Путин поручил упростить Fan ID, но это далеко не отмена. Что происходит?
Молния недели: президент России Владимир Путин поручил правительству упростить систему Fan ID. Что все это значит? Давайте разбираться.
Что случилось?
На сайте Кремля опубликовано официальное поручение Путина:
«Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» принять меры по упрощению использования гражданами, прежде всего инвалидами, пенсионерами и детьми, систем идентификации футбольных болельщиков. Срок – 1 мая 2023 г».
Незадолго до появления этой новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил: «Существуют разные мнения по поводу карты болельщика – как за, так и против. Это прерогатива все-таки наших спортивных властей, наших служб безопасности, и именно они должны принимать решения. Есть определенная аргументация в пользу того, чтобы карта болельщика существовала, в остальном дальше – их прерогатива».
Какие выводы можно сделать?
1. Речь точно не идет об отмене Fan ID. Песков сказал, что есть «определенная аргументация в пользу» системы, Минспорта прежде исключало отмену, в поручении Путина говорится исключительно об упрощении. Иллюзий быть не должно.
2. Упрощение может быть разным – конкретики нет, поэтому мы можем только угадывать.
Во-первых, в тексте поручения конкретизированы категории граждан: дети, пенсионеры, инвалиды. Коснутся ли улучшения остальных – огромный вопрос.
Упростить могут процедуру (условно, совсем не нужна дополнительная верификация в МФЦ и даже по чипу из загранпаспорта нового типа), а могут и регламент (например, детям, инвалидам и пенсионерам карта нужна только на гостевые матчи).
Можно предположить, что для детей, пенсионеров и инвалидов Fan ID вообще будет признан необязательным. Напомним, что сейчас нет исключений ни для каких категорий граждан – даже 5-месячному ребенку нужно оформлять карту болельщика. Так уж сформулирован закон, принятый Госдумой и подписанный Путиным.
К примеру, в Турции Fan ID не нужен детям до 7 лет. Можно ожидать похожей меры в России. Интересно, что, по данным Sports.ru, о возможности отмены карты болельщика для детей футбольные структуры спрашивали правительство более года назад. Тогда вопросы не привели ни к каким изменениям, сейчас – все резко меняется.
3. Формально поручение дано по итогам совещания Путина с членами правительства, которое состоялось 15 февраля. Судя по опубликованной на сайте Кремля стенограмме, речи о глобальных проблемах там не велось (к тому моменту команды еще были на сборах – и система не стартовала во всех городах РПЛ). Глава Минцифры Максут Шадаев говорил Путину, что людям «не всегда удобно» идти в МФЦ после подачи электронного заявления, и доложил о согласовании с ФСБ технологии дистанционной верификации фотографии через загранпаспорт нового поколения.
4. Крайний срок в поручении Путина – 1 мая, то есть осталось чуть больше месяца. Ответственными названы премьер-министр Михаил Мишустин и глава Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева.
Чупшева занимает этот пост уже более 6 лет, входит в высший совет «Единой России». В наблюдательный совет АСИ, кстати, входит помощник президента Максим Орешкин, который курирует развитие ЦСКА.
А что говорили про Fan ID власти?
В субботу неожиданно громыхнул высказыванием бывший президент и премьер-министр России Дмитрий Медведев: «Если во время чемпионата мира хотя бы было понятно, что речь идет об обеспечении глобальной безопасности, то сейчас это приобретает совершенно абсурдные формы.
Недавно читал о том, что на футбольный матч не пустили семью, потому что у семимесячного ребенка не было Fan ID. Ну, слушайте, это же издевательство. Нужно как минимум корректировать правила тогда».
История, пересказанная Медведевым, на самом деле сложилась иначе (тут все подробности), но вектор от этого не меняется: власти явно рассчитывают на то, что первые изменения погасят тотальное недовольство болельщиков.
А что спортивные чиновники, о которых говорил Песков?
Министр спорта России Олег Матыцин недавно защищал закон: «Некорректно ставить во главу угла снижения посещаемости то, что внедрен Fan ID. На чемпионате мира в России была та же система. Все меры приняты, и я не вижу барьеров, чтобы она не сработала».
Высказался и президент РФС Александр Дюков: «Технология Fan ID работает – она достаточно удобная и нет проблем с получением. Что касается упрощения, улучшений и изменений, вполне возможно, что все это будет.
Правительство объяснило, чем руководствовалось при принятии решения – ввели Fan ID из-за соображений безопасности. Система идентификации болельщиков – это их ответственность и решение. Можно продолжать рефлексировать, но получить Fan ID достаточно просто – для этого даже не нужно посещать МФЦ. Призываю всех получить Fan ID».
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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин, Алексей Никольский, Павел Бедняков
готов поверить, если мне назовут хоть что-то за 20 лет, что было принято путиным, а потом отменено. То есть факт признания ошибки был за 23 года?
Власть за годы жизни приспособилась к тому, что все их "нововведения" в жизни трудно воспринимаются населением РФ. Запрет митингов. Закон Димы Яковлева. Закон об иноагентах. Повышение пенсионного возраста. "Обнуление" сроков Путина. Повышение НДС. Мобилизация и многое другое.
Везде, где бы то ни было только и слышно было про каждую из вышеперечисленных "инициатив" исключительно негативные отзывы и призывы к бойкотам и скорейшим отменам неугодных античеловечных законов.
Оглянитесь назад, посмотрите сейчас и сравните. Март 2023 года. Все эти "инициативы" уже давно приняты и работают без сбоев уже много лет. И никто особо ничего не вспоминает, требуя их отменить/изменить и т.п. Люди привыкли. А власть прекрасно поняла, что люди привыкли и активно этим пользуется.
Нет нет, я не к тому, что FanID хорошо и все такое, я к тому, что власть надеется переждать негодующее большинство населения. Одновременно с этим власть всячески будет показывать свою заинтересованность и активное участие, создавая бесконечные комитеты, инициативные группы и т.п., мол "Сам Президент обеспокоен ситуацией и дал команду что-то изменить!". Думаю всем очевидно, что Президенту этот FanID до одного места в нынешнее время. А вот его приближенным силовикам FanID ой как нужен. И они будут все делать, чтобы он остался, пусть и с малейшими доработками в стиле "от перестановки мест слагаемых сумма не меняется". Этим людям все равно на фанатские объединения, на обычных болельщиков, на посещаемость стадионов, на доходность российского футбола, как и все равно сколько времени уйдет на то, чтобы люди привыкли к FanID и вернулись на стадионы. 3, 5, 10 лет. И я думаю, что как раз в течение 10 лет люди начнут потихоньку возвращаться на стадионы, о чем власть с охоткой отрапортует Президенту в стиле "Ваша инициатива - Наша победа!".
Fan ID инструмент, с помощью, которого дополнительно контролируют в полицейском государстве фанатов, поэтому строить иллюзий на счет отмены Fan ID глупо и не дальновидно.
Единственное, мы может услышим какие-то обещания перед мартом 2024 года, не более, а после марта 2024, на людей положат очередной болт еще на цать лет.
чем премьер-лига такая особенная, что это единственное соревнование, на которое отдельную карточку надо было придумать?
1) Уплачены огромные деньги на реализацию Закона.
2)Не будут " признавать ошибку " введя паспорт.
3) Если власть прогнётся с паспортом и отменит Закон, то народ прочухая это, начнёт бастовать против других законов, которые не нравятся.
нравится не нравится спи моя красавица
Путин сам же подписал этот закон. Где было сказано, что АБСОЛЮТНО ВСЕ должны иметь петушиный паспорт, чтобы попасть на стадион.
Хоть тебе 99 лет или 2 дня от роду.
Обычная имитация бурной деятельности.
"Вашей проблемой занимаются на уровне руководства страны"
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А зачем его отменять, если оно работает?