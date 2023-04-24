Страшный момент с травмой головы Кади. Джикия – красавец, вытащил запавший язык
В ярчайшем матче матче «Спартака» и «Краснодара» (4:3) был момент, когда стало по-настоящему страшно.
На 47-й минуте у центрального круга в воздухе столкнулись Георгий Джикия и полузащитник гостей Кади.
Бразилец врезался в плечо защитника «Спартака» и рухнул на газон.
Джикия моментально оказал первую помощь, вытащив запавший язык.
Это были очень волнительные минуты.
Кади долго приходил в себя.
Игрока «Краснодара» медленно и очень осторожно положили на носилки электрокара, зафиксировав голову ремнями.
По информации «Спорт-Экспресса», у Кади подозрение на перелом лицевой кости. Стадион бразилец покинул на скорой.
Фото: кадры трансляции «Матч ТВ»
Я даже пару раз за матч переобулся!))
Кади здоровья!
Насколько я помню из курсов первой помощи, чтобы освободить дыхательные пути от запавшего языка, человека достаточно просто повернуть набок.
Даже на sports по-моему был пост на эту тему.
Вообще совать пальцы в рот не надо, исключение – когда надо достать застрявший предмет. Но это только у младенцев, когда делается выметающее движение в конце первой помощи при непрохождении дыхательных путей..
А взрослым совать пальцы в рот для оказания первой помощи вообще нельзя.
Может повторить статью и на главную? И нам пригодится, и футболисты некоторые тоже читают (сегодня вон Смолов по Мостовому на спортсе проехался).
Алё, автор! Вы серьезно? Это как «он злодейски ударил носом в мой кулак». Джикия влетел плечом в в голову сбоку, это видно с любого повтора. Так-то (при полном отсутствии умысла, конечно), это фол и желтая. Но прекрасный арбитр Безбородов не увидел нарушения. А автор, видимо, был на ВАРе. К Джикии при этом претензий никаких - момент игровой, а помощь и правда оказал первым.