динамо». Возможно, повлиял сорвавшийся трансфер в «Челси». Может, все эти факторы. Но вряд ли этот сезон Захарян назовет успешным.

Это не приговор. Никто не сомневается в огромном потенциале Захаряна, у него еще будет шанс сделать шаг, о котором мы задумывались год назад.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Алексей Филиппов, Александр Вильф, Владимир Астапкович, Павел Бедняков, Григорий Сысоев