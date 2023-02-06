Слуцкий сказал, что никто не пишет про его «Бомбонеру». Это не так!

Нашли фотографии и кучу запросов.

Леонид Слуцкий в разговоре с Денисом Казанским пожаловался, что мало кто говорит про построенный им стадион «Бомбонера».

«Давайте простой пример приведу. Много у нас в стране людей, которые – я не беру олигархов – за собственные средства построили детский стадион в своем родном городе, содержат школу много лет, у них занимается четыреста детей абсолютно бесплатно, ездят на соревнования и так далее? Много таких людей у нас в стране?

Ни одно спортивное издание не написало , не сняло сюжет про «Бомбонеру» – стадион, который я построил лично за собственные деньги, потратив 135 миллионов собственных заработанных денег, честно заработанных. Это никому не интересно.

Если б я это сделал в какой-либо другой стране или в другом регионе, это вызвало бы просто потрясающую реакцию. Когда я работал в «Витессе» и привозил туда все детские свои команды из Волгограда за свой счет, они об этом писали с утра до ночи, потому что для них это был шок просто, они такого никогда не видели. Они понимают, что я обеспеченный человек, но не настолько.

Все бизнесмены говорят, какой процент собственных денег ты можешь потратить на благотворительность. Мой процент в этой пропорции принципиально иной явно. Но это вообще никому не интересно. Просто никому», – говорил Слуцкий.

Претензия серьезная – исправляемся! Показываем «Бомбонеру»

Ладно, теперь серьезно

С 2019 года на Sports.ru вышло четыре новости про «Бомбонеру» (раз, два, три, четыре), которые собрали в общей сложности 447 комментариев. Кроме того, на главной странице были материалы об этом проекте Слуцкого (раз, два). Конечно, это не попадает под категорию «писали с утра до ночи», но все же.

Про «Бомбонеру» писал не только Sports.ru – вот скриншоты с первой страницы гугла.

В общей сложности по запросу «Леонид Слуцкий Бомбонера» поисковик выдает 822 результата.

Вот мы снова говорим про волгоградскую «Бомбонеру»!

Главные факты про стадион

•‎ О планах Слуцкого построить в Волгограде стадион для детей стало известно в сентябре 2019 года – тренер собирался запустить проект вместе с братьями Березуцкими. Стоимость на тот момент оценивалась в 45-50 млн рублей.

•‎ Строительство стадиона должно было завершиться к июню 2020 года, но помешал ковид. Возведение арены началось только в октябре 2020-го, а закончилось в начале апреля 2022 года.

•‎ «Я бы даже не назвал «Бомбонеру» стадионом. Скорее это учебно-тренировочный комплекс для детей. Именно для детей, потому что здесь все создано для них», – говорил Слуцкий после завершения работ.

•‎ Необычное название арены Слуцкий объяснял желанием отойти от типичных вывесок – таких как «Электрон», «Пищевик» или «Звезда». «Бомбонера» есть только в Волгограде и в Буэнос-Айресе.

•‎ «Бомбонера» состоит из двух полей: одно в манеже, другое – на открытом воздухе. В здании стадиона есть раздевалки, тренерская, судейская, медицинский кабинет и прочие административные помещения.

•‎ Раздевалки сделаны в стиле клубов, где работал Слуцкий – ЦСКА, «Витесса» и «Рубина». Раздевалка в стилистике «Бока Хуниорс» тоже на месте!

•‎ «То, что удалось сделать, сколько футбольных фишек на этом стадионе получилось реализовать, а также как это сделано... Испытываю огромный восторг и безумно рад каждой секунде на «Бомбонере»! Все создано для детей. Я всегда знал, что мы точно все достроим. Самая сложная часть была связана с документацией. Получение разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию. Бумаги – это самая нервная и тяжелая стадия», — рассказал Слуцкий.

•‎ Вокруг полей куча баннеров со звездами российского футбола – Игорем Акинфеевым, Артемом Дзюбой и Александром Головиным. Слуцкий, естественно, работал со всеми из них.

•‎ «Я сейчас поймал себя на ощущении, что когда приезжаю сюда, то получаю огромное наслаждение. Если бы меня спросили, как бы прошел мой идеальный выходной... Я бы пообщался здесь с тренерами, посмотрел тренировку и игру, поговорил с детьми, зашел в раздевалку. Это то место, где так комфортно, что не хочется уходить», – добавлял тренер.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович; Youtube; wikipedia.org