Кто популярнее на Sports.ru – «Зенит» или «Спартак»?
За два года многое изменилось.
Перед новым матчем «Зенита» со «Спартаком» обновляем исследование: изучаем ключевые метрики на Sports.ru, чтобы понять, какой клуб вызывает больше интереса.
В октябре 2021-го мы проводили подсчеты по тем же параметрам: для удобства сравнений смотрим на данные с 1 января 2011 года. В прошлый раз, например, «Спартак» доминировал в количестве и просмотрах постов, а «Зенит» лидировал в новостях.
За последние два сезона многое изменилось.
1. Стартуем с подписчиков на теги «Зенита» и «Спартака».
• Стартовые данные на 2011 год: «Зенит» – 1516 подписчиков, «Спартак» – 1726.
• До 2018-го московский клуб был стабильно выше. Фиксируем 1 января 2018-го: у «Спартака» – 107 741, у «Зенита» на 100 (всего сто!) подписчиков больше. А дальше рывок: к 2019-му отрыв достиг 40 тысяч подписчиков.
• В 2021-м (как раз под прошлое исследование) разрыв был самым большим: +77 тысяч у тега «Зенита». Сейчас «Спартак» понемногу возвращается, осталось 73 тысячи.
2. После ухода Артема Дзюбы из этого противостояния самая популярная личность – Квинси Промес.
• В 2021-м явным лидером был Дзюба (16,5к) – сейчас у него, кстати, 19 800 подписчиков.
• В топе четыре спартаковца и только Малком из «Зенита» – в прошлом исследовании было двое (Дзюба и Азмун). В топ-10 перекос «Спартака» немного выравнивается (6/4): еще в десятке Селихов (2039), Максименко (1801), Клаудиньо (1592), Семак (1549) и Кузяев (1520).
• У тренеров очевидная победа Семака (1549 – 749). Правда, большая разница: Абаскаль набрал подписчиков меньше чем за год.
3. «Спартак» все так же в большом отрыве по количеству постов на Трибуне. (Вы же знаете, что авторам можно отправлять донаты?)
• Лучшая цифра «Зенита» – 4067 постов в 2017-м. Для «Спартака» это был бы почти антирекорд: в 2011-м было 3538, в 2012-м – 4000.
• Ближе всего к «Спартаку» команда Семака прямо сейчас – отстает всего на 700 новостей в абсолютных цифрах. Правда, это в 2 раза больше – после воскресного матча ждем еще большего отрыва усилиями блога «Спартак Онлайн».
4. Такая же ситуация в просмотрах постов: близость на старте, а потом рывок «Спартака».
Логично, учитывая количество постов.
Резкое падение кривых к концу не должно так уж смущать: в 2023-м мы сравниваем показатели всего по четырем месяцам.
5. В новостях – очень плотная борьба.
• «Спартак» отставал до 2021-го – разве что в 2018-м (увольнение Карреры) обошел на 83 новости.
• С 2021-го московский клуб в приличном отрыве: тогда +1000 новостей, в прошлом году +500.
6. В просмотрах новостей «Спартак» тоже лидирует с 2021-го.
• Тут настолько подробные данные есть только с 2018-го – но можно допустить, что доминирование в количестве новостей про «Зенит» перетекало и в лидерство по просмотрам.
• Хотя вот за «Спартаком» лучший показатель – 50,8 млн просмотров в 2021-м. Спасибо Зареме и чехарде в клубе.
7. В комментариях ситуация похожа на новости: плотная борьба и лидерство «Спартака» в последние годы.
Рекордным был 2019-й: почти миллион комментариев о «Зените»!
Кто же главные комментаторы новостей и постов о «Спартаке»?
А о «Зените»?
• Лидеры пишут про «Зенит» сильно больше – 85 тысяч на троих против 70.
• Пара Соль Ка много комментирует контент про оба клуба – о «Зените» чуть активнее.
Отдельно почтим память Андрея Ивановича Жирова – профессора СПбГУ, который был активным пользователем Sports.ru под ником zhirov. К сожалению, он ушел из жизни в июле 2021-го. Но он был таким активным, что до сих пор среди лучших.
• Есть и ребята из исследования 2021-го: Alex Chernov и Погонщик ЖЫВотных больше других писали про «Спартак» (а Погонщик ЖЫВотных был и в топ-3 «Зенита»), Shuller18 был в тройке активных комментаторов новостей «Зенита».
t.A.T.u. выступят перед матчем «Зенита» и «Спартака» – наверняка с хитом «Нас не догонят». А вы его помните?
Лучшие игроки РПЛ в апреле: прорыв Облякова, стабильность Малкома, мощь Кордобы и Соболева
Фото: globallookpress.com/Edgar Breshchanov
Помните сколько обсуждали увольнение водителя спартаковского автобуса при Каррере?
А у Зенита пусть будут скучные спортивные новости
В Зените - 2 фаната Зенита и..
Главный вопрос - что здесь делает Шуллер?)
https://s5o.ru/storage/simple/ru/ugc/3e/72/5c/71/ruub201930c6d.png
Также смешно, что в топ-3 Зенита залез как бы конь Шулер18