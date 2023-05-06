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Кто популярнее на Sports.ru – «Зенит» или «Спартак»?

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За два года многое изменилось.

Перед новым матчем «Зенита» со «Спартаком» обновляем исследование: изучаем ключевые метрики на Sports.ru, чтобы понять, какой клуб вызывает больше интереса.

В октябре 2021-го мы проводили подсчеты по тем же параметрам: для удобства сравнений смотрим на данные с 1 января 2011 года. В прошлый раз, например, «Спартак» доминировал в количестве и просмотрах постов, а «Зенит» лидировал в новостях.

За последние два сезона многое изменилось.

1. Стартуем с подписчиков на теги «Зенита» и «Спартака».

•‎ Стартовые данные на 2011 год: «Зенит» – 1516 подписчиков, «Спартак» – 1726.

• До 2018-го московский клуб был стабильно выше. Фиксируем 1 января 2018-го: у «Спартака» – 107 741, у «Зенита» на 100 (всего сто!) подписчиков больше. А дальше рывок: к 2019-му отрыв достиг 40 тысяч подписчиков.

• В 2021-м (как раз под прошлое исследование) разрыв был самым большим: +77 тысяч у тега «Зенита». Сейчас «Спартак» понемногу возвращается, осталось 73 тысячи.

2. После ухода Артема Дзюбы из этого противостояния самая популярная личность – Квинси Промес.

•‎ В 2021-м явным лидером был Дзюба (16,5к) – сейчас у него, кстати, 19 800 подписчиков.

• В топе четыре спартаковца и только Малком из «Зенита» – в прошлом исследовании было двое (Дзюба и Азмун). В топ-10 перекос «Спартака» немного выравнивается (6/4): еще в десятке Селихов (2039), Максименко (1801), Клаудиньо (1592), Семак (1549) и Кузяев (1520).  

• У тренеров очевидная победа Семака (1549 – 749). Правда, большая разница: Абаскаль набрал подписчиков меньше чем за год.

3. «Спартак» все так же в большом отрыве по количеству постов на Трибуне. (Вы же знаете, что авторам можно отправлять донаты?)

• Лучшая цифра «Зенита» – 4067 постов в 2017-м. Для «Спартака» это был бы почти антирекорд: в 2011-м было 3538, в 2012-м – 4000.

• Ближе всего к «Спартаку» команда Семака прямо сейчас – отстает всего на 700 новостей в абсолютных цифрах. Правда, это в 2 раза больше – после воскресного матча ждем еще большего отрыва усилиями блога «Спартак Онлайн».

4. Такая же ситуация в просмотрах постов: близость на старте, а потом рывок «Спартака».

Логично, учитывая количество постов.

Резкое падение кривых к концу не должно так уж смущать: в 2023-м мы сравниваем показатели всего по четырем месяцам.

5. В новостях – очень плотная борьба.

• «Спартак» отставал до 2021-го – разве что в 2018-м (увольнение Карреры) обошел на 83 новости.

• С 2021-го московский клуб в приличном отрыве: тогда +1000 новостей, в прошлом году +500.

6. В просмотрах новостей «Спартак» тоже лидирует с 2021-го.

• Тут настолько подробные данные есть только с 2018-го – но можно допустить, что доминирование в количестве новостей про «Зенит» перетекало и в лидерство по просмотрам.

• Хотя вот за «Спартаком» лучший показатель – 50,8 млн просмотров в 2021-м. Спасибо Зареме и чехарде в клубе.

7. В комментариях ситуация похожа на новости: плотная борьба и лидерство «Спартака» в последние годы.

Рекордным был 2019-й: почти миллион комментариев о «Зените»!

Кто же главные комментаторы новостей и постов о «Спартаке»?

А о «Зените»?

• Лидеры пишут про «Зенит» сильно больше – 85 тысяч на троих против 70.

Пара Соль Ка много комментирует контент про оба клуба – о «Зените» чуть активнее.

Отдельно почтим память Андрея Ивановича Жирова – профессора СПбГУ, который был активным пользователем Sports.ru под ником zhirov. К сожалению, он ушел из жизни в июле 2021-го. Но он был таким активным, что до сих пор среди лучших.

• Есть и ребята из исследования 2021-го: Alex Chernov и Погонщик ЖЫВотных больше других писали про «Спартак» (а Погонщик ЖЫВотных был и в топ-3 «Зенита»), Shuller18 был в тройке активных комментаторов новостей «Зенита».

t.A.T.u. выступят перед матчем «Зенита» и «Спартака» – наверняка с хитом «Нас не догонят». А вы его помните?

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Фото: globallookpress.com/Edgar Breshchanov

53 комментария

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ss_podonok
из топ3 пользователей по кол-ву комментариев про спартак двое - фанаты зенита🤣
+152
-10
+142
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Виталий
Очередные бесполезные подсчёты
+83
-5
+78
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nolan_90
Погонщик жывотных. Просто прикиньте, чел положил всю жизнь, чтобы пастись в новостях про Спартак на спортсе, гений)))
+56
-5
+51
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bedLaM
Ответ ss_podonok
из топ3 пользователей по кол-ву комментариев про спартак двое - фанаты зенита🤣
это ли не доказательство любви?))
+54
-8
+46
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Tahir Turk
шулер, шулер...казалось бы , болельщик ЦСКА
+33
-1
+32
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Nickolay Lyskov
Ответ Knife707
Бесполезные, потому что Зенит популярнее? А если бы Спартак был популярнее, были бы полезные?
Расскажите, пожалуйста, как, будучи хотя бы немного вменяемым, глядя даже на очень избирательную подборку от спортца, можно сделать вывод о том, что Зенит популярнее?
+37
-7
+30
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ДжангоБум
Как же вы достали с этим "кто популярнее"..
+23
-5
+18
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ДудьСдулся
Зарема Салихова давно уже на это ответила очень точно: «Увольнение уборщицы «Спартака» собирает больше кликов, чем чемпионство «Зенита»

Помните сколько обсуждали увольнение водителя спартаковского автобуса при Каррере?
+35
-17
+18
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Metaphrast
Ответ Юрий Поляков
А доктор Ли? А диктор стадиона? ✊
Точно, побольше желтизны и скандалов. Зарема знает толк...

А у Зенита пусть будут скучные спортивные новости
+21
-6
+15
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Юрий Поляков
Ответ ДудьСдулся
Зарема Салихова давно уже на это ответила очень точно: «Увольнение уборщицы «Спартака» собирает больше кликов, чем чемпионство «Зенита» Помните сколько обсуждали увольнение водителя спартаковского автобуса при Каррере?
А доктор Ли? А диктор стадиона? ✊
+13
-2
+11
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Sander Westerveld
Один профессор Жиров заслуживает уважения
+12
-2
+10
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arspurs9
В Спартаке в топе 2 фаната Зенита и фанат Спартака.
В Зените - 2 фаната Зенита и..
Главный вопрос - что здесь делает Шуллер?)
+10
-1
+9
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KOT_B_yHTAX
Пост про пользователя Пара Соль Ка)))
+9
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+8
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Александр Сырчин
Ответ Knife707
Бесполезные, потому что Зенит популярнее? А если бы Спартак был популярнее, были бы полезные?
Бесполезные, потому что подавляющая часть болельщиков обоих клубов никогда не сидела на спортсе.
+10
-3
+7
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ZlomSpb
zhirov ведь умер.. Пара Соль Ка как раз писал об этом. Можно было бы и указать это.
https://s5o.ru/storage/simple/ru/ugc/3e/72/5c/71/ruub201930c6d.png
+8
-2
+6
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Metaphrast
Zhirov был очень приятным собеседником. К сожалению, уже в прошедшем времени. RIP
+7
-1
+6
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Андрей Васильев
Вывод один: спортс.ру теряет аудиторию.
+8
-3
+5
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Ярик01
В топ-3 пользователей по тегу "Спартак" два платных ленинградских поварёнка. Смешно.
Также смешно, что в топ-3 Зенита залез как бы конь Шулер18
+12
-8
+4
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Gobot
Еще бесполезные подсчёты - 30 тыс. комментов, пусть на каждый по полминуты, это 15 тыс. минут, т.е. 2,5 тыс. часов, т.е. более 100 суток. С учётом сна - полгода жизни на комменты, жесть))
+3
0
+3
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Андрей Балабаев
Ответ ДудьСдулся
Зарема Салихова давно уже на это ответила очень точно: «Увольнение уборщицы «Спартака» собирает больше кликов, чем чемпионство «Зенита» Помните сколько обсуждали увольнение водителя спартаковского автобуса при Каррере?
Это забавно. Московские журналисты обсуждают эти местечковые новости между собой и выносят это на всю страну, думая что это кому-то кроме них интересно. А потом жутко удивляются что в Ростове интересно про Ростов, в Самаре про Крылья и т д
+5
-2
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Anton Bogner
Пара Соль Ка - любит: Андрей Аршавин/Зенит. Комментариев по тегу Спартак больше 22к)))
+7
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Голубой лев
Ответ ZlomSpb
zhirov ведь умер.. Пара Соль Ка как раз писал об этом. Можно было бы и указать это. https://s5o.ru/storage/simple/ru/ugc/3e/72/5c/71/ruub201930c6d.png
Профессор. Хороший был мужик. Жаль безмерно.
+3
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Ответ KOT_B_yHTAX
Пост про пользователя Пара Соль Ка)))
Вот кто жизнь положил на этой войне )
+4
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Ozerki
Ничего себе, Андрей Иваныч Жиров уже 3 года как умер, а до сих пор в топе.... Хороший был мужик, профессор, кстати
+3
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Ozerki
Ответ ZlomSpb
zhirov ведь умер.. Пара Соль Ка как раз писал об этом. Можно было бы и указать это. https://s5o.ru/storage/simple/ru/ugc/3e/72/5c/71/ruub201930c6d.png
Миша Бирюков (на фотке), тоже наш, географ из универа
+2
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