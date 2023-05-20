«Балтика» – в РПЛ спустя 25 лет! Игнашевич вывел Калининград в элиту с сумасшедшей беспроигрышной серией

«Балтика» официально вышла в Мир РПЛ за три тура до конца Первой лиги! Даже без своего матча – «Алания» потеряла очки в гостях у «Акрона» (0:0) и уже не догонит лидера. Так что в Калининграде празднуют уже сейчас!

Повышение «Балтики» могло случиться еще в прошлые выходные, если бы «Алания» потеряла очки дома против «Краснодара-2». Но она не потеряла: пропустила первой, но все равно выиграла 5:2. «Балтика» же вернулась из Ульяновска с победой над «Волгой» (2:0).

Перед туром расклад был прост: «Балтика» выходит в РПЛ официально в субботу, если не проигрывает дома «Рубину», или в пятницу, если «Алания» теряет очки в игре с «Акроном».

С одной стороны, было бы красиво самостоятельно оформить выход на переполненном домашнем стадионе. С другой, на матч с «Рубином» «Балтика» уже гордо выйдет в статусе команды следующего сезона РПЛ.

Посмотрите на это счастье!

Игнашевич вывел «Балтику» в РПЛ – с сумасшедшей беспроигрышной серии в 30 матчей

Пять лет назад Сергей Игнашевич еще забивал пенальти в четвертьфинале чемпионата мира, а через года возглавил «Торпедо» – к 27 турам довел команду до четвертого места, но сезон был остановлен, а стыки – отменены. Спустя еще год – увольнение: «Торпедо» упало на шестое место, набрав одно очко в пяти весенних матчах.

Через полгода Игнашевич возглавил «Балтику». Команда тут же побила клубный рекорд в Кубке России: дошла до четвертьфинала, где только по пенальти уступила московскому «Динамо». В Первой лиге поделила седьмое место по очкам (итоговое десятое), хотя до последнего боролась за стыки.

Следующий сезон стал для Игнашевича и «Балтики» триумфальным.

Игнашевич сменил на посту Евгения Калешина. С ним «Балтика» даже вылетала во Вторую лигу в 2019 году, но осталась из-за отсутствия лицензии у вышедших команд. Дальше дела пошли куда лучше – в укороченном сезоне-2019/20 закончили пятыми, через год – седьмыми.

Сезон-2022/23 клуб сразу же начал с поражения от «Велеса» 1:2, причем решающий гол пропустили в компенсированное время. С тех пор – 17 побед и 13 ничьих.

Пожалуй, ко второму поражению команда была близка лишь дважды: в гостях при 0:2 забила «СКА-Хабаровску» на 89-й и 90+2-й, а дома в игре против «Нефтехимика» сравняла счет на 87-й минуте (тоже 2:2). Но были и обидные потери – с махачкалинским «Динамо» при 1:1 не реализовали пенальти, а ничьи с «Волгой», «Рубином» и «Акроном» случились из-за пропущенных мячей в последние 10 минут.

Главное же впечатление от сезона – гостевые 5:0 над тульским «Арсеналом» Олега Кононова.

На данный момент «Балтика» – самая результативная команда Первой лиги (53 гола), реже пропускает только «Динамо» (25 против 23). Чаще, чем в играх с «Балтикой», голы забиваются только в матчах «Алании» и «СКА-Хабаровска». Хотя по весне зрелищность упала – из 11 игр «Балтики» только в двух было забито не меньше трех голов.

В самые успешные сезоны в Первой лиге именно игрок «Балтики» становился лучшим бомбардиром турнира: Дмитрий Силин забивал 35 голов в 1994 году, Сергей Булатов – 29 в 1995-м. Получится ли сейчас? Гедеон Гузина с 13 голами пока отстает на один мяч от Ивана Тимошенко из «Родины». Босниец после сильной осени забивал весной лишь дважды.

«Балтика» вернулась после 25 лет отсутствия

Клуб играл в элитном российском дивизионе с 1996-го по 1998-й. Занимал седьмое и девятое места, а потом вылетел с 15-го и вернулся только сейчас. За это время «Балтика» дважды падала во Вторую лигу, а с сезона-2006 неизменно играла в Первой.

В 2018 году команда переехала с построенного немцами еще в позапрошлом веке стадиона «Балтика» на арену «Калининград». Здесь на ЧМ-2018 играли три полуфиналиста – Хорватия, Англия и Бельгия, испанцы со множеством суперзвезд и главная сенсация следующего ЧМ – Марокко. Сборная России сгоняла вничью со шведами в Лиге наций и обыгрывала в квалификации Казахстан, а «Зенит» брал Суперкубок России.

У «Балтики» тоже к этому моменту был свой исторический момент: в 2019-м команда по пенальти прошла в Кубке московский «Локомотив», а в 2022-м добралась до четвертьфинала против «Динамо».

Теперь у этого стадиона будет совсем новая история.

Матч с «Рубином» – красивая битва за первое место

Здорово совпало, что матч «Балтика» – «Рубин» выпал как раз на конец сезона. В выходе «Рубина» никто бы не сомневался даже при лицензии у «Алании» – сейчас казанцам осталось набрать одно очко в трех матчах. При Рашиде Рахимове «Рубин» победил в пяти последних играх.

За несколько дней до игры «Балтика» объявила, что все билеты на игру проданы. Стадион вмещает 35 016 зрителей. Коммерческий директор «Балтики» Юрий Аракелян отметил: «Реализовано чуть больше 32 000 билетов. Больше невозможно, так как есть гостевые билеты, буферная зона и другие элементы безопасности. Если честно, приятно удивлены такими темпами продаж. Думали, что к пятнице не останется билетов, но закончились они уже в среду в 10:30 по местному времени».

Последний раз при таком количестве зрителей дома «Балтика» играла в 2018 году перед ЧМ – победила «Тюмень» 3:1 в последнем туре.

Интрига в матче «Балтика» – «Рубин» есть в любом случае. При победе балтийцев сместить их с первого места можно лишь теоретически – будет +5 за два тура до конца, да еще и преимущество по личным встречам. При ничьей разница останется +2, а при победе «Рубина» уже казанцы возглавят таблицу.

Матч «Балтика» – «Рубин» пройдет в субботу, 20 мая в 21:30 (мск). Несмотря на игры «Барселоны», «Милана» и «Марселя» в это же время, матч в Калининграде точно стоит посмотреть. Там будет роскошная атмосфера.

Фото: VK/fcbaltika