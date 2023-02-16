8 лет назад «Арсенал» Аленичева выставил на ЦСКА молодежку. Монолог звезды медиафутбола, сыгравшего в том матче

Возможно, вы помните безумный сюжет из марта 2015-го. ЦСКА и «Зенит» боролись за чемпионство. И в гонку вмешался неожиданный фактор.

Тульский «Арсенал» толком не подготовился к весне – их критиковали за газон ужасного качества. РПЛ это надоело, и матч «Арсенала» против ЦСКА перенесли из Тулы в «МСА Локомотив». Аленичев (главный тренер туляков) вскипел и в знак протеста отправил на игру молодежный состав. ЦСКА без проблем победил 4:1.

О том матче написано много, однако сегодня мы посмотрим на него глазами участника. Роман Салимов – теперь звезда медиафутбола, в 2015-м он был одним из лидеров молодежки «Арсенала».

Ниже – его монолог.

Салим начинал в академии «Спартака», но ушел в «Кубань» (там пересекался с Поповым и Сиссе). Считает Осинькина лучшим по работе с молодежью

Всем привет.

В медиафутболе меня знают как Салима. Я играл за Reality (победитель МКС-2022), а осенью перешел в «Амкал».

Вы можете подумать, что я обычный игрок-любитель. Но на самом деле у меня есть бэкграунд и в профессиональном футболе.

Я воспитанник московского «Спартака». В 18 лет агенты организовали мой трансфер в «Кубань». Мне казалось, что там больше перспектив пробиться во взрослый футбол. Я часто тренировался с первой командой и даже дебютировал в Кубке России. До сих пор помню эмоции от работы с основой. Тогда в «Кубани» играли Ивелин Попов, Джибриль Сиссе, Шарль Каборе, Георге Букур, Александр Беленов – невероятные имена.

В молодежке тоже были яркие персонажи: команду возглавлял великолепный тренер Игорь Осинькин. На мой взгляд, это лучший специалист по работе с молодежью, очень грамотный и мудрый. Для меня не стало сюрпризом, что при Осинькине «Крылья Советов» так ярко играют.

Спустя сезон я почти перешел в «Рубин», но мои агенты не договорились по своим личным условиям. Хотя я видел в этом трансфере отличную возможность, мне обещали, что буду под главной командой. Не сложились – так я оказался в «Арсенале».

По уровню клуб был ниже «Кубани», но там мне тоже описали, что помимо игр за молодежку будут тренировки с главной командой. Плюс-минус не обманули, но (спойлер) дебютировал я при особых обстоятельствах.

Салим объясняет, почему Аленичев не доверял молодым игрокам

Расскажу, чем мне запомнился главный тренер «Арсенала» Дмитрий Аленичев. Заодно на своем примере покажу, почему в РПЛ в то время было немного молодежи.

Я быстро понял, что Аленичев не очень любит доверять молодым. К тренировкам с основой меня и правда привлекали. Пацанов из молодежки регулярно выдергивают на одну-две тренировки с основой, чтобы они почувствовали высокий уровень. Увы, это вообще не значит, что на них рассчитывают или в будущем видят в первой команде. Вспомним «Спартак»: сколько ребят из академии тренировались с основой, но многие не получили даже шанса.

У Аленичева были тяжелые обстоятельства, он не мог себе позволить выпускать молодежь. У команды стояла задача остаться в Премьер-лиге. Играть против «Зенита» с Кришито, Халком, Витцелем – ну как бы извините, куда?

Уровень РПЛ тогда был повыше. В ЦСКА играли Думбия, Вернблум, Еременко, Муса, Дзагоев в его лучшие годы. У условного Чалова (при всем к нему уважении) не было бы шансов вытеснить Думбия. Молодым дебютировать и пробиться в основу было тяжелее. Сейчас ребятам попроще, я сильно рад за них.

Салим вспоминает, как готовились к ЦСКА: Аленичев вообще не участвовал, за победу обещали двойные премиальные – по 500 тысяч (кажется, это был троллинг)

Переносимся в март 2015-го. Первые слухи о том, что против ЦСКА выйдут дублеры, появились дней за 10 до игры. Сначала мы не верили, но где-то за неделю нам сказали, что мы действительно сыграем. Конечно, сильно обрадовались. Сыграть с такими звездами – это дорогого стоит.

У нас была сильная молодежка. Мы стартовали плохо – проиграли первые шесть или семь туров. Но потом собрались с силами: часто побеждали и финишировали на четвертой строчке.

Боялись ли мы выйти против ЦСКА? Точно нет.

Спасибо руководству клуба – вообще не давили. Честно говоря, от нас просто не ждали результата. «Арсенал» шел на последнем месте. «Сыграйте как можете», – примерно так нам сказали. Но, конечно, мы, молодые пацаны, не могли не волноваться. И я это чувствовал. Чуть забегу вперед: первые 20 минут получаешь мяч, а тебя трясет так, что ты его принять не можешь. Раз потеря, два, думаешь: «Бог ты мой, куда я попал? Я не узнаю себя».

Подготовка к игре была обычной. Никаких совместных тренировок с основой или разборов соперника. У Гончаренко в «Кубани», например, на теоретическом занятии стены были обвешаны информацией про всех футболистов, про их сильные и слабые стороны. Но у нас такого не было. Наверное, расчет был такой: все мы смотрим футбол и знаем, как играет ЦСКА. Никто из штаба основы «Арсенала» в тренировочный процесс не вмешивался.

Зато нам пообещали щедрые премиальные. Основа получала за победы 250 тысяч рублей на человека, нам пообещали 500. Понятное дело, это скорее троллинг. Шансов победить немного, нам могли пообещать хоть десятикратные премии.

Конечно, мы все равно мечтали победить, ведь для нас это были большие деньги. Тогда в молодежке были люди и с зарплатой 5 тысяч рублей, и с зарплатой 100 тысяч. Не буду называть конкретные суммы, но я мог заработать за месяц 150 тысяч с премиальными. У меня тогда была самая высокая зарплата в молодежке. Я же приходил типа как под основу. У кого-то зарплата была немного поменьше, у местных сильно меньше. Ну, это всегда так.

Обычно всем интересно читать про деньги, поэтому по секрету раскрою еще пару цифр. В то время в дубле «Динамо» были сумасшедшие зарплаты. Они себе после сезона покупали «Мерседесы». За победу им платили по 55 тысяч. Справедливости ради, это было сильное поколение: там играли Зобнин, Ташаев, Катрич, Живоглядов, а в чемпионате они шли на первом месте.

Салим вспоминает детали матча: проиграл дуэль Набабкину и попросил футболку Щенникова (а свою отдать не смог)

На тот момент я был одним из лучших бомбардиров молодежного первенства, по итогам сезона попал в десятку по «гол+пас» (9+7). Играл атакующего левого полузащитника.

С ЦСКА я выскочил на этой позиции, на бровке пришлось играть против Набабкина и Тошича. Стоит ли говорить, что матч получился для меня не сильно удачным? Я волновался и не смог себя проявить. Но один хайлайт все же есть: Тошича красиво в моменте обыграл.

Но Набабкин меня переиграл, конечно. Он поопытнее, а я молодой парень. Я мало играл с мячом, мы в основном оборонялись, поэтому возможностей с мячом сыграть против него у меня было немного. Поэтому я делаю вывод, что он меня переиграл. Я не создал ничего опасного, а он не допустил ошибок у своих ворот. Значит, он меня переиграл. Все просто.

В защите я больше играл против Тошича. Не могу сказать, что он делал что-то невероятное. Но умный футболист и не делает ничего лишнего. Если есть возможность взломать оборону соперника через пас, зачем финтить и обыгрывать кучу людей?

После матча я взял футболку у Щенникова. Почему именно у него, а не суперзвезд ЦСКА? Просто на последние 15 минут я перешел на правый фланг, играл против него. Мы перекинулись парой слов, Георгий показался очень приятным, добрым человеком. Он похвалил нас, сказал, что команда у нас неплохая. Он попросил мою футболку на обмен, но я не смог отдать: «Прошу прощения, она у нас одна. Если я ее отдам, меня поругают». Футболку Щенникова я потом подарил другу моего тестя, он большой болельщик ЦСКА. Очень обрадовался.

В принципе, мы провели достойный матч. Проиграли 1:4, но избиения младенцев не было. Проверили себя против гиганта, развлекли болельщиков (пришло 1300 человек). Это большой кайф.

Почти тайм держались на 1:2. Два последних гола мы пропустили после 80-й, силы у пацанов закончились. При счете 1:2, если бы хватило силенок, могли бы и сравнять. Пусть мы играли не на равных, но выглядели достойно. В свое время молодежка «Ростова» проиграла «Сочи» 1:10.

Салим считает игру с ЦСКА подарком судьбы. Аленичев не зашел в раздевалку после матча

Эмоции от игры были настолько сильными, что последующие часы почти стерлись из памяти. Не помню, как вели себя парни в раздевалке, заходил ли к нам Аленичев (не уверен, что он вообще приехал на матч). Все было очень спокойно. Кто-то заглянул к нам, но чтобы глобально хвалили «Спасибо, молодцы, красавцы» – такого не было.

Звездная болезнь ни у кого в молодежке не появилась. Все отреагировали адекватно: если бы не эта история с полем, мы бы вообще не сыграли. Это был подарок судьбы – дебютировать в РПЛ против праймового ЦСКА. Дальше вернулись будни: мы поехали готовиться к матчам молодежного первенства.

Расскажу немного о том, что происходило в первой команде. СМИ писали, что там испортилась атмосфера. Не совсем так. Настроение там и так было не очень позитивным: многие в целом по сезону не понимали решения Аленичева. «Арсенал» шел последним, все осознавали, что это вылет.

Лично я считаю, что любые решения тренера нужно уважать. Я тоже не всегда был согласен. Может, я тоже хотел получать хоть какое-то игровое время. Думаю, я тянул на игрока ротации. Но Аленичеву я в любом случае только благодарен за матч против ЦСКА.

«Нынешний ЦСКА рядом не стоит с тем, против которого я сыграл»

Увы, для меня тот матч так и остался единственным в РПЛ. «Арсенал» вылетел в Первую лигу. Заменивший Аленичева Виктор Булатов (раньше он тренировался молодежку) уговаривал остаться: обещал много игрового времени и выход в РПЛ на следующий сезон. Но к тому моменту я не верил обещаниям и ушел из «Арсенала». Дальше были Вторая лига, Беларусь, Крым… Сейчас мне 27 и, честно говоря, я уже не рассчитываю сыграть в РПЛ.

Ладно, хватит о грустном. В итоге я нашел себя в медиафутболе – в прошлом году меня пригласили в Reality. Я стал победителем МКС и был номинирован на четыре награды по итогам года. Дальше трансфер в «Амкал» – флагман медиафутбола. Здесь я безумно кайфую.

Конечно, та игра с ЦСКА для меня особенная. Раньше я смотрел на Игнашевича, Березуцких, Акинфеева в Лиге чемпионов, а судьба распорядилась так, что я смог сыграть против них.

Кстати, тогда в ЦСКА был топ-состав. Наверное, это сильнейший соперник в моей карьере. Такого уровня футболисты сейчас только в «Зените». Никого не хочу обидеть, но нынешний ЦСКА даже не рядом.

Раньше я постоянно размышлял: мог бы я заиграть в РПЛ или нет. Пытался понять, почему не вышло. Где-то были неправильные решения, где-то, возможно, не хватало удачи, некрасиво поступали мои доверенные лица. Я тоже виноват – не совсем профессионально относился к футболу. В общем, классические ошибки молодого футболиста.

Судьба позволила мне попасть в топ-клуб медиафутбола. Здесь много возможностей: играть в футбол, красиво забивать, влюблять в себя болельщиков, собирать стадионы, делать контент, зарабатывать на этом деньги. Занимайся – и будешь суперзвездой. Это тоже классно. И такую любовь не купить.

Фото: Winline Media Football League; РИА Новости/Антон Денисов