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Ураганный «Зенит»: 3:0 за полчаса «Крыльям» с красивейшей стенкой Мостового-Клаудиньо

Иван Ломаев Иван Ломаев
Далер Кузяев Далер Кузяев
Клаудиньо Клаудиньо
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Андрей Мостовой Андрей Мостовой
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Футбол Футбол

Начали с двух пенальти за 12 минут.

Мы ждали от «Зенита» с «Крыльями» на старте 2-го тура огненного матча и голов, бурным получилось самое начало.

И очень однозначным: зенитовцы забили дважды к 12-й минуте. После неудачного первого матча и потери очков тут быстро получилось взять матч под контроль.

Благодаря двум пенальти. Такая концентрация 11-метровых выглядит подозрительно, но на самом деле больших вопросов к судьям нет.

Первый момент – игра рукой полузащитника Александра Коваленко.

Этот пенальти Андрей Мостовой не забил, но тут же добавил после сэйва Ивана Ломаева (зато ему плюс очки в фэнтези!)

Второй эпизод – фол Дениса Якубы на Малкоме, зенитовец классически выскочил из-за спины при пасе низом с углового и спровоцировал нарушение.

Пенальти, хоть Мостовой в итоге и довел прошлый момент до гола, передоверили Далеру Кузяеву – он уложил уверенно.

На «Крылья» после удачного первого тура и лидерства благодаря победе 4:2 легли и другие напасти: сразу же пришлось менять Якубу из-за травмы. Замену, кстати, готовили еще до его нарушения в штрафной.

А Андрей Мостовой в итоге добился дубля – через полчаса игры разыграл короткую стенку внутри штрафной с Клаудиньо и легко разобрался с Ломаевым вблизи, не помешал даже очень острый угол.

• «Зенит» снова забил дома, этого почти невозможно избежать: голы есть в 35 матчах на своем поле подряд. До рекорда чемпионатов России – пять игр, это гонка за «Ротором», который в 1994-95-м забивал 40 домашних матчей.

• «Крылья», наоборот, поставили антирекорд: не пробили по воротам соперника за первый тайм ни разу – вообще не отвечали, пока получали три в свои. Такое произошло с самарцами впервые с 2009-го, когда ведутся подсчеты.

• Для Андрея Мостового это второй дубль в РПЛ, дважды до этого он забивал «Спартаку» в прошлом сезоне (у него были четвертый и пятый при 7:1), еще дубль атакующий полузащитник делал в прошлом сезоне против КАМАЗа в кубковом матче (выиграли 6:0).

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Зенит – Крылья Советов 3:0 (3:0, 0:0)
Дата проведения
22 июля, 20.00, «Газпром Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Мостовой, 2:0 – 12, пенальти Кузяев, 3:0 – 31 Мостовой.
ЗенитОдоевский, Ловрен, Родригао, Дуглас Сантос, Барриос, Клаудиньо (Круговой, 79), Вендел, Кузяев (Сутормин, 28), Мостовой (Бакаев, 71), Малком (Ерохин, 79), Кассьерра (Сергеев, 71).
Крылья СоветовЛомаев, Бейл, Солдатенков, Гапонов (Евгеньев, 62), Горшков, Ежов, Коваленко, Иванисеня (Липовой, 78), Якуба (Витюгов, 14), Глушенков (Соколов, 62), Цыпченко (Хубулов, 79).
Предупреждения:
Горшков (26), Солдатенков (29), Гапонов (39).

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

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