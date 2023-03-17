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Тикнизян вызван в сборную Армении, у Марадишвили есть вариант с Грузией (отец опровергает)

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Футбол Футбол

Перед паузой на матчи сборных прилетел тревожный инсайд: как утверждает «РБ Спорт», полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили уже получает гражданство Грузии, процесс в завершающей стадии. В скором времени игрок может сменить сборную. С 2004-го ФИФА разрешает после матчей на уровне до U23 менять национальную команду (более того, можно даже после матчей за взрослую сборную, но условия жестче).

У Константина есть игры за сборные России U-20 и U-21. В составе U-20 Марадишвили, например, побеждал Аргентину с Энцо Фернандесом (3:0) на международном турнире в Испании. А в молодежке Михаила Галактионова полузащитник был основным в отборе на Евро-U21, который пройдет летом 2023-го (Россию не допустили, Грузия участвует как страна-хозяйка).

Впрочем, отец игрока – Коба Марадишвили – в интервью «Р-Спорт» все опроверг. По его словам, сын не планирует выступать за сборную Грузии, оформлением документов не занимается. Немного смущает, что прямой речи агентство не приводит, только пересказ слов. 

Тикнизян уже в сборной Армении. Его зазывали целый год

Почему тема возможного получения гражданства Марадишвили так волнует? Потому что его одноклубник и партнер по сборной Наир Тикнизян уже получил гражданство Армении и вызван на отборочные матчи Евро-2024 в сборную страны.

«C паспортом Армении для Тикнизяна все хорошо. Он сможет участвовать в грядущих матчах сборной Армении. Игрок получит паспорт Армении по приезду в страну», – сообщили в пресс-службе федерации футбола.

Тикнизян родился в Петербурге, воспитанник ЦСКА (как и Марадишвили) и тоже играет за «Локомотив». Об интересе к нему сборной Армении было известно с сентября. Об этом рассказал сам Наир:

«Они звонили, наверное полгода назад (в районе весны-2022). Мы на связи с Федерацией футбола Армении. Я к ним отношусь с максимальным уважением. В жизни все может поменяться, сказал им: «Если я сегодня сказал нет, то завтра я скажу да». Все будет зависеть от того, примут ли они меня или нет. Но я это говорю не к тому, что что-то будет. Не знаю, что будет завтра».

Марадишвили и Тикнизян могут превратиться в легионеров? 

Тикнизян нет (по действующим правилам), потому что граждане Армении не считаются легионерами в РПЛ. А вот Марадишвили теоретически – да, несмотря на наличие российского паспорта. Ведь в случае смены спортивного гражданства он потеряет возможность играть за сборную России. 

«Легионером считается футболист (игрок), не имеющий права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации по футболу в соответствии с нормами FIFA. К легионерам не относятся иностранные граждане, являющиеся гражданами Союзного государства, образованного Российской Федерацией и Республикой Беларусь и государств-членов Евразийского экономического союза (Армения, Казахстан, Киргизия) при условии, что такие граждане имеют право выступать за спортивные сборные команды по футболу своих стран», – говорится в регламенте РПЛ. 

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Михаил Воскресенский

47 комментариев

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Иван Петров
Типичные лимитчики, гнать надо таких из клубов, пусть Российская молодежь играет.
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Nikolay Rybalchenko
Нужно быть патриотом и играть в России.
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Ajvengo
если поискать в ТМ игроков 20-24 лет, то есть ровесников Марадишвили с Тикнизяном, то вот сколько игроков примерной той же ценовой категории: Глебов, Умяров, Мухин, Литвинов, Карпукас, Черников, Куликов + Круговой, Самошников, Горшков, Степанов. это не считая тех, кто от 25 лет.
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Gaizka Mendieta Zabala
Ответ УсыЧерчесова
А почему они вдруг перестанут быть паспортистами? И армянское и грузинское гражданство позволяет не отказываться от русского паспорта, будут с двойным гражданством (Как Малком) и Локо спокойно оставит их в заявке. А с грузинским паспортом может и в Европу продать смогут
Да-да, в чемпионат Словакии
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Gaizka Mendieta Zabala
Ответ Paolo77
Не понимаю я этой возни вокруг Тикнизяна и Марадишвили, игроки среднего уровня
Ниже среднего.
Они в стартовые составы своих клубов нерегулярно попадают.
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Gaizka Mendieta Zabala
Ни разу не тревожно.
Это не игроки уровня сборной России.
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Ajvengo
Ответ Максим Широков
Захаряну желаю последовать примеру. И Марадишвили довести до логического конца стремление свое, не обращая внимания на вой с болот. У Армении и Грузии молодые развивающиеся команды, ребята обязательно получат шансы пробиться на Евро.
у них вечно развивающиеся с миллиардами перспектив. но суровый итог для этих команд всегда одинаков.
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Ajvengo
тоже мне Сандро Тонали с Альфонсо Дэвисом. игроки средней паршивости даже на фоне поблекшей рпл.... на место опорника Глебов есть (в разы лучше), Баринов, Фомин, да тот же Мухин. ЛЗ - Самошников с Круговым. Вообще маловероятно, что эти 2 товарища и в сборную России б проходили, пока ни грамма не лучше тех, кого вызывают.
+3
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Максим Широков
Захаряну желаю последовать примеру. И Марадишвили довести до логического конца стремление свое, не обращая внимания на вой с болот.

У Армении и Грузии молодые развивающиеся команды, ребята обязательно получат шансы пробиться на Евро.
+1
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Креветки с лимоном
Ответ Контрольный выстрел
А им кто то не дает?) Россия свободная страна в отличии от так называемого государства Грузия!
Не устали кусать Грузию за переднее место?:)))
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YOKODZUMA
Ответ Ashan Sorokin
Эти люди предали родину и до сих пор сидят на топ контрактах в клубах госкорпорации
Ваши слова полностью соответствуют вашей аватарке.
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Alex1104
Ответ Diyas
А чего тревожно, средние игроки. Спортс как всегда жути нагоняет.
Работа такая: лепить зраду на ровном месте.
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nmnackjbxkasbk
Ответ Станнис Баратеон
Ещё Сашка Зуев выбрал Казахстан
дураков нет
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nmnackjbxkasbk
Ответ Алексей Полиенков
А не пора ли прикрыть эту лавочку со сменой спортивного гражданства? А то одни страны игроков готовят, доводят их через свои молодёжные и юношеские сборные до серьёзного уровня, а они потом идут играть за другую страну. Ну или как минимум ввести обязательство принимающей страны платить компенсацию федерации футбола той страны, где игроки учились играть в футбол.
рф самый большой пылесос
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Diyas
А чего тревожно, средние игроки. Спортс как всегда жути нагоняет.
+9
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Вондроушова
Ответ Paolo77
Не понимаю я этой возни вокруг Тикнизяна и Марадишвили, игроки среднего уровня
А еще был какой-то Саба Сазонов в контексте сборной.
+4
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Ashan Sorokin
Эти люди предали родину и до сих пор сидят на топ контрактах в клубах госкорпорации
+1
-6
-5
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Спартак Уокер
Пусть играют там где хотят их выбор
+13
-1
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Paolo77
Не понимаю я этой возни вокруг Тикнизяна и Марадишвили, игроки среднего уровня
+33
-1
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Контрольный выстрел
Ответ Վլադիմիր Պողոսյան
Комментарий удален модератором
А им кто то не дает?) Россия свободная страна в отличии от так называемого государства Грузия!
+6
-7
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Inside 88 LW
Ответ Վլադիմիր Պողոսյան
Комментарий удален модератором
Пишет человек на российском ресурсе )
Что же ты добровольно в болото лезешь?
+12
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Konstantin Demikhovsky
Ответ charly_54
Реал частный клуб! Я написал про академии, которые на гос финансировании! Идите в частную академию без проблем, но если на воспитание игрока тратятся гос деньги, то и приоритетное право на него должно быть
должно да не обязано
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vammuteli
Насчёт Марадишвили в сборной Грузии кто сказал что для начала вообще попадет в состав?На его позиции большая конкуренция и он явно не сильнее конкурентов.А во вторых если у него нет желания играть за Грузию и смысла нет в этом разговоре.
+6
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Վլադիմիր Պողոսյան
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Алексей Полиенков
Ответ Лео Ораздур
А этих кто воспитал ? https://dzen.ru/a/YCb56LSYcFqB52jf И этого кто воспитал ? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
Ну и? Я же и говорю что это как-то неправильно, что игроки гражданство меняют и за другую сборную потом бесплатно играют. Надо ввести обязательство компенсации в пользу федерации той страны, в которой игрок проходил подготовку до 18 лет.
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