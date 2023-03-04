Из-за Fan ID на «Спартаке» пустота. Так плохо не было с самых темных времен

«Спартак» проводит первый матч в эпоху тотального Fan ID – с весенней части сезона Мир РПЛ паспорт болельщика обязателен на всех стадионах.

На «Открытие Банк Арене» – тотальная грусть.

Официально сообщали о шести тысячах реализованных билетов, фактически может быть и меньше.

Очень пустынно.

Сравнительные цифры по сезонам, не затронутым ковидом и пандемийными ограничениями, приводят в ужас.

• Так мало зрителей на домашнем матче «Спартака» не было с весны 2014-го: в статистике майской игры с «Амкаром» – 5896 человек. Тогда многие болельщики в знак протеста ушли на 15-й минуте (оставили только баннер «Наше имя выше денег»). Тогда выиграли, но победа была всего второй за год при двух ничьих, шести поражениях и вылете от «Тосно» из Кубка России.

• В этом сезоне все матчи «Спартака» до Fan ID собирали 10+ тысяч зрителей, антирекордом до марта была игра с «Химками» – 10 631. И это при том, что из-за ограничений МВД вместимость ограничивали 15 тысячами, больше билетов просто не могли продавать.

• На матчи с «Уралом» в последние девять лет (и без учета ковида) всегда приходили заметно больше. Даже на кубковый в декабре 2018-го – 9333 зрителя, все остальные примеры вне зависимости от времени года и турнирного положения «Спартака» привлекали больше 10 тысяч, три из них – больше 20, а в апреле 2017-го пришли даже 30 823 зрителя.

Первый матч эпохи Fan ID теперь среди худших в истории «Спартака» по посещаемости: сейчас, когда команда в чемпионской гонке, на втором месте как главный преследователь «Зенита», показатели приближаются к тому, что бывало в смутный период.

Вот список по возрастанию от самого малопосещаемого:

3000 – 7 июля 2004-го, против «Кубани» в «Лужниках» (1:1)

3500 – 6 октября 2002-го, против «Крыльев» на стадионе имени Эдуарда Стрельцова (3:1)

3500 – 1 ноября 2003-го, против «Торпедо-Металлурга», стадион им. Стрельцова (0:2)

4000 – 4 ноября 2001-го, против «Торпедо» в «Лужниках» (2:2)

4000 – 17 ноября 2002-го, против «Торпедо» в «Лужниках» (0:1)

4500 – 18 сентября 2004-го, против «Рубина» в «Лужниках» (2:0)

≈6000 – 4 марта 2023-го, против «Урала» на «Открытие Банк Арене».

Сейчас это выглядит вот так.

В нашем мире многое наоборот: футбольные стадионы бывают и такими – но не на футболе.

Фото: Трансляция «Матч ТВ»; Телеграм-канал «Крысева/Терлецкий»; Телеграм-канал «Панк инсайд»; instagram.com/alex_burlakov581; instagram.com/vfn629; twitter.com/rfsruofficial; РИА Новости/Илья Питалев