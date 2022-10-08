23 удара, убойный момент Гайича и спорная симуляция Чалова – ЦСКА доминировал, но не выиграл у «Динамо»

У команды Йокановича 4 матча без побед.

В центральном матче 12-го тура Мир РПЛ было жарко: ЦСКА упустил много моментов и сыграл вничью с «Динамо» (1:1). А еще не обошлось без спорных судейских решений.

У Смолова 1-й гол с конца июля. Чалов нанес 8 ударов, но не забил

В первом тайме ЦСКА владел небольшим преимуществом (8:5 по ударам), но и «Динамо» отвечало. У армейцев был активен Федор Чалов: он и попадал в Шунина, и пытался его перебросить – получалось, но мяч шел мимо.

В итоге закончили 1:1 – на 12-й минуте защитник Роша забил с углового, а в к конце тайма проснулся Смолов, ему помогла ошибка Набабкина. Федор 6 матчей не забивал в Премьер-лиге – с конца июля, когда сделал два дубля подряд («Торпедо» и «Факелу»). Всего в РПЛ Смолов забил 5 голов в 10 матчах.

Во втором тайме ЦСКА давил еще сильнее – на 67-й минуте убойный момент упустил Гайича. Перед ним был абсолютно пустой угол, но этого не хватило.

Чалов не сбавил в активности: за весь матч нанес 8 ударов, 4 из которых шли в створ (еще 3 мимо и 1 заблокировали). Федора подводила только реализация, а в спорном моменте с ним арбитр встал на сторону «Динамо». На 77-й минуте показалось, что Саба Сазонов задел Федора в штрафной, но главный судья Кирилл Левников лишь предупредил нападающего за симуляцию.

По мнению ВАР, пенальти тоже не было, и Чалов, конечно же, вскипел.

«Момент с Чаловым в штрафной мы посмотрели. Наша субъективная оценка – это пенальти, но скажут, что это недостаточный контакт. Имеем контакт, имеем карточку нашему игроку, не имеем пенальти – имеем ничью. Ребята приложили массу стараний и мастерства. Если будем продолжать так играть, очки придут», – отреагировал на эпизод Владимир Федотов.

«Динамо» удался конец матча: после момента с Чаловым Грулев зарядил в перекладину, а Тюкавин почти перебросил Акинфеева – Игорь все-таки зацепил мяч. Оба нападающих вышли со скамейки и добавили остроты.

В целом ЦСКА все же был симпатичнее: 2,26 против 0,97 по xG, 23-11 по ударам. Зато порадовал Шунин: сделал 4 сэйва (у Акинфеева – 2) и сохранил для «Динамо» ничью.

«Менять тренера каждые полгода – плохая перспектива». У «Динамо» 4 матча без побед, но Йокановичу доверяют

«Обе команды показали интересный футбол, ЦСКА показал свой стиль, сыграл в свою игру. Нам не хватало мастерства и хладнокровия в первом тайме, не хватало уверенности, было много ошибок. Второй тайм сыграли лучше, бились, создавались моменты. Считаю, результат справедлив.

Нельзя сравнивать нынешнюю команду и версию прошлого сезона. Когда команда теряет одного важного игрока, это уже влияет, а мы потеряли многих. За такой короткий срок сложно наладить связи и найти ключи. Нашим новичкам нужно некоторое время на адаптацию. Мы храбро движемся вперед. Убеждены, что победы еще придут», – сказал Славиша Йоканович после игры.

«Динамо» не побеждает 4 матча подряд (2 ничьих и 2 поражения), но увольнять главного тренера пока не планируют. «Мы поддерживаем Йокановича, у нас команда строится. Ему точно надо дать время, чтобы осуществить свои задумки. Доверие, конечно, есть», – заявил гендиректор клуба Павел Пивоваров.

У члена совета директоров «Динамо» Сергея Степашина схожее мнение: «Менять каждые полгода тренера – это плохая перспектива. Все получится. В следующем году клубу 100 лет, вот увидите, как заиграет «Динамо».

Динамовцы пока идут на 7-м месте в РПЛ (17 очков), дальше их ждет матч с «Оренбургом». ЦСКА все еще на второй строчке – 24 очка, 6 до «Зенита» – но у «Ростова» и «Спартака» еще по игре в запасе.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Александр Вильф