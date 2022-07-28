ЦСКА наконец-то закупается – подъедут четыре легионера. Троих уже знаем

ЦСКА активизировался на трансферном рынке – за день объявил сразу двух новичков.

Первый – серб Саша Здьелар. О нем подробно рассказывал Денис Романцов – вот материал.

Второй – чилиец Виктор Мендес. Его подписали из клуба «Унион Эспаньола». Сообщается, что переход обошелся армейцам в 2,5 млн евро, контракт подписали на три года.

Чилийские журналисты в интервью Sports.ru рассказали о том, как играет Мендес. По их словам, Виктор хорошо контролирует мяч и видит поле, одинаково хорошо играя и в опорной зоне, и выдвигаясь ближе к чужой штрафной. Особенно хвалят его короткий пас.

В 22 года Мендес был капитаном «Унион Эспаньолы» – все из-за того, что он активно общается с партнерами на поле и вообще коммуникативный парень. Есть и слабые стороны: он не очень высокий, поэтому слабовато забирает верховые мячи. И не всегда контролирует эмоции.

Зато на родине его считают будущим основным игроком сборной Чили – когда поколение Видаля, Санчеса и Браво уйдет на покой.

И сам Виктор очень амбициозен: «Здесь играл Марк Гонсалес, я также знаю, что он становился чемпионом. И я пришел в ЦСКА, чтобы стать чемпионом. Я хочу произвести хорошее впечатление и вырасти как игрок. Я советовался с другими игроками и понял, что это сильная лига. А играть в сильном чемпионате – это то, чего я хотел», – сразу же сказал Мендес.

ЦСКА укрепляет слабые позиции: центр поля и левый фланг защиты

ЦСКА все-таки закупается легионерами.

• Первым стал сербский защитник Милан Гайич – 26-летний серб закрыл правый фланг после ухода Марио Фернандеса. Тут все по позиции и предельно понятно. Игрок пришел бесплатно из «Црвены Звезды»;

• Другой серб – Саша Здьелар из «Партизана». Сербские журналисты сравнивают его с Рахимичем: очень хороший разрушитель с лидерскими качествами, но в плане креатива есть куда расти.

• На подходе левый защитник Мойзес из «Интернасьонала». Латералю 27 лет (таких возрастных бразильцев в ЦСКА раньше на брали), он сильный и техничный, но не очень стабильный. Футболист уже объявил о переходе в ЦСКА – клуб пока не объявил официально.

А ведь еще был выкуп Карраскаля из аренды.

Получается, Мендес и Здьелар – прямая замена для Кучаева и Мухина, игравших в центре поля в первых турах этого сезона. Тут как раз получается пара из чистого опорника (Здьелар) и продвигающего мяч полузащитника (Мендес).

А вот Мойзеса берут на место Облякова – именно он выходил на месте левого латераля (и очень преуспел). Но волноваться за игровое время Ивану не стоит, Федотов видит его одним из важных игроков команды из-за главного качества – универсальности.

«Универсализм – ключ к выходу в стартовом составе. Это говорит о возможностях играть, быть востребованным на разных участках поля. Такой универсализм, как у Облякова, бывает раз в жизни. И то не у каждого, – говорил тренер ЦСКА. – Ваня выходил у нас в опорной зоне, инсайдом и латералем. У него огромные работоспособность и самоотдача, командный игрок. Везде смотрится гармонично».

Так что Обляков будет игроком, закрывающим в составе проблемные места. Возможно, именно он и будет основным латералем – у Мойзеса рецензии неоднозначные даже в Бразилии.

Будет еще один новичок? На это указывает пасхалка в видео

Трансферная компания ЦСКА все еще не закончена. Клуб сам намекнул на это в соцсетях. На днях в «Коммент.Шоу» Константин Генич сказал, что глава селекционного отдела армейцев Андрей Мовсесьян ушел в отставку.

В ответ ЦСКА выпустил видео, где Мовсесьян в офисе ЦСКА хочет вклеить в альбом с составом четыре наклейки. Гайич уже есть среди игроков в альбоме, еще трое – Мендес, Здьелар и Мойзес. Но и с четвертым все, судя по всему, уже близко к официальному объявлению.

По информации Sports.ru последним новичком армейцев может стать центральный защитник. В первых турах в обороне играла тройка Набабкин-Дивеев-Зайнутдинов. Вероятно, в этой линии будет усиление.

Фото: pfc-cska.com; РИА Новости/Алексей Филиппов; East News/Pedja Milosavljevic; Gettyimages.ru/Bruna Prado