У «Зенита» – 2-я чемпионская звезда! Пять титулов подряд! ⭐️⭐️

«Зенит» – чемпион России-2022/23, и этот титул не просто очередной. После него клубу нужно обновлять логотип.

Это будет выглядеть примерно так.

Для «Зенита» это золото – десятое. Значит, пора наносить вторую звезду .

Об этом в Петербурге мечтали, а план даже перевыполнили. В июне 2020-го, еще во время ковидной паузы, гендиректор «Зенита» Александр Медведев при продлении контракта с Сергеем Семаком говорил: «Может быть, кто-то скажет, что это звучит самонадеянно, но задача – получить к 100-летию вторую звезду».

100-летие «Зенита» – в 2025-м, 25 мая. Вторая звезда ложится на клубный логотип с двухлетним запасом.

Современный подсчет звезд ведут с 2013-го: тогда РПЛ решила, что клубы могут приплюсовать себе титулы советского времени. «Зенит» был до современного периода далеко не самым успешным, у него только одна победа времен СССР – золото-1984.

К первой звезде зенитовцы шли 31 год, если считать от первого чемпионства, или 90 лет, если отталкиваться от официальной даты основания. До Сергея Семака только у Лучано Спаллетти было больше одного чемпионства с «Зенитом». Итальянец сделал два важнейших шага к первой звезде и первым в истории клуба защитил титул.

Если бы выдавали личные звезды, Сергей Семак сейчас точно получил бы вторую. Для него это десятое чемпионство – как игрока и тренера в сумме . Семак выигрывал чемпионат России в 2003-м за ЦСКА, в 2008-м и 2009-м с «Рубином», в 2010-м и 2012-м уже как зенитовец. Теперь – пять тренерских титулов. А ведь еще есть сезон-2014/15, который Семак провел ассистентом у Андре Виллаш-Боаша.

В «Зените» есть человек, причастный ко всем десяти титулам в истории клуба. Это Михаил Бирюков. В 1984-м он был основным вратарем, потом стал профильным тренером и как член штаба работал во все чемпионские сезоны. В списке 50 важнейших людей в истории «Зенита» он на девятом месте. Совсем скоро мы на Sports.ru поговорим об этом герое подробнее. Кстати, ровно в день чемпионства-2023 ему исполнилось 65 лет – поздравляем дважды!

«Зенит» – всего вторая команда в истории нашего футбола с пятью подряд чемпионствами. Повторил за «Спартаком» на стыке веков : после золота «Алании»-1995 спартаковцы выиграли шесть раз подряд, их царствование прервал «Локомотив» в 2002-м. «Спартак» Олега Романцева на том отрезке как раз заработал четвертую звезду: титул-1996 был для клуба 16-м, в 2000-м выиграли юбилейный 20-й.

Теперь в России нет команд с одной звездой: либо две и больше, либо ничего . У «Локомотива» – 3 титула (все в России), у «Торпедо» – тоже 3, но все времен СССР. Еще «Рубин» взял в РПЛ два, а «Алания» – один в чемпионате России.

Объективно лучшие шансы на первую звезду – у «Локомотива». Для «Торпедо» это сейчас не самая актуальная задача.

Ближе всех к новой звезде из тех, у кого они уже есть, теперь ЦСКА – в двух титулах. Правда, на логотипе московский клуб две заслуженные чемпионские звезды не использует (это все же право, а не обязанность).

Болельщики «Зенита» на Sports.ru тоже получат две чемпионские звезды: праздничная акция на неделю

Нас часто спрашивают: «Когда вы переименуете раздел Футбол в «Зенит»/«Локомотив»/ЦСКА и так далее»? Отвечаем: такие приемы работают один раз и только по особым случаям.

Сегодня – как раз такой случай. Но переименовывать раздел во второй раз в честь какого-либо клуба мы не будем. Мы придумали кое-что другое.

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В ближайшую неделю две чемпионские звезды будут стоять напротив вашего ника на сайте – кажется, писать комментарии вам будет особенно приятно.

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А «Зенит» теперь к 100-летию может стать даже 12-кратным чемпионом страны.

Как думаете, кто-то сможет помешать?