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Спор вокруг отмены гола ЦСКА в Петербурге. Без офсайдных линий – просто кошмар

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Мы уже скучаем по ним.

«Зенит» обыграл ЦСКА в главном матче 5-го тура Мир РПЛ – 2:1.

Ключевой момент встречи – отмена второго гола армейцев. Хорхе Карраскаль ворвался в штрафную, прошел Ловрена и Адамова и остался один на один с Кержаковым. Голкипер выиграл дуэль, но второй удар от Ермакова уже не взял. ЦСКА мог повести в счете за 10 минут до конца.

Но тут вмешался судья. Евгений Кукуян посчитал, что Хорхе Карраскаль забрался в офсайд – хотя по первому повтору решение арбитра выглядело максимально спорным.

Кукуян посоветовался с ассистентами – и не изменил решение. Позже показали еще один повтор – и после него все уже не так очевидно.

С решением Кукуяна согласны далеко не все. «Я даже не могу назвать эту ситуацию спорной. Мне кажется, что это чистый игровой эпизод. Гол нужно было засчитывать. Решение было принято из-за цвета футболки, а не по футбольным правилам. Такие эпизоды должны оцениваться в пользу атаки», – сказал после матча экс-арбитр Сергей Хусаинов.

А вот мнение Тимура Журавеля. 

«Если бригада ВАР не имеет по повторам железных доводов в пользу офсайда или его отсутствия, то в силе остается решение полевых арбитров. Очевидно, что это как раз такой момент. ВАР без линий не может быть уверен в офсайде. Поэтому остается решение, принятое вживую. И в обратную сторону тоже работает – если бы лайнсмен не поднял флаг, гол был бы засчитан», – уверен Журавель.

Почему не чертят линии?

В РПЛ сменился провайдер ВАР – и новый просто не чертит офсайдные линии. Главный поставщик технологии ВАР компания Hawk-Eye прекратила работать с РФС – не продлили соглашение, которое истекло еще в конце прошлого сезона. Теперь технологии видеоповторов обеспечивает российский провайдер Slomo.TV.

Он не поддерживает офсайдные линии на видеоповторах, поэтому определять положение вне игры придется лайнсменам. Видеоассистенты теперь вмешиваются в вопросы офсайдов гораздо реже – это влияет на судейство в целом.

«На текущий момент функционал виртуальных офсайдных линий в данном решении отсутствует. В первых турах РПЛ ВАР будет исправлять решения ассистентов только в случае очевидной ошибки, которую можно заметить без использования технологии. В спорных ситуациях ВАР поддерживает решение ассистента», – объясняла по запросу «Чемпионата» медиаслужба РФС.

От отсутствия линий пострадал не только ЦСКА. Вспоминается гол Резиуана Мирзова против «Пари НН» во втором туре: на всех повторах кажется, что он в момент удара находится в офсайде, но гол все равно засчитали.

Продюсер «Матча» Сергей Акулинин в телеграм-канале объяснил, почему гол засчитали – все дело в приоритете атакующей стороны: «Это интерпретация ситуации, когда ВАР технологически остался без функции графических офсайдных линий. В таком случае арбитрам ВАР рекомендовано вмешиваться, только если ошибка с фиксацией вне игры явная и очевидная. На этом ракурсе судьям ВАР не хватает уверенности утверждать, что Мирзов находится не на одной линии с Нигматуллиным».

А линии вообще собираются возвращать?

Руководитель департамента судейства РФС Павел Каманцев обещает, что скоро вернут: «Офсайдные линии не отменили. Надеемся, что через месяц-два технология войдет в строй и будет существовать. К линиям мы уже привыкли. Они будут».

В медиаслужбе РФС добавляли, что рассматривают разные варианты решения проблемы офсайдных линий – вплоть до написания собственного программного обеспечения. Пока что видеоассистентам придется или доверять решению лайнсменов, или определять офсайды на глаз.

Зенит – ЦСКА 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
13 августа, 17.00, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 45 Малком, 1:1 – 63, пенальти Чалов, 2:1 – 85 Мантуан.
ЗенитКержаков, Ловрен, Родригао, Дуглас Сантос, Барриос, Бакаев (Круговой, 66), Мостовой (Мантуан, 76), Вендел (Ерохин, 90), Сутормин (Адамов, 66), Малком, Сергеев (Кассьерра, 66).
ЦСКААкинфеев, Гайич, Набабкин, Зайнутдинов, Дивеев, Мойзес, Кучаев (Здьелар, 71), Мухин (Ермаков, 70), Медина, Мендес (Карраскаль, 46), Чалов (Яковлев, 82).
Предупреждения:
Кучаев (38), Акинфеев (55), Мухин (55), Барриос (62), Набабкин (62), Здьелар (84).

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Гол ЦСКА справедливо отменен?
3315 голосов
Да, был офсайд
21%
Павел Кукуян
Не было офсайда
62%
Хорхе Карраскаль
Без линий не понятно
17%
Сергей Карасев

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