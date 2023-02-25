В Вендела бросили банан: «Волга» ищет виновного, а Семак говорит, что в Европе «то же самое». Инцидент из Ульяновска

«Зенит» без проблем разобрался на выезде с «Волгой» (3:0) и вышел во второй этап 1/4 финала Кубка. На 33-й минуте Бакаев успешно замкнул навес Вендела, еще два гола гости забили уже ближе к концовке: на 78-й минуте Кассьерра подставил голову после подачи углового, а на 91-й Сергеев точно пробил из вратарской. Но главное не это.

Болельщики в Ульяновске резвились весь матч: например, кидали на поле снежки, а перед третьим голом перешли грань.

Когда Вендел уходил с поля, прилетел банан.

Банан запустили довольно сильно, он долетел прямо на поле, оттуда его кто-то бросил уже за пределы. В кадр трансляции это не попало, видно было уже только то, как банан выбрасывают к бровке.

Проходя мимо, Вендел пнул этот банан.

Если предпочитаете видео.

«Такое отношение со стороны болельщиков «Волги» – это позор. Отсталый менталитет некоторых придурков, которые портят футбольный праздник», – сказал «Чемпионату» агент игрока Тиаго Рибейро. И добавил еще, что Вендел никогда не будет получать российский паспорт, как это сделали Малком и Клаудиньо.

По данным журналиста РБК Гранта Гетадаряна, инспектор встречи внес инцидент в протокол. Так что последствия вполне вероятны. По информации «Матч ТВ», инцидент рассмотрят на заседании контрольно дисциплинарного комитета после получения рапорта комиссара матча.

Что грозит «Волге»?

Согласно регламенту, за унижение достоинства человека по расовому признаку виновный клуб наказывается одним или несколькими из этих наказаний:

• штраф

• запрет на допуск зрителей в секторы стадиона от одного до трех матчей

• проведение без зрителей от одного до трех матчей

• снятие трех очков.

Клуб ищет виновного, РПЛ надеется на «самое строгое наказание», а Семак призывает не нагнетать

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча сказал, что не придает значения произошедшему в Ульяновске.

«Я видел, что банан лежал. Болельщики и снежки бросали – видимо, все, что было под рукой. Если посмотрите европейские чемпионаты, то там то же самое. Смотришь чемпионат Франции, там игрок, который подходит на угловой, в него летит все, что есть в руках у фанатов . Что‑то кто‑то бросил – подняли, выбросили.

Я никаких криков не слышал, если вы пытаетесь вывести это к расистским проявлениям. Не думаю, что атмосфера была такая, что были какие‑то обидные выкрики в адрес игроков. В адрес тренера слышал немного мата. А по поводу игроков – нет, их болельщики оберегали и уважали», – цитирует Семака «Матч ТВ».

Клуб из Ульяновска заявил, что «изучает эпизод» .

«Думаю, виновного мы обязательно найдем. После чего я дам все пояснения. Мы старались провести матч на высшем уровне, многое было для этого сделано», – цитирует генерального директора «Волги» Михаила Наволокина «Матч ТВ».

Из этого следует, что сразу на стадионе болельщика задержать не удалось.

Правда, какие последствия грозят фанату – вопрос. 12 лет назад болельщик, бросивший банан в Роберто Карлоса, отделался видео с извинениями, записанным в отделении полиции.

«Мы записали его видеообращение к Роберто Карлосу и руководству футбольных клубов с извинениями. Его действия не подходит даже под статью «Хулиганство». Надо менять законодательство», – говорил тогда руководитель пресс-службы Самарского ГУВД Сергей Гольдштейн.

РПЛ осудила ульяновский расизм и призвала к строгому наказанию : «Надеемся на скорейшее рассмотрение инцидента компетентными органами, включая КДК РФС, и вынесение самого строгого наказания виновникам и допустившим это правонарушение».

Самарский случай довел Роберто Карлоса до слез

Интересно, что в последний раз топ-клуб заглядывал в Ульяновск в 2011-м: тогда «Анжи» с Роберто Карлосом тоже без проблем победил хозяев 3:0.

А главный скандал того «Анжи» был связан как раз с брошенным в бразильскую легенду бананом. В Самаре все произошло по тому же сценарию: «Анжи» уверенно заканчивал матч со счетом 3:0, когда в Роберто Карлоса прилетело с трибун. В отличие от Вендела, он не стал сдерживаться: выкинул банан за пределы поля, очень расстроился и демонстративно покинул поле.

«В цивилизованных странах с такими вещами принято бороться, – говорил Роберто Карлос. – Я сознательно ушел с поля, чтобы привлечь внимание к этому случаю. Я испытал сильнейшее разочарование и у меня не было никакого желания продолжать встречу. Надеюсь, что виновного найдут и накажут, как накажут и того, кто позволил ему сделать это».

Защитник Расим Тагирбеков рассказывал, что бразилец не сдержался и в раздевалке: «Роберто – всегда веселый, душа нашей команды. В раздевалке после матча его было не узнать. На его глазах появились слезы, мы все его поддержали. Это вопиющий случай, мы все крайне огорчены».

Уходя с поля, Роберто Карлос показывал трибунам два пальца. Так он указывал на то, что это уже второй расистский случай за время его полугодичного пребывания в России. За несколько месяцев до случившегося в кадр попало, как ему протягивали банан в Санкт-Петербурге.

В контексте внедрения Fan ID ульяновский инцидент-2023 точно будет громким.

Фото: кадры трансляции «Матч ТВ»