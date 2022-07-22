Ураганный «Зенит»: 3:0 за полчаса «Крыльям» с красивейшей стенкой Мостового-Клаудиньо

Начали с двух пенальти за 12 минут.

Мы ждали от «Зенита» с «Крыльями» на старте 2-го тура огненного матча и голов, бурным получилось самое начало.

И очень однозначным: зенитовцы забили дважды к 12-й минуте. После неудачного первого матча и потери очков тут быстро получилось взять матч под контроль.

Благодаря двум пенальти. Такая концентрация 11-метровых выглядит подозрительно, но на самом деле больших вопросов к судьям нет.

Первый момент – игра рукой полузащитника Александра Коваленко.

Этот пенальти Андрей Мостовой не забил, но тут же добавил после сэйва Ивана Ломаева (зато ему плюс очки в фэнтези!)

Второй эпизод – фол Дениса Якубы на Малкоме, зенитовец классически выскочил из-за спины при пасе низом с углового и спровоцировал нарушение.

Пенальти, хоть Мостовой в итоге и довел прошлый момент до гола, передоверили Далеру Кузяеву – он уложил уверенно.

На «Крылья» после удачного первого тура и лидерства благодаря победе 4:2 легли и другие напасти: сразу же пришлось менять Якубу из-за травмы. Замену, кстати, готовили еще до его нарушения в штрафной.

А Андрей Мостовой в итоге добился дубля – через полчаса игры разыграл короткую стенку внутри штрафной с Клаудиньо и легко разобрался с Ломаевым вблизи, не помешал даже очень острый угол.

• «Зенит» снова забил дома, этого почти невозможно избежать: голы есть в 35 матчах на своем поле подряд. До рекорда чемпионатов России – пять игр, это гонка за «Ротором», который в 1994-95-м забивал 40 домашних матчей.

• «Крылья», наоборот, поставили антирекорд: не пробили по воротам соперника за первый тайм ни разу – вообще не отвечали, пока получали три в свои. Такое произошло с самарцами впервые с 2009-го, когда ведутся подсчеты.

• Для Андрея Мостового это второй дубль в РПЛ, дважды до этого он забивал «Спартаку» в прошлом сезоне (у него были четвертый и пятый при 7:1), еще дубль атакующий полузащитник делал в прошлом сезоне против КАМАЗа в кубковом матче (выиграли 6:0).

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин