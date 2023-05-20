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«Балтика» – в РПЛ спустя 25 лет! Игнашевич вывел Калининград в элиту с сумасшедшей беспроигрышной серией

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«Балтика» официально вышла в Мир РПЛ за три тура до конца Первой лиги! Даже без своего матча – «Алания» потеряла очки в гостях у «Акрона» (0:0) и уже не догонит лидера. Так что в Калининграде празднуют уже сейчас!

Повышение «Балтики» могло случиться еще в прошлые выходные, если бы «Алания» потеряла очки дома против «Краснодара-2». Но она не потеряла: пропустила первой, но все равно выиграла 5:2. «Балтика» же вернулась из Ульяновска с победой над «Волгой» (2:0).

Перед туром расклад был прост: «Балтика» выходит в РПЛ официально в субботу, если не проигрывает дома «Рубину», или в пятницу, если «Алания» теряет очки в игре с «Акроном».

С одной стороны, было бы красиво самостоятельно оформить выход на переполненном домашнем стадионе. С другой, на матч с «Рубином» «Балтика» уже гордо выйдет в статусе команды следующего сезона РПЛ.

Посмотрите на это счастье!

Игнашевич вывел «Балтику» в РПЛ – с сумасшедшей беспроигрышной серии в 30 матчей

Пять лет назад Сергей Игнашевич еще забивал пенальти в четвертьфинале чемпионата мира, а через года возглавил «Торпедо» – к 27 турам довел команду до четвертого места, но сезон был остановлен, а стыки – отменены. Спустя еще год – увольнение: «Торпедо» упало на шестое место, набрав одно очко в пяти весенних матчах.

Через полгода Игнашевич возглавил «Балтику». Команда тут же побила клубный рекорд в Кубке России: дошла до четвертьфинала, где только по пенальти уступила московскому «Динамо». В Первой лиге поделила седьмое место по очкам (итоговое десятое), хотя до последнего боролась за стыки.

Следующий сезон стал для Игнашевича и «Балтики» триумфальным. 

Игнашевич сменил на посту Евгения Калешина. С ним «Балтика» даже вылетала во Вторую лигу в 2019 году, но осталась из-за отсутствия лицензии у вышедших команд. Дальше дела пошли куда лучше – в укороченном сезоне-2019/20 закончили пятыми, через год – седьмыми.

Сезон-2022/23 клуб сразу же начал с поражения от «Велеса» 1:2, причем решающий гол пропустили в компенсированное время. С тех пор – 17 побед и 13 ничьих.

Пожалуй, ко второму поражению команда была близка лишь дважды: в гостях при 0:2 забила «СКА-Хабаровску» на 89-й и 90+2-й, а дома в игре против «Нефтехимика» сравняла счет на 87-й минуте (тоже 2:2). Но были и обидные потери – с махачкалинским «Динамо» при 1:1 не реализовали пенальти, а ничьи с «Волгой», «Рубином» и «Акроном» случились из-за пропущенных мячей в последние 10 минут.

Главное же впечатление от сезона – гостевые 5:0 над тульским «Арсеналом» Олега Кононова.

На данный момент «Балтика» – самая результативная команда Первой лиги (53 гола), реже пропускает только «Динамо» (25 против 23). Чаще, чем в играх с «Балтикой», голы забиваются только в матчах «Алании» и «СКА-Хабаровска». Хотя по весне зрелищность упала – из 11 игр «Балтики» только в двух было забито не меньше трех голов.

В самые успешные сезоны в Первой лиге именно игрок «Балтики» становился лучшим бомбардиром турнира: Дмитрий Силин забивал 35 голов в 1994 году, Сергей Булатов – 29 в 1995-м. Получится ли сейчас? Гедеон Гузина с 13 голами пока отстает на один мяч от Ивана Тимошенко из «Родины». Босниец после сильной осени забивал весной лишь дважды.

«Балтика» вернулась после 25 лет отсутствия

Клуб играл в элитном российском дивизионе с 1996-го по 1998-й. Занимал седьмое и девятое места, а потом вылетел с 15-го и вернулся только сейчас. За это время «Балтика» дважды падала во Вторую лигу, а с сезона-2006 неизменно играла в Первой.

В 2018 году команда переехала с построенного немцами еще в позапрошлом веке стадиона «Балтика» на арену «Калининград». Здесь на ЧМ-2018 играли три полуфиналиста – Хорватия, Англия и Бельгия, испанцы со множеством суперзвезд и главная сенсация следующего ЧМ – Марокко. Сборная России сгоняла вничью со шведами в Лиге наций и обыгрывала в квалификации Казахстан, а «Зенит» брал Суперкубок России.

У «Балтики» тоже к этому моменту был свой исторический момент: в 2019-м команда по пенальти прошла в Кубке московский «Локомотив», а в 2022-м добралась до четвертьфинала против «Динамо».

Теперь у этого стадиона будет совсем новая история.

Матч с «Рубином» – красивая битва за первое место

Здорово совпало, что матч «Балтика» – «Рубин» выпал как раз на конец сезона. В выходе «Рубина» никто бы не сомневался даже при лицензии у «Алании» – сейчас казанцам осталось набрать одно очко в трех матчах. При Рашиде Рахимове «Рубин» победил в пяти последних играх.

За несколько дней до игры «Балтика» объявила, что все билеты на игру проданы. Стадион вмещает 35 016 зрителей. Коммерческий директор «Балтики» Юрий Аракелян отметил: «Реализовано чуть больше 32 000 билетов. Больше невозможно, так как есть гостевые билеты, буферная зона и другие элементы безопасности. Если честно, приятно удивлены такими темпами продаж. Думали, что к пятнице не останется билетов, но закончились они уже в среду в 10:30 по местному времени».

Последний раз при таком количестве зрителей дома «Балтика» играла в 2018 году перед ЧМ – победила «Тюмень» 3:1 в последнем туре. 

Интрига в матче «Балтика» – «Рубин» есть в любом случае. При победе балтийцев сместить их с первого места можно лишь теоретически – будет +5 за два тура до конца, да еще и преимущество по личным встречам. При ничьей разница останется +2, а при победе «Рубина» уже казанцы возглавят таблицу.

Матч «Балтика» – «Рубин» пройдет в субботу, 20 мая в 21:30 (мск). Несмотря на игры «Барселоны», «Милана» и «Марселя» в это же время, матч в Калининграде точно стоит посмотреть. Там будет роскошная атмосфера.

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Фото: VK/fcbaltika

24 комментария

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Goldstream
Так здорово, что большой футболист стал серьезным тренером.
И Калининград на футбольной карте РПЛ - это прекрасно.
+53
0
+53
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Никита Самарин
Добро пожаловать!
Надеюсь вышли не на один сезон, всё-таки Калининград футбольный город (с великолепным стадионом), который должен быть представлен в РПЛ.
+32
-2
+30
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elninjo_3
Болельщики Балтики - это единственнве люди в нашем футболе, которые могут составить конкуренцию поддержке Факела. Каждый раз смотрю матчи в Калининграде и радуюсь, что Балтика есть!
+25
-1
+24
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igls54
Остается только порадоваться за Сергея и его команду с человеческим стадионом. И самое главное, без всяких там Терюшковых в руководстве
+10
-3
+7
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Тюменский медвежонок
Ответ Никита Самарин
Добро пожаловать! Надеюсь вышли не на один сезон, всё-таки Калининград футбольный город (с великолепным стадионом), который должен быть представлен в РПЛ.
главное чтоб Игну оставили и полсостава как делают обычно новички под РПЛ не сменили. Игна хороший тренер, при нем и Торпедо в ФНЛ отжигало
+8
-1
+7
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Кирилл
В Калининграде это праздник просто )

Завтра на матче с Рубином 35 тысяч болельщиков будут масштабно отмечать это событие )
Чую, в городе и области будут наблюдаться землетрясения )
+7
-1
+6
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TwoWeekStubble
Игнашевич вернул пиво на стадионы РПЛ!
+2
0
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Мыкола
Серёга рулит. Из Рубина тиктокера-физрука выгнали и игра пошла
+5
-4
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Ювенский Туринтус
Боруссия - Кенигсберг
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0
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ЖУЛИК
Серёга красавчик! Поздравляю!
+1
0
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Ivan Belokrinitsky
Мои поздравления Балтике и всему Калининграду, с досрочным выходом в высшую лигу! Завтра в любом случае отпразднуем данное событие)
+1
0
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toporiki
Интересно, как скоро Мостовой начнёт на Игнашевича наезжать
+1
0
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Pol Belov
Ответ Дмитрий Матросов
Нужно срочно менять систему чемпионата, нельзя смотреть только зенит и ещё раз зенит. Понятно что у него сейчас все ресурсы и т. д. Но кому от этого хорошо, особенно в нынешних условиях? Грубо говоря, народ был бы счастлив видеть 10-12 команд из разных регионов и четыре из столицы, но чтобы это был реально качественный и конкурентный футбол. И нужна наконец реальная база для роста хотя бы на региональном уровне. Аутсайдеров смотреть никому не интересно. Ведь можно же сделать все интересно и для зрителя и коммерчески выгодно, было бы желание. Взять ту же ненавистную Америку. Их американский футбол нахер никому не нужен, везде это регби, но какова при этом популярность там. А мы чем хуже.
"А мы чем хуже." - они делают бабки на зрителях, поэтому там и забиты стадионы, а у нас делают бабки на бюджете - поэтому ... ну, сам понимаешь...
+1
0
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Igor Pivovarov
Ответ Дмитрий Матросов
Нужно срочно менять систему чемпионата, нельзя смотреть только зенит и ещё раз зенит. Понятно что у него сейчас все ресурсы и т. д. Но кому от этого хорошо, особенно в нынешних условиях? Грубо говоря, народ был бы счастлив видеть 10-12 команд из разных регионов и четыре из столицы, но чтобы это был реально качественный и конкурентный футбол. И нужна наконец реальная база для роста хотя бы на региональном уровне. Аутсайдеров смотреть никому не интересно. Ведь можно же сделать все интересно и для зрителя и коммерчески выгодно, было бы желание. Взять ту же ненавистную Америку. Их американский футбол нахер никому не нужен, везде это регби, но какова при этом популярность там. А мы чем хуже.
Если коротко - то всем. Если бы это было не так, то и было бы как в Америке. но нельзя иметь совершенно другую спортивную экономику, других совершенно акторов на этом рынке, другую мотивацию их действий, мотивы их действий и при этом на выходе получить Америку. Это их американскому футболу нахерен никто не нужен быть еще кому-то нужным. Это такая же величественная, отточенная десятилетиями с постоянной намывкой профессионалов лучших в своем деле индустрия развлечения как и Голливуд. Или как американские ВУЗы, в том числе государственные, занявшие примерно все первые сто строчек мирового рейтинга, как и 95% нобелевских лауреатов - при этом этнически они могут быть откуда угодно, но базу, финансирование или образование они получили в Америке, где и сделали свои открытия.

А ты хочешь на Терюшковых, Федунах и президенте Урала сметану собирать. В Америке невозможно представить себе привелигированные клубы, которые обласканы какими-то олигархами или чиновниками. Там нет адмирерсурса, нет договорняков, НФЛ одна из самых чистых спортивных лиг мира, нет судейского произвола постоянных попыток через управляющую лигу протащить какой-то выгодный себе календарь и то ввода лимита, то отмены, то опять ввода в зависимости от того что тебе выгоднее прямо сейчас. Еще в Америке президента выбирают раз в четыре года на конкурентных выборах. И больше двух сроков никто не может им быть.

И подряд, и не подряд.

А если коротко - то всем.
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BLAD
Ответ Кирилл
В Калининграде это праздник просто ) Завтра на матче с Рубином 35 тысяч болельщиков будут масштабно отмечать это событие ) Чую, в городе и области будут наблюдаться землетрясения )
Самоуверенность наказуема, игра рассудит))
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вовочка6762
Ну что же - большому кораблю большое плавание , надеюсь в ПЛ Балтика не будет мальчиками для битья !
Хотя при Игнаше с его характером Балтика там надолго!
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Pol Belov
Серега красава! начал с азов, без всякого блата и вон как прет... придет время и в ЦСКА может вернуться... когда бабайка наконец-то на пенсию уйдет...
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justbored
Велкам бэк.
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Дмитрий Матросов
Нужно срочно менять систему чемпионата, нельзя смотреть только зенит и ещё раз зенит. Понятно что у него сейчас все ресурсы и т. д. Но кому от этого хорошо, особенно в нынешних условиях? Грубо говоря, народ был бы счастлив видеть 10-12 команд из разных регионов и четыре из столицы, но чтобы это был реально качественный и конкурентный футбол. И нужна наконец реальная база для роста хотя бы на региональном уровне. Аутсайдеров смотреть никому не интересно. Ведь можно же сделать все интересно и для зрителя и коммерчески выгодно, было бы желание. Взять ту же ненавистную Америку. Их американский футбол нахер никому не нужен, везде это регби, но какова при этом популярность там. А мы чем хуже.
0
0
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