Гасилин о «Динамо»: «Мне интересно понаблюдать за работой Шаронова, Жиркова и Гусева. Пусть лучше работают наши тренеры, чем иностранцы»
Гасилин о «Динамо»: пусть лучше работают наши тренеры, чем иностранцы.
Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказался о тренерском штабе «Динамо».
В тренерский штаб Ролана Гусева в московской команде ранее вошли Юрий Жирков и Роман Шаронов.
«Мне интересно понаблюдать за работой Шаронова, Жиркова, Гусева. У этого трио может неплохо получиться. Пусть лучше работают наши тренеры, чем иностранцы. Я с радостью посмотрю на наших специалистов», – сказал Гасилин.
«Динамо» после 18 туров Мир РПЛ с 21 очком занимает 10‑е место.
