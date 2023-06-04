Как авторы Sports.ru предсказывали итоги РПЛ: половина видела Кассьерру лучшим бомбардиром, двое верили в чемпионство «Динамо»

Дорский точнее всех.

Время подводить итоги легендарных прогнозов на сезон РПЛ от авторов Sports.ru! Чтобы было веселее, посчитаем, у кого получилось удачнее.

Мы снова решили использовать схему с квадратом отклонений, которую нам предлагали в комментариях. Сопоставляем разницу между прогнозом и реальным местом каждой команды РПЛ. Как она работает: скажем, кто-то поставил «Зенит» на пятое место в прогнозах, но он стал первым. Отнимаем от пяти единицу и возводим в квадрат, так с каждой позицией – и суммируем. Чем сумма меньше, тем прогноз ближе к истине.

Дополнительные бонусы – за точные попадания. Отняли от суммы очков по гладкой таблице квадрат количества угаданных вариантов (за два попадания снимали 4 очка, за три – 9 и так далее). И за угаданных игроков в объективных номинациях (25 очков): лучший бомбардир и первая отставка. Спойлер: лучшего бомбардира не угадал никто, первую отставку – только один человек.

Александр Дорский – 83 балла

Цитата из прогноза: «Никаких сомнений в пятом титуле «Зенита» подряд. Дальше поставил бы на тренерские команды, которые обошлись без серьезных изменений в составах, поэтому хотел включить в топ-3 «Ростов» и «Ахмат». В итоге «Ахмат» – немного ниже. Почему-то глобально верю в «Спартак» (а третье место – суперуспех) и Федотова, хотя у него пока совсем плохо с составом».

Максимилиан Алфимов – 102 балла

Цитата из прогноза: «Не знаю, что должно произойти, чтобы Премьер-лигу снова не выиграл «Зенит» – конкурентов просто не видно. У остальных топ-клубов проблемы – у кого-то с трансферами, у кого-то со стратегией, кто-то вообще «Спартак». Почему-то кажется, что Владимир Федотов сможет повторить успех прошлого сезона и затащить свой новый клуб на второе место. «Спартак» всегда невероятно трудно предугадывать, но иррациональная вера в красно-белый коллектив присутствует».

Александр Головин – 110 баллов

Цитата из прогноза: «Йоканович с трудом приживется в «Динамо» и, возможно, не доработает до конца – о результатах Шварца в таких условиях можно только мечтать. «Локомотив» отыграет на прошлогоднем уровне, но прорыва немецкой стратегии так и не случится. Парни из «Краснодара» – классные, но провести ровно весь сезон не смогут: вероятны жесткие спады и психозы тренера. В «Спартак» тренера снова не завезли – без него команда еще сильнее завязнет в трясине».

Артем Буторин – 124 балла

Цитата из прогноза: «Не представляю, кто сейчас вторая команда РПЛ. «Динамо» потеряло эффективного тренера, «Локо» ищет детали для «Сапсана», ЦСКА страдает с составом, «Краснодар» все еще сыроват. А «Спартак» – рандом. Может случайно выстрелить – предсказать невозможно, но максимально интересно следить. Очень ценю Владимира Федотова, поэтому подниму больной ЦСКА и опущу «Сочи» – давит ощущение, что южная команда взлетела только из-за тренера».

Артем Рыженко – 145 баллов

Цитата из прогноза: «Зенит» – просто команда из другой лиги, не вижу конкуренции совсем. Дальше исходил из того, кто меньше всех терял игроков, либо лучше это компенсировал. «Динамо», если найдет еще 1-2 центральных защитников, вполне способно оказаться в тройке. У Федотова первый сезон всегда не самый мощный, плюс пока новые трансферы ЦСКА идут очень вяло. «Крылья» потеряли слишком многих игроков, вокруг которых строилась команда, а «Пари НН» на одних стандартах выше 13-14 места вряд ли заберется. «Сочи», если вдруг потеряет еще и Нобоа, может и вовсе вылететь. В Карпина верю, а вот в «Спартак» нет».

Вадим Кораблев – 165 баллов

Цитата из прогноза: «Сначала хотел добавить в тройку «Спартак» в честь назначения Абаскаля: нравится, как он рассуждает о футболе, интересный вкус на тренеров (любит Пепа, Бьелсу, Эмери). В «Спартаке» испанцу достался, на мой взгляд, второй по уровню состав в лиге, поэтому жду игру мускулами с первого тура. Но раз «Спартак» = сюрреализм, на всякий случай вынес его за пределы медалей. Допускаю, что во второй части сезона Абаскаля заменит Зарема. И это здорово: плюс еще один тактический блог на Sports.ru».

Ярослав Сусов – 194 балла

Цитата из прогноза: «В прошлом году мечтал, что кто-нибудь наконец прервет гегемонию «Зенита» (например, «Спартак»), но теперь разочаровался и покорно ставлю «Зенит» на первое место. «Динамо» начинает сезон без опытной защиты и Шиманьски. Захарян – топ, но чемпионства, думаю, не будет. Больше веры в наглый «Локомотив» Цорна с Изидором, Бариновым и Антоном Миранчуком».

Илья Васильев – 202 балла

Цитата из прогноза: «Мне кажется, что «Динамо» и «Локо» в самых выгодных условиях: у них сильное нападение, остались лидеры в полузащите – они главные претенденты на медали (плюс Славиша Йоканович принял близкую к себе систему). «Спартак», «Сочи», ЦСКА – кандидаты на топ-6, если интересные атакующие философии Гаранина и Абаскаля заработают, а Федотов справится с кадровым кризисом (возможно, тогда ЦСКА заберется чуть выше)».

Павел Тихонов – 209 баллов

Цитата из прогноза: «ЦСКА в тройке, если Федотов и руководство поймают одну волну. «Динамо» – второе, если генералы не почувствуют, что знают футбол лучше нынешнего менеджмента. «Зенит» – чемпион, если ему еще не надоело. «Спартак» в топ-5, если хотя бы два конкурента (например, «Локо» и «Краснодар») переплюнут его по уровню хаоса, но это маловероятно».

Андрей Васильев – 219 баллов

Цитата из прогноза: «Вообще все легионеры из России в итоге не уехали, поэтому «Краснодар» – опять не чемпион, но системной готовности и реализации Джона Кордобы хватит, чтобы обойти всех мечущихся из Москвы. «Ростов» поедет в верхнюю половину за счет того, что в руках у Валерия Карпина идеальный материал для лепки, «Сочи» упадет до середины таблицы – и это нормально в сезон перезагрузки под нового тренера, который только-только взлетел из низших лиг».

Александр Аксенов – 257 баллов

Цитата из прогноза: «Расположил команды в том порядке, которого точно не случится. Коллеги сказали, что точный прогноз будет только у Александра Дорского. Вся надежда на него!».

Глеб Чернявский – 313 баллов

Цитата из прогноза: «После 10-го места появилось подозрение, что «Спартак» теперь не самый очевидный претендент на чемпионство. Поэтому прогноз чуть скромнее обычного. Остальное – просто рандом. Хочется только, чтобы повыше были красно-белые «Химки».

Интересные тенденции

• Только два человека не поверили в «Зенит» – Андрей Васильев и Саша Аксенов. Причем оба выбрали чемпионом «Динамо».

• Забавно, что никто не угадал лучшего бомбардира. Шестеро (ровно половина) вообще поставили на Матео Кассьерру, который в этом сезоне забил первый (и единственный) гол за пару туров до конца чемпионата.

• Единственный, кто угадал пару вылетевших напрямую – Илья Васильев (но не в том порядке). Он же единственным идеально угадал пару тех, кто отправится в стыки (и единственным предсказал вылет «Химок» напрямую).

• Больше всего авторы не верили в «Ахмат», недооценили провал «Химок» и переоценили силу «Сочи».

• Сразу четыре человека угадали по четыре места. У Александра Дорского это «Зенит», «Спартак», «Факел» и «Торпедо», у Ильи Васильева – «Зенит», «Урал», «Пари НН» и «Факел», у Максимилиана Алфимова – «Зенит», ЦСКА, «Спартак» и «Урал», у Павла Тихонова – «Зенит», «Урал», «Пари НН» и «Торпедо».

• Единственный, кто попал в первую отставку сезона (Игоря Шалимова уволили из «Урала» после четвертого тура) – Вадим Кораблев.

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров