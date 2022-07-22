Ураганный «Зенит»: 3:0 за полчаса «Крыльям» с красивейшей стенкой Мостового-Клаудиньо

Начали с двух пенальти за 12 минут.
Мы ждали от «Зенита» с «Крыльями» на старте 2-го тура огненного матча и голов, бурным получилось самое начало.
И очень однозначным: зенитовцы забили дважды к 12-й минуте. После неудачного первого матча и потери очков тут быстро получилось взять матч под контроль.
Благодаря двум пенальти. Такая концентрация 11-метровых выглядит подозрительно, но на самом деле больших вопросов к судьям нет.
Первый момент – игра рукой полузащитника Александра Коваленко.
Этот пенальти Андрей Мостовой не забил, но тут же добавил после сэйва Ивана Ломаева (зато ему плюс очки в фэнтези!)
Второй эпизод – фол Дениса Якубы на Малкоме, зенитовец классически выскочил из-за спины при пасе низом с углового и спровоцировал нарушение.
Пенальти, хоть Мостовой в итоге и довел прошлый момент до гола, передоверили Далеру Кузяеву – он уложил уверенно.
На «Крылья» после удачного первого тура и лидерства благодаря победе 4:2 легли и другие напасти: сразу же пришлось менять Якубу из-за травмы. Замену, кстати, готовили еще до его нарушения в штрафной.
А Андрей Мостовой в итоге добился дубля – через полчаса игры разыграл короткую стенку внутри штрафной с Клаудиньо и легко разобрался с Ломаевым вблизи, не помешал даже очень острый угол.
• «Зенит» снова забил дома, этого почти невозможно избежать: голы есть в 35 матчах на своем поле подряд. До рекорда чемпионатов России – пять игр, это гонка за «Ротором», который в 1994-95-м забивал 40 домашних матчей.
• «Крылья», наоборот, поставили антирекорд: не пробили по воротам соперника за первый тайм ни разу – вообще не отвечали, пока получали три в свои. Такое произошло с самарцами впервые с 2009-го, когда ведутся подсчеты.
• Для Андрея Мостового это второй дубль в РПЛ, дважды до этого он забивал «Спартаку» в прошлом сезоне (у него были четвертый и пятый при 7:1), еще дубль атакующий полузащитник делал в прошлом сезоне против КАМАЗа в кубковом матче (выиграли 6:0).
Наши клубы могут сохранить легионеров особым соглашением. Но боссы больше верят в преданность, а не бумаги
Fantasy на Sports.ru: сыграли 1-й тур в РПЛ! Обсуждаем перезапуск, делимся планами
- Дата проведения
- 22 июля, 20.00, «Газпром Арена»
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Зенит –
Одоевский, Ловрен, Родригао, Дуглас Сантос, Барриос, Клаудиньо (Круговой, 79), Вендел, Кузяев (Сутормин, 28), Мостовой (Бакаев, 71), Малком (Ерохин, 79), Кассьерра (Сергеев, 71).
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Крылья Советов –
Ломаев, Бейл, Солдатенков, Гапонов (Евгеньев, 62), Горшков, Ежов, Коваленко, Иванисеня (Липовой, 78), Якуба (Витюгов, 14), Глушенков (Соколов, 62), Цыпченко (Хубулов, 79).
- Предупреждения:
- Горшков (26), Солдатенков (29), Гапонов (39).
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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