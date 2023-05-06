Кто популярнее на Sports.ru – «Зенит» или «Спартак»?

За два года многое изменилось.

Перед новым матчем «Зенита» со «Спартаком» обновляем исследование: изучаем ключевые метрики на Sports.ru, чтобы понять, какой клуб вызывает больше интереса.

В октябре 2021-го мы проводили подсчеты по тем же параметрам: для удобства сравнений смотрим на данные с 1 января 2011 года. В прошлый раз, например, «Спартак» доминировал в количестве и просмотрах постов, а «Зенит» лидировал в новостях.

За последние два сезона многое изменилось.

1. Стартуем с подписчиков на теги «Зенита» и «Спартака».

•‎ Стартовые данные на 2011 год: «Зенит» – 1516 подписчиков, «Спартак» – 1726.

• До 2018-го московский клуб был стабильно выше. Фиксируем 1 января 2018-го: у «Спартака» – 107 741, у «Зенита» на 100 (всего сто!) подписчиков больше. А дальше рывок: к 2019-му отрыв достиг 40 тысяч подписчиков.

• В 2021-м (как раз под прошлое исследование) разрыв был самым большим: +77 тысяч у тега «Зенита». Сейчас «Спартак» понемногу возвращается, осталось 73 тысячи.

2. После ухода Артема Дзюбы из этого противостояния самая популярная личность – Квинси Промес .

•‎ В 2021-м явным лидером был Дзюба (16,5к) – сейчас у него, кстати, 19 800 подписчиков.

• В топе четыре спартаковца и только Малком из «Зенита» – в прошлом исследовании было двое (Дзюба и Азмун). В топ-10 перекос «Спартака» немного выравнивается (6/4): еще в десятке Селихов (2039), Максименко (1801), Клаудиньо (1592), Семак (1549) и Кузяев (1520).

• У тренеров очевидная победа Семака (1549 – 749). Правда, большая разница: Абаскаль набрал подписчиков меньше чем за год .

3. «Спартак» все так же в большом отрыве по количеству постов на Трибуне. (Вы же знаете, что авторам можно отправлять донаты?)

• Лучшая цифра «Зенита» – 4067 постов в 2017-м. Для «Спартака» это был бы почти антирекорд: в 2011-м было 3538, в 2012-м – 4000.

• Ближе всего к «Спартаку» команда Семака прямо сейчас – отстает всего на 700 новостей в абсолютных цифрах. Правда, это в 2 раза больше – после воскресного матча ждем еще большего отрыва усилиями блога «Спартак Онлайн».

4. Такая же ситуация в просмотрах постов: близость на старте, а потом рывок «Спартака».

Логично, учитывая количество постов.

Резкое падение кривых к концу не должно так уж смущать: в 2023-м мы сравниваем показатели всего по четырем месяцам.

5. В новостях – очень плотная борьба.

• «Спартак» отставал до 2021-го – разве что в 2018-м (увольнение Карреры) обошел на 83 новости.

• С 2021-го московский клуб в приличном отрыве: тогда +1000 новостей, в прошлом году +500.

6. В просмотрах новостей «Спартак» тоже лидирует с 2021-го.

• Тут настолько подробные данные есть только с 2018-го – но можно допустить, что доминирование в количестве новостей про «Зенит» перетекало и в лидерство по просмотрам.

• Хотя вот за «Спартаком» лучший показатель – 50,8 млн просмотров в 2021-м . Спасибо Зареме и чехарде в клубе.

7. В комментариях ситуация похожа на новости: плотная борьба и лидерство «Спартака» в последние годы.

Рекордным был 2019-й: почти миллион комментариев о «Зените»!

Кто же главные комментаторы новостей и постов о «Спартаке»?

А о «Зените»?

• Лидеры пишут про «Зенит» сильно больше – 85 тысяч на троих против 70.

• Пара Соль Ка много комментирует контент про оба клуба – о «Зените» чуть активнее.

Отдельно почтим память Андрея Ивановича Жирова – профессора СПбГУ, который был активным пользователем Sports.ru под ником zhirov. К сожалению, он ушел из жизни в июле 2021-го. Но он был таким активным, что до сих пор среди лучших.

• Есть и ребята из исследования 2021-го: Alex Chernov и Погонщик ЖЫВотных больше других писали про «Спартак» (а Погонщик ЖЫВотных был и в топ-3 «Зенита»), Shuller18 был в тройке активных комментаторов новостей «Зенита».

Фото: globallookpress.com/Edgar Breshchanov