Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что у них со сборной и статусом легионеров?

Ситуация запутанная, но варианты есть.

Малком и Клаудиньо стали гражданами России – все уже официально, 24 февраля опубликовали указ президента.

Там бразильцы друг за другом.

«Зенит» уже поздравил обоих с «новым статусом и с большой привилегией стать гражданами нашей страны».

Как бразильцы получили гражданство? Они же в России недавно

Получить само гражданство РФ – отдельный квест. Если делать это в общем порядке, нужно провести в стране непрерывно пять лет с видом на жительство (под непрерывностью тут понимается жизнь без выездов более, чем на три месяца в течение года). Ни Малком, ни Клаудиньо под этот критерий не подходят.

Но в 2020-м Владимир Путин подписал закон об упрощенном порядке вступления в гражданство. Теперь можно получить его быстрее – например, после года проживания по ВНЖ. Но для получения российского паспорта в особом порядке нужно выполнить некоторые критерии. Откинем очевидно невыполнимые в случае с бразильцами или пока не выполненные условия вроде рождения на территории стран бывшего СССР или брака с россиянкой.

Для Малкома и Клаудиньо самый очевидный к упрощенной процедуре, которым наверняка и воспользовались – «обладание высокими достижениями в области науки, техники и культуры или обладание профессией либо квалификацией, представляющей интерес для РФ».

Чтобы попасть под этот пункт, нужно было предоставить «мотивированное ходатайство заинтересованного федерального органа исполнительной власти или высшего должностного лица субъекта РФ о приеме заявителя в гражданство РФ». «Зенит» обращался в Минспорта, там подтверждали участие в процессе, министерство и было там самым заинтересованным федеральным органом.

И что, Малком с Клаудиньо смогут играть за сборную России?

Теоретически да.

Вопрос обсуждали с октября 2021-го, когда впервые возникла идея, юристы склонялись к отрицательному ответу, но вот как ситуацию прокомментировали в РФС на этой неделе.

«Прежде всего, для того, чтобы установить, вправе ли Малком и Клаудиньо выступать за сборную России, а также перестать считаться легионерами, необходимо официальное письмо от Бразильской конфедерации футбола, в котором будут указаны матчи за сборную этих футболистов.

Исходя из информации в открытых источниках, существует теоретическая возможность, что они смогут выступать за сборную России по футболу и перестанут считаться легионерами .

Малком играл в официальных турнирах под эгидой ФИФА (не категории А) за сборную Бразилии. Поэтому для того, чтобы Малком мог выступать за сборную России и не считаться легионером, ему будет необходимо пройти процедуру смены спортивного гражданства через палату по статусу футбольного трибунала ФИФА.

При этом должно соблюдаться условие 5-летнего проживания на территории России. Таким образом, потенциальное обращение в палату ФИФА может быть направлено не раньше 2024 года при условии, что он не будет выступать за сборную команду Бразилии до этого времени.

Смена спортивного гражданства Клаудиньо не требует обращения в Палату по статусу футболистов ФИФА , так как он не принимал участие в официальных матчах за сборную под эгидой организации.

При этом приобретение права играть за сборную, согласно регламентам ФИФА, может быть получено не раньше 2026 года , то есть по истечении 5-летнего срока проживания в России и при условии отсутствия игр за сборную Бразилии в этот период», – так выглядит разъяснение службы коммуникаций РФС.

Расхождения в трактовках возможны, например, из-за нестандартного статуса Олимпийских игр: турнир официальный (в том смысле, что точно не товарищеский), но проходит не под эгидой ФИФА, его проводит Международный олимпийский комитет. А «официальным соревнованием», согласно определению в Уставе ФИФА, считают «соревнование сборных, организованное ФИФА или любой конфедерацией».

И Малком, и Клаудиньо, играли за сборную Бразилии на Олимпиаде в Токио.

Окей, но легионерами бразильцы теперь не считаются?

Пока считаются. Вот выжимка из регламента РПЛ на сезон-2022/23, которая расшифровывает определение термина «легионер»:

«Футболист, не имеющий права выступать за сборные команды Российской Федерации по футболу в соответствии с нормами ФИФА, за исключением футболистов, являющихся гражданами Союзного государственного образования Российской Федерации и Республики Беларусь и государств — членов Евразийского экономического союза (Армения, Казахстан, Киргизия), которые имеют право выступать за сборные команды своих стран».

Так что вопросы взаимосвязаны напрямую: право играть за сборную = переход в категорию «не легионер».

«Зенит» убеждает, что не нужно не искать в новых паспортах бразильцев никаких меркантильных интересов:

«Честно говоря, удивляюсь, когда кто‑то начинает искать причины из серии «а почему и зачем», видеть в этом чью‑то финансовую выгоду, – сказал для «Матч ТВ» гендиректор клуба Александр Медведев. – Это было движение их души, они сами с этим обратились, затем все необходимые процедуры оказались выполнены . Теперь будем ждать, когда будет назначено само событие. То есть вручение паспортов. Обычно это ожидание занимает до месяца.

В отношении их статуса «легионеров» и возможности играть за сборную должно пройти какое‑то время. Для одного из них это чуть больший отрезок, для другого чуть меньший. Не надо забывать, что в этот период они могут быть вызваны в сборную Бразилии. При этом сыграв за нее, они уже не смогут играть за сборную России. Не потеряв при этом российского гражданства».

Но Малком с Клаудиньо же могут уйти из «Зенита». Или нет?

В январе Малкомом активно интересовался «ПСЖ» – парижане хотели взять бразильца в аренду с правом выкупа. Но «Зенит» настаивал на полноценном трансфере, и клубы не договорились.

Со слов агента футболистов интерес был и к Клаудиньо – правда, Луис Фернандо Гарсия не уточнил, от кого именно.

В начале февраля Гарсия заявлял: «Малком и Клаудиньо 100% останутся в «Зените» до лета. Сейчас об уходе даже речи быть не может. А дальше будет видно».

Чем ближе к превращению Малкома и Клаудиньо в россиян, тем наверняка сильнее будет заинтересован «Зенит» в том, чтобы сохранить обоих.

Фото: globallookpress.com/Alexander Kulebyakin/Global Look Press, Jia Haocheng/XinHua