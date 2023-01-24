Реклама пива вернется на стадионы? Весь спорт за, депутаты тоже не против, но этого мало

ФАС не в восторге.

История с возвращением рекламы пива на стадионы России (и самого пива) – качели. В 2021-м краны почти открыли, но случилась задержка из-за закона о Fan ID и аппетитов нефтяников. Далее – очередные обсуждения. В начале года «СЭ» сообщил, что возвращения в 2023-м ждать не стоит, но...

Реклама пива все же может вернуться на стадионы

В Госдуме предложили размещать рекламу пива на фасадах спортивных сооружений. Продвигать бренды планируется на соревнованиях, которые правительство внесет в специальный реестр. Есть и осторожные попытки обсуждения законопроекта о разрешении продажи пива на стадионе.

Несколько деталей.

•‎ По предварительному тексту инициативы пиво и напитки на его основе разрешат рекламировать в местах проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения. Отмечается, что это будет возможно не только в самих спортсооружениях, но и на их крышах, фасадах и территориях, а также входных билетах.

•‎ Пиво можно будет рекламировать в сооружениях, вошедших во Всероссийский реестр объектов спорта. Также реклама могла бы быть размещена на официальных сайтах клубов и лиг, на интернет-страницах, которые определит кабмин.

•‎ Концептуально у министерства спорта возражений к инициативе нет, но ее нужно будет проработать, отметил заместитель главы ведомства Андрей Федоров.

•‎ Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил, что рекламу и продажу пива на стадионах обсудят с Минздравом.

•‎ Советник председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Александр Котов уточнил, что ведется работа и относительно продажи пива . «Мы подходили в комплексе, в том числе с возможностью продажи пива. Мы ведем работу с правительством, чтобы понять, будет ли второе чтение [законопроекта], как дальше будет выстроена работа. Именно продажа и реклама пива – это интересно в комплексе собственникам спортивных сооружений и национальным спортивным федерациям», – сказал Котов.

Есть ли препятствия?

Есть. Начнем с открытых.

Начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Татьяна Никитина на заседании в Госдуме усомнилась в правильности использования фасадов для рекламы пива.

«Пока не готовы предварительно сказать, что с нашей стороны будет какое-то одобрение, даже если этот законопроект поступит в официальном порядке. Я понимаю, что идет законопроект о продаже пива на стадионах. Размещение рекламы внутри спортивных сооружений можно обсуждать.

Я не услышала аргументов относительно того, почему огромные фасады стадионов должны быть использованы для рекламы пива с точки зрения поддержки спорта . По своему размещению они направлены на тех, кто интересуется не только спортом. Это представляется чрезмерным», – заявила Никитина.

Зато топовые лиги России – всеми руками за!

Свищев сообщил, что РФС, Единая лига ВТБ и КХЛ готовы поддержать инициативу: «Сейчас обсуждается инициатива некоторых спортивных федераций и лиг: РФС, Единая лига ВТБ, КХЛ. Они считают, что не хватает средств для развития видов спорта, проведения и содержания чемпионатов. Но пока нет продвижений в этом процессе».

Директор юридического департамента КХЛ Алексей Степанов: «КХЛ участвовала в подготовке сбалансированного законопроекта, он положительно скажется на развитии профессионального спорта и других его отраслей. Законопроект является сбалансированным. Мы опирались на условно положительный опыт, который предоставлен законодателям в плане рекламы азартных игр. Мы поддерживаем данный законопроект».

РФС публично поддержал продажу пива на стадионах – замгенсека организации Денис Рогачев даже выступал по этому поводу в Госдуме. «РФС поддерживает букмекерский рынок и рекламу пива. По рекламе пива выделю отдельно. Создание контролируемых льгот пивной продукции, на наш взгляд, позволит увеличить доходы РФС и клубов, снизить бюджетное финансирование. Пивной рынок должен приносить пользу российскому спорту», – говорил Рогачев.

В начале января депутат Свищев, когда речи о новой инициативе еще не велось, говорил, что продажу пива на стадионе поддерживают почти все.

«Я давно добиваюсь возвращения пива на стадионы как соавтор закона, разрешающий продажу пива. До сих пор не могу понять, кто его не может согласовать. С кем только ни общаемся – РФС, Правительство РФ, все поддерживают. Тем более в такие непростые времена продажа пива – это серьезная возможность пополнить бюджеты клубов и стадионов. Сейчас по разным причинам отваливаются глобальные спонсоры и спортивные бренды.

Не думаю, что будут какие-то сложности при продаже пива на стадионах. Мы говорим о том, чтобы разрешить продажу на тех аренах, где есть специально оборудованная система безопасности, видеонаблюдение и так далее. Сегодня самое время вернуться к этому вопросу. Кто говорит о том, что невозможно вернуть, им нужно поглубже вникнуть в суть проблемы и оказать помощь нашим клубам, федерациям, спортсменам, которым сейчас тяжело. Возвращение пива – дополнительный источник дохода», – объяснил депутат.

Но реклама пива сейчас не обогатит российский футбол. Раньше могла бы

В июле 2021 года Леонид Федун говорил, что «Спартак» мог бы получить от пивоваров 1 млрд рублей за сезон. Правда, расчеты бывшего владельца красно-белых слишком оптимистичны – по грубым прикидкам речь идет в лучшем случае о 150 млн рублей в год для топ-команд с высокой посещаемостью.

Только вот все эти расчеты не имеют сегодня никакого практического смысла, потому что российские клубы смогут рассчитывать на доходы лишь от продаж пива. Рекламные деньги – то есть большая часть от возможного заработка клубов – теперь недоступны из-за санкций Евросоюза и США.

В России работают три пивоваренные компании с крупными бюджетами на маркетинг и рекламу. На долю AB InBev Efes, Carlsberg и Heineken приходится две третьих объема пива (66,8% - данные за первую половину 2021 года), продаваемого в России. Все эти компании зарегистрированы в странах ЕС – Нидерландах и Дании, а значит должны исполнять предписания принятых ЕС санкций. В частности, им запрещены инвестиционные и коммерческие договоры с российскими компаниями из санкционных списков Евросоюза.

Все три компании свернули рекламные активности в России, а ролики (в России разрешено рекламировать безалкогольное пиво) исчезли из эфиров российских телеканалов. Так что в ближайшее время клубы не смогут полагаться на большие рекламные бюджеты от пивоваров – даже если пиво вернут на стадионы.

Остаются только российские производители, которые вряд ли принесут столько денег.

Стоп. А почему пиво (и рекламу) до сих пор не вернули? Ведь обсуждают уже много лет

Закон о снятии запрета продаж пива во время футбольных матчей внесли в Госдуму в июле 2019 года депутаты Игорь Лебедев (был членом исполкома РФС) и Свищев (тогда – президент Федерации керлинга России). Первое чтение прошло в декабре 2019-го, а дальше пауза: заинтересованные стороны (футбольные клубы и пивоваренные компании с одной стороны и профильные министерства – с другой) долго согласовывали детали.

Противниками возвращения пива выступали Минздрав и силовые ведомства – прежде всего МВД. Однако экономический кризис дал клубам и пивоварам мощный козырь: на высшем уровне говорили о повышении коммерческих доходов и сокращении госфинансирования профессионального спорта.

Но когда все необходимые согласования почти прошли, появились два новых фактора для отсрочки решения.

1. В июне 2021 года правительство внесло законопроект о введении на спортивных соревнованиях обязательного оформления паспорта болельщика (Fan ID). И хотя на обсуждениях в Госдуме правительство как инициатора закона представляло Минспорта, было очевидно, что за идеей стоят МВД и ФСБ. Формально законопроекты о Fan ID и возвращении пива никак не связаны между собой, однако источники Sports.ru в пивоваренных компаниях и Минспорта утверждали, что связь – самая прямая. «Было очевидно, что внедрение Fan ID вызовет недовольство части активных футбольных фанатов, что и произошло, – рассказывает осведомленный собеседник Sports.ru. – И в Минспорта считали, что параллельное возвращение продаж пива на стадионах станет хорошим противовесом, который сгладит первую негативную реакцию. Такой кнут и пряник. Однако реакция на кнут со стороны фанатов была столь бурной, что до пряника просто дело не дошло».

2. Желание владельцев футбольных клубов из числа нефтяников параллельно продавить и возвращение продаж пива в магазинах при АЗС. По данным источников Sports.ru, в конце 2021-го шанс продавить возврат пива на АЗС был выше. Инициативу нефтяников поддержало Минэнерго – по его подсчетам, продажи пива увеличили бы выручку заправок на 30 копеек с каждого проданного литра топлива.

«Владельцы «Спартака» и «Зенита» хотели как-то синхронизировать прохождение двух пивных законопроектов – и по стадионам, и по АЗС, и в итоге все затянулось, – объяснял Sports.ru источник, знакомый с ситуацией. – Потом были длинные новогодние праздники, а затем началась военная спецоперация, и приоритеты законодателей поменялись».

Фото: РИА Новости/Владимир Песня, Александр Вильф globallookpress.com/Rodolfo Buhrer, Jürgen Fromme