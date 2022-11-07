«Балтика» рвется в РПЛ: тормознула «Аланию», не проигрывает 16 матчей, лучшая по посещаемости

Игнашевич ведет в элиту 24 года спустя.

В Первой лиге традиционно весело: за выход в РПЛ идет очень активная борьба. В воскресенье встретились два лидера: «Алания» (35 очков) и «Балтика» (29).

Калининградцы при 13 тысячах зрителей (это лучший показатель сезона для них) обыграли «Аланию» и сократили отставание до трех очков. Кстати, красивых мячей хватало – и первый у «Балтики», и единственный гол «Алании» в порядке.

• «Балтика» не проигрывает 16 матчей в Первой лиге – с первого тура. Это лучшая серия в российском футболе прямо сейчас – «Зенит» притормозил на 15 матчах без поражений, во Второй лиге тоже таких серий нет.

• Кстати, и «Алания» не проигрывала 11 матчей во всех турнирах (девять – в чемпионате). Но «Балтика» прервала ее серию.

• «Балтика» впервые больше чем за 20 лет закончила первый круг в зоне прямого выхода (да и в тройке тоже). Страшно сказать – предыдущий раз калининградская команда играла в высшем дивизионе 24 года назад!

Где же «Балтика» была все эти 24 года? Почти все провела в первом дивизионе. Серьезно! Только на два сезона (в 2002-м и 2005-м) балтийцы вылетали во второй. Кажется, нет ничего более вечного в российском футболе.

• На калининградскую команду ходят лучше всех в Первой лиге – в среднем 9171 человек. Более того, матч с «Аланией» собрал почти 13 тысяч человек и стал вторым по посещаемости в этом сезоне во всей лиге – лучше было только у «Рубина» с КАМАЗом в 7-м туре (около 18 тысяч).

• Лучший бомбардир по итогам первого круга – босниец Гедеон Гузина, который отличился и в игре с «Аланией». У него уже восемь голов – повторил свое лучшее достижение в карьере (восемь за сезон в «Радомле» из Словении).

• В составе «Балтики» блистает 20-летний воспитанник Владислав Лазарев – он свой гол с партнером Тамерланом Мусаевым отпраздновал в стиле Эрлинга Холанда. У Лазарева пять голов, пара ассистов и два заработанных пенальти, в этом сезоне он почти всегда появляется в старте.

Правда, не стоит забывать: в первом дивизионе всегда очень плотно. Так и сейчас – второе место от восьмого отделяет всего шесть очков. Еще два – до десятого .

Более того, у Сергея Игнашевича есть неудачный опыт в борьбе за Премьер-лигу: его «Торпедо» дважды здорово проводило летне-осеннюю часть сезона, но сыпалось весной.

В сезоне-2019/20 падение москвичей за пределы зоны прямого выхода в РПЛ буквально за пару туров оставило их без Премьер-лиги из-за ковида и досрочного завершения, через год шли в четверке, но весной проиграли несколько матчей подряд и повалились – а Игнашевича уволили.

И вот новый шанс прорваться в РПЛ – теперь из Калининграда, где этого так ждут.

Фото: fc-baltika.ru