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«Краснодар» разнес судейство со «Спартаком» едким роликом. Почти каждый их матч – скандал

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Евгений Кукуляк
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«Краснодар» спустя полтора дня отреагировал на судейство в матче со «Спартаком» (1:4) – клуб ответил едким видео, которое начинается со слов «Присоединяемся к поздравлениям господина Федуна по поводу хорошей победы».

Это реакция на слова Федуна, сказанные после игры: «Хорошая победа! Ну, конечно, в историю курьезных пенальти записана очередная прекрасная страница. Человеку со всего маху ударили в лицо – ставится пенальти. Я бы посмотрел на любого судью, который так принял бы себе в лицо мяч и после этого играл. А так – здорово. Всех с победой, идем по плану!».

У «Краснодара» три претензии: нет второй желтой Соболеву, спорный засчитанный гол Зобнина и вопросы к актерскому мастерству Мозеса

Первая претензия «Краснодара» – по эпизоду, когда Александр Соболев, будучи на желтой карточке, при счете 0:0 попал локтем в лицо Руслану Литвинову. 

 

Кирилл Левников этот эпизод не заметил и не стал наказывать Соболева, хотя игроки «Краснодара» явно выпрашивали для спартаковца второе предупреждение. Тут, кстати, еще одна претензия – «Краснодар» посчитал, что жест Соболева в адрес Джона Кордобы, активнее всех сигнализировавшего Левникову, тоже тянет на желтую.

Вторая претензия – из-за гола Романа Зобнина. «Краснодар» считает, что в борьбе мяч попал в руку Кристоферу Мартинсу и уже потом отлетел к Зобнину.

Даже после многочисленных повторов не очень понятно, куда именно попал мяч Мартинсу – в руку или плечо. На момент даже не особо обратили внимание в трансляции и не обсуждали в качестве спорного после игры.

 

Третья претензия – удаление Александра Черникова. Здесь «Краснодар» оценивает «актерское мастерство Мозеса». Вероятно, не видят акцентированного удара по сопернику.

В официальном протоколе удаление Черникова объясняется так: «Агрессивное поведение, удар соперника рукой в область шеи во время игры».

 

Заканчивается все титрами с «режиссером» Кириллом Левниковым (главный судья) и «ассистентом режиссера» Евгением Кукуляком (он был на ВАР). И указанием, что по итогам прошлого сезона «Краснодар» стал первым по потерянным очкам из-за судейских ошибок.

Забавная деталь – видео сопровождается минусом «Песни про зайцев», которую исполняет Юрий Никулин в «Бриллиантовой руке», главный рефрен которой – «А нам все равно».

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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил «Матч ТВ», что Сергей Галицкий заходил в судейскую сразу после матча. КДК рассмотрит этот инцидент на ближайшем заседании.

Матчи «Краснодара»и «Спартака» почти всегда заканчиваются судейскими скандалами

• «Краснодар» не впервые возмущается работой судей после «Спартака». В 2018-м, когда Сергей Лапочкин удалил Ари, упавшего в штрафной «Спартака» после контакта с Промесом, за то, что бразилец боднул Жиго.

«Краснодар» и тогда опубликовал в соцсетях нарезку из двух эпизодов: в одном Сергей Лапочкин поставил пенальти после падения Зе Луиша в штрафной (из прошлых матчей краснодарцев и москвичей), а второй – момент с падением Ари из последней игры: «Один и тот же судья, одно и то же место в штрафной и третья игра из трех, которые он судит между нашими командами подряд! Вы все сами можете оценить без слов!».

«Александр Анатольевич (Егоров, тогдашний босс судей – Sports.ru) заявляет, что якобы два футболиста прыгали, один другого не видел… – возмущался гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг. – Но если внимательно посмотреть, то можно увидеть, что Ари не прыгал. Вообще. Так действовал только Промес. Почему тогда Егоров говорит, что прыгали оба? Да и мог ли Ари совершать какие-либо футбольные действия после того, как ему наступили на ногу? Мог ли он дальше двигаться и продолжать играть в футбол? Мне кажется, нет».

«Это позор для российского футбола». Краснодар против судей

• Еще один крупный скандал был после матча в 2021-м – когда на игре работал Владислав Безбородов, а помощником на ВАР был... Кирилл Левников. «Спартак» победил, судьи засчитали гол Понсе (как выяснилось, ошибочно) и не засчитали гол Сорокина.

Хашиг сделал заявление: «После слов руководства «Спартака», что «ребята сделали красиво» мы считаем необходимым высказать свое отношение к произошедшему. «Красиво» сделали «ребята» Безбородов и Левников. Хочется заметить «Спартаку», что победу в этом матче им принесли предвзятое судейство Безбородова в поле и работа на ВАР Левникова. Это они своими решениями обеспечили победу «Спартака» в прошедшем матче.

При этом, если к г-ну Безбородову уже давно бесполезно обращаться, я бы хотел обратиться к Кириллу Левникову. «Кирилл, вы еще достаточно молодой человек, вы в начале пути своей судейской карьеры. На вас и на таких, как вы, надежда в том, чтобы сделать наш футбол чище и лучше!

«Спартак» из-за одного момента в игре с «Сочи» грозился «сняться» с чемпионата. И вся пресса при поддержке комментаторов и аналитиков заставила всех нас неделю наблюдать за этой истерией. Во вчерашнем матче таких моментов было два, и тишина!

Можем лишь признать, что «Спартак» добился того, чего хотел. Их судят так, как они этого хотели. Победу вам принесли судьи. Санкции… ну, г-н Безбородов – он непотопляем, он же не Казарцев».

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• Уже в марте 2022-го возмущался «Спартак» – из-за пенальти в свои ворота, который заработал Эдуард Сперцян. В том матче хватало спорных эпизодов.

• Конечно, скандалы бывают не только после матчей со «Спартаком». В прошлом сезоне Хашиг прошелся по Безбородову после 0:3 с «Сочи»: «Такие не должны судить в РПЛ». 

• Тему судейства развивал и Сергей Галицкий: «Конкурировать с московскими клубами тяжело. Попробуй судья лишний раз неправильно отсвистеть матч «Спартака», он сразу отправится в ад. А ошибся против «Краснодара»… А потом статьи про семь спорных эпизодов? Было, да. Но потом мы на это плюнули.

Давление, которое испытывает судьи, когда они ошибаются против питерских и московских клубов и когда ошибаются против нас – разное. Помню сезон, когда «Ростов» убивали через тур. И что? Ничего».

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

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