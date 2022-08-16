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Россия-2022
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Гол «Амкала» в Кубке России – просто красота. Посмотрите, если все еще смеетесь над медиафутболом

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Какой пас! И парашютик.

В этом сезоне в 1/256 финала Кубка России участвуют две команды из Медиалиги – «Амкал» и 2Drots. 

Вечером вторника турнир и стартовал матчем «Амкала» против красногорского «Зоркого», середняка своей группы Второй лиги. 

«Зоркий» повел в первом тайме, но «Амкал» смотрелся не хуже – и во втором тайме любители отыгрались. Получилось шикарно. Михаил Прокопьев (Прокоп) выпилил заброс на Алексея Гасилина, и тот перебросил капитана «Зоркого» Андрея Данилова.

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Гасилин – воспитанник «Зенита», он дебютировал за питерский клуб в 17 лет, но тот матч с «Амкаром» так и остался единственным в Премьер-лиге за «Зенит». Потом в биографии форварда был даже «Шальке-2»

Гасилин и в первом тайме получил пару моментов, но не реализовал. А во втором тайме исполнил красиво.

Архитектор эпизода – пасовавший 19-летний Прокопьев. Он поиграл за вторую команду «Строгино» в МФЛ. Возможно, после такого перфоманса и шикарного заброса к нему присмотрятся.

А закончилось все сенсацией: «Амкал» прошел дальше, победив в серии пенальти 8:7. Да!

В 1/128 финала команда сыграет с «Тверью».

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