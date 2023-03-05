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Лебеденко – самый возрастной автор гола в истории чемпионата! Спас ничью в Краснодаре в 39 лет и 282 дня 👑

Сергей Наталушко
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Юрий Гаврилов Юрий Гаврилов
Игорь Лебеденко Игорь Лебеденко
Краснодар Краснодар
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Торпедо Торпедо
Футбол Футбол

Легенда? Легенда.

«Торпедо» неожиданно увез из Краснодара ничью – 2:2. Последняя команда РПЛ открыла счет уже на 9-й минуте, но «Краснодар» переломил ход матча и отыгрался во втором тайме: на 61-й минуте отличился Сергей Петров, а спустя еще 9 минут Кордоба и вывел хозяев вперед.

Спастись «Торпедо» помог 39-летний Игорь Лебеденко! На 85-й минуте он вбил мяч в ближний нижний угол после элегантной скидки Юзепчука.

Теперь Лебеденко – самый возрастной автор гола в истории чемпионата России.

Ему 39 лет и 282 дня. 40 стукнет уже 27 мая.

Кого обогнал Лебеденко?

Это второй гол Лебеденко в сезоне, но только сейчас он стал самым возрастным королем. 

• Предыдущий рекорд принадлежал Сергею Наталушко – он забивал за «Сатурн» в возрасте 39 лет и 246 дней в 2000-м: тогда в матче с «Локо» форвард распечатал ворота Руслана Нигматуллина. Рекорд Наталушко держался больше 20 лет.

• Следом – Юрий Гаврилов. В 1991-м один из лучших советских игроков внезапно заехал в «Асмарал» и 3 сентября 1992 года забил «Локомотиву» Юрия Семина в возрасте 39 лет и 153 дней.

• В 1995-м Сергей Андреев забивал за «Ростсельмаш» в 39 лет и 137 дней. На 83-й минуте играющий тренер Андреев сам себя выпустил на замену и оформил мяч ЦСКА.

Пока неясно, планирует ли 39-летний Лебеденко заканчивать после этого сезона. Metaratings писал, что Игорь может стать тренером. 

Может, не спешить? 

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Фото: ФК «Торпедо Москва»

23 комментария

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Zatvornick
Ответ Rock-n-Rolla
выглядит лет на 30... хорош, Игорян! Футбольного долголетия и улучшения рекорда!
а шо тут спортс опять студентов по объявлению набрал на кодинг?
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Zatvornick
Ответ Rock-n-Rolla
выглядит лет на 30... хорош, Игорян! Футбольного долголетия и улучшения рекорда!
выглядит лет на 50... хорош, Игорян! Футбольного долголетия и улучшения рекорда!
0
0
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Zatvornick
Ответ Rock-n-Rolla
выглядит лет на 30... хорош, Игорян! Футбольного долголетия и улучшения рекорда!
выглядит лет на 50... хорош, Игорян! Футбольного долголетия и улучшения рекорда!
0
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Zatvornick
Лебенда.
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Олег_Пенза
Молодец, нет слов! Ждем новых голов!!!
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Rock-n-Rolla
выглядит лет на 30... хорош, Игорян! Футбольного долголетия и улучшения рекорда!
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Андрей Балабаев
Был на матче когда он забил первые. 2002 год
+1
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Любинко Друловича дрель
До легендарности Наталушко Лебеденко далеко
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SuperStarrrr
Ответ fc_champion
Помню 2005 год. Молодой краснощекий паренек с повязкой на голове переходил из Торпедо в Локомотив, как тогда писали в Советском спорте - на смену порвавшему кресты Сычеву. Жаль, толком не стал выдающимся футболистом. А через 3 месяца ему сорокет исполнится - да еще в РПЛ играет и забивает.
он переходил на смену порвавшему кресты Сычеву, трансфер был перед началом сезона, Сычев получил травму в 19-ом туре
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GLW
Ответ ЛоуренсАравийский
забивающий 40летний Златан в сериале это показатель чего тогда?
Златан показатель Златана
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nPege/IKuH
да чем он легенда?! ну нулевый, просто нулевый, этим и подчеркивается вся унылость нашего чемпионата, всю жизнь подающий надежды и ни капли не оправдывающих их Лебеденко вдруг становится легендой, забивая гол в свои почти 40 лет...браво!
+2
-3
-1
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Oleg Eshengulov
Всегда уважал этого парня. Как летит время... помню его в начале нулевых... патлатый... уши торчащие)....а сейчас, и не патлатый и уши не торчат)
0
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ЛоуренсАравийский
Ответ GLW
показатель уровня ЧР без легов
забивающий 40летний Златан в сериале это показатель чего тогда?
+2
0
+2
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fc_champion
Помню 2005 год. Молодой краснощекий паренек с повязкой на голове переходил из Торпедо в Локомотив, как тогда писали в Советском спорте - на смену порвавшему кресты Сычеву. Жаль, толком не стал выдающимся футболистом. А через 3 месяца ему сорокет исполнится - да еще в РПЛ играет и забивает.
+5
-1
+4
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Julius Nwosu
Вот блин, а ведь помню его совсем пацаном, только что перешедшим из дубля Торпедо (тогда ещё лужниковского). Он тогда ещё отращивал длинные волосы, чтобы скрыть лопоухость. Это был 2000 год...
+8
0
+8
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KOT_B_yHTAX
Лебеденко то даже старше на пару месяцев Юрия Валентиновича! Рановато Жирков всё-таки ушел.
+3
0
+3
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Тимофей Кушнир
Ничего, вот приедет в Россию Златан, и рекорд Игоря падёт.
+4
0
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salas
Ответ ГЕНПЛАН
Наталушко еще и самый возрастной хет-трик!
Пора Игорю бить и этот рекорд!
+8
0
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Тиджани Бабангида
Замечательный рекорд. У Лебеденко есть высокие шансы его улучшить
+5
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teo_heel
Ответ GLW
показатель уровня ЧР без легов
Показатель отдельно взятой команды. Это Торпедо, кто был, тот и играет.
+4
-1
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GLW
показатель уровня ЧР без легов
+4
-5
-1
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ГЕНПЛАН
Наталушко еще и самый возрастной хет-трик!
+8
0
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Sonic Team
Игорь красавчик! здоровья!
+19
0
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