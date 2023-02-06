Слуцкий сказал, что никто не пишет про его «Бомбонеру». Это не так!
Нашли фотографии и кучу запросов.
Леонид Слуцкий в разговоре с Денисом Казанским пожаловался, что мало кто говорит про построенный им стадион «Бомбонера».
«Давайте простой пример приведу. Много у нас в стране людей, которые – я не беру олигархов – за собственные средства построили детский стадион в своем родном городе, содержат школу много лет, у них занимается четыреста детей абсолютно бесплатно, ездят на соревнования и так далее? Много таких людей у нас в стране?
Ни одно спортивное издание не написало, не сняло сюжет про «Бомбонеру» – стадион, который я построил лично за собственные деньги, потратив 135 миллионов собственных заработанных денег, честно заработанных. Это никому не интересно.
Если б я это сделал в какой-либо другой стране или в другом регионе, это вызвало бы просто потрясающую реакцию. Когда я работал в «Витессе» и привозил туда все детские свои команды из Волгограда за свой счет, они об этом писали с утра до ночи, потому что для них это был шок просто, они такого никогда не видели. Они понимают, что я обеспеченный человек, но не настолько.
Все бизнесмены говорят, какой процент собственных денег ты можешь потратить на благотворительность. Мой процент в этой пропорции принципиально иной явно. Но это вообще никому не интересно. Просто никому», – говорил Слуцкий.
Претензия серьезная – исправляемся! Показываем «Бомбонеру»
Ладно, теперь серьезно
С 2019 года на Sports.ru вышло четыре новости про «Бомбонеру» (раз, два, три, четыре), которые собрали в общей сложности 447 комментариев. Кроме того, на главной странице были материалы об этом проекте Слуцкого (раз, два). Конечно, это не попадает под категорию «писали с утра до ночи», но все же.
Про «Бомбонеру» писал не только Sports.ru – вот скриншоты с первой страницы гугла.
В общей сложности по запросу «Леонид Слуцкий Бомбонера» поисковик выдает 822 результата.
Вот мы снова говорим про волгоградскую «Бомбонеру»!
Главные факты про стадион
• О планах Слуцкого построить в Волгограде стадион для детей стало известно в сентябре 2019 года – тренер собирался запустить проект вместе с братьями Березуцкими. Стоимость на тот момент оценивалась в 45-50 млн рублей.
• Строительство стадиона должно было завершиться к июню 2020 года, но помешал ковид. Возведение арены началось только в октябре 2020-го, а закончилось в начале апреля 2022 года.
• «Я бы даже не назвал «Бомбонеру» стадионом. Скорее это учебно-тренировочный комплекс для детей. Именно для детей, потому что здесь все создано для них», – говорил Слуцкий после завершения работ.
• Необычное название арены Слуцкий объяснял желанием отойти от типичных вывесок – таких как «Электрон», «Пищевик» или «Звезда». «Бомбонера» есть только в Волгограде и в Буэнос-Айресе.
• «Бомбонера» состоит из двух полей: одно в манеже, другое – на открытом воздухе. В здании стадиона есть раздевалки, тренерская, судейская, медицинский кабинет и прочие административные помещения.
• Раздевалки сделаны в стиле клубов, где работал Слуцкий – ЦСКА, «Витесса» и «Рубина». Раздевалка в стилистике «Бока Хуниорс» тоже на месте!
• «То, что удалось сделать, сколько футбольных фишек на этом стадионе получилось реализовать, а также как это сделано... Испытываю огромный восторг и безумно рад каждой секунде на «Бомбонере»! Все создано для детей. Я всегда знал, что мы точно все достроим. Самая сложная часть была связана с документацией. Получение разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию. Бумаги – это самая нервная и тяжелая стадия», — рассказал Слуцкий.
• Вокруг полей куча баннеров со звездами российского футбола – Игорем Акинфеевым, Артемом Дзюбой и Александром Головиным. Слуцкий, естественно, работал со всеми из них.
• «Я сейчас поймал себя на ощущении, что когда приезжаю сюда, то получаю огромное наслаждение. Если бы меня спросили, как бы прошел мой идеальный выходной... Я бы пообщался здесь с тренерами, посмотрел тренировку и игру, поговорил с детьми, зашел в раздевалку. Это то место, где так комфортно, что не хочется уходить», – добавлял тренер.
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович; Youtube; wikipedia.org
А сколько всяких валуевых хабибов и так далее деятелей, за СВОИ деньги построили стадионов/залов/спортивных объектов.
Мы говорим именно о своих личных деньгах.
Слуцкий своим информационным шумом вокруг себя-шута собирает куда бОльшую аудиторию чем вокруг себя-функционера добродеятеля.
Проблема в самом Слуцком, а не в аудитории.
- Где занимаешься?
- На Бомбанере!
круто задумано. Только вот будут ли бабки у Слу содержать это добро неопределённо долго. Думаю, рано или поздно придется либо деньги с родителей брать либо продавать и потом все равно деньги с родителей брать. Хотя ЛВС еще лет 10 сможет находить себе высокооплачиваемую работу просто на багаже успехов с ЦСКА.
И юморной, и за рубежом себя пробовал, и со сборной на евро выходил, и в 1/4 ЛЧ участвовал, и о родном городе не забыл!
Ему отдохнуть бы от футбола годик-другой, глядишь и смог бы вернуться на уровень.
Сейчас в тренерском деле смотрится немного безыдейно.