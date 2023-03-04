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Из-за Fan ID на «Спартаке» пустота. Так плохо не было с самых темных времен

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«Спартак» проводит первый матч в эпоху тотального Fan ID – с весенней части сезона Мир РПЛ паспорт болельщика обязателен на всех стадионах.

На «Открытие Банк Арене» – тотальная грусть.

Официально сообщали о шести тысячах реализованных билетов, фактически может быть и меньше.

Очень пустынно.

Сравнительные цифры по сезонам, не затронутым ковидом и пандемийными ограничениями, приводят в ужас.

Так мало зрителей на домашнем матче «Спартака» не было с весны 2014-го: в статистике майской игры с «Амкаром» – 5896 человек. Тогда многие болельщики в знак протеста ушли на 15-й минуте (оставили только баннер «Наше имя выше денег»). Тогда выиграли, но победа была всего второй за год при двух ничьих, шести поражениях и вылете от «Тосно» из Кубка России.

В этом сезоне все матчи «Спартака» до Fan ID собирали 10+ тысяч зрителей, антирекордом до марта была игра с «Химками» – 10 631. И это при том, что из-за ограничений МВД вместимость ограничивали 15 тысячами, больше билетов просто не могли продавать.

На матчи с «Уралом» в последние девять лет (и без учета ковида) всегда приходили заметно больше. Даже на кубковый в декабре 2018-го – 9333 зрителя, все остальные примеры вне зависимости от времени года и турнирного положения «Спартака» привлекали больше 10 тысяч, три из них – больше 20, а в апреле 2017-го пришли даже 30 823 зрителя.

Первый матч эпохи Fan ID теперь среди худших в истории «Спартака» по посещаемости: сейчас, когда команда в чемпионской гонке, на втором месте как главный преследователь «Зенита», показатели приближаются к тому, что бывало в смутный период.

Вот список по возрастанию от самого малопосещаемого:

3000 – 7 июля 2004-го, против «Кубани» в «Лужниках» (1:1)

3500 – 6 октября 2002-го, против «Крыльев» на стадионе имени Эдуарда Стрельцова (3:1)

3500 – 1 ноября 2003-го, против «Торпедо-Металлурга», стадион им. Стрельцова (0:2)

4000 – 4 ноября 2001-го, против «Торпедо» в «Лужниках» (2:2)

4000 – 17 ноября 2002-го, против «Торпедо» в «Лужниках» (0:1)

4500 – 18 сентября 2004-го, против «Рубина» в «Лужниках» (2:0)

≈6000 – 4 марта 2023-го, против «Урала» на «Открытие Банк Арене».

Сейчас это выглядит вот так.

В нашем мире многое наоборот: футбольные стадионы бывают и такими – но не на футболе.

Все о Fan ID: где дно посещаемости? почему убытки клубов выше 1 млрд? сколько уже потратило государство?

Фото: Трансляция «Матч ТВ»; Телеграм-канал «Крысева/Терлецкий»; Телеграм-канал «Панк инсайд»; instagram.com/alex_burlakov581; instagram.com/vfn629; twitter.com/rfsruofficial; РИА Новости/Илья Питалев

17 комментариев

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Gnoyniy Jacques Derrida
Ответ RembaXXX
Честно говоря многовато терпил приперлось, думал что 2-3 тыщи максимум будет, так то все болелы бойкот объявили.
Там бюджетников процентов 60-70. На следующие матчи они не пойдут, но реальные люди подтянутся немного постепенно. Так что такая картина будет примерно всегда.
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Он саМый
Где тот питерский чудак, который чесал, что и московские клубы бюджетников сгоняют на стадион?
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Gnoyniy Jacques Derrida
Давайте будем честны: русские люди всё это заслужили.
+1
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RembaXXX
Честно говоря многовато терпил приперлось, думал что 2-3 тыщи максимум будет, так то все болелы бойкот объявили.
+3
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+3
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Konstantin_ZV
Ответ З А
в такое непростое для власти время спорт должен был стать одних из главных рычагов влияния и нормализации общественного мнения. Футбол всегда был отдушиной во многих странах Мира. Но вместо того чтобы сделать всё, чтобы собирались полные стадионы, молодёжь радовалась тому что нам ещё остаётся доступным, вместо попытки объедения, происходит вот этого идиотизм. Главное, сами же устраиваете митинги, концерты нафиг никому не нужные, хотя под рукой есть такой проверенный инструмент как десятки тысяч болельщиков. Всё это конечно, удивительно
когда у власти силовики, ничего удивительного в этом нет
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kotopandych
Ответ Atsuktuvas
Хуже чем сделать глупость - это не признавать этого!
Почему глупость? Цели своей добились и ее можно видеть на всех фото в посте
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SergioRamos92
Отрицательный прогресс как говорится
Принципе этого и добивались
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Kyancey
Браво, болельщики «Спартака»! Настоящие мужики! Держимся вместе против антинародного закона!
+3
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+3
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olegu
Зато где-то сегодня будет полный стадион бюджетников, даже на фанатской трибуне. Не удивлюсь если еще по матчу будут это превозносить как победу оформление фаниди.
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+3
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Виталий
Грустно на это смотреть , просто печаль , всеми способами пытаются угробить наш футбол
+1
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Из Парижа с любовью
Дааа порой что бы было хуже, не какой противник из вне не нужен
+1
0
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moldfan
Редко это говорю, но Спартачи красавцы. Отвечают за свои слова. Не знаю даст ли это хоть что, на мнение людей при таких решениях уже давно всем насрать там. Но не молчать же, когда на тебя каждый раз ошейник потуже одевают.
+6
0
+6
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З А
в такое непростое для власти время спорт должен был стать одних из главных рычагов влияния и нормализации общественного мнения. Футбол всегда был отдушиной во многих странах Мира. Но вместо того чтобы сделать всё, чтобы собирались полные стадионы, молодёжь радовалась тому что нам ещё остаётся доступным, вместо попытки объедения, происходит вот этого идиотизм. Главное, сами же устраиваете митинги, концерты нафиг никому не нужные, хотя под рукой есть такой проверенный инструмент как десятки тысяч болельщиков. Всё это конечно, удивительно
+5
0
+5
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Atsuktuvas
Хуже чем сделать глупость - это не признавать этого!
+10
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JesterTM
красота. ещё бы ОМОН на трибуны загнать, вообще красота была бы
+10
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Vlasik07
Интересно, а будут все таки принуждать ходить на футбол для картинки?!
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Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Зато никаких бананов и петард, просто пару тысяч человек на расслабоне посидят в атмосфере кукольного театра.
+18
-2
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