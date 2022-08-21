Пишут, что ЦСКА грозит технарь за неправильную замену Кучаева. Это невозможно – максимум штраф

Разбираемся.

Константин Кучаев на разминке перед матчем 6-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Ахматом» (4:2) получил повреждение – его место в старте занял Иван Обляков.

Вроде бы проходное изменение, но из-за вопросов по процедуре внесения правок дошло до того, что телеграм-каналы всерьез писали о техническом поражении ЦСКА.

Давайте разбираться.

Что случилось?

Сразу в нескольких телеграм-каналах появилась информация, что ЦСКА нарушил регламент, не исключив Кучаева из заявки. Журналист «СЭ» Александр Бобров обратил внимание, что Константин остался в числе запасных в протоколе встречи, опубликованном на официальном сайте РПЛ. Это противоречит одному из пунктов регламента чемпионата России на сезон-2022/23.

В пункте 5.9.1 указано, что до матча разрешается убрать из заявки игрока, если он получает травму или чувствует недомогание. Такой игрок вычеркивается из распечатанного экземпляра формы №9 (тут – Кучаев), при этом игрока основного состава может заменить один из запасных игроков, внесенных в форму №9 (тут – Обляков).

Игроки, замененные до начала матча по причине внезапной травмы, не могут находиться в течение матча в пределах технической зоны.

На сайте РПЛ Кучаев действительно числился в заявке:

Телеграм-канал «Первый спорт» заявил, что ЦСКА за неправильную замену Кучаева в соответствии с дисциплинарным регламентом РФС получит техническое поражение.

Как все было на самом деле?

Пресс-атташе ЦСКА Кирилл Брейдо быстро отреагировал на неразбериху, сказав в комментарии журналисту Андрею Панкову, что Кучаев отсутствует в протоколе на матч. В доказательство Кирилл прислал отсканированный протокол.

Да и остаться в протоколе при замене до матча – почти невозможно. Даже если представитель команды, проводящей замену (тут – ЦСКА), допустит ошибку, ее обнаружит либо резервный судья, либо делегат матча, либо дежурный РПЛ. Исправленный протокол проходит через три инстанции, еще и показывается сопернику.

Но Кучаев все-таки нарушил регламент – просто дело не в самом протоколе. Он появился на скамейке ЦСКА, которая считается технической зоной. На это указал журналист Александр Муйжнек в своем телеграм-канале: «Кучаев с опозданием пришел на скамейку на второй тайм. Едва успели выловить, пока не сел на место, и быстро увели на трибуну».

И что теперь? ЦСКА реально дадут техническое поражение?

Нет.

Действия Кучаева подпадают под статью 92 Дисциплинарного регламента РФС. Нахождение во время матча в технической зоне лиц, не включенных в протокол матча или заявку команды, влечет наложение штрафа.

В данном случае предусмотрен штраф в размере 15 тысяч рублей.

Фото: РИА Новости/Григорий Соколов