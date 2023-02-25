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В Вендела бросили банан: «Волга» ищет виновного, а Семак говорит, что в Европе «то же самое». Инцидент из Ульяновска

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«Зенит» без проблем разобрался на выезде с «Волгой» (3:0) и вышел во второй этап 1/4 финала Кубка. На 33-й минуте Бакаев успешно замкнул навес Вендела, еще два гола гости забили уже ближе к концовке: на 78-й минуте Кассьерра подставил голову после подачи углового, а на 91-й Сергеев точно пробил из вратарской. Но главное не это. 

Болельщики в Ульяновске резвились весь матч: например, кидали на поле снежки, а перед третьим голом перешли грань. 

Когда Вендел уходил с поля, прилетел банан.

Банан запустили довольно сильно, он долетел прямо на поле, оттуда его кто-то бросил уже за пределы. В кадр трансляции это не попало, видно было уже только то, как банан выбрасывают к бровке.

Проходя мимо, Вендел пнул этот банан.

Если предпочитаете видео. 

«Такое отношение со стороны болельщиков «Волги» – это позор. Отсталый менталитет некоторых придурков, которые портят футбольный праздник», – сказал «Чемпионату» агент игрока Тиаго Рибейро. И добавил еще, что Вендел никогда не будет получать российский паспорт, как это сделали Малком и Клаудиньо.

По данным журналиста РБК Гранта Гетадаряна, инспектор встречи внес инцидент в протокол. Так что последствия вполне вероятны. По информации «Матч ТВ», инцидент рассмотрят на заседании контрольно дисциплинарного комитета после получения рапорта комиссара матча.  

Что грозит «Волге»?

Согласно регламенту, за унижение достоинства человека по расовому признаку виновный клуб наказывается одним или несколькими из этих наказаний:

• штраф

• запрет на допуск зрителей в секторы стадиона от одного до трех матчей

• проведение без зрителей от одного до трех матчей

• снятие трех очков.

Клуб ищет виновного, РПЛ надеется на «самое строгое наказание», а Семак призывает не нагнетать

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча сказал, что не придает значения произошедшему в Ульяновске. 

«Я видел, что банан лежал. Болельщики и снежки бросали – видимо, все, что было под рукой. Если посмотрите европейские чемпионаты, то там то же самое. Смотришь чемпионат Франции, там игрок, который подходит на угловой, в него летит все, что есть в руках у фанатов. Что‑то кто‑то бросил – подняли, выбросили.

Я никаких криков не слышал, если вы пытаетесь вывести это к расистским проявлениям. Не думаю, что атмосфера была такая, что были какие‑то обидные выкрики в адрес игроков. В адрес тренера слышал немного мата. А по поводу игроков – нет, их болельщики оберегали и уважали», – цитирует Семака «Матч ТВ». 

Клуб из Ульяновска заявил, что «изучает эпизод»

«Думаю, виновного мы обязательно найдем. После чего я дам все пояснения. Мы старались провести матч на высшем уровне, многое было для этого сделано», – цитирует генерального директора «Волги» Михаила Наволокина «Матч ТВ». 

Из этого следует, что сразу на стадионе болельщика задержать не удалось. 

Правда, какие последствия грозят фанату – вопрос. 12 лет назад болельщик, бросивший банан в Роберто Карлоса, отделался видео с извинениями, записанным в отделении полиции. 

«Мы записали его видеообращение к Роберто Карлосу и руководству футбольных клубов с извинениями. Его действия не подходит даже под статью «Хулиганство». Надо менять законодательство», – говорил тогда руководитель пресс-службы Самарского ГУВД Сергей Гольдштейн.

РПЛ осудила ульяновский расизм и призвала к строгому наказанию: «Надеемся на скорейшее рассмотрение инцидента компетентными органами, включая КДК РФС, и вынесение самого строгого наказания виновникам и допустившим это правонарушение».

Самарский случай довел Роберто Карлоса до слез

Интересно, что в последний раз топ-клуб заглядывал в Ульяновск в 2011-м: тогда «Анжи» с Роберто Карлосом тоже без проблем победил хозяев 3:0. 

А главный скандал того «Анжи» был связан как раз с брошенным в бразильскую легенду бананом. В Самаре все произошло по тому же сценарию: «Анжи» уверенно заканчивал матч со счетом 3:0, когда в Роберто Карлоса прилетело с трибун. В отличие от Вендела, он не стал сдерживаться: выкинул банан за пределы поля, очень расстроился и демонстративно покинул поле.

«В цивилизованных странах с такими вещами принято бороться, – говорил Роберто Карлос. – Я сознательно ушел с поля, чтобы привлечь внимание к этому случаю. Я испытал сильнейшее разочарование и у меня не было никакого желания продолжать встречу. Надеюсь, что виновного найдут и накажут, как накажут и того, кто позволил ему сделать это».

Защитник Расим Тагирбеков рассказывал, что бразилец не сдержался и в раздевалке: «Роберто – всегда веселый, душа нашей команды. В раздевалке после матча его было не узнать. На его глазах появились слезы, мы все его поддержали. Это вопиющий случай, мы все крайне огорчены».

Уходя с поля, Роберто Карлос показывал трибунам два пальца. Так он указывал на то, что это уже второй расистский случай за время его полугодичного пребывания в России. За несколько месяцев до случившегося в кадр попало, как ему протягивали банан в Санкт-Петербурге. 

 

В контексте внедрения Fan ID ульяновский инцидент-2023 точно будет громким.

Волга Ульяновск – Зенит 0:3 (0:1, 0:2)
Дата проведения
25 февраля, 14.30, «стадион Труд Ульяновск»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 33 Бакаев, 0:2 – 78 Кассьерра, 0:3 – 90 Сергеев.
Волга УльяновскДашаев, Климович, Данилкин, Абазов (Кубышкин, 64), Магомадов, Рахманов, Рахманов, Морозов (Аллеф, 83), Кирсанов (Махмутов, 64), Камлашев (Туре, 75), Билалов (Паскин, 75).
ЗенитКержаков, Караваев (Адамов, 74), Чистяков, Дуглас Сантос (Круговой, 90), Алип, Ерохин, Кузяев, Бакаев (Сутормин, 64), Мостовой (Сергеев, 74), Вендел (Козлов, 90), Кассьерра.
Предупреждения:
Рахманов (59), Кузяев (63).

Фото: кадры трансляции «Матч ТВ»

67 комментариев

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Илья Игнатьев
Ответ Владддд
Это ты о целом регионе вывод сделал по одному случаю? Идиоты есть везде, что в Ульновске, что в Питере. Посмотреть как в Питере с таджмками обращаются, можно городом расистов смело окрестить, и это в 21 веке, ужос провинциальный
А как относятся?
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hett
там коммунизм,это не возможно 🤷‍♂️
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Павел Мельников
Ответ justbored
Вы всё от лица общественности выступаете?
Мнение достаточно расхожее, чтобы его вспомнить.
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bengalsckyzh
Привет из Польши. Их мнение о происшедшем.
"‎Это агрессивная реакция русского чмо-быдляка и это их природно русское. Они всю жизнь - в одних драных портках и стоптанных опорках, и на этой гнилой почве, всегда высок их комплекс массового превосходства. А сегодня, когда русских бьют, как парашную саранчу и скоро передавят всех, они и безумствуют"‎.
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GLASGOW
Семак явно получил инструкции из Газпрома и призывает не нагнетать, что полностью укладывается в петербургский стиль российской политики последних 23 лет - не нагнетать, не выносить сор из избы, все вопросы решать под ковром и так далее..

Молодец, Серёжа. Теперь бразилы за тебя биться не будут, потому что ты их предал ради корпоративного интереса.

А без бразилов твоя команда - это полный ноль. Доказано Сепаханом.
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они повсюду
Ответ Давид Agabekyan
А разве Вендел россиянин? И бросок банана это расистское проявление, а не нациское и от гражданства не зависит
Я думал банан это просто банан
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камикадзе
Ещё одна причина для Fanid
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NoWar
Ответ Павел Мельников
В России нет расизма, он не заложен в нашем культурном коде😎 Твердо и четко.
"он не заложен в нашем культурном коде"--------------------------------------Там вообще ничего не заложено. Одни понятия.
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Владддд
Ответ Михаил Савченко
Да, было такое, к счастью давно уже исчезли подобные проявления, вот видишь ещё в регионах где то есть
Это ты о целом регионе вывод сделал по одному случаю? Идиоты есть везде, что в Ульновске, что в Питере. Посмотреть как в Питере с таджмками обращаются, можно городом расистов смело окрестить, и это в 21 веке, ужос провинциальный
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Гарниенко не болеет за Россию
Ответ Колбаскер тут
Комментарий удален модератором
Точно! Это была скрытая акция по поддержке угнетаемого соседа. Жаль не додумались покрасить
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слесарь Гавриленко
Ответ владимир семенов
Ждём что скажет Салихова
газовый монстр отнял у ребенка простого Ульяновского работяги банан, и заставил его кинуть в игрока-легионера-миллионера
+1
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justbored
Ответ Павел Мельников
В России нет расизма, он не заложен в нашем культурном коде😎 Твердо и четко.
Вы всё от лица общественности выступаете?
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AERN
"В цивилизованных странах с такими вещами принято бороться" - это кто там с чем борются?
Что творится с Винисиусом и как там к нему относятся, ну это конечно же цветочки. А вот мы прям во всем виноваты. Он расизм везде. Так что не обязательно из нас к03л0в делать. Я не заступаюсь за того кто бросил его надо наказать, хотя бы за то что мусорит.
+2
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dmitry.tchidakin
Это украинские диверсанты сдели, ежу понятно.
+1
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Дмитрий Смирнов
Пока так грандиозно будут освещать "банановые" события, это будет бесконечно! Как только не будут обращать на это внимание, тогда людям даже в лом будет тащить на матч бананы и жалко их выкидывать.
+4
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justbored
Потомки Стеньки Разина не иначе.
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Колбаскер тут
Комментарий удален модератором
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Павел Мельников
В России нет расизма, он не заложен в нашем культурном коде😎 Твердо и четко.
+2
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Ерлан Жумабеков
Добро пожаловать в Zигующую Россию))
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Данил Кублицкий
Ответ Jan Paskel
Россияне отмечаются хорошим, тонким чувством юмора, и уж точно не бросают бананы в людей
Да да , они сразу фаир кидают в Шунина 👏🏻👏🏻👏🏻🤡🤡🤡
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Артур Джаниашвили
Бросьте мне банан.
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ZarvuR2020
Ответ Злобный Конь
Семак в провластном репертуаре. А кто то сомневался?
А провластная рпл уже осудила действие фаната
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Фёдор Кузнецов
Ответ Roman Araslanov
« Если посмотрите европейские чемпионаты, то там то же самое. Смотришь чемпионат Франции, там игрок, который подходит на угловой, в него летит все, что есть в руках у фанатов. Что‑то кто‑то бросил – подняли, выбросили.» Какой же ты клоун, Сергей Богданович
Так так и есть в некоторых матчах чемпионата Франции к концу матча за пределами поля уже мусорка
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kickass
исправьте винового.((
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Shatkiy KokoZhir
Ответ Roman Araslanov
« Если посмотрите европейские чемпионаты, то там то же самое. Смотришь чемпионат Франции, там игрок, который подходит на угловой, в него летит все, что есть в руках у фанатов. Что‑то кто‑то бросил – подняли, выбросили.» Какой же ты клоун, Сергей Богданович
Врети! На швятом западе такого нибываит, тверда и четка!!111
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