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23 удара, убойный момент Гайича и спорная симуляция Чалова – ЦСКА доминировал, но не выиграл у «Динамо»

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У команды Йокановича 4 матча без побед.

В центральном матче 12-го тура Мир РПЛ было жарко: ЦСКА упустил много моментов и сыграл вничью с «Динамо» (1:1). А еще не обошлось без спорных судейских решений.

У Смолова 1-й гол с конца июля. Чалов нанес 8 ударов, но не забил

В первом тайме ЦСКА владел небольшим преимуществом (8:5 по ударам), но и «Динамо» отвечало. У армейцев был активен Федор Чалов: он и попадал в Шунина, и пытался его перебросить – получалось, но мяч шел мимо.

В итоге закончили 1:1 – на 12-й минуте защитник Роша забил с углового, а в к конце тайма проснулся Смолов, ему помогла ошибка Набабкина. Федор 6 матчей не забивал в Премьер-лиге – с конца июля, когда сделал два дубля подряд («Торпедо» и «Факелу»). Всего в РПЛ Смолов забил 5 голов в 10 матчах.

Во втором тайме ЦСКА давил еще сильнее – на 67-й минуте убойный момент упустил Гайича. Перед ним был абсолютно пустой угол, но этого не хватило.

Чалов не сбавил в активности: за весь матч нанес 8 ударов, 4 из которых шли в створ (еще 3 мимо и 1 заблокировали). Федора подводила только реализация, а в спорном моменте с ним арбитр встал на сторону «Динамо». На 77-й минуте показалось, что Саба Сазонов задел Федора в штрафной, но главный судья Кирилл Левников лишь предупредил нападающего за симуляцию.

По мнению ВАР, пенальти тоже не было, и Чалов, конечно же, вскипел.

«Момент с Чаловым в штрафной мы посмотрели. Наша субъективная оценка – это пенальти, но скажут, что это недостаточный контакт. Имеем контакт, имеем карточку нашему игроку, не имеем пенальти – имеем ничью. Ребята приложили массу стараний и мастерства. Если будем продолжать так играть, очки придут», – отреагировал на эпизод Владимир Федотов.

«Динамо» удался конец матча: после момента с Чаловым Грулев зарядил в перекладину, а Тюкавин почти перебросил Акинфеева – Игорь все-таки зацепил мяч. Оба нападающих вышли со скамейки и добавили остроты.

В целом ЦСКА все же был симпатичнее: 2,26 против 0,97 по xG, 23-11 по ударам. Зато порадовал Шунин: сделал 4 сэйва (у Акинфеева – 2) и сохранил для «Динамо» ничью.

«Менять тренера каждые полгода – плохая перспектива». У «Динамо» 4 матча без побед, но Йокановичу доверяют

«Обе команды показали интересный футбол, ЦСКА показал свой стиль, сыграл в свою игру. Нам не хватало мастерства и хладнокровия в первом тайме, не хватало уверенности, было много ошибок. Второй тайм сыграли лучше, бились, создавались моменты. Считаю, результат справедлив.

Нельзя сравнивать нынешнюю команду и версию прошлого сезона. Когда команда теряет одного важного игрока, это уже влияет, а мы потеряли многих. За такой короткий срок сложно наладить связи и найти ключи. Нашим новичкам нужно некоторое время на адаптацию. Мы храбро движемся вперед. Убеждены, что победы еще придут», – сказал Славиша Йоканович после игры.

«Динамо» не побеждает 4 матча подряд (2 ничьих и 2 поражения), но увольнять главного тренера пока не планируют. «Мы поддерживаем Йокановича, у нас команда строится. Ему точно надо дать время, чтобы осуществить свои задумки. Доверие, конечно, есть», – заявил гендиректор клуба Павел Пивоваров.

У члена совета директоров «Динамо» Сергея Степашина схожее мнение: «Менять каждые полгода тренера – это плохая перспектива. Все получится. В следующем году клубу 100 лет, вот увидите, как заиграет «Динамо».

Динамовцы пока идут на 7-м месте в РПЛ (17 очков), дальше их ждет матч с «Оренбургом». ЦСКА все еще на второй строчке – 24 очка, 6 до «Зенита» – но у «Ростова» и «Спартака» еще по игре в запасе.

«Динамо» падает, но виноват не только Йоканович. Проблем добавила спорная работа с трансферами

ЦСКА – Динамо 1:1 (1:1, 0:0)
Дата проведения
8 октября, 16.30, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 12 Виллиан Роша, 1:1 – 44 Смолов.
ЦСКААкинфеев, Гайич, Набабкин, Щенников (Обляков, 85), Виллиан Роша, Мойзес, Здьелар, Мендес, Карраскаль, Кучаев (Медина, 76), Чалов (Гайч, 86).
ДинамоШунин, Даса (Паршивлюк, 85), Фернандес, Сазонов, Скопинцев, Фомин, Нгамале (Гладышев, 64), Норманн (Кутицкий, 46), Макаров (Грулев, 64), Захарян, Смолов (Тюкавин, 79).
Предупреждения:
Скопинцев (28), Сазонов (65), Чалов (77), Гладышев (90).

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Александр Вильф

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