Прятались от ливня, когда трибуну снесло порывом.

В Ростове-на-Дону на футбольном матче из-за сильного ветра обрушилась трибуна. Погибла женщина, еще 21 человека госпитализировали, среди них есть подростки.

Что известно о происшествии:

• Все случилось на стадионе спортшколы №5, на гребном канале. Там проводили детские областные соревнования по футболу памяти Владимира Гаврилова. Играли команды из Батайска и Ростова. На поле были дети 2010 года рождения, а на трибуне сидели около 30 человек.

• По словам главного судьи матча Константина Семенцова, игру остановили из-за порывов ветра, и дети спрятались под навесом от сильного ливня. В этот момент трибуна и перевернулась.

Погибла жительница Батайска Людмила Алиева, которая приехала в Ростов поболеть за сына. Когда конструкция обрушилась, она ударилась головой, ее грудь раздробило от удара, приехавшие на место врачи не смогли ее спасти.

• Изначально сообщалось о семерых пострадавших, но затем их число выросло. В городскую больницу №20 привезли десятерых подростков. «Трое из них в тяжелом состоянии, один в крайне тяжелом. У него черепно-мозговая травма, его забрали в операционную. Остальных пострадавших распределили в другие отделения больницы. Все в форме ФК «Батайск», – цитирует газета «Молот» источник в больнице.

• Следственный комитет и прокуратура взяли произошедшее на контроль. «Пока нет сведений, кто отвечал за укрепление трибуны, сейчас это все устанавливается», – заявил и. о. районного прокурора.

К самому факту того, что турнир проводили, сразу возникли вопросы. Последние дни в Ростове действует штормовое предупреждение – на область обрушились ливень и сильный ветер, из-за этого в регионе действует режим повышенной готовности.

«[Эта] трибуна не предусматривает закрепление. Сейчас разберутся, следствие идет, – заявил министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян. – И если кто-то виновен в том, что что-то не так установили или не закрепили, обязательно будут привлечены к ответственности. Я не хочу сейчас определять виновных. Это не входит в мою компетенцию. Турнир проходит в соответствии с календарным планом, утвержденным на весь год».

Изначально, согласно положению турнира, опубликованному Ростовской федерацией футбола, игры должны были проводить 23, 25 и 26 мая.

Почему матч вынесли на 30 мая и решили играть в такую погоду – пока неясно.

Желаем пострадавшим здоровья и успешного восстановления.