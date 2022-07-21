У Игнатьева 1 гол с игры за 2,5 года. «Локо» – вероятно, последний большой шанс в РПЛ

Иван Игнатьев получает, возможно, последний шанс заиграть в РПЛ. Нападающий, провалившийся в «Рубине», заключил контракт с «Локомотивом» по схеме «1+2».

Последние два с половиной года Игнатьева – катастрофа. В конце декабря 2019-го Иван перешел из «Краснодара» в «Рубин» за 7 миллионов евро – правда, в эту сделку вошел защитник Егор Сорокин, которого краснодарцы выписали из Казани за полгода до трансфера Игнатьева. «Мы отдали 3,5 млн», – подчеркивал спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский.

Вероятно, сумма трансфера Игнатьева в «Рубин» не так важна на фоне статистики форварда в команде Леонида Слуцкого. За два года Игнатьев забил только 3 гола – и все с пенальти.

«Нам обязательно был нужен русский форвард на концовку прошлого чемпионата, и на рынке были три доступных игрока: Комличенко, Соболев и Игнатьев.

Мы взяли футболиста, который обладает определенными качествами, но который на уровне РПЛ, по существу, не играл. Игнатьев – воспитанник «Краснодара», который вырос из детских штанишек, но все по-прежнему на него эти штанишки надевают и говорят, что они ему как раз . Выходить на 15 минут в конце матча при счете 3:0 – это одно. Бороться за выживание и быть основным нападающим – другое. Не каждому человеку дано быстро перестроиться», – объяснял Слуцкий зимой 2021-го, спустя год после подписания.

В первые полгода «Рубин» доверял Игнатьеву: во второй части сезона-2019/20 Иван был третьим по игровым минутам после Юрия Дюпина и Карла Старфельта. Летом 2020-го казанцы подписали Джордже Деспотовича – и Игнатьев присел на скамейку.

Дошло до того, что Игнатьев не играл в старте даже после травмы Деспотовича на старте сезона-2021/22. Разочаровавшись в Игнатьеве, Слуцкий сначала отправил в атаку универсала Михаила Костюкова, а затем предпочитал Германа Онугху, который никогда не был основным нападающим команды РПЛ.

Зимой 2022-го Игнатьев перешел в «Крылья Советов» на правах аренды – самарцы искали замену Ивану Сергееву, ушедшему в «Зенит».

«Игнатьев точно очень талантливый футболист, имеющий качества, которые нам интересны: быстр, открывается за спину. Он очень хорошо работает, настраивается реабилитировать свою карьеру. Наша задача в том, чтобы быть полезными ему, а он был полезен нам», – рассказывал Игорь Осинькин.

В «Крыльях» у Игнатьева тоже практически ничего не получилось. В Самаре он забил первый гол с игры в РПЛ за два с половиной года (дебютный матч за «Крылья» против «Арсенала»), но всего раз вышел в старте и месяц пропустил из-за травмы. Весной на позиции центрального нападающего у «Крыльев» раскрылся Максим Глушенков – выкуп Игнатьева не потребовался.

«Пять матчей, один гол, заработанный пенальти. В каждой игре у него были моменты. Игра в старте с «Ростовом» – травма. Дальше мы понимали, что нет смысла продлевать аренду или выкупать. Дальше он не играл, потому что наше турнирное положение позволяло наигрывать ребят для следующего сезона», – объяснял Осинькин уже после чемпионата.

Последний гол за «Краснодар» Игнатьев забил 3 ноября 2019-го в матче с «Ростовом» (2:2). С тех пор Иван отыграл 2056 минут в РПЛ. Больше в лиге нет ни одного нападающего, который провел бы на поле более 2000 минут, но при этом забил менее двух голов с игры (не учитываются пенальти).

Для одного гола Игнатьеву потребовались 55 ударов. На отрезке с середины ноября 2019-го хуже статистика в РПЛ лишь у Зелимхана Бакаева (1 гол с 76 ударов) и Ибрагима Цаллагова (1 с 58).

При этом у Игнатьева были гораздо более качественные моменты. Иван – 5,99 xG без учета пенальти, Бакаев – 2,74, Цаллагов – 1,89.

Воспользуется ли Игнатьев, вероятно, последним большим шансом в карьере?

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