Спор вокруг отмены гола ЦСКА в Петербурге. Без офсайдных линий – просто кошмар

Мы уже скучаем по ним.

«Зенит» обыграл ЦСКА в главном матче 5-го тура Мир РПЛ – 2:1.

Ключевой момент встречи – отмена второго гола армейцев. Хорхе Карраскаль ворвался в штрафную, прошел Ловрена и Адамова и остался один на один с Кержаковым. Голкипер выиграл дуэль, но второй удар от Ермакова уже не взял. ЦСКА мог повести в счете за 10 минут до конца.

Но тут вмешался судья. Евгений Кукуян посчитал, что Хорхе Карраскаль забрался в офсайд – хотя по первому повтору решение арбитра выглядело максимально спорным.

Кукуян посоветовался с ассистентами – и не изменил решение. Позже показали еще один повтор – и после него все уже не так очевидно.

С решением Кукуяна согласны далеко не все. «Я даже не могу назвать эту ситуацию спорной. Мне кажется, что это чистый игровой эпизод. Гол нужно было засчитывать. Решение было принято из-за цвета футболки, а не по футбольным правилам. Такие эпизоды должны оцениваться в пользу атаки», – сказал после матча экс-арбитр Сергей Хусаинов.

А вот мнение Тимура Журавеля.

«Если бригада ВАР не имеет по повторам железных доводов в пользу офсайда или его отсутствия, то в силе остается решение полевых арбитров. Очевидно, что это как раз такой момент. ВАР без линий не может быть уверен в офсайде. Поэтому остается решение, принятое вживую. И в обратную сторону тоже работает – если бы лайнсмен не поднял флаг, гол был бы засчитан», – уверен Журавель.

Почему не чертят линии?

В РПЛ сменился провайдер ВАР – и новый просто не чертит офсайдные линии. Главный поставщик технологии ВАР компания Hawk-Eye прекратила работать с РФС – не продлили соглашение, которое истекло еще в конце прошлого сезона. Теперь технологии видеоповторов обеспечивает российский провайдер Slomo.TV.

Он не поддерживает офсайдные линии на видеоповторах, поэтому определять положение вне игры придется лайнсменам. Видеоассистенты теперь вмешиваются в вопросы офсайдов гораздо реже – это влияет на судейство в целом.

«На текущий момент функционал виртуальных офсайдных линий в данном решении отсутствует. В первых турах РПЛ ВАР будет исправлять решения ассистентов только в случае очевидной ошибки, которую можно заметить без использования технологии. В спорных ситуациях ВАР поддерживает решение ассистента», – объясняла по запросу «Чемпионата» медиаслужба РФС.

От отсутствия линий пострадал не только ЦСКА. Вспоминается гол Резиуана Мирзова против «Пари НН» во втором туре: на всех повторах кажется, что он в момент удара находится в офсайде, но гол все равно засчитали.

Продюсер «Матча» Сергей Акулинин в телеграм-канале объяснил, почему гол засчитали – все дело в приоритете атакующей стороны: «Это интерпретация ситуации, когда ВАР технологически остался без функции графических офсайдных линий. В таком случае арбитрам ВАР рекомендовано вмешиваться, только если ошибка с фиксацией вне игры явная и очевидная. На этом ракурсе судьям ВАР не хватает уверенности утверждать, что Мирзов находится не на одной линии с Нигматуллиным».

А линии вообще собираются возвращать?

Руководитель департамента судейства РФС Павел Каманцев обещает, что скоро вернут: «Офсайдные линии не отменили. Надеемся, что через месяц-два технология войдет в строй и будет существовать. К линиям мы уже привыкли. Они будут».

В медиаслужбе РФС добавляли, что рассматривают разные варианты решения проблемы офсайдных линий – вплоть до написания собственного программного обеспечения. Пока что видеоассистентам придется или доверять решению лайнсменов, или определять офсайды на глаз.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев