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Трагедия в Ростове на юношеском матче: перевернулась трибуна, погибла женщина, пострадали дети. Из-за сильного ветра

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Прятались от ливня, когда трибуну снесло порывом.

В Ростове-на-Дону на футбольном матче из-за сильного ветра обрушилась трибуна. Погибла женщина, еще 21 человека госпитализировали, среди них есть подростки.

Что известно о происшествии:

• Все случилось на стадионе спортшколы №5, на гребном канале. Там проводили детские областные соревнования по футболу памяти Владимира Гаврилова. Играли команды из Батайска и Ростова. На поле были дети 2010 года рождения, а на трибуне сидели около 30 человек. 

• По словам главного судьи матча Константина Семенцова, игру остановили из-за порывов ветра, и дети спрятались под навесом от сильного ливня. В этот момент трибуна и перевернулась.

Погибла жительница Батайска Людмила Алиева, которая приехала в Ростов поболеть за сына. Когда конструкция обрушилась, она ударилась головой, ее грудь раздробило от удара, приехавшие на место врачи не смогли ее спасти.

• Изначально сообщалось о семерых пострадавших, но затем их число выросло. В городскую больницу №20 привезли десятерых подростков. «Трое из них в тяжелом состоянии, один в крайне тяжелом. У него черепно-мозговая травма, его забрали в операционную. Остальных пострадавших распределили в другие отделения больницы. Все в форме ФК «Батайск», – цитирует газета «Молот» источник в больнице.

• Следственный комитет и прокуратура взяли произошедшее на контроль. «Пока нет сведений, кто отвечал за укрепление трибуны, сейчас это все устанавливается», – заявил и. о. районного прокурора.

К самому факту того, что турнир проводили, сразу возникли вопросы. Последние дни в Ростове действует штормовое предупреждение – на область обрушились ливень и сильный ветер, из-за этого в регионе действует режим повышенной готовности.

«[Эта] трибуна не предусматривает закрепление. Сейчас разберутся, следствие идет, – заявил министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян. – И если кто-то виновен в том, что что-то не так установили или не закрепили, обязательно будут привлечены к ответственности. Я не хочу сейчас определять виновных. Это не входит в мою компетенцию. Турнир проходит в соответствии с календарным планом, утвержденным на весь год».

Изначально, согласно положению турнира, опубликованному Ростовской федерацией футбола, игры должны были проводить 23, 25 и 26 мая.

Почему матч вынесли на 30 мая и решили играть в такую погоду – пока неясно.

Желаем пострадавшим здоровья и успешного восстановления.

14 комментариев

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Никита Самарин
Ужас! Хочется выразить слова поддержки мальчику, у которого погибла мама. 🙏
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JENNINGS
Какой кошмар! Всем пострадавшим - скорейшего выздоровления!
+10
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vadned
Ответ mootoo
щас какого нибуть Васю стрелочника и назначат виноватым
Это не исключено. Но может быть и совершенно обратное - найдут того, кто рассчитывал трибуну и кто утверждал проект, кто ставил печать под тем, что такой тип трибун не нужно крепить к земле. Не исключено, что достанется и руководителю спортобъекта - за то что в условиях шторма пустил на незакрепленные трибуны людей.

Также возможен вариант, что ураган был настолько сильным, что типовые крепления не помогли бы. Тут уже нужны серьезные экспертизы, так что не все так просто.
+7
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+6
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mootoo
щас какого нибуть Васю стрелочника и назначат виноватым
+6
-2
+4
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Несусветный Папаша
Ужасно.Хочется чтобы выжившие не получили увечий
+3
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Atsuktuvas
Это не тот спортивный комплекс, который проходил реконструкцию в 2018 году за 800 млн.рублей?
+4
-3
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Денис Оськин
Все чисто по ростовски. Трибуна не закреплена, почему соревнования не в намеченные даты-неизвестно, кто ответственный-да никто
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And-Rover
Не закрепили конструкцию, так как думали ветра никакого никогда не будет. Дела...
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Bartez1986
Самвел Аракелян - олицетворение эпохи. Министр спорта. Который говорит, что не понимает. почему соревнования перенесли. Ты министр спорта! И ты не знаешь? Ты #### там делаешь, министр???
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Lukich 161
если трибуна стояла на дорожках, то как вариант могли дать команду не крепить, чтобы не портить покрытие, вдруг в другое место переставлять прийдется
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