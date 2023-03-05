Лебеденко – самый возрастной автор гола в истории чемпионата! Спас ничью в Краснодаре в 39 лет и 282 дня 👑

Легенда? Легенда.

«Торпедо» неожиданно увез из Краснодара ничью – 2:2. Последняя команда РПЛ открыла счет уже на 9-й минуте, но «Краснодар» переломил ход матча и отыгрался во втором тайме: на 61-й минуте отличился Сергей Петров, а спустя еще 9 минут Кордоба и вывел хозяев вперед.

Спастись «Торпедо» помог 39-летний Игорь Лебеденко! На 85-й минуте он вбил мяч в ближний нижний угол после элегантной скидки Юзепчука.

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Теперь Лебеденко – самый возрастной автор гола в истории чемпионата России.

Ему 39 лет и 282 дня. 40 стукнет уже 27 мая.

Кого обогнал Лебеденко?

Это второй гол Лебеденко в сезоне, но только сейчас он стал самым возрастным королем.

• Предыдущий рекорд принадлежал Сергею Наталушко – он забивал за «Сатурн» в возрасте 39 лет и 246 дней в 2000-м: тогда в матче с «Локо» форвард распечатал ворота Руслана Нигматуллина. Рекорд Наталушко держался больше 20 лет.

• Следом – Юрий Гаврилов. В 1991-м один из лучших советских игроков внезапно заехал в «Асмарал» и 3 сентября 1992 года забил «Локомотиву» Юрия Семина в возрасте 39 лет и 153 дней.

• В 1995-м Сергей Андреев забивал за «Ростсельмаш» в 39 лет и 137 дней. На 83-й минуте играющий тренер Андреев сам себя выпустил на замену и оформил мяч ЦСКА.

Пока неясно, планирует ли 39-летний Лебеденко заканчивать после этого сезона. Metaratings писал, что Игорь может стать тренером.

Может, не спешить?

Фото: ФК «Торпедо Москва»