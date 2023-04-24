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Страшный момент с травмой головы Кади. Джикия – красавец, вытащил запавший язык

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В ярчайшем матче матче «Спартака» и «Краснодара» (4:3) был момент, когда стало по-настоящему страшно.

На 47-й минуте у центрального круга в воздухе столкнулись Георгий Джикия и полузащитник гостей Кади. 

Бразилец врезался в плечо защитника «Спартака» и рухнул на газон. 

Джикия моментально оказал первую помощь, вытащив запавший язык.

Это были очень волнительные минуты.

Кади долго приходил в себя.

Игрока «Краснодара» медленно и очень осторожно положили на носилки электрокара, зафиксировав голову ремнями.

По информации «Спорт-Экспресса», у Кади подозрение на перелом лицевой кости. Стадион бразилец покинул на скорой.

Фото: кадры трансляции «Матч ТВ»

43 комментария

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Андрей Балабаев
За кого бы ты не болел, тут огромный респект, уважение и благодарность Джикии.
+81
-1
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Андрей Амурский
Жора красавец! Настоящий Кэп, и просто достойный человек
+81
-2
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Злой Руся
А вы говорите РПЛ смотреть не интересно. Триллер!
Я даже пару раз за матч переобулся!))
Кади здоровья!
+55
-1
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Никита Самарин
Очень страшный эпизод😧, Джикии большой респект за реакцию!👏👏👏
+25
-1
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Андрей Бойченко
Джикия настоящий кэп и человек
+25
-2
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Olledzhi
Джикия конечно молодец, но это распространённое заблуждение, что нужно сразу доставать язык руками.
Насколько я помню из курсов первой помощи, чтобы освободить дыхательные пути от запавшего языка, человека достаточно просто повернуть набок.
Даже на sports по-моему был пост на эту тему.
+22
-2
+20
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teo_heel
Ответ justbored
Овладел навыками, зная свою грязную игру.
Джикия как раз из таких, кто откровенной грубости никогда не выказывает. Играет жёстко, но без откровенной грязи.
+20
-1
+19
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Akmor
Ответ Olledzhi
Джикия конечно молодец, но это распространённое заблуждение, что нужно сразу доставать язык руками. Насколько я помню из курсов первой помощи, чтобы освободить дыхательные пути от запавшего языка, человека достаточно просто повернуть набок. Даже на sports по-моему был пост на эту тему.
Да надо положить пострадавшего в УБП - устойчивое боковое положение. Это не совсем просто набок, но когда врачи уже бегут, будет и этого достаточно.

Вообще совать пальцы в рот не надо, исключение – когда надо достать застрявший предмет. Но это только у младенцев, когда делается выметающее движение в конце первой помощи при непрохождении дыхательных путей..
А взрослым совать пальцы в рот для оказания первой помощи вообще нельзя.
+7
0
+7
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kostya zhuravlev
Игровой момент, но получился очень опасным. Большой респект Георгию, жизнь и здоровье дороже всего.
+9
-3
+6
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Георгий Михеев
Жора молодец. Я вот не умею такое - могу только 03 набрать
+7
-2
+5
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Michael Boldyrev
На Sports.ru, кажется, была стать о том, что делать в таких случаях. На 99% уверен (у меня собачка - эпилепсик...по людям не спец), что лезть пальцами в рот не нужно - это какая-то популярная тема из фильмов.

Может повторить статью и на главную? И нам пригодится, и футболисты некоторые тоже читают (сегодня вон Смолов по Мостовому на спортсе проехался).
+3
0
+3
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окосевший йагупоп
Ответ МИХАЛЫЧ
Вот ты душный
не душный. просто сам в медицине работаю, и дилетанты тут не нужны.
+2
0
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Евгений Лифшиц
хватит совать руки в рот игрокам без сознания. я уже не могу с этого тренда, неужели ни один врач не может рассказать, что надо делать в таких ситуациях? просто переверни его на бок и все. он и лежал на животе к тому же
+3
-1
+2
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МИХАЛЫЧ
Ответ romanisti89
а ты откуда знаешь, что не единственный
Я вообще ничего не утверждал , это ты знаком лично со всеми игроками РПЛ , а скорей всего просто балабол
+2
0
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МИХАЛЫЧ
После завершения карьеры , может идти в реаниматологи ,, быстро принял решение
+3
-1
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окосевший йагупоп
Ответ МИХАЛЫЧ
После завершения карьеры , может идти в реаниматологи ,, быстро принял решение
но только сперва пусть 6 лет отучиться в медВУЗе, потом 2 года ординатуры - и вот тогда уже можно
+3
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Иван Правспарт
Молодец как игрок и человек.
+5
-3
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#nikon
Не станут ли "танкистские" шлемы обязательными у футболистов будущего?
+2
0
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Silent2006
Бразилец врезался в плечо защитника «Спартака» (с)
Алё, автор! Вы серьезно? Это как «он злодейски ударил носом в мой кулак». Джикия влетел плечом в в голову сбоку, это видно с любого повтора. Так-то (при полном отсутствии умысла, конечно), это фол и желтая. Но прекрасный арбитр Безбородов не увидел нарушения. А автор, видимо, был на ВАРе. К Джикии при этом претензий никаких - момент игровой, а помощь и правда оказал первым.
+1
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Куруш
Ответ Akmor
Да надо положить пострадавшего в УБП - устойчивое боковое положение. Это не совсем просто набок, но когда врачи уже бегут, будет и этого достаточно. Вообще совать пальцы в рот не надо, исключение – когда надо достать застрявший предмет. Но это только у младенцев, когда делается выметающее движение в конце первой помощи при непрохождении дыхательных путей.. А взрослым совать пальцы в рот для оказания первой помощи вообще нельзя.
Когда на расстоянии 30 м находятся 2 врача нужно их позвать и более _ничего_ не делать (в том числе не переворачивать ни набок, ни как либо ещё), чтобы не навредить.
+1
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romanisti89
Ответ МИХАЛЫЧ
Ты откуда знаешь, что единственный
а ты откуда знаешь, что не единственный
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justbored
Ответ Евгений Лифшиц
хватит совать руки в рот игрокам без сознания. я уже не могу с этого тренда, неужели ни один врач не может рассказать, что надо делать в таких ситуациях? просто переверни его на бок и все. он и лежал на животе к тому же
хорошо булавки при себе не было
+1
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disss
Ответ #nikon
Не станут ли "танкистские" шлемы обязательными у футболистов будущего?
Вратарям уже давно пора это сделать!
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окосевший йагупоп
Ответ МИХАЛЫЧ
Говорю же что душный , мог бы просто оценить его действия
так а чего оценивать действия дилетанта. тут и без меня достаточно написали, что лазить в рот руками не нужно, тем более нормальные врачи уже рядом были
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Albert58
Мне и то было страшно, а каково даже рядом находиться. ЗДОРОВЬЯ КАДИ. Джикия красавец!.
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