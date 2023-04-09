38-летний аналитик, сын инвестора и Антон Митрюшкин. Эпичная заявка «Химок» на матч

ЦСКА и «Химки» (3:0) удивили зрителей еще до матча: у армейцев в воротах оказался 19-летний голкипер Владислав Тороп, а новый и.о. тренера «Химок» Ринат Билялетдинов сразу же включил в заявку 38-летнего главного аналитика команды Александра Алхазова.

Кто такой Александр Алхазов?

Алхазов – бывший нападающий, который еще в 2004-м сыграл четыре матча за молодежную сборную, сменил около десятки клубов в России и съездил на пять матчей в казахстанский «Окжетпес». В основном Александр играл в низших лигах, но у него все же набралось около 40 матчей в РПЛ («Ростов», «Крылья» и «Алания»). Правда, в последний раз на уровне РПЛ Алхазов появлялся еще в 2010 году, когда в сумме отыграл чуть больше тайма за две игры.

В 2021-м нападающий завершил карьеру в «Олимп-Долгопрудном». Эту команду, как и «Химки», содержал Туфан Садыгов.

Да, его не было в профессиональном футболе именно как игрока почти два года. На поле против ЦСКА так и не появился, но, возможно, «Химки» оставили этот вариант на будущее.

Алхазов – не единственный внезапный персонаж

Кстати об инвесторе «Химок». Его сын Илья Садыгов вышел в дебютном матче Билялетдинова сразу в старте – отыграл тайм и результативными действиями привычно не отметился.

При предыдущем тренере Спартаке Гогниеве нападающий хоть и выходил регулярно, но обычно на замену. В первой же игре во главе «Химок» Гогниев выпустил Садыгова на весь второй тайм против «Оренбурга». Всего выходов в старте было два (против «Факела» он даже сыграл 55 минут, а против «Ростова» рано заменился). Всего при Гогниеве он выходил в 11 матчах из 14. В первых семи турах до Гогниева – четырежды.

В Кубке Садыгов играл при Гогниеве с первых минут регулярно – во всех пяти матчах с этим тренером. За 21 матч во всех турнирах у Садыгова в этом сезоне один гол с пенальти. Вы точно помните, как эмоционально этот мяч отметил Гогниев – при счете 1:6 с «Динамо».

Но вернемся к старту «Химок» при Билялетдинове. Там неожиданно оказался 30-летний центрдеф Ираклий Чежия, который не выходил в трех предыдущих матчах и вообще провел только пять игр в РПЛ.

До 2022 года воспитанник «Спартака» не поднимался выше ФНЛ, а в прошлом сезоне провел 8 матчей в том самом «Олимп-Долгопрудном». Этот клуб удивительным образом объединяет всех сегодняшних героев – в нем не так давно играли и Чежия, и Садыгов, и Алхазов, а тренировал команду в 2020-м как раз Билялетдинов.

В концовке матча на поле вышел еще один экс-игрок «Долгопрудного» – 24-летний нападающий Джамбулат Дудаев, для которого это четвертая игра в РПЛ. В сумме он провел на уровне Премьер-лиги чуть больше тайма. Впрочем, он и в ФНЛ сыграл лишь 5 матчей – все остальное уровнем ниже.

Сдержать ЦСКА у такой прекрасной команды не вышло – голы Облякова, Зайнутдинова и Карраскаля помогли хозяевам разнести проблемные «Химки» 3:0.

Это был первый матч вратаря «Химок» Антона Митрюшкина в этом сезоне РПЛ. До этого ему доверяли только Кубок, где он получил 10 голов в трех играх (в том числе 0:5 от «Локо»).

В свое время лучший игрок юношеского Евро дебютировал за «Спартак» еще у Валерия Карпина, но так и не заиграл. В статусе кипера молодежной сборной Антон уехал в Швейцарию: за это время уместились пять лет в «Сьоне», травмы, полгода в дрезденском «Динамо» и возвращение в РПЛ.

Пока бесславное.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Павел Бедняков, Алексей Филиппов