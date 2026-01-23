Гасилин о «Динамо»: «Мне интересно понаблюдать за работой Шаронова, Жиркова и Гусева. Пусть лучше работают наши тренеры, чем иностранцы»

Гасилин о «Динамо»: пусть лучше работают наши тренеры, чем иностранцы.

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказался о тренерском штабе «Динамо».

В тренерский штаб Ролана Гусева в московской команде ранее вошли Юрий Жирков и Роман Шаронов.

«Мне интересно понаблюдать за работой Шаронова, Жиркова, Гусева. У этого трио может неплохо получиться. Пусть лучше работают наши тренеры, чем иностранцы. Я с радостью посмотрю на наших специалистов», – сказал Гасилин.

«Динамо» после 18 туров Мир РПЛ с 21 очком занимает 10‑е место.