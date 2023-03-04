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У Малкома-россиянина сразу дубль: в девятку со штрафного, а потом вдруг головой

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Забивает нижегородцам в каждом матче.

«Зенит» эффектно вернулся в РПЛ – распечатал «Пари НН» уже на 12-й минуте.

Все сделал Малком: сначала напоролся на фол со стороны Ярослава Михайлова, а затем сам же вызвался исполнять штрафной, который заработал в непосредственной близости от ворот гостей. Удар получился идеальным – с левой ноги, прямо в ближнюю девятку.

Дубль бразилец оформил в самом начале второго тайма: ворвался в штрафную под навес Кругового и головой закинул в дальний угол.

• У Малкома теперь 14+7 в 18 турах. В снайперской гонке он догнал Квинси Промеса («Спартак») и Владимира Писарского («Крылья Советов») – у обоих по 14 голов. А если не учитывать голы с пенальти, то бразилец лидирует.

• Интересно, что бразилец забивает в каждом матче против нижегородцев – четыре гола в трех матчах. В ноябре 2021-го «Зенит» победил 5:1, а Малком помимо гола отдал две голевые Дзюбе. Осенью 2020-го петербуржцы выиграли уже со счетом 3:0 – Малком установил окончательный счет.

• Нынешний мяч – первый для Малкома в новом статусе. Указ президента о присуждении российского гражданства Малкому и Клаудиньо вышел 24 февраля.

Правда, в РПЛ пока оба считаются легионерами. Вот выжимка из регламента на сезон-2022/23, которая расшифровывает определение термина «легионер»:

«Футболист, не имеющий права выступать за сборные команды Российской Федерации по футболу в соответствии с нормами ФИФА, за исключением футболистов, являющихся гражданами Союзного государственного образования Российской Федерации и Республики Беларусь и государств — членов Евразийского экономического союза (Армения, Казахстан, Киргизия), которые имеют право выступать за сборные команды своих стран».

Зенит – Пари НН 3:0 (1:0, 2:0)
Дата проведения
4 марта, 16.30, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 12 Малком, 2:0 – 47 Малком, 3:0 – 82 Ерохин.
ЗенитКержаков, Караваев, Родригао, Ренан, Круговой, Кузяев (Ерохин, 75), Барриос (Бакаев, 90), Вендел (Дуглас Сантос, 84), Мостовой (Мантуан, 84), Малком, Кассьерра (Сергеев, 75).
Пари ННГойло, Корнюшин (Юлдошев, 76), Гоцук, Масоэро, Каккоев, Стоцкий, Михайлов (Шарипов, 90), Майга, Калинский (Кротов, 56), Сулейманов (Янсане, 90), Яковлев (Севикян, 56).
Предупреждение:
Стоцкий (25).

Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что у них со сборной и статусом легионеров?

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

15 комментариев

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do3zy93
Боится если будет плохо играть ,то с паспортом поедет в окоп
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Андрей Балабаев
Ответ Best game on Earth
А перед кем он отчитывается? Вроде нет такой силы на Земле.
Я имею ввиду что для отчёта перед ним
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Владислав Дегтярёв
Штрафной конечно шедевральный, одна из самых девятистых девяток.
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Автомобилист Зажопинск
Какой же позор....
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Best game on Earth
Ответ Андрей Балабаев
И путину для отчёта. У нас в стране появились 2 олимпийских чемпиона по футболу.) это же для него главное
А перед кем он отчитывается? Вроде нет такой силы на Земле.
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Best game on Earth
Поздравления российскоподданому!
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Андрей Балабаев
Ответ Дядя Гор
Вот что паспорт РФ делает с человеком.
И путину для отчёта. У нас в стране появились 2 олимпийских чемпиона по футболу.) это же для него главное
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Андрей Балабаев
Ответ Кирилл Голивец
Я думал, что покажет майку с цитатой из песни Шамана после того штрафного
Кстати на шамана в Петербурге тоже бюджетников сгоняют в бкз октябрьский. Тётеньки и бабули сидят. Увидел сегодня на фонтанке
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Карл_Иваныч
Прогресс российского игрока налицо :-)
А если серьёзно. то хорошо, что наконец-то восстановился.
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Оператор Дзюбы
а говорят, что русские футболисты все паспортисты
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fil_spb
Вот какое усиление для сборной в Зените растет. А вы говорите.
А без шуток, отличный матч от Малкома. Разговоры о ПСЖ не повлияли на его мотивацию, что радует и о Малкоме говорит как о большом профессионале. Так что вперед, к новым победам!
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+7
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Xm.md
Ответ Дядя Гор
Вот что паспорт РФ делает с человеком.
Животворящий
+10
-3
+7
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Кирилл Голивец
Я думал, что покажет майку с цитатой из песни Шамана после того штрафного
+7
-3
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Дядя Гор
Вот что паспорт РФ делает с человеком.
+12
0
+12
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Balt
Хороша школа Зенита, каких воспитанников растит.
+8
-5
+3
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