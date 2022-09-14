Имя Педриньо забанили в «Локо» – «потому что это типа гей, голубой». Запрет ввели прямо по ходу матча

А Педриньо хотел, чтобы его называли Педриньо.

Меньше недели назад «Локомотив» подписал из бразильского «Ред Булл Брагантино» полузащитника Педриньо. Globo Esporte пишет, что за 5 млн евро. И теперь возник очень странный повод познакомиться – его имя .

Перед вторым таймом кубкового матча «Локо» – «Краснодар» комментатор «Матч ТВ» Сергей Дурасов вдруг рассказал коллеге Александру Неценко, что в клубе просят не называть своего новичка Педриньо и хотят, чтобы звучало так же, как написано на футболке – Педро Габриэл.

Вот этот немного абсурдный диалог из эфира.

Сергей Дурасов: «В перерыве на интервью был Педриньо. И это последний раз, когда лично я – надеюсь, Саша, ты тоже – называю Педриньо как Педриньо.

Потому что попросили в клубе. Говорят, что эта инициатива даже от некоторых футболистов пришла: давайте у нас в команде будет Педро, давайте у нас в команде Педриньо не будет. Как-то так. Поэтому мы с тобой тоже теперь обращаемся к 29-му номеру «Локомотива» по паспорту или так, как написано у него на спине».

Александр Неценко: Хорошо. Педро Габриэл Перейра Лопес. Ты запомнил?»

Хотя разрешается и просто Педро Габриэл. Именно так игрока, например, называют на официальном сайте клуба, так написано у него на спине.

После матча бразилец признался, что именно клуб не позволил нанести ему «Педриньо» на футболку :

— Как вас правильно называть? Педриньо?

— Педриньо!

— Почему в России вас так не называют?

— Я хотел, чтобы на футболке было написано Педриньо, но сказали, что это не очень. Тогда написали Педро Габриэл.

— Руководство сказало, что не очень?

— Да.

— Вам объяснили, почему?

— Потому что это типа гей, голубой. Поэтому они решили это не использовать».

В Бразилии целый культ сокращений и замены сложных имен

Педро Габриэл Перейра Лопес –> Педриньо.

Вообще-то это классика для бразильского футбола.

Мы детально разбирали этот феномен – в том числе говорили, что он постепенно исчезает. Вспомните Бразилию на ЧМ-2018: ни одного никнейма сзади на майке. Фернандиньо и Фред – прозвища от их настоящих имен. Каземиро – фамилия матери, которая перешла к нему автоматически.

Так что Педриньо – считайте, хранитель традиций! Но не в России .

Бразильские имена объединяет одно – они очень длинные. Важно понимать структуру: сначала имя (может состоять из одного-двух слов), затем фамилия из двух частей – матери и отца (тоже по одному или два слова).

Потренируемся на Пеле – Эдсон (его имя) Эрантис (фамилия мамы) ду Насименту (фамилия отца).

Так происходит в большинстве случаев, но есть исключения: у кого-то может быть фамилия только одного из родителей. У других – по две-три фамилии от каждого. Некоторые еще добавляют имена святых. Полные имена в Бразилии сокращаются: личное имя + фамилия отца – Эдсон Насименту.

Суффикс «иньо» – уменьшительный. Получается, Фернандиньо – маленький Фернандо, а Педриньо – маленький Педро.

Такое распространено не только в Бразилии: например, испанцы могут добавлять «то» – так в детстве называли звездочку «Барселоны» Педро Гонсалеса Лопеса или просто Педри.

Отец испанца признавался, что не хотел, чтобы сын потерял индивидуальность в таком возрасте, так что просил всех называть пацана Педри. Педро – одно из самых используемых имен в португало- и испаноговорящих странах.

Так что в Педриньо нет ничего плохого.

Педриньо (то есть Педро Габриэл) рос вместе с Габи Жезусом в бедноте. И чуть не закончил в 19

Новичок «Локомотива» вырос в очень бедном районе к северу от Сан-Паулу – в классической фавеле. Конечно, там развлекались футболом.

Постоянно рядом в детстве был частичный тезка Габриэл Жезус – он на два года старше. Официальный сайт «Локо», представляя бразильца, отмечал, что условия для игры были так себе: главное поле находилось прямо за военной тюрьмой, а с детьми там играли и полицейские.

«Мы играли вместе, как только я там оказался, – рассказывал Педро. – И он всегда забивал много голов. Он – тот парень, который совершенно точно заслуживает всего, что у него есть сейчас, потому что ему было очень трудно достичь такого уровня. Он для меня как зеркало, потому что мы из одного района».

Игрок «Локо» признается, что одно из главных достижений в его жизни – что смог вытащить из трущоб свою семью. Он признается, что у тех, кто пробивается с таких низов, всегда много соблазнов, и считает, что сам с такими искушениями справился.

Педро сменил много команд, в том числе в 19 лет был отчислен – и после этого чуть не завязал с футболом, считая, что уже стар и не сможет пробиться.

Пробился – и теперь в «Локомотиве» начал карьеру с такого странного эпизода.

***

Конкурс!

Пускай «Локомотив» старается стереть имя Педриньо, но мы не можем такого допустить – и разыгрываем футболку с «Педриньо» на спине!

Ее получит автор лучшего комментария под этим постом, мы в редакции с удовольствием выберем.

Ваша задача – элегантно и красиво (а не как «Локомотив») обосновать, почему бразильскому новичку все же лучше было бы называться Педро Габриэлом.

Погнали в комменты!

Фото: fclm.ru; globallookpress.com/Ray Tang/ZUMAPRESS.com