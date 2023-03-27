Путин поручил упростить Fan ID, но это далеко не отмена. Что происходит?

Молния недели: президент России Владимир Путин поручил правительству упростить систему Fan ID. Что все это значит? Давайте разбираться.

Что случилось?

На сайте Кремля опубликовано официальное поручение Путина:

«Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» принять меры по упрощению использования гражданами, прежде всего инвалидами, пенсионерами и детьми, систем идентификации футбольных болельщиков. Срок – 1 мая 2023 г».

Незадолго до появления этой новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил: «Существуют разные мнения по поводу карты болельщика – как за, так и против. Это прерогатива все-таки наших спортивных властей, наших служб безопасности, и именно они должны принимать решения. Есть определенная аргументация в пользу того, чтобы карта болельщика существовала, в остальном дальше – их прерогатива».

Какие выводы можно сделать?

1. Речь точно не идет об отмене Fan ID . Песков сказал, что есть «определенная аргументация в пользу» системы, Минспорта прежде исключало отмену, в поручении Путина говорится исключительно об упрощении. Иллюзий быть не должно.

2. Упрощение может быть разным – конкретики нет, поэтому мы можем только угадывать .

Во-первых, в тексте поручения конкретизированы категории граждан: дети, пенсионеры, инвалиды. Коснутся ли улучшения остальных – огромный вопрос.

Упростить могут процедуру (условно, совсем не нужна дополнительная верификация в МФЦ и даже по чипу из загранпаспорта нового типа), а могут и регламент (например, детям, инвалидам и пенсионерам карта нужна только на гостевые матчи).

Можно предположить, что для детей, пенсионеров и инвалидов Fan ID вообще будет признан необязательным. Напомним, что сейчас нет исключений ни для каких категорий граждан – даже 5-месячному ребенку нужно оформлять карту болельщика. Так уж сформулирован закон, принятый Госдумой и подписанный Путиным.

К примеру, в Турции Fan ID не нужен детям до 7 лет. Можно ожидать похожей меры в России. Интересно, что, по данным Sports.ru, о возможности отмены карты болельщика для детей футбольные структуры спрашивали правительство более года назад. Тогда вопросы не привели ни к каким изменениям, сейчас – все резко меняется.

3. Формально поручение дано по итогам совещания Путина с членами правительства, которое состоялось 15 февраля. Судя по опубликованной на сайте Кремля стенограмме, речи о глобальных проблемах там не велось (к тому моменту команды еще были на сборах – и система не стартовала во всех городах РПЛ). Глава Минцифры Максут Шадаев говорил Путину, что людям «не всегда удобно» идти в МФЦ после подачи электронного заявления, и доложил о согласовании с ФСБ технологии дистанционной верификации фотографии через загранпаспорт нового поколения.

4. Крайний срок в поручении Путина – 1 мая , то есть осталось чуть больше месяца. Ответственными названы премьер-министр Михаил Мишустин и глава Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева.

Чупшева занимает этот пост уже более 6 лет, входит в высший совет «Единой России». В наблюдательный совет АСИ, кстати, входит помощник президента Максим Орешкин, который курирует развитие ЦСКА.

А что говорили про Fan ID власти?

В субботу неожиданно громыхнул высказыванием бывший президент и премьер-министр России Дмитрий Медведев: «Если во время чемпионата мира хотя бы было понятно, что речь идет об обеспечении глобальной безопасности, то сейчас это приобретает совершенно абсурдные формы.

Недавно читал о том, что на футбольный матч не пустили семью, потому что у семимесячного ребенка не было Fan ID. Ну, слушайте, это же издевательство. Нужно как минимум корректировать правила тогда».

История, пересказанная Медведевым, на самом деле сложилась иначе (тут все подробности), но вектор от этого не меняется: власти явно рассчитывают на то, что первые изменения погасят тотальное недовольство болельщиков.

А что спортивные чиновники, о которых говорил Песков?

Министр спорта России Олег Матыцин недавно защищал закон: «Некорректно ставить во главу угла снижения посещаемости то, что внедрен Fan ID. На чемпионате мира в России была та же система. Все меры приняты, и я не вижу барьеров, чтобы она не сработала».

Высказался и президент РФС Александр Дюков: «Технология Fan ID работает – она достаточно удобная и нет проблем с получением. Что касается упрощения, улучшений и изменений, вполне возможно, что все это будет.

Правительство объяснило, чем руководствовалось при принятии решения – ввели Fan ID из-за соображений безопасности. Система идентификации болельщиков – это их ответственность и решение. Можно продолжать рефлексировать, но получить Fan ID достаточно просто – для этого даже не нужно посещать МФЦ. Призываю всех получить Fan ID».

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин, Алексей Никольский, Павел Бедняков