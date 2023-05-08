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У «Зенита» – 2-я чемпионская звезда! Пять титулов подряд! ⭐️⭐️

Михаил Бирюков Михаил Бирюков
Сергей Семак Сергей Семак
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Зенит Зенит
Футбол Футбол

«Зенит» – чемпион России-2022/23, и этот титул не просто очередной. После него клубу нужно обновлять логотип.

Это будет выглядеть примерно так.

Для «Зенита» это золото – десятое. Значит, пора наносить вторую звезду.

Об этом в Петербурге мечтали, а план даже перевыполнили. В июне 2020-го, еще во время ковидной паузы, гендиректор «Зенита» Александр Медведев при продлении контракта с Сергеем Семаком говорил: «Может быть, кто-то скажет, что это звучит самонадеянно, но задача – получить к 100-летию вторую звезду».

100-летие «Зенита» – в 2025-м, 25 мая. Вторая звезда ложится на клубный логотип с двухлетним запасом.

Современный подсчет звезд ведут с 2013-го: тогда РПЛ решила, что клубы могут приплюсовать себе титулы советского времени. «Зенит» был до современного периода далеко не самым успешным, у него только одна победа времен СССР – золото-1984.

К первой звезде зенитовцы шли 31 год, если считать от первого чемпионства, или 90 лет, если отталкиваться от официальной даты основания.     До Сергея Семака только у Лучано Спаллетти было больше одного чемпионства с «Зенитом». Итальянец сделал два важнейших шага к первой звезде и первым в истории клуба защитил титул.

Если бы выдавали личные звезды, Сергей Семак сейчас точно получил бы вторую. Для него это десятое чемпионство – как игрока и тренера в сумме. Семак выигрывал чемпионат России в 2003-м за ЦСКА, в 2008-м и 2009-м с «Рубином», в 2010-м и 2012-м уже как зенитовец. Теперь – пять тренерских титулов. А ведь еще есть сезон-2014/15, который Семак провел ассистентом у Андре Виллаш-Боаша.

В «Зените» есть человек, причастный ко всем десяти титулам в истории клуба. Это Михаил Бирюков. В 1984-м он был основным вратарем, потом стал профильным тренером и как член штаба работал во все чемпионские сезоны. В списке 50 важнейших людей в истории «Зенита» он на девятом месте. Совсем скоро мы на Sports.ru поговорим об этом герое подробнее. Кстати, ровно в день чемпионства-2023 ему исполнилось 65 лет – поздравляем дважды!  

«Зенит» – всего вторая команда в истории нашего футбола с пятью подряд чемпионствами. Повторил за «Спартаком» на стыке веков: после золота «Алании»-1995 спартаковцы выиграли шесть раз подряд, их царствование прервал «Локомотив» в 2002-м. «Спартак» Олега Романцева на том отрезке как раз заработал четвертую звезду: титул-1996 был для клуба 16-м, в 2000-м выиграли юбилейный 20-й.

Теперь в России нет команд с одной звездой: либо две и больше, либо ничего. У «Локомотива» – 3 титула (все в России), у «Торпедо» – тоже 3, но все времен СССР. Еще «Рубин» взял в РПЛ два, а «Алания» – один в чемпионате России.

Объективно лучшие шансы на первую звезду – у «Локомотива». Для «Торпедо» это сейчас не самая актуальная задача.

Ближе всех к новой звезде из тех, у кого они уже есть, теперь ЦСКА – в двух титулах. Правда, на логотипе московский клуб две заслуженные чемпионские звезды не использует (это все же право, а не обязанность).

Болельщики «Зенита» на Sports.ru тоже получат две чемпионские звезды: праздничная акция на неделю

Нас часто спрашивают: «Когда вы переименуете раздел Футбол в «Зенит»/«Локомотив»/ЦСКА и так далее»? Отвечаем: такие приемы работают один раз и только по особым случаям.

Сегодня – как раз такой случай. Но переименовывать раздел во второй раз в честь какого-либо клуба мы не будем. Мы придумали кое-что другое.

Мы поздравляем болельщиков «Зенита» и дарим вам дополнительный элемент сближения с командой: вы тоже можете почувствовать себя чемпионами на Sports.ru.

В ближайшую неделю две чемпионские звезды будут стоять напротив вашего ника на сайте – кажется, писать комментарии вам будет особенно приятно.

На Sports.ru можно подписаться на все любимые команды. Сделать это можно в теге, нажав зеленую кнопку «Подписаться на тег». 

***

А «Зенит» теперь к 100-летию может стать даже 12-кратным чемпионом страны.

Как думаете, кто-то сможет помешать?

291 комментарий

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Саня Беляков
Сейчас будет куча комментариев из Москвы , что не заслуженно , но когда Спартак покупает за 6 млн Дуарте , а Зенит Дугласа , о чем можно говорить?
+282
-66
+216
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Шурик Шурик
Ответ Саня Беляков
Сейчас будет куча комментариев из Москвы , что не заслуженно , но когда Спартак покупает за 6 млн Дуарте , а Зенит Дугласа , о чем можно говорить?
Этот парагваец - это просто какой-то ужас. Весь Спартак сегодня был хорош кроме Селихова и вот этого кадра. Как он Малкома не сломал на полгода, непонятно. Еще и 6 миллионов отдали за это недоразумение
+147
-9
+138
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Goldstream
Ответ Саня Беляков
Сейчас будет куча комментариев из Москвы , что не заслуженно , но когда Спартак покупает за 6 млн Дуарте , а Зенит Дугласа , о чем можно говорить?
Очевидно, что Зенит опережает конкурентов не только в финансировании (деньги сами по себе в футбол не играют), но и в управлении, и в селекции, и в маркетинге. Просто это не любят признавать.
+144
-19
+125
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LokoKa1ser92
мне спортс не дает написать все что я думаю о зените
+137
-45
+92
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RSI
Питер с победой от болельщиков ЦСКА!
+119
-43
+76
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KOT_B_yHTAX
Хотел бы поздравить наших спартаковских болельщиков Зенита, которые на протяжении всего сезона поддерживали ЗЕНИТ, spartakus1984 и мурзззилка от всей души поздравляю ВАС и приглашаю в Петербург на культурное чаепитие в честь Чемпионства! ))))
+103
-29
+74
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ProZ
Буднично. Пустой стадион через 10 минут после свистка как памятник эпохе фануйди.
+41
-8
+33
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ivgr
Ответ Новый тренер ФК Спартак
там ни одно из пяти последних не заслужены, всей лигой тянули все года, по тв боятся, что то сказать не так))мерзкие времена , но ничего все пррйдет и все все узнают
Ты про левые чемпионства Спартака в 90-х?
+43
-13
+30
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ivgr
Ответ LokoKa1ser92
мне спортс не дает написать все что я думаю о зените
А ты думать умеешь?
+53
-24
+29
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Юрий Кечко
Ответ Софья Хороброва
для меня камень на улице значимей, чем победа зенита в ручном чемпионате. еврокубки - всегда последние места и поражения от любых команд. по финансам - миллионные переплаты за старесов. смысла в рпл даже с еврокубками 0, а сейчас?
У Зенита два последних места в группах ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ
Мне сказать сколько их у Спартака ? И сколько недоходов до группы ?)
Женщина займите свои руки и рот чем нибудь , не позорьтесь )))
+30
-7
+23
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Ale87
Ответ Бене Гессерит
Комментарий удален модератором
Зачем нам тут твоё селфи ?
+32
-10
+22
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KOT_B_yHTAX
Ответ RSI
Питер с победой от болельщиков ЦСКА!
Вам желаю серебра.
+24
-8
+16
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Юрий Кечко
Ответ maksim shavkun
Всей страной детям на лекарства собираем, зато госкомпания скупает бразил пачками за бешеные бабки! Позор
Когда в Спартаке одновременно играли Алекс, Веллитон , Ибсон , Кариока, Ари ты также говорил ?
Смотри либо ты балабол , либо малолетка и тогда ещё футбол особо не смотрел
Выбирай что тебе ближе )))
+19
-5
+14
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Denis Kalugin
Сколько желчи в комментах. Завидуйте молча. Зенит с победой, Семак молодец!
+39
-25
+14
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MJRom
питерцы, у вас невероятные комплексы по отношению к Спартаку. любые ваши победы вы воспринимаете исключительно через сравнение со Спартаком. Количество звезд, медиа активность, зрители на стадионе и болельщики в России. Особенно эти комплексы видны у вашего руководства - отсюда и неприкрытая ангажированность у комментаторов и экспертов одного известного спортивного канала
+53
-42
+11
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salbrati
Ответ Новый тренер ФК Спартак
там ни одно из пяти последних не заслужены, всей лигой тянули все года, по тв боятся, что то сказать не так))мерзкие времена , но ничего все пррйдет и все все узнают
Это клиника,
Спартак головного мозга
+14
-5
+9
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Саня Беляков
Ответ Никита Давыдкин
Например Бруно трешкин Розина приезжал за те же 6 миллионов евро, только это было почти 15 лет назад и суммы в то время были куда ниже
Опомнись. Алвеш 72 игры сыграл за Зенит.
+12
-3
+9
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maksim shavkun
Ответ Вячеслав Смирнов
это мешок денег
Госденег
+16
-7
+9
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KOT_B_yHTAX
Ответ Софья Хороброва
для меня камень на улице значимей, чем победа зенита в ручном чемпионате. еврокубки - всегда последние места и поражения от любых команд. по финансам - миллионные переплаты за старесов. смысла в рпл даже с еврокубками 0, а сейчас?
Ну и ВАС приглашаю на сие мероприятие) Вам счастья и успехов)
+8
0
+8
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Игорь М.
Ответ Юрий Кечко
У Зенита два последних места в группах ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ Мне сказать сколько их у Спартака ? И сколько недоходов до группы ?) Женщина займите свои руки и рот чем нибудь , не позорьтесь )))
Вот у них полыхает от победы Зенита) там в Москве светло, как днём)
+10
-2
+8
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Alamh Kaiser
Ответ MJRom
питерцы, у вас невероятные комплексы по отношению к Спартаку. любые ваши победы вы воспринимаете исключительно через сравнение со Спартаком. Количество звезд, медиа активность, зрители на стадионе и болельщики в России. Особенно эти комплексы видны у вашего руководства - отсюда и неприкрытая ангажированность у комментаторов и экспертов одного известного спортивного канала
Так остальные ровно сидят (без троллинга и каких-либо оскорблений говорю это) и не возникают попусту. Делают свои там футбольные дела в отличие от Спартака с их ЗАРЕМОЙ.

Вспомнился один баян про бэху и мерса, когда они поочерёдно называя классы машин спорят и как только мерс говорит Гелендваген спор заканчивается. Так вот Зенит и Спартак спорят мол у нас Дуглас, а у нас Джикия; у нас Малком, а у нас Промес и т.п. и только когда спартачи говорят А У НАС ЗАРЕМА зенитовцы замолкают в споре )))))))))))
+13
-5
+8
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Ямальский СБГ
Всех СБГ с победой! Наслаждайтесь моментом, очень немногим дано пережить такие крутые времена со своим клубом:)
Желание недругов пристыдить за что-нибудь - это просто смешно, они бы нашли повод для критики даже если бы мы играли с 22 воспитанниками в составе без надписи Газпром на груди, поэтому призываю кайфовать и не обращать внимания🤝
+16
-8
+8
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Саня Беляков
Ответ Никита Давыдкин
Дак у Зенита полным полно подобных же трансферных провалов иногда и за бОльшие деньги
Например?
+9
-1
+8
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ivgr
Ответ Генадий Филимонов
>"Как думаете, кто-то сможет помешать?" Когда коррупция перестанет существовать Или когда ИИ станут судить вместо кротов
Спартак даже сравнять честно не мог
+12
-4
+8
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Колбаскер тут
Ответ RSI
Питер с победой от болельщиков ЦСКА!
Вас с серебром!
+22
-15
+7
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