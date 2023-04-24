Страшный момент с травмой головы Кади. Джикия – красавец, вытащил запавший язык

В ярчайшем матче матче «Спартака» и «Краснодара» (4:3) был момент, когда стало по-настоящему страшно.

На 47-й минуте у центрального круга в воздухе столкнулись Георгий Джикия и полузащитник гостей Кади.

Бразилец врезался в плечо защитника «Спартака» и рухнул на газон.

Джикия моментально оказал первую помощь, вытащив запавший язык.

Это были очень волнительные минуты.

Кади долго приходил в себя.

Игрока «Краснодара» медленно и очень осторожно положили на носилки электрокара, зафиксировав голову ремнями.

По информации «Спорт-Экспресса», у Кади подозрение на перелом лицевой кости. Стадион бразилец покинул на скорой.

Фото: кадры трансляции «Матч ТВ»