Тикнизян вызван в сборную Армении, у Марадишвили есть вариант с Грузией (отец опровергает)

Перед паузой на матчи сборных прилетел тревожный инсайд: как утверждает «РБ Спорт», полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили уже получает гражданство Грузии, процесс в завершающей стадии. В скором времени игрок может сменить сборную. С 2004-го ФИФА разрешает после матчей на уровне до U23 менять национальную команду (более того, можно даже после матчей за взрослую сборную, но условия жестче).

У Константина есть игры за сборные России U-20 и U-21. В составе U-20 Марадишвили, например, побеждал Аргентину с Энцо Фернандесом (3:0) на международном турнире в Испании. А в молодежке Михаила Галактионова полузащитник был основным в отборе на Евро-U21, который пройдет летом 2023-го (Россию не допустили, Грузия участвует как страна-хозяйка).

Впрочем, отец игрока – Коба Марадишвили – в интервью «Р-Спорт» все опроверг. По его словам, сын не планирует выступать за сборную Грузии, оформлением документов не занимается. Немного смущает, что прямой речи агентство не приводит, только пересказ слов.

Тикнизян уже в сборной Армении. Его зазывали целый год

Почему тема возможного получения гражданства Марадишвили так волнует? Потому что его одноклубник и партнер по сборной Наир Тикнизян уже получил гражданство Армении и вызван на отборочные матчи Евро-2024 в сборную страны.

«C паспортом Армении для Тикнизяна все хорошо. Он сможет участвовать в грядущих матчах сборной Армении. Игрок получит паспорт Армении по приезду в страну», – сообщили в пресс-службе федерации футбола.

Тикнизян родился в Петербурге, воспитанник ЦСКА (как и Марадишвили) и тоже играет за «Локомотив». Об интересе к нему сборной Армении было известно с сентября. Об этом рассказал сам Наир:

«Они звонили, наверное полгода назад (в районе весны-2022). Мы на связи с Федерацией футбола Армении. Я к ним отношусь с максимальным уважением. В жизни все может поменяться, сказал им: «Если я сегодня сказал нет, то завтра я скажу да». Все будет зависеть от того, примут ли они меня или нет. Но я это говорю не к тому, что что-то будет. Не знаю, что будет завтра».

Марадишвили и Тикнизян могут превратиться в легионеров?

Тикнизян нет (по действующим правилам), потому что граждане Армении не считаются легионерами в РПЛ. А вот Марадишвили теоретически – да, несмотря на наличие российского паспорта. Ведь в случае смены спортивного гражданства он потеряет возможность играть за сборную России.

«Легионером считается футболист (игрок), не имеющий права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации по футболу в соответствии с нормами FIFA. К легионерам не относятся иностранные граждане, являющиеся гражданами Союзного государства, образованного Российской Федерацией и Республикой Беларусь и государств-членов Евразийского экономического союза (Армения, Казахстан, Киргизия) при условии, что такие граждане имеют право выступать за спортивные сборные команды по футболу своих стран», – говорится в регламенте РПЛ.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Михаил Воскресенский