Салах, Винисиус, Бруну и Левандовски – в числе 50 звезд, рассматриваемых саудовскими клубами. Цель – сохранить интерес к лиге на фоне возможного ухода Роналду

В саудовской лиге рассматривают около 50 звездных игроков, выступающих в Европе.

По данным инсайдера talkSPORT Бена Джейкобса, среди главных целей – Мохамед Салах , Бруну Фернандеш , Винисиус , Роберт Левандовски и Каземиро.

Саудовцы намерены привлечь новых звезд на фоне потенциального ухода Криштиану Роналду в 2027 году. Задача – сохранить интерес к лиге после завершения карьеры португальца. При этом Криштиану могут активнее задействовать в качестве совладельца клуба, увеличив его долю в «Аль-Насре».