Скандал вокруг Нобоа: девушка заявила об избиении и измене, Кристиан все отрицает

Лучший бомбардир «Сочи» Кристиан Нобоа оказался в центре скандала в Дубае. Его девушка Кевиам Касо вышла в соцсети с побоями – и рассказала, что парень (имя не назвала) ударил ее не менее десяти раз. Она также сообщила, что застала его в постели в двумя женщинами.

По словам Кевиам, он поднимал руку на нее и раньше.

RT указывает, что речь именно о футболисте «Сочи». О том, что Нобоа и Касо встречаются, известно с 2020 года.

«Стыдно, что я так долго молчала. Сделав это один раз, он сделает это тысячу раз». Заявление Касо о побоях

Кевиам написала в инстаграме большой текст с объяснением ситуации. Вот он:

«Я не чувствую себя виноватой ни за один из ударов, которые ты мне нанес, любовь моя! Мне стыдно за то, что я так долго молчала о твоих оскорблениях и жестоком обращении. Ты всячески причинял мне боль и всегда убеждал меня, что все изменится!

Мне очень стыдно, что я причиняю себе боль, отдавая каждую секунду своей жизни тому, чья единственная цель в жизни – распущенность и банальности! Тому, кто не испытывает любви ни к чему и ни к кому, даже к самому себе. Это я виновата в том, что дала тебе место в своей жизни, которое, как я думала, ты заслужил. Но это было ошибкой!

Спасибо всем, кто видел тысячу раз каждое из оскорблений, причиненных моей любовью, и молчал. Я понимаю, что я должна была дойти до этого момента и открыть глаза, чтобы принять это решение самостоятельно. Если я обнародую это сейчас, то только для того, чтобы никто не попал в этот порочный круг с плохим обращением с моей любовью. Если он сделал это один раз, он сделает это тысячу раз, и каждый раз это будет еще хуже.

Пожалуйста, не допускайте этого, это не только удары… Это еще и ломает внутри. Мы не все сделаны из камня, я не потеряю свою сущность, моя любовь. Я все еще верю в вечную любовь, ничто не повредит мое сердце».

«Я никому не изменял и никого не бил». Нобоа опроверг причастность

Кристиан уже отреагировал на обвинение.

«Она была пьяная и злая, – ответил Нобоа «Спорт-Экспрессу». – Меня с ней не было в эту ночь. Я был в другом отеле в Дубае, никому не изменял и никого не бил. Меня все знают, что я не такой человек. Я всегда добрый к людям. Это очень сложная ситуация, я бы никому не пожелал в ней оказаться».

37-летний Нобоа выступает в России с 2007 года. В Сочи он переехал в 2019-м – и довольно скоро начал встречаться с эквадоркой Касо. Пара познакомилась в самолете, где у них оказались соседние места.

В инстаграме на девушку подписано больше 460 тысяч человек. Metaratings писал, что Касо – бизнесвумен. Раньше имела небольшую сеть магазинов одежды в Парагвае, а теперь занимается экспортом креветок и бананов в Европу и Южную Америку, а также ведет бизнес по межрегиональным грузовым перевозкам.

До свежего скандала Нобоа особо не выносил личную жизнь на публику. В 2016-м он расстался с россиянкой Ольгой Романовой, с которой у него двое детей. Однако о распаде брака публике стало известно только в 2018-м.

Кристиану даже пришлось защищать бывшую жену от нападок в соцсетях:

«Этот пост я хочу посвятить моей бывшей супруге, матери наших детей и моему близкому другу! С Ольгой мы расстались более двух лет тому назад. Мы не афишировали решение, чтобы избежать публичного обсуждения. Мы сохранили теплые дружеские отношения. Да, так бывает.

Мы поддерживаем друг друга. В тот момент, когда я получил травму, она была рядом со мной, до и после операции. Оскорбляя Ольгу, вы оскорбляете меня. Прошу прекратить все негативные высказывания в адрес моей бывшей супруги».

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев; Instagram/keviamcazo