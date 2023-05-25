«Ахмат» против Fan ID! Официально😳

Президент ругается.

Новая порция недовольства из-за введения Fan ID – от президента «Ахмата» Магомеда Даудова. Не ожидали?

Вот выступление Даудова: «Чеченский народ, руководство клуба и руководство республики в лице почетного президента футбольного клуба «Ахмат», героя России Рамзана Ахматовича Кадырова довольны местом, которое занимает «Ахмат» в российском футболе. Мы довольны работой тренерского штаба.

Недовольны тем, что, к сожалению, из‑за нововведений стадион, как во всех российских городах, не заполняется. Мы не понимаем, зачем это ввели . Вы сами знаете, что и на других футбольных стадионах, и на «Ахмат-Арене» всегда были порядок и безопасность. Не понимаем, какая разница между стадионом и театром. Если кто‑то захочет подебоширить, сделает это и там, и там.

Это сказывается на зрелищности. Мы все знаем, как трудно клубам в экономическом плане. «Ахмат» давным-давно живет под санкциями.

Футбол – народная игра в нашей республике, стадион «Ахмат-Арена» всегда славился тем, что собирал большое количество болельщиков».

Посещаемость и правда упала?

Да. В среднем домашние матчи «Ахмата» в РПЛ-2022/23 до введения Fan ID собирали по 8 126 человек. После введения Fan ID средняя посещаемость упала до 4 749 человек.

До Fan ID меньше всего зрителей пришло на игру с «Торпедо» (7 120). С Fan ID больше всего пришло на «Локомотив» (6 322).

Так что даже худшая посещаемость без Fan ID превосходит лучшую в эпоху паспорта болельщика.

Антирекорд – игра с «Уралом», где не собралось даже четырех тысяч.

Фанаты «Ахмата» – единственные в РПЛ, кто не объявлял бойкот

К февралю 2022 года фанаты 15 из 16 клубов РПЛ объявили бойкот стадионов из-за введения карты болельщика. Единственными в чемпионате этого не сделали активные фанаты «Ахмата».

«Болельщики не будут бойкотировать матчи. Мы проводим работу, объясняем, что они болеют за команду», – рассказывал генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров.

«У нас никто не поддерживает». Игроки «Ахмата» тоже против Fan ID

Первым выступил полузащитник Иван Олейников. «Активные фанаты, которые все время тебя заряжают, гонят вперед, не приходят – это расстраивает. Можно посмотреть на посещаемость игр – она упала. Футболистам всегда хочется играть при полных трибунах.

Надеюсь, в следующем сезоне Fan ID отменят. Об этом много говорят сами футболисты, тысячи болельщиков, которые когда-то ходили на матчи. Верю, что их услышат».

И затем добавлял: «Как сказал Федя Чалов: «Домой по паспорту не ходят». У нас в клубе никто не поддерживает Fan ID. Думаю, так во всех клубах».

Его поддержал одноклубник Александр Трошечкин: «Сейчас наш футбол напоминает театр абсурда. Мы ни за какие места не боремся, болельщиков на трибунах нет. Ярких эмоций стало меньше, это влияет на футболистов. Все это очень неприятно. Fan ID нужно отменять, но, боюсь, этого не случится».

Фото: РИА Новости/Саид Царнаев; vk.com/akhmatgrozny