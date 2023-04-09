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38-летний аналитик, сын инвестора и Антон Митрюшкин. Эпичная заявка «Химок» на матч

Химки Химки
Ринат Билялетдинов Ринат Билялетдинов
Александр Алхазов Александр Алхазов
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Туфан Садыгов
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Ираклий Чежия Ираклий Чежия
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Антон Митрюшкин Антон Митрюшкин
Футбол Футбол

ЦСКА и «Химки» (3:0) удивили зрителей еще до матча: у армейцев в воротах оказался 19-летний голкипер Владислав Тороп, а новый и.о. тренера «Химок» Ринат Билялетдинов сразу же включил в заявку 38-летнего главного аналитика команды Александра Алхазова.

Кто такой Александр Алхазов?

Алхазов – бывший нападающий, который еще в 2004-м сыграл четыре матча за молодежную сборную, сменил около десятки клубов в России и съездил на пять матчей в казахстанский «Окжетпес». В основном Александр играл в низших лигах, но у него все же набралось около 40 матчей в РПЛ («Ростов», «Крылья» и «Алания»). Правда, в последний раз на уровне РПЛ Алхазов появлялся еще в 2010 году, когда в сумме отыграл чуть больше тайма за две игры.

В 2021-м нападающий завершил карьеру в «Олимп-Долгопрудном». Эту команду, как и «Химки», содержал Туфан Садыгов.

Да, его не было в профессиональном футболе именно как игрока почти два года. На поле против ЦСКА так и не появился, но, возможно, «Химки» оставили этот вариант на будущее.

Алхазов – не единственный внезапный персонаж

Кстати об инвесторе «Химок». Его сын Илья Садыгов вышел в дебютном матче Билялетдинова сразу в старте – отыграл тайм и результативными действиями привычно не отметился.

При предыдущем тренере Спартаке Гогниеве нападающий хоть и выходил регулярно, но обычно на замену. В первой же игре во главе «Химок» Гогниев выпустил Садыгова на весь второй тайм против «Оренбурга». Всего выходов в старте было два (против «Факела» он даже сыграл 55 минут, а против «Ростова» рано заменился). Всего при Гогниеве он выходил в 11 матчах из 14. В первых семи турах до Гогниева – четырежды.

В Кубке Садыгов играл при Гогниеве с первых минут регулярно – во всех пяти матчах с этим тренером. За 21 матч во всех турнирах у Садыгова в этом сезоне один гол с пенальти. Вы точно помните, как эмоционально этот мяч отметил Гогниев – при счете 1:6 с «Динамо».

Но вернемся к старту «Химок» при Билялетдинове. Там неожиданно оказался 30-летний центрдеф Ираклий Чежия, который не выходил в трех предыдущих матчах и вообще провел только пять игр в РПЛ. 

До 2022 года воспитанник «Спартака» не поднимался выше ФНЛ, а в прошлом сезоне провел 8 матчей в том самом «Олимп-Долгопрудном». Этот клуб удивительным образом объединяет всех сегодняшних героев – в нем не так давно играли и Чежия, и Садыгов, и Алхазов, а тренировал команду в 2020-м как раз Билялетдинов.

В концовке матча на поле вышел еще один экс-игрок «Долгопрудного» – 24-летний нападающий Джамбулат Дудаев, для которого это четвертая игра в РПЛ. В сумме он провел на уровне Премьер-лиги чуть больше тайма. Впрочем, он и в ФНЛ сыграл лишь 5 матчей – все остальное уровнем ниже.

Сдержать ЦСКА у такой прекрасной команды не вышло – голы Облякова, Зайнутдинова и Карраскаля помогли хозяевам разнести проблемные «Химки» 3:0.

Это был первый матч вратаря «Химок» Антона Митрюшкина в этом сезоне РПЛ. До этого ему доверяли только Кубок, где он получил 10 голов в трех играх (в том числе 0:5 от «Локо»).

В свое время лучший игрок юношеского Евро дебютировал за «Спартак» еще у Валерия Карпина, но так и не заиграл. В статусе кипера молодежной сборной Антон уехал в Швейцарию: за это время уместились пять лет в «Сьоне», травмы, полгода в дрезденском «Динамо» и возвращение в РПЛ.

Пока бесславное.

Гогниев и «Химки» были обречены. Тренер растворился в хаосе, сложный стиль потянул на дно

10 фактов о безумном периоде Гогниева в «Химках»

ЦСКА – Химки 3:0 (2:0, 1:0)
Дата проведения
9 апреля, 16.30, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 33 Обляков, 2:0 – 37 Зайнутдинов, 3:0 – 61 Карраскаль.
ЦСКАТороп, Гайич, Мойзес, Дивеев, Виллиан Роша (Набабкин, 70), Зайнутдинов (Носков, 71), Здьелар, Обляков (Мухин, 84), Мендес, Заболотный (Карраскаль, 46), Чалов (Ермаков, 71).
ХимкиМитрюшкин, Голубович (Скворцов, 83), Чежия, Тассано, Лео Андраде, Антич, Гулиев, Магомедов (Гбане, 67), Маркос Гильерме (Дулаев, 82), Руденко (Хубулов, 67), Садыгов (Долгов, 46).
Предупреждения:
Скворцов (88), Мухин (89).

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Павел Бедняков, Алексей Филиппов

6 комментариев

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Sinister Kid
Черт, а Митрюшкин всего на 2 года старше Максименко😕😕
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Anton S
Помню Алхазова, играл в Ростове в 2003 году.

Химкинская машина времени.

Ну и как всегда - станции нам на пользу.
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Вечно в бане
Думаю, Химкам надо и старшего Садыгова выпускать. Хуже уже не будет, зато весело. Главное, чтобы от курса на пердив не отклонялись.
+1
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Al561
Стадион нормальный, город тоже, а клуб какое-то недоразумение, нужны просто адекватные владельцы.
0
0
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янетыитынея
Фотки Дулаева нет - это очень плохо... С него даже Карраскаль ржал.
+2
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JoaoMoutinho
Пирожное "Картошка"
+2
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