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Слуцкий сказал, что никто не пишет про его «Бомбонеру». Это не так!

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий
Денис Казанский Денис Казанский
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Нашли фотографии и кучу запросов.

Леонид Слуцкий в разговоре с Денисом Казанским пожаловался, что мало кто говорит про построенный им стадион «Бомбонера».

«Давайте простой пример приведу. Много у нас в стране людей, которые – я не беру олигархов – за собственные средства построили детский стадион в своем родном городе, содержат школу много лет, у них занимается четыреста детей абсолютно бесплатно, ездят на соревнования и так далее? Много таких людей у нас в стране?

Ни одно спортивное издание не написало, не сняло сюжет про «Бомбонеру» – стадион, который я построил лично за собственные деньги, потратив 135 миллионов собственных заработанных денег, честно заработанных. Это никому не интересно.

Если б я это сделал в какой-либо другой стране или в другом регионе, это вызвало бы просто потрясающую реакцию. Когда я работал в «Витессе» и привозил туда все детские свои команды из Волгограда за свой счет, они об этом писали с утра до ночи, потому что для них это был шок просто, они такого никогда не видели. Они понимают, что я обеспеченный человек, но не настолько.

Все бизнесмены говорят, какой процент собственных денег ты можешь потратить на благотворительность. Мой процент в этой пропорции принципиально иной явно. Но это вообще никому не интересно. Просто никому», – говорил Слуцкий.

Претензия серьезная – исправляемся! Показываем «Бомбонеру»

Ладно, теперь серьезно

С 2019 года на Sports.ru вышло четыре новости про «Бомбонеру» (раз, два, три, четыре), которые собрали в общей сложности 447 комментариев. Кроме того, на главной странице были материалы об этом проекте Слуцкого (раз, два). Конечно, это не попадает под категорию «писали с утра до ночи», но все же. 

Про «Бомбонеру» писал не только Sports.ru – вот скриншоты с первой страницы гугла.

В общей сложности по запросу «Леонид Слуцкий Бомбонера» поисковик выдает 822 результата.

Вот мы снова говорим про волгоградскую «Бомбонеру»! 

Главные факты про стадион

•‎ О планах Слуцкого построить в Волгограде стадион для детей стало известно в сентябре 2019 года – тренер собирался запустить проект вместе с братьями Березуцкими. Стоимость на тот момент оценивалась в 45-50 млн рублей.

•‎ Строительство стадиона должно было завершиться к июню 2020 года, но помешал ковид. Возведение арены началось только в октябре 2020-го, а закончилось в начале апреля 2022 года. 

•‎ «Я бы даже не назвал «Бомбонеру» стадионом. Скорее это учебно-тренировочный комплекс для детей. Именно для детей, потому что здесь все создано для них», – говорил Слуцкий после завершения работ.

•‎ Необычное название арены Слуцкий объяснял желанием отойти от типичных вывесок – таких как «Электрон», «Пищевик» или «Звезда». «Бомбонера» есть только в Волгограде и в Буэнос-Айресе.

•‎ «Бомбонера» состоит из двух полей: одно в манеже, другое – на открытом воздухе. В здании стадиона есть раздевалки, тренерская, судейская, медицинский кабинет и прочие административные помещения.

•‎ Раздевалки сделаны в стиле клубов, где работал Слуцкий – ЦСКА, «Витесса» и «Рубина». Раздевалка в стилистике «Бока Хуниорс» тоже на месте!

•‎ «То, что удалось сделать, сколько футбольных фишек на этом стадионе получилось реализовать, а также как это сделано... Испытываю огромный восторг и безумно рад каждой секунде на «Бомбонере»! Все создано для детей. Я всегда знал, что мы точно все достроим. Самая сложная часть была связана с документацией. Получение разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию. Бумаги – это самая нервная и тяжелая стадия», — рассказал Слуцкий.

•‎ Вокруг полей куча баннеров со звездами российского футбола – Игорем Акинфеевым, Артемом Дзюбой и Александром Головиным. Слуцкий, естественно, работал со всеми из них.

•‎ «Я сейчас поймал себя на ощущении, что когда приезжаю сюда, то получаю огромное наслаждение. Если бы меня спросили, как бы прошел мой идеальный выходной... Я бы пообщался здесь с тренерами, посмотрел тренировку и игру, поговорил с детьми, зашел в раздевалку. Это то место, где так комфортно, что не хочется уходить», – добавлял тренер.

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович; Youtubewikipedia.org

24 комментария

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Беня_Финитас
скриншоты первой страницы гугла - мощный и кропотливый анализ прессы .
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CHE!
4 материала за 4 года? Вы серьезно считаете что писали об этом? А в телеге сколько постов - минус 1?? Я, которому абсолютно пофиг на фигурку, уже знаю во сколько встает Загитова, чем завтракает Трусова и какой сериал любимый у Медведевой! И что думает по поводу и без повода Хасбик. А еще каждый день по два-три бреда от депутатов всех мастей. Этим шлаком желтой прессы забросали всю ленту. А действительно позитивные полезные дела вы не освещаете , из этого стадио можно было сделать историю отдельную на все эти 4 года. Но кликбейт и ориентации на любителей желтой прессы побеждают, да - дорогая редакция??
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Tigo_Volchara93
Леониду Викторовичу уважение !
А сколько всяких валуевых хабибов и так далее деятелей, за СВОИ деньги построили стадионов/залов/спортивных объектов.
Мы говорим именно о своих личных деньгах.
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Ar
Слуцкий отличный маркетолог и все просчитал заранее. Не важно писали или не писали раньше, но он сделал вброс, что не писали. И этот вброс не только растиражировали все спортивные СМИ, но и продолжили статьями наподобие этой. Цель достигнута:) А если серьезно, то за развитие детского спорта Леониду большое уважение.
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LevSmith
Не знал про Бомбонеру, ЛВС - красава
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Алексей Елистратов
Ответ igls54
Можно по разному относится к ЛВС, как тренеру. Но как человеку за содеянное ему безмерное уважение
Леня последний, кто выводил российский клуб в 1.4 финала ЛЧ. Как к нему можно не так относиться? Бесков и Романцев под закат карьеры тоже ужасно тренировали в Динамо, но что теперь?
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Данил Колпиков
И этот текст все равно вышел куцым. Можно было бы направить кого-нибудь туда из редакции и сделать репортаж, хотя бы как Савин делал в Краснодаре. А так и правда никому не интереесно
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kazbek.sultanbek
Слуцкий имел в виду репортажи, а не упоминания в новостях
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Xm.md
Ответ Антон Киселёв
Прикол в том, что журналисты как раз таки пишут, только у аудитории запрос на новости в стиле Дома-2, и такие материалы остаются незамеченными, да и мотивации журналистам такой расклад не добавляет, проще в очередной раз написать кто кому изменил-нахамил-надзюбил и спокойно собирать лайки и комменты
Прикол на приколе.
Слуцкий своим информационным шумом вокруг себя-шута собирает куда бОльшую аудиторию чем вокруг себя-функционера добродеятеля.
Проблема в самом Слуцком, а не в аудитории.
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Vladimir Ilyushkin
Великие спортивные СМИ по версии Спортса - МТВ.Онлайн, Блокнот-Волгоград и Спорт.Бизнес-газета, Ведомости.ру. Теперь понятно на кого редакция спортса равняется.
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Tigris
На стадион конечно не тянет - тренировочное поле с искусственным газоном скорее
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Матвей Суицидин
Прикольное название, будет культовым место в Волгограде.
- Где занимаешься?
- На Бомбанере!
круто задумано. Только вот будут ли бабки у Слу содержать это добро неопределённо долго. Думаю, рано или поздно придется либо деньги с родителей брать либо продавать и потом все равно деньги с родителей брать. Хотя ЛВС еще лет 10 сможет находить себе высокооплачиваемую работу просто на багаже успехов с ЦСКА.
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Антон Киселёв
Прикол в том, что журналисты как раз таки пишут, только у аудитории запрос на новости в стиле Дома-2, и такие материалы остаются незамеченными, да и мотивации журналистам такой расклад не добавляет, проще в очередной раз написать кто кому изменил-нахамил-надзюбил и спокойно собирать лайки и комменты
+3
-2
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Can
Трибуны бы
0
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ASH11
Бомбонера слишком пафосно звучит. Главный атрибут любого стадиона - это трибуны. Для приличия могли хотя бы вдоль одной бровки установить самую простую трибуну для тех же родителей. А так это просто тренировочное поле, не более.
+10
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Timbaland
А почему про Урюпинский "Сантьяго Бернабэу" не пишут?
+1
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Oleg Pepel
Монументаль теперь нужен)
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p7hjhk9r9q
Блин, а я ведь первый раз читаю про «Бомбонеру»)
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josefreitchichin
Слуцкого сплавили не туда пошел
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Команда GANK
Леонид красавчик!
И юморной, и за рубежом себя пробовал, и со сборной на евро выходил, и в 1/4 ЛЧ участвовал, и о родном городе не забыл!
Ему отдохнуть бы от футбола годик-другой, глядишь и смог бы вернуться на уровень.
Сейчас в тренерском деле смотрится немного безыдейно.
+10
-3
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igls54
Можно по разному относится к ЛВС, как тренеру. Но как человеку за содеянное ему безмерное уважение
+49
-2
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Mountin
Ошибся Доктор Слу
0
-3
-3
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lazyyyyy
Спасибо Лёня
+54
0
+54
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Кудри Гендузи
Спасибо за хороший материал
+14
-1
+13
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