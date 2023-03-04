У Малкома-россиянина сразу дубль: в девятку со штрафного, а потом вдруг головой

Забивает нижегородцам в каждом матче.

«Зенит» эффектно вернулся в РПЛ – распечатал «Пари НН» уже на 12-й минуте.

Все сделал Малком: сначала напоролся на фол со стороны Ярослава Михайлова, а затем сам же вызвался исполнять штрафной, который заработал в непосредственной близости от ворот гостей. Удар получился идеальным – с левой ноги, прямо в ближнюю девятку.

Дубль бразилец оформил в самом начале второго тайма: ворвался в штрафную под навес Кругового и головой закинул в дальний угол.

• У Малкома теперь 14+7 в 18 турах. В снайперской гонке он догнал Квинси Промеса («Спартак») и Владимира Писарского («Крылья Советов») – у обоих по 14 голов. А если не учитывать голы с пенальти, то бразилец лидирует.

• Интересно, что бразилец забивает в каждом матче против нижегородцев – четыре гола в трех матчах. В ноябре 2021-го «Зенит» победил 5:1, а Малком помимо гола отдал две голевые Дзюбе. Осенью 2020-го петербуржцы выиграли уже со счетом 3:0 – Малком установил окончательный счет.

• Нынешний мяч – первый для Малкома в новом статусе. Указ президента о присуждении российского гражданства Малкому и Клаудиньо вышел 24 февраля.

Правда, в РПЛ пока оба считаются легионерами. Вот выжимка из регламента на сезон-2022/23, которая расшифровывает определение термина «легионер»:

«Футболист, не имеющий права выступать за сборные команды Российской Федерации по футболу в соответствии с нормами ФИФА, за исключением футболистов, являющихся гражданами Союзного государственного образования Российской Федерации и Республики Беларусь и государств — членов Евразийского экономического союза (Армения, Казахстан, Киргизия), которые имеют право выступать за сборные команды своих стран».

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин