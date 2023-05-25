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«Ахмат» против Fan ID! Официально😳

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Футбол Футбол

Президент ругается.

Новая порция недовольства из-за введения Fan ID – от президента «Ахмата» Магомеда Даудова. Не ожидали?

Вот выступление Даудова: «Чеченский народ, руководство клуба и руководство республики в лице почетного президента футбольного клуба «Ахмат», героя России Рамзана Ахматовича Кадырова довольны местом, которое занимает «Ахмат» в российском футболе. Мы довольны работой тренерского штаба.

Недовольны тем, что, к сожалению, из‑за нововведений стадион, как во всех российских городах, не заполняется. Мы не понимаем, зачем это ввели. Вы сами знаете, что и на других футбольных стадионах, и на «Ахмат-Арене» всегда были порядок и безопасность. Не понимаем, какая разница между стадионом и театром. Если кто‑то захочет подебоширить, сделает это и там, и там.

Это сказывается на зрелищности. Мы все знаем, как трудно клубам в экономическом плане. «Ахмат» давным-давно живет под санкциями. 

Футбол – народная игра в нашей республике, стадион «Ахмат-Арена» всегда славился тем, что собирал большое количество болельщиков».

Посещаемость и правда упала?

Да. В среднем домашние матчи «Ахмата» в РПЛ-2022/23 до введения Fan ID собирали по 8 126 человек. После введения Fan ID средняя посещаемость упала до 4 749 человек. 

До Fan ID меньше всего зрителей пришло на игру с «Торпедо» (7 120). С Fan ID больше всего пришло на «Локомотив» (6 322). 

Так что даже худшая посещаемость без Fan ID превосходит лучшую в эпоху паспорта болельщика. 

Антирекорд – игра с «Уралом», где не собралось даже четырех тысяч.

Фанаты «Ахмата» – единственные в РПЛ, кто не объявлял бойкот

К февралю 2022 года фанаты 15 из 16 клубов РПЛ объявили бойкот стадионов из-за введения карты болельщика. Единственными в чемпионате этого не сделали активные фанаты «Ахмата».

«Болельщики не будут бойкотировать матчи. Мы проводим работу, объясняем, что они болеют за команду», – рассказывал генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров.

«У нас никто не поддерживает». Игроки «Ахмата» тоже против Fan ID

Первым выступил полузащитник Иван Олейников. «Активные фанаты, которые все время тебя заряжают, гонят вперед, не приходят – это расстраивает. Можно посмотреть на посещаемость игр – она упала. Футболистам всегда хочется играть при полных трибунах.

Надеюсь, в следующем сезоне Fan ID отменят. Об этом много говорят сами футболисты, тысячи болельщиков, которые когда-то ходили на матчи. Верю, что их услышат».

И затем добавлял: «Как сказал Федя Чалов: «Домой по паспорту не ходят». У нас в клубе никто не поддерживает Fan ID. Думаю, так во всех клубах».

Его поддержал одноклубник Александр Трошечкин: «Сейчас наш футбол напоминает театр абсурда. Мы ни за какие места не боремся, болельщиков на трибунах нет. Ярких эмоций стало меньше, это влияет на футболистов. Все это очень неприятно. Fan ID нужно отменять, но, боюсь, этого не случится».

Фото: РИА Новости/Саид Царнаев; vk.com/akhmatgrozny

44 комментария

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Nojevilka
Не удивлюсь если для Терека сделают исключение в связи с "беспрецедентным уровнем безопасности" на стадионе. Ну а мы дальше потерпим...
+99
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+91
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Atsuktuvas
Дело закончится извинениями. Правда пока не понятно кого перед кем...
+50
-2
+48
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fantast1c
Бойкот нужно продолжать, он даёт плоды.
+33
-2
+31
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Juron228
Сбой в матрице
+26
-2
+24
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Тиджани Бабангида
Это,без сомнения,весомый голос в копилку противников FanID
+22
0
+22
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velvetdust2008
Ответ Atsuktuvas
Дело закончится извинениями. Правда пока не понятно кого перед кем...
Авторов закона о фан-ид перед руководством Ахмата, очевидно же
+19
-1
+18
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Алексей Сигаев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Nojevilka
Не удивлюсь если для Терека сделают исключение в связи с "беспрецедентным уровнем безопасности" на стадионе. Ну а мы дальше потерпим...
Сам придумал, сам расстроился, сам приготовился терпеть
+22
-14
+8
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igls54
Совсем страх потеряли....сторонники введения Fan ID
+5
0
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Konstantin_ZV
Ответ MikhaL
Пчёлы против мёда.
так бабло на внедрении фан уйди уже распилили. меда больше нет
+6
-1
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MikhaL
Пчёлы против мёда.
+7
-5
+2
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Adeen
Ответ velvetdust2008
Авторов закона о фан-ид перед руководством Ахмата, очевидно же
Ну прям ФСБ, МВД и прочие дтп будут извиняться))
+1
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Владислав Демидов
Вот так. Помощь откуда не ждали - Милонов и Ахмат. Вот это пара
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ilmir84
порядок и без эксцессов? а как же оскорбления судей, избиение Гогниева и Кричмара?
+2
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LaffyTaffy
Ответ Nojevilka
Не удивлюсь если для Терека сделают исключение в связи с "беспрецедентным уровнем безопасности" на стадионе. Ну а мы дальше потерпим...
если такое будет - это прям удар в спину)
+1
0
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ФК "Урожай"
Ну, вот и всё... Тот, кто не за Fan ID, тот с "Ахматом".
+1
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космонавт на дереве
Ответ Оригинальный Ник
До чего докатилась Россия, что только чехи имеют смелость высказаться против царя. Грядёт третья Чечня, это неизбежно, накачка этих бородатых деньгами привела их к полной эйфории и чувству безнаказанности
боюсь тут одной Чечнёй не обойдётся
+3
-2
+1
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сергей егоров
Всё по делу. Хорошо сравнил театр и стадион. Люди везде людьми будут
+1
0
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Sekor
15 из 16. Ну как бы все понятно.
Пока есть фан-уйди на стадион не пойду, принципиально.
Да еще и за такой ценник )
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StHappyOne
Ответ Adeen
Ну прям ФСБ, МВД и прочие дтп будут извиняться))
ни единожды уже извинялись
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velvetdust2008
Ответ Adeen
Ну прям ФСБ, МВД и прочие дтп будут извиняться))
Наши спецслужбы даже на территорию Чечни не пускают, когда их не хотят там видеть
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Сергей Штырков
странно что они высказались против
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antitoxic
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Милонов, вроде бы, обратно переобулся. То ли это был Терюшков, я в них путаюсь
Оба в любом случае пидарасы
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Газонокосильщик Хави
Никто не поддерживает, но пошли делать фан айди?
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«Болельщики не будут бойкотировать матчи. Мы проводим работу, объясняем, что они болеют за команду»
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Spartakovec navsegda
Забыл, что не всегда были порядок и безопасность. Бывает.
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Igor Pivovarov
Говорят, в тик-токе даже есть видео, где Кадыров яростно разрывает закон о FanID.
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