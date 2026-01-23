Салах, Винисиус, Бруну и Левандовски – в числе 50 звезд, рассматриваемых саудовскими клубами. Цель – сохранить интерес к лиге на фоне возможного ухода Роналду
В Саудовской Аравии рассматривают 50 звездных игроков из Европы.
В саудовской лиге рассматривают около 50 звездных игроков, выступающих в Европе.
По данным инсайдера talkSPORT Бена Джейкобса, среди главных целей – Мохамед Салах, Бруну Фернандеш, Винисиус, Роберт Левандовски и Каземиро.
Саудовцы намерены привлечь новых звезд на фоне потенциального ухода Криштиану Роналду в 2027 году. Задача – сохранить интерес к лиге после завершения карьеры португальца. При этом Криштиану могут активнее задействовать в качестве совладельца клуба, увеличив его долю в «Аль-Насре».
