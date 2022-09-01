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«Спартак» зовет Фернандеса из греческого «Волоса». Год назад Абаскаль поднял этот клуб на первое место – а через 2,5 месяца был уволен

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Гильермо даже называли греческим Нагельсманном.

«Спартак» сделал предложение по 24-летнему хавбеку «Волоса» Паоло Фернандесу.

«Паоло, конечно, рад такому варианту, но «Волос» в данный момент просит слишком много денег. Посмотрим, что произойдет», – сказал агент Фернандеса Альберт Ботиньес. По данным Sport24, за 24-летнего испанца греческий клуб рассчитывает получить от «Спартака» 1,5 млн евро.

Фернандес пришел в «Волос» в одно лето с другим испанцем – Гильермо Абаскалем. Прошлой осенью будущий тренер «Спартака» стартовал в Греции с трех побед и поднялся к концу сентября на первое место. А в начале декабря его уволили. Денис Романцов выяснил у греческих журналистов, как так вышло. 

«Абаскаля называли греческим Нагельсманном»

Фанис Цоканас, журналист BN Sports и Sportal: «То, как «Волос» стартовал в прошлом чемпионате, стало огромным сюрпризом. Это середняк греческой лиги, но есть отличный скаутский отдел – с упором на Испанию.

Работая в «Волосе», Абаскаль проявил себя приятным парнем. Он всегда казался спокойным и всякий раз очень доступно говорил о своих футбольных идеях: прессинге, быстрых контратаках, хорошем движении мяча. 

Абаскаль – самый молодой тренер в истории греческой Суперлиги. Когда в первый месяц сезона «Волос» преуспевал, все хотели взять интервью у Гильермо, узнать о нем побольше».  

Гиоргос Цанакас, журналист bwinΣΠΟΡ FM 94.6: «Абаскаля даже называли в шутку греческим Юлианом Нагельсманном. Не только из-за возраста, но и из-за стиля игры. В «Волосе» Гильермо хотел, чтобы команда доминировала на поле, играла крайне агрессивно, а защитная линия располагалась высоко. 

При Абаскале болельщикам нравилось наблюдать за матчами «Волоса», а футболистам – и играть в таком ключе (ни один из них не жаловался на Гильермо). Некоторые матчи были просто сумасшедшими. Например, ПАОКу проигрывали к перерыву 1:4, но во втором тайме сравняли счет, а в конце чуть опять не пропустили». 

Фанис Цоканас: «Абаскаль выжал максимум из игроков – особенно из 31-летнего голландского форварда Тома ван Верта и Паоло Фернандеса, которым сейчас интересуется «Спартак». Приятно было наблюдать за их бесстрашным атакующим футболом.

Паоло Фернандес – технически одаренный игрок. Прославился в Греции штрафными и обостряющими передачами. Не заметил у него особенных недостатков – разве что рост. А так – он, будучи атакующим игроком, прекрасно отрабатывает в обороне. Сразу видно – продукт системы «Манчестер Сити». 

Гиоргос Цанакас: «Паоло Фернандес – лучший игрок «Волоса». За ним следят и греческие команды: «Панатинаикос», ПАОК, АЕК. Он левша, играет как вингера, так и центрального атакующего полузащитника. Отличный дриблер, классно завершает атаки, а также создает пространство и моменты для одноклубников. Правда, иногда передерживает мяч». 

«В игре с «Олимпиакосом» Абаскаль сказал своим игрокам уходить с поля в знак протеста против судейства»

Петер Папамакариос, журналист sport24.gr и sportday.gr: «Прошлым летом «Волос» очень сильно обновил состав. В сочетании с новым тренером это обеспечило полную непредсказуемость для соперников – и три победы в трех турах. 

А потом – 1:5 от «Панатинаикоса» и все испортилось. Но Абаскаль продолжал страстно работать и не искал оправданий неудачам». 

Фанис Цоканас: «Когда все поверили, что «Волос» надолго вклинится в группу лидеров, команда Абаскаля перестала набирать очки, хотя все еще играла хорошо. В некоторых матчах «Волосу» явно не везло. 

Ходили слухи о потере сплоченности в раздевалке. Сейчас понятно, что, подняв «Волос» наверх таблицы после первых туров, Абаскаль прыгнул выше головы. Состав команды не настолько хорош. Это подтвердил остаток сезона – «Волос» финишировал 10-м». 

Гиоргос Цанакас: «Мне кажется, у «Волоса» качественный состав, но не хватало глубины. После удачного старта соперники раскусили стиль «Волоса», заметили болевые точки и давили на них. Имею в виду оборону – она у «Волоса» не лучшая. К тому же Абаскалю нравится, чтобы команда строила атаки из глубины, с перепасом между вратарем и защитниками, но это риск, и несколько раз «Волос» поплатился, пропустив курьезные мячи.  

Гильермо не подстраивался под соперника, всегда играл в атаку, и это приводило к проблемам. Например, в матче с «Олимпиакосом» (1:2) «Волос» пропустил от Вальбуэны решающий мяч на 91-й минуте. «Волос» вообще все последние матчи с Абаскалем проиграл с разницей в один мяч. 

Кстати, однажды Гильермо был удален за претензии к судьям и пропустил два следующих матча. А в той самой игре с «Олимпиакосом» – в гостях – он решил, что судья принял какое-то неправильное решение против «Волоса» и сказал своим игрокам уходить с поля в знак протеста. В конце концов помощники успокоили его, и команда осталась».

Тодорис Василис, журналист bnsports.gr и klik.gr: «С ноября 2021-го у «Волоса» были большие проблемы в обороне. В результате проиграли дома даже «Панетоликосу» – этот матч стал последним для Абаскаля».  

«Абаскалю надо лучше адаптироваться к сопернику и добавить вариативности атаке, иначе в российской лиге возникнут проблемы»

Фанис Цоканас: «Интересно, что даже после увольнения клуб заявил, что Гильермо – отличный человек и тренер. Владелец «Волоса» уважал его, но посчитал, что нужны перемены. 

Потенциал команды был и остается большим, но в Греции нет места перспективным проектам и терпению. Нужен только результат». 

Петер Папамакариос: «Да, у нас принято увольнять тренеров после двух-трех неудач. В этом сезоне президент «Волоса» выгнал Освальда Таншо, назначенного в июле, после первого же тура, так что неудивительно, что с Абаскалем он расстался после 12-го». 

Гиоргос Цанакас: «Перед стартом того сезона владелец «Волоса» расхваливал Абаскаля, а после нескольких неудачных матчей уволил. Это странно».  

Тодорис Василис: «Тренировать «Волос» нелегко. Владелец клуба – мэр Волоса Ахиллеас Беос. Он считает, что разбирается в футболе лучше любого тренера, и без колебаний их увольняет, если, по его мнению, команда играет плохо». 

Фанис Цоканас: «Жаль, что Абаскаль так быстро ушел. Клуб поспешил с его увольнением. 

Но для него все сложилось удачно. Быстрое увольнение из «Волоса» не омрачило его репутацию, и он устроился в такой большой клуб, как московский «Спартак».

Гиоргос Цанакас: «Абаскаль смотрит много матчей, отслеживает тактические тренды и стремится развивать свой игровой стиль, но, мне кажется, ему стоит поработать над балансом между защитой и нападением – надо лучше адаптироваться к сопернику и добавить вариативности атаке, иначе в российской лиге возникнут проблемы». 

Фото: Gettyimages.ru/Matthias Hangst; volosfc.com

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