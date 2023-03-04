У Малкома-россиянина сразу дубль: в девятку со штрафного, а потом вдруг головой
Забивает нижегородцам в каждом матче.
«Зенит» эффектно вернулся в РПЛ – распечатал «Пари НН» уже на 12-й минуте.
Все сделал Малком: сначала напоролся на фол со стороны Ярослава Михайлова, а затем сам же вызвался исполнять штрафной, который заработал в непосредственной близости от ворот гостей. Удар получился идеальным – с левой ноги, прямо в ближнюю девятку.
Дубль бразилец оформил в самом начале второго тайма: ворвался в штрафную под навес Кругового и головой закинул в дальний угол.
• У Малкома теперь 14+7 в 18 турах. В снайперской гонке он догнал Квинси Промеса («Спартак») и Владимира Писарского («Крылья Советов») – у обоих по 14 голов. А если не учитывать голы с пенальти, то бразилец лидирует.
• Интересно, что бразилец забивает в каждом матче против нижегородцев – четыре гола в трех матчах. В ноябре 2021-го «Зенит» победил 5:1, а Малком помимо гола отдал две голевые Дзюбе. Осенью 2020-го петербуржцы выиграли уже со счетом 3:0 – Малком установил окончательный счет.
• Нынешний мяч – первый для Малкома в новом статусе. Указ президента о присуждении российского гражданства Малкому и Клаудиньо вышел 24 февраля.
Правда, в РПЛ пока оба считаются легионерами. Вот выжимка из регламента на сезон-2022/23, которая расшифровывает определение термина «легионер»:
«Футболист, не имеющий права выступать за сборные команды Российской Федерации по футболу в соответствии с нормами ФИФА, за исключением футболистов, являющихся гражданами Союзного государственного образования Российской Федерации и Республики Беларусь и государств — членов Евразийского экономического союза (Армения, Казахстан, Киргизия), которые имеют право выступать за сборные команды своих стран».
- Дата проведения
- 4 марта, 16.30, «Газпром Арена»
-
Зенит –
Кержаков, Караваев, Родригао, Ренан, Круговой, Кузяев (Ерохин, 75), Барриос (Бакаев, 90), Вендел (Дуглас Сантос, 84), Мостовой (Мантуан, 84), Малком, Кассьерра (Сергеев, 75).
-
Пари НН –
Гойло, Корнюшин (Юлдошев, 76), Гоцук, Масоэро, Каккоев, Стоцкий, Михайлов (Шарипов, 90), Майга, Калинский (Кротов, 56), Сулейманов (Янсане, 90), Яковлев (Севикян, 56).
- Предупреждение:
- Стоцкий (25).
Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что у них со сборной и статусом легионеров?
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
А если серьёзно. то хорошо, что наконец-то восстановился.
А без шуток, отличный матч от Малкома. Разговоры о ПСЖ не повлияли на его мотивацию, что радует и о Малкоме говорит как о большом профессионале. Так что вперед, к новым победам!