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Россия-2023
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Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что у них со сборной и статусом легионеров?

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Ситуация запутанная, но варианты есть.

Малком и Клаудиньо стали гражданами России – все уже официально, 24 февраля опубликовали указ президента. 

Там бразильцы друг за другом.

«Зенит» уже поздравил обоих с «новым статусом и с большой привилегией стать гражданами нашей страны».

Как бразильцы получили гражданство? Они же в России недавно

Получить само гражданство РФ – отдельный квест. Если делать это в общем порядке, нужно провести в стране непрерывно пять лет с видом на жительство (под непрерывностью тут понимается жизнь без выездов более, чем на три месяца в течение года). Ни Малком, ни Клаудиньо под этот критерий не подходят.

Но в 2020-м Владимир Путин подписал закон об упрощенном порядке вступления в гражданство. Теперь можно получить его быстрее – например, после года проживания по ВНЖ. Но для получения российского паспорта в особом порядке нужно выполнить некоторые критерии. Откинем очевидно невыполнимые в случае с бразильцами или пока не выполненные условия вроде рождения на территории стран бывшего СССР или брака с россиянкой.

Для Малкома и Клаудиньо самый очевидный к упрощенной процедуре, которым наверняка и воспользовались – «обладание высокими достижениями в области науки, техники и культуры или обладание профессией либо квалификацией, представляющей интерес для РФ».

Чтобы попасть под этот пункт, нужно было предоставить «мотивированное ходатайство заинтересованного федерального органа исполнительной власти или высшего должностного лица субъекта РФ о приеме заявителя в гражданство РФ». «Зенит» обращался в Минспорта, там подтверждали  участие в процессе, министерство и было там самым заинтересованным федеральным органом.

И что, Малком с Клаудиньо смогут играть за сборную России?

Теоретически да.

Вопрос обсуждали с октября 2021-го, когда впервые возникла идея, юристы склонялись к отрицательному ответу, но вот как ситуацию прокомментировали в РФС на этой неделе.

«Прежде всего, для того, чтобы установить, вправе ли Малком и Клаудиньо выступать за сборную России, а также перестать считаться легионерами, необходимо официальное письмо от Бразильской конфедерации футбола, в котором будут указаны матчи за сборную этих футболистов.

Исходя из информации в открытых источниках, существует теоретическая возможность, что они смогут выступать за сборную России по футболу и перестанут считаться легионерами.

Малком играл в официальных турнирах под эгидой ФИФА (не категории А) за сборную Бразилии. Поэтому для того, чтобы Малком мог выступать за сборную России и не считаться легионером, ему будет необходимо пройти процедуру смены спортивного гражданства через палату по статусу футбольного трибунала ФИФА.

При этом должно соблюдаться условие 5-летнего проживания на территории России. Таким образом, потенциальное обращение в палату ФИФА может быть направлено не раньше 2024 года при условии, что он не будет выступать за сборную команду Бразилии до этого времени.

Смена спортивного гражданства Клаудиньо не требует обращения в Палату по статусу футболистов ФИФА, так как он не принимал участие в официальных матчах за сборную под эгидой организации.

При этом приобретение права играть за сборную, согласно регламентам ФИФА, может быть получено не раньше 2026 года, то есть по истечении 5-летнего срока проживания в России и при условии отсутствия игр за сборную Бразилии в этот период», – так выглядит разъяснение службы коммуникаций РФС.

Расхождения в трактовках возможны, например, из-за нестандартного статуса Олимпийских игр: турнир официальный (в том смысле, что точно не товарищеский), но проходит не под эгидой ФИФА, его проводит Международный олимпийский комитет. А «официальным соревнованием», согласно определению в Уставе ФИФА, считают «соревнование сборных, организованное ФИФА или любой конфедерацией».

И Малком, и Клаудиньо, играли за сборную Бразилии на Олимпиаде в Токио.

Окей, но легионерами бразильцы теперь не считаются?

Пока считаются. Вот выжимка из регламента РПЛ на сезон-2022/23, которая расшифровывает определение термина «легионер»:

«Футболист, не имеющий права выступать за сборные команды Российской Федерации по футболу в соответствии с нормами ФИФА, за исключением футболистов, являющихся гражданами Союзного государственного образования Российской Федерации и Республики Беларусь и государств — членов Евразийского экономического союза (Армения, Казахстан, Киргизия), которые имеют право выступать за сборные команды своих стран».

Так что вопросы взаимосвязаны напрямую: право играть за сборную = переход в категорию «не легионер».

«Зенит» убеждает, что не нужно не искать в новых паспортах бразильцев никаких меркантильных интересов:

«Честно говоря, удивляюсь, когда кто‑то начинает искать причины из серии «а почему и зачем», видеть в этом чью‑то финансовую выгоду, – сказал для «Матч ТВ» гендиректор клуба Александр Медведев. – Это было движение их души, они сами с этим обратились, затем все необходимые процедуры оказались выполнены. Теперь будем ждать, когда будет назначено само событие. То есть вручение паспортов. Обычно это ожидание занимает до месяца.

В отношении их статуса «легионеров» и возможности играть за сборную должно пройти какое‑то время. Для одного из них это чуть больший отрезок, для другого чуть меньший. Не надо забывать, что в этот период они могут быть вызваны в сборную Бразилии. При этом сыграв за нее, они уже не смогут играть за сборную России. Не потеряв при этом российского гражданства».

Но Малком с Клаудиньо же могут уйти из «Зенита». Или нет?

В январе Малкомом активно интересовался «ПСЖ» – парижане хотели взять бразильца в аренду с правом выкупа. Но «Зенит» настаивал на полноценном трансфере, и клубы не договорились.

Со слов агента футболистов интерес был и к Клаудиньо – правда, Луис Фернандо Гарсия не уточнил, от кого именно.

В начале февраля Гарсия заявлял: «Малком и Клаудиньо 100% останутся в «Зените» до лета. Сейчас об уходе даже речи быть не может. А дальше будет видно».

Чем ближе к превращению Малкома и Клаудиньо в россиян, тем наверняка сильнее будет заинтересован «Зенит» в том, чтобы сохранить обоих.

Тут Клаудиньо обещает, что из «Зенита» не уйдет «через черный ход»

Фото: globallookpress.com/Alexander Kulebyakin/Global Look Press, Jia Haocheng/XinHua

38 комментариев

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Kirill Rasenko
Толку то, что они будут играть за сборную России... Да хоть завтра... Всё равно нас на международной арене нет, и не будет ещё лет так от 3-х до 5-ти.
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Dorokhov Misha
Ответ San9
Болельщики спартака всегда будут ныть)) Последние 5 лет Зенит проводит шикарные трансферы по адекватному ценнику (не считая Малкома), не вы ли так хотели этого? Вы же плакались, что берем Бог знает кого, скупаем всех подряд в России - это закончилось, поэтому нашли новый повод для нытья - Зенит покупает бразильцев! Как же так, бразильцев ведь нельзя покупать, они слишком хорошо играют 🤣 Представляю, если бы ныли болельщики Барсы, Реал очередного бразильца притащил 😭 Вам самим-то не стремно?)
Барса, Реал.... И ведь на полном серьезе сравнивают))
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Valera9710
Ответ Antonio Romangoli
Для Малкома и Клаудиньо самый очевидный к упрощенной процедуре, которым наверняка и воспользовались – «обладание высокими достижениями в области науки, техники и культуры или обладание профессией либо квалификацией, представляющей интерес для РФ». Какие достижения они принесли РФ , как другие футболисты РФ и сборной России?
Хм, а каким образом они могут принести достижения для РФ, не имея возможности выступать за неё? Какие достижения были у Фернандеса до получения паспорт? Много ли медалей сборной России, к примеру, принёс корейский конькобежец Виктор Ан до получения российского паспорта? Открою секрет - ни одной.
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Dan Kennedy
Ответ Никита Николаевич
Обожаю логику московии: Фернандес в сборной - все, норма. Малком и Клауд - фу, газпром купил их :)
Там изначально было понятно, что он будет играть в Сборной России. Он за нее и играл потом два турниры, Лигу Наций, отборы на турниры.

А тут все шансы того, что Малком и Клаудиньо не сыграют за Сборную России.

Вы любой бред оправдаете. Марио в сборной, Тчуйсе(тогда вообще время другое было, лимита не было к примеру, правила другие), там Зарема что-то сказала про Промеса и т.д.
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Олег Иванов
Ответ Antonio Romangoli
Для Малкома и Клаудиньо самый очевидный к упрощенной процедуре, которым наверняка и воспользовались – «обладание высокими достижениями в области науки, техники и культуры или обладание профессией либо квалификацией, представляющей интерес для РФ». Какие достижения они принесли РФ , как другие футболисты РФ и сборной России?
Третье место в Лиге чемпионов! Обошли мощнейший Мальме.
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Mixet.spb
Ответ pizzatcarizza
те самые молодые российские игроки,которые из-за большого кол-ва легионеров не получают шанса в клубах. Спасибо лимиту за эту прекрасную возможность для наших пацанов. Цирк да и только блин
Цирк наш футбол в целом
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Андрей Меньшиков
Ответ Trash Talking
Скоро наш парень Малком будет в Лиге 1 за ПСЖ против Монако Головина играть. Приятно, что россиян все больше и больше в Европе.
Ага, будет с кем Головину при встрече поболтать на русском. Шутка.
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Евгений Спартак
Ответ San9
И Клаудиньо, и Малком намылились уйти в Европу и, похоже, это их последние полгода в Зените. А для сборной надо играть в России до 2026 и 2024. Это практически нереально, в случае Клаудиньо так точно. Мне кажется, они решили получить гражданство по нефутбольным причинам.
Да заплатили им прилично вот и стали россиянами.
Только смысл? Лимита по сути нет. Сборной нет. Еврокубков нет.
Пиар-акция только и всего)
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Кирилл Романьков
Ответ Никита Николаевич
Обожаю логику московии: Фернандес в сборной - все, норма. Малком и Клауд - фу, газпром купил их :)
Фернандес отыграл за сборную и в 2018 году был одним из героем. А теперь к логике с болот- какая сборная у бразильцев?))
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Dan Kennedy
Ответ San9
Ты же болела ЦСКА, Фернандес пришел к вам в 2012, в 2016 Путин точно так же предоставил ему гражданство. РПЛ была под Гинером?
Сейчас бы сравнивать 1,5 года Клаудиньо и 4 Фернандеса. При этом Марио наверняка бы сыграл за Сборную России, и он это в общем-то это и сделал.

А сейчас Сборной отстранена от официальных соревнований, Клаудиньо 3,5 года еще играть в России надо. Ну да, точно так же.
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Valera9710
Ответ Just Joe
Пока практически все играют нашими, а кто-то частенько и по 11 в основе выпускает, эти всё бразильцев тащат и тащат, так теперь ещё им паспорта дают. Класс)) Причем самое смешное, что топят за идею «только русские на поле» наши чиновники, многие из которых работают/имеют отношение к зениту. Но это же наш зенит, ему такое можно. Это другим нельзя, а ему можно, причем абсолютно всё.
Логика футбола в том, чтобы выигрывать. А за "у нас нет ни одного легионера", "у нас все воспитанники", "у нас все до 21 года" и т.д. очков не дают. Когда 2 команды борются за одну цель, но при этом одна из них тратит на это меньше денег, ставит больше своих воспитанников и т.д., вопросов нет - респект. Но пока Зенит идёт к 5ому чемпионству подряд, других колбасит со 2ого место на 10ое.
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Всё знаю
Ответ Анатолий Дмитриевич
то есть Малком и Клау получили паспорт на вполне законных условиях? а чего же тогда болельщики московских клубов кукарекают уже месяц? кстати, Марио Фернандес получил паспорт через 4 года проживания в РФ (нужно 5), а упрощенки тогда не было. Напомните, болельщики ЦСКА что-то кудахтали по этому поводу?
теперь в цветах газового достояния есть черный русский))) можете отмазываться теперь)
И паспорт фернандесу сделали для того, чтобы он смог играть на чм , ибо с составом у нас беда была.
Будут ли твои братишки новые играть за сборную России - очень большой вопрос.
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Всё знаю
Братишки теперь наши)))
Интересно заговорят по-русски лет через 15 или нет?)
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Valera9710
Ответ Дмитрий Раткович
Простите меня конечно,но вот именно этим действием ’’синяя жижа’’ добила наш чемпионат,его проведение и так было бессмысленно, а тут еще и вот такими спосабами его выигрывают.
Можно поподробнее, как натурализация этих футболистов повлияет на какие-либо результаты Зенита в РПЛ? Малком останется легионером ещё год, Клауд ещё 3 года. На 90% уверен, что за это время они уже покинут Зенит. Это скорее какой-то пиар ход, максимум выгоды от этого бюджету страны, так как налоги они теперь в России платить будут.
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Just Joe
Да хватит уже этих разговоров про сборную. Специально накидывают, чтобы было что обсуждать и, тем самым, от главного увести. Неужели непонятно, что сделано это только для того, чтобы еще легов приглашать. Позорище. Имея такие ресурсы и игроков (больше всего иностранцев), испугались, что очередное чемпионство может уплыть и решили по классике в кабинетах всё оформить. Газпром лига.
так вроде русским языком написано, что они все равно будут считаться легионерами

а, так это же болельщик спартака. ну тут вопросов больше нету))
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Анатолий Дмитриевич
то есть Малком и Клау получили паспорт на вполне законных условиях? а чего же тогда болельщики московских клубов кукарекают уже месяц?

кстати, Марио Фернандес получил паспорт через 4 года проживания в РФ (нужно 5), а упрощенки тогда не было. Напомните, болельщики ЦСКА что-то кудахтали по этому поводу?
+2
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-4
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Геннадий Туник
Ответ Орыс-орыс онбаган
Тут нет главного вопроса - подлежат ли они мобилизации
По факту мобилизации подлежат только те,кто добровольно приходит в военкомат.Таких пока хватает.
+4
-4
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pizzatcarizza
те самые молодые российские игроки,которые из-за большого кол-ва легионеров не получают шанса в клубах. Спасибо лимиту за эту прекрасную возможность для наших пацанов.
Цирк да и только блин
+3
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San9
Ответ Mr.Bean
У меня почему-то ощущение такое, что это больше хотели оформить не для Зенита, а для сборной. Мало того что сейчас играем только с таджиками и узбеками без перспективы играть с кем-то более серьёзным, так ещё и обыграть их не можем. Совсем рейтинги и репутация у сборной упадут. А тут хотя бы нестандартные действия умеющих играть в футбол бразильцев смогут помочь обыгрывать ближнеазиатских соседей и вещать о победах русского спорта. как бы бредово это ни звучало, но таковы реалии
И Клаудиньо, и Малком намылились уйти в Европу и, похоже, это их последние полгода в Зените. А для сборной надо играть в России до 2026 и 2024. Это практически нереально, в случае Клаудиньо так точно. Мне кажется, они решили получить гражданство по нефутбольным причинам.
+2
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Гусеконь
Ответ Никита Николаевич
Обожаю логику московии: Фернандес в сборной - все, норма. Малком и Клауд - фу, газпром купил их :)
ну как будут в сборной так и поговорим
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Гусеконь
что-то мутно
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Ivan Balashov
Ответ Никита Николаевич
Обожаю логику московии: Фернандес в сборной - все, норма. Малком и Клауд - фу, газпром купил их :)
Во времена Фернандеса хотя бы сборная была.
+5
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Mr.Bean
У меня почему-то ощущение такое, что это больше хотели оформить не для Зенита, а для сборной. Мало того что сейчас играем только с таджиками и узбеками без перспективы играть с кем-то более серьёзным, так ещё и обыграть их не можем. Совсем рейтинги и репутация у сборной упадут. А тут хотя бы нестандартные действия умеющих играть в футбол бразильцев смогут помочь обыгрывать ближнеазиатских соседей и вещать о победах русского спорта.

как бы бредово это ни звучало, но таковы реалии
+2
0
+2
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Ходор
Да они не сыграют за сборную России ни одного официального матча...
+3
-1
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telala
Ответ Дмитрий Раткович
Простите меня конечно,но вот именно этим действием ’’синяя жижа’’ добила наш чемпионат,его проведение и так было бессмысленно, а тут еще и вот такими спосабами его выигрывают.
Прости меня конечно, но ты оставил под собой коричневую жижу, что теперь ходить в WC тебе бессмысленно.
+2
-1
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