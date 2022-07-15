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Легендарные прогнозы авторов Sports.ru по РПЛ: у Чернявского «Спартак» – вне топ-3, у Дорского «Ростов» – второй, двое верят в титул «Динамо»

Спартак Спартак
Торпедо Торпедо
Пари НН Пари НН
Урал Урал
Краснодар Краснодар
Крылья Советов Крылья Советов
Зенит Зенит
Сочи Сочи
Химки Химки
Факел Факел
Ростов Ростов
ЦСКА ЦСКА
Локомотив Локомотив
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Динамо Москва Динамо Москва
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Чей вариант вам нравится больше всего? 

В пятницу стартует новый сезон РПЛ, а значит, время традиционной рубрики Sports.ru – прогнозы на чемпионат от авторов футбольной редакции.

На этот раз мы не только расставили все команды по местам и определили фаворитов в трех номинациях (лучший игрок, лучший бомбардир и открытие сезона), но и добавили две новые. 

Разочарование сезона – игрок, тренер, клуб, событие, которое заставит нас грустить сильнее всего. Первая отставка – тренер, который первым в сезоне-2022/23 лишится работы.

В этом году прогнозы оставили 12 авторов – это рекорд. 

Поехали!

Александр Дорский 

Никаких сомнений в пятом титуле «Зенита» подряд. Дальше поставил бы на тренерские команды, которые обошлись без серьезных изменений в составах, поэтому хотел включить в топ-3 «Ростов» и «Ахмат».   В итоге «Ахмат» – немного ниже. Почему-то глобально верю в «Спартак» (а третье место – суперуспех) и Федотова, хотя у него пока совсем плохо с составом. Низко поставил «Краснодар» – хочу ошибиться, но боюсь, что серьезного рывка в качестве игры по сравнению с весной не будет, а постоянно выезжать на Сафонове и везении не выйдет.   Внизу – выходцы из ФНЛ. У «Оренбурга» нет качественного вратаря, но есть тренер и даже небольшие традиции. У «Факела» есть тренер, давние традиции, море болельщиков и все-таки вратарь. Поэтому отправляю «Факел» в зону стыков.   Возможным стилистическим открытием сезона станет «Урал», если Шалимов продолжит играть так, как в последних пяти турах прошлого чемпионата.  

Лучший игрок – Малком. Кажется, в этой номинации победит легионер «Зенита», оставшийся до конца сезона. Серьезных причин для отъезда у Малкома нет – такой контракт ему не дадут ни в Европе, ни в Бразилии. В прошлом сезоне он уже стал лучшим по большинству продвинутых ассистентских метрик, в этом жду еще более стабильного выступления.

Лучший бомбардир – Матео Кассьерра. Кассьерра – лучший бомбардир прошлого сезона, если отбросить голы с пенальти. После перехода в «Зенит» у Матео будет еще больше голевых моментов, а с реализацией у него все в порядке.   Открытие сезона – Александр Коваленко. В прошлом сезоне в этой номинации выбрал Ивана Ломаева – и не сильно прогадал. Вновь ставлю на Самару – на этот раз на центрального полузащитника Коваленко. Конкуренция в середине поля у «Крыльев» приличная (Якуба, Витюгов, Костанца и, видимо, Иванисеня), но уж больно ярко Коваленко ворвался во взрослый футбол весной 2022-го.   Разочарование сезона – Fan ID. Честно говоря, даже не хочется думать о посещаемости во второй части сезона, когда система должна заработать на всех стадионах лиги.    Кого первым уволят – Сергей Юран. Выбирал между Юраном и Александром Бородюком из «Торпедо». По статусу соперников календарь на старте у «Химок» и «Торпедо» примерно одинаковый, но команда Бородюка играет с «Сочи»», «Динамо» и «Крыльями», которые серьезно поменялись в межсезонье. Возможно, решающим в этой номинации станет четвертый тур – тогда «Торпедо» и «Химки» сыграют между собой.

Павел Тихонов

Несколько условий: ЦСКА в тройке, если Федотов и руководство поймают одну волну. «Динамо» – второе, если генералы не почувствуют, что знают футбол лучше нынешнего менеджмента. «Зенит» – чемпион, если ему еще не надоело. 

«Спартак» в топ-5, если хотя бы два конкурента (например, «Локо» и «Краснодар») переплюнут его по уровню хаоса, но это маловероятно. 

Прогнозировать что-либо в подвале невозможно, скорее всего, вылетят беднейшие. 

Лучший игрок – Клаудиньо. Очевидно, что лучшим станет игрок чемпиона. Футболисты, сопоставимые с Клаудиньо по уровню, есть только в «Зените». Но Клаудиньо из них самый атакующий, а значит – самый заметный. Он останется лучшим, даже если немного сбавит по сравнению с прошлым сезоном.

Лучший бомбардир – Матео Кассьерра. А вот Кассьерре достанется много голов. Когда ты основной форвард команды, которая редко организовывает меньше двух мячей за игру, то 20 за сезон – вполне реальная задача. 

Открытие сезона – Сергей Пиняев. Пиняев явно получит больше времени в следующем сезоне и, вероятно, станет самым дорогим российским игроком трансферного рынка-2023. Самый скучный вариант развития событий (но самый вероятный) – переход в «Зенит». 

Разочарование сезона – Гамид Агаларов. Агаларов точно не повторит достижение прошедшего сезона, а сравнения неизбежны. Но это не значит, что не забьет 8-12 мячей за «Ахмат». 

Кого первым уволят – Гильермо Абаскаль. Первым уволят тренера самого бессистемного клуба страны, разве не логично? И тут гонка между Гильермо Абаскалем и Сергеем Юраном. 

Ярослав Сусов

В прошлом году мечтал, что кто-нибудь наконец прервет гегемонию «Зенита» (например, «Спартак»), но теперь разочаровался и покорно ставлю «Зенит» на первое место.  

«Динамо» начинает сезон без опытной защиты и Шиманьски. Захарян – топ, но чемпионства, думаю, не будет. Больше веры в наглый «Локомотив» Цорна с Изидором, Бариновым и Антоном Миранчуком.  

В топ-5 будут «Краснодар»: там бодрая молодая команда с Сафоновым, Сперцяном, Черниковым и вернувшимся Шапи. И «Спартак». «Спартаку» будет очень тяжело сначала, но во второй части сезона Абаскаля либо уволят, либо коронуют. 

Совсем не верю в «Сочи». Говорят, что Вадим Гаранин – классный тренер. Но без лучшего защитника и нападающего будет тяжко. Нобоа, Терехов и Юсупов – все еще топ, но они не молодеют. 

На вылет – «Оренбург» и «Факел». Перед началом сезона у них пока слабейшие составы.

Лучший игрок – Клаудиньо. Если не уедет, будет лучшим в РПЛ.

Лучший бомбардир – Вильзон Изидор. Француз – самый целеустремленный человек в атаке «Локо», который всегда ищет возможность бить по воротам. Может забить очень много.

Открытие сезона – Саба Сазонов. Из-за отъезда Ордеца и Бальбуэны защита пока кажется слабым местом «Динамо». Из пары Сазонов-Кутицкий 20-летний Саба пока выглядит интереснее. И теперь получит солидную практику. Может вырасти в неплохого центрального защитника. 

Разочарование сезона – Кайо. Бразильский защитник уже давно получает хейт за странную игру в обороне и рискованные передачи. Но в «Краснодаре» упорно не отказываются от Кайо. Думаю, он еще добавит проблем команде Галицкого.

Кого уволят первым – Михаил Галактионов. Не слишком верю в «Пари НН» и Галактионова. Если не будут резко набирать очки, то к октябрю могут остаться без тренера.

Вадим Кораблев

«Зенит» отдаст чемпионство только в случае инопланетного вмешательства. Для такого мрачного времени Петербург сохранил мощнейший состав, которому и раньше-то не было равных, а теперь тем более. 

Серебро отдаю ЦСКА, потому что очень верю в Федотова. И даже болею за Владимира Валентиныча. С интересом следил за его «Оренбургом», с удовольствием – за «Сочи», теперь жду топ-работы в первом для него топ-клубе РПЛ.  

Сначала хотел добавить в тройку «Спартак» в честь назначения Абаскаля: нравится, как он рассуждает о футболе, интересный вкус на тренеров (любит Пепа, Бьелсу, Эмери). В «Спартаке» испанцу достался, на мой взгляд, второй по уровню состав в лиге, поэтому жду игру мускулами с первого тура. Но раз «Спартак» = сюрреализм, на всякий случай вынес его за пределы медалей. Допускаю, что во второй части сезона Абаскаля заменит Зарема. И это здорово: плюс еще один тактический блог на Sports.ru. 

Третьим ставлю «Динамо», где болею за молодость и дерзость, но боюсь, что потеря Шварца окажется болезненнее, чем мы предполагаем. Впрочем, клуб так здорово выстраивает процессы на всех уровнях, что не хочется думать о грустном. 

По нижней части таблицы только одно пожелание: пусть «Торпедо» задержится в РПЛ хотя бы на пару сезонов. 

Лучший игрок – Вендел. Вендел и в прошлом сезоне был великолепен, а в этом у него еще больше поводов сиять: похоже, парню подмигивают «Ман Юнайтед» и «Вест Хэм».

Лучший бомбардир – Матео Кассьерра. Колумбиец наколотил 14 в «Сочи», в Петербурге условия будут еще лучше. Он прекрасно работает в штрафной, здорово убегает за спины и помогает строить атаки в позиционках. В общем, готов не только забивать сам, но и помогать другим – Клаудиньо и Малком оценят. Возможно, ассистами. 

Открытие сезона – Сергей Пиняев. Это просто моя хотелка. В ноябре Пиняеву исполнится 18, самое время начинать удивлять уже во взрослом футболе. 

Разочарование сезона – РПЛ. Ну, вы и сами все понимаете. Пока этот сезон выглядит почти бессмысленно. Надеюсь, команды не задепрессуют, а попробуют получить удовольствие просто от самой игры. 

Кого уволят первым – Игорь Шалимов. Пусть Игорь Михалыч не обижается на эту рандомную номинацию, но после «Краснодара» он отработал 32 матча в «Химках» и 21 – в «Ахмате». В «Урале» уже набралось 17. Предчувствие так себе.

Александр Головин

Проиграть чемпионство на дистанции «Зенит» способен лишь сам себе и при невероятных раскладах – если без еврокубков расслабятся не только иностранцы. Отрыва в миллион очков при этом не будет: даже прошлый – кризисный для всех, кроме Питера – сезон показал, что «Зенит» реально преследовать большую часть года. В этот раз главным преследователем станет ЦСКА – Федотов оперативно наведет порядок и станет для клуба новым Газзаевым/Слуцким.

Остальных топов будет трясти весь сезон. Йоканович с трудом приживется в «Динамо» и, возможно, не доработает до конца – о результатах Шварца в таких условиях можно только мечтать. «Локомотив» отыграет на прошлогоднем уровне, но прорыва немецкой стратегии так и не случится. Парни из «Краснодара» – классные, но провести ровно весь сезон не смогут: вероятны жесткие спады и психозы тренера. В «Спартак» тренера снова не завезли – без него команда еще сильнее завязнет в трясине.

Косяками конкурентов воспользуется «Ростов»: Карпин тоже пострадал от отъезда легионеров, при этом собрал мощных русских – не первого выбора, но явно сильнее, чем у «Сочи» в прошлом сезоне. Сам «Сочи» заиграет в веселый футбол в стиле «Мордовии» при Щербаченко – результаты упадут, зато смотреть будет весело. «Крылья» так и не восполнят потерю лидеров и сильно потеряют в красоте футбола. 

Из команд ФНЛ «Факел» готов к Премьер-лиге меньше всего – и по составу, и по стадиону. «Нижний Новгород» должен был вылететь еще при Кержакове, но стал открытием. При Галактионове ждать повторения чуда не стоит. «Торпедо» окажется в топ-12 исключительно из-за Бородюка: в 59 лет он наконец покажет, что его зря всегда воспринимали как молчаливого помощника Хиддинка. 

Лучший игрок – Клаудиньо. Главный футболист РПЛ прямо сейчас – как раньше Халк, Данни или Промес. Если не заскучает, следующим летом уедет в топ-чемпионат.

Лучший бомбардир – Александр Соболев. Во-первых, пора становиться главным нападающим России – когда, если сейчас? Во-вторых, должно же в «Спартаке» быть что-то хорошее.  

Открытие сезона – кто-то из академии «Краснодара». Возможно, прорыв случится и в другом городе, но из-за количества и подхода больше шансов у воспитанников «Краснодара».  

Разочарование сезона – «Спартак». Стало традицией.

Кого первым уволят – Сергей Юран. Смущают странная трансферная кампания (чем-то напомнило летнюю закупку при Сарсании в 2009-м) и непостоянство руководства. Если плохо начнут сезон, тренера попросят уже через пять туров.

Илья Васильев

«Динамо» входит в сезон с хорошей полузащитой, но будет встраивать центральных защитников на ходу. У «Спартака» новый цикл (Гильермо Абаскаль пока интересен плюс есть потенциал для классной средней линии), «Локомотив» по инерции продолжает стратегию Ральфа Рангника (но обладает хорошим составом), а Владимир Федотов ждет усиление в ЦСКА. «Краснодару» сильно везло в прошлом сезоне, но возвращение Джона Кордобы и Кайо немного поможет. «Сочи» – одна из самых интересных команд на сборах благодаря Вадиму Гаранину – он интенсивно прессингует на флангах, использует две схемы и строит комбинационный футбол.

Мне кажется, что «Динамо» и «Локо» в самых выгодных условиях: у них сильное нападение, остались лидеры в полузащите – они главные претенденты на медали (плюс Славиша Йоканович принял близкую к себе систему). «Спартак», «Сочи», ЦСКА – кандидаты на топ-6, если интересные атакующие философии Гаранина и Абаскаля заработают, а Федотов справится с кадровым кризисом (возможно, тогда ЦСКА заберется чуть выше). Дальше повышается разница в классе. «Краснодар» и «Ростов» сохранят стилистику прошлого сезона, но им частично везло в прошлом году плюс Валерий Карпин остался без легионеров, а к Александру Сторожуку вернулись только Кордоба и Кайо – в данный момент у команд чуть меньше шансов зацепиться за топ-6.

«Химки» и «Торпедо» – среди главных кандидатов на вылет (только «Локо» и «Краснодар» во второй половине прошлого сезона перебрали с очками сильнее, чем Сергей Юран), тогда как «Пари НН» симпатично смотрелся против «Сочи» и «Зенита» (кажется, Галактионов может улучшить «Нижний»), «Оренбург» – идейная команда Марцела Лички, а «Урал» хорошо смотрелся против аутсайдеров с Шатовым и Бикфалви (спаслись по делу плюс Шалимов может переключаться на автобус). 

Лучший игрок – Дуглас Сантос. Бразилец – один из главных универсалов лиги (поиграл на всех позициях в защите плюс выходил в опорной зоне и восьмеркой), ставший еще важнее после ухода Ярослава Ракицкого – он лучший пасующий защитник петербуржцев (возможно, Родригао заберет часть функций) и шикарно выдергивается в разные зоны для поддержки атак.

Лучший бомбардир – Матео Кассьерра. Надеюсь, что многие впишутся в гонку бомбардиров: Гамид Агаларов, Матео Кассьерра и Вильсон Изидор докажут, что они не форварды одного сезона, Иван Сергеев навяжет конкуренцию в «Зените», Федор Смолов освоится в «Динамо», Антон Заболотный реинкарнируется у Федотова, а Джон Кордоба покажет уровень до травмы. Главные фавориты – Кассьерра и Сергеев благодаря топовой организации «Зенита» в атаке и суперзвездам в качестве партнеров. Скорее всего, основным станет Матео – значит, он и выиграет гонку.

Открытие сезона – Лука Гагнидзе. В этом сезоне много интересной молодежи: Даниил Худяков (классно выходит из ворот и спокоен на линии), Сергей Пиняев (обязан сделать шаг вперед), Кирилл Щетинин (в прошлом году закрепился в «Ростове»), Никита Кривцов (мощный, техничный, был в топ-3 второй части «Краснодара» по созданным моментам). Но я отдельно поддержу Луку Гагнидзе – он восьмерка с интересной техникой и шансами на регулярную игру в старте.

Разочарование сезона – Fan ID. Очевидно, что главное разочарование сезона уже случилось – введение Fan ID сильно повлияет на поддержку активных фанатов и простых болельщиков, поэтому посещаемость и атмосфера топ-матчей снизятся.

Кого первым уволят – Сергей Юран. В последние сезоны количество отставок и увольнений варьировалось от пяти до десяти. Мне кажется, что наименьший риск тренерских перемен в «Зените», «Сочи», ЦСКА, «Динамо», «Крыльях», «Краснодаре», чуть выше – в «Ростове» (вдруг что-то поменяется в сборной), «Оренбурге» (кажется, Личке доверяют и помешать может только политика), «Ахмате» (шанс Талалаева помочь Агаларову), в остальных командах все более непредсказуемо. Возможно, первым уволят Сергея Юрана – ему подвезли несколько новичков сомнительного уровня, а везение прошлого сезона должно закончиться.

Артем Рыженко

«Зенит» – просто команда из другой лиги, не вижу конкуренции совсем. Дальше исходил из того, кто меньше всех терял игроков, либо лучше это компенсировал. «Динамо», если найдет еще 1-2 центральных защитников вполне способно оказаться в тройке. У Федотова первый сезон всегда не самый мощный, плюс пока новые трансферы ЦСКА идут очень вяло. «Крылья» потеряли слишком многих игроков, вокруг которых строилась команда, а «Пари НН» на одних стандартах выше 13-14 места вряд ли заберется. «Сочи», если вдруг потеряет еще и Нобоа может и вовсе вылететь. В Карпина верю, а вот в «Спартак» нет.

Лучший игрок – Малком. По продвинутым метрикам давно в топах, но пора бы конвертировать это в голы и ассисты.

Лучший бомбардир – Матео Кассьерра. Лучший в прошлом году, если считать по голам в минуту, при том, что пропустил часть сезона из-за травмы и не был штатным пенальтистом. В «Зените», уверен, будет больше 15 голов за сезон.

Открытие сезона – Матвей Ивахнов и Максим Турищев. Парни уже стали звездами благодаря блогерскому футболу и много забивали в молодежном. Верю, что смогут перенести это и в большой.

Разочарование сезона – Гамид Агаларов. Я заранее извиняюсь, но если тобой интересовалась, якобы вся РПЛ и половина Европы, а ты переходишь в «Ахмат», то есть вопросы в правдивости этих слухов. Думаю, в следующем сезоне Гамид так ярко себя не проявит.

Кого первым уволят – Гильермо Абаскаль. Точно нужно что-то объяснять?

Максимилиан Алфимов

Кажется, что нынешний сезон РПЛ снова будет максимально непредсказуемым – все понятно только с чемпионом. Не знаю, что должно произойти, чтобы Премьер-лигу снова не выиграл «Зенит» – конкурентов просто не видно. 

У остальных топ-клубов проблемы – у кого-то с трансферами, у кого-то со стратегией, кто-то вообще «Спартак». Почему-то кажется, что Владимир Федотов сможет повторить успех прошлого сезона и затащить свой новый клуб на второе место. «Спартак» всегда невероятно трудно предугадывать, но иррациональная вера в красно-белый коллектив присутствует.

«Краснодар» не сильно изменился по сравнению с прошлым сезоном, но не удивлюсь, если команда упадет ниже – все-таки во многом краснодарцам везло, а особых изменений по составу не предвидится. «Сочи» Вадима Гаранина – загадка, но хочется верить, что у перспективного тренера, который превратил «Енисей» в одного из фаворитов ФНЛ за полгода, получится и в Премьер-лиге. «Локо» и «Динамо» будут рядом, возможно, поменяются местами – одни упорно верят в философию, которая пока не принесла успеха, у вторых сложности с составом.

Места с 8-го по 11-е – крепкие середняки. «Крылья» чуть сбавили весной, летом лишились лидеров, но не особо активничают на рынке на вход. «Ростов» и «Ахмат» укрепились, но недостаточно, чтобы сильно добавить по сравнению с прошлым сезоном. Они будут выше только в том случае, если кто-то из лидеров провалится, как «Спартак» в прошлом сезоне. «Урал» в прошлом сезоне показал, что тоже может быть крепким середняком (а еще и форма красивая).

Внизу борьба за выживание будет между пятью командами. Почти наверняка вылетит «Факел» – Воронеж долго ждал Премьер-лигу, но, кажется, не совсем к ней готов. Да еще и проблемы со стадионом, из-за которых до сих пор непонятно, когда команда все же сыграет дома. «Пари НН» удивил многих в прошлом сезоне, но зачем-то решил убрать Александра Кержакова – а у Михаила Галактионова не самый удачный опыт работы во взрослом футболе. Именно эти команды выглядят главными аутсайдерами.

«Оренбург» – самый крепкий из новичков, который, правда, затрясло на финише сезона в ФНЛ, но там стабильный бюджет, стабильный состав и интересное усиление. В «Химках» очередная перезагрузка состава, новички подъезжают до сих пор, но когда твое усиление в атаку – Денис Давыдов, последним клубом которого было «Знамя Труда». «Торпедо» тоже не самый активный игрок трансферного рынка, но за черно-белыми история и вера в Александра Бородюка.

Лучший игрок – Клаудиньо. Лучшим игроком точно станет Клаудиньо – если не уедет из РПЛ (а такая вероятность присутствует, потому что в еврокубках всем хочется играть). Это едва ли не самый важный игрок «Зенита», был лучшим в прошлом сезоне, действовал полезно на разных позициях, да и просто мастер высокого класса.

Лучший бомбардир – Александр Соболев. Лучшим должен стать кто-то из «Зенита», но я верю в Александра Соболева – желания у него хватает, а вот с реализацией были проблемы. Думаю, в системе Абаскаля он сможет забивать больше обычного и вполне может стать лучшим бомбардиром. Тем более в «Спартаке» появился Антон Зиньковский, с которым у форварда была хорошая химия еще в «Крыльях».

Открытие сезона – Артем Макарчук. Макарчук классно вписался в состав «Сочи» еще в прошлом сезоне, стал основным при живом Сергее Терехове, хоть и воспользовался травмой игрока сборной, и очень неплохо провел весну. Теперь у калининградца впереди целый сезон – и думаю, что его универсальность очень пригодится Гаранину. Если Макарчук отыграет первую часть сезона на том же уровне, что и вторую половину прошлого, то наверняка сможет поехать на повышение в тот же ЦСКА, где явно пригодится Федотову.

Разочарование сезона – «Динамо». «Динамо» уже разочаровывает тем, что осталось без центра защиты за пару дней до старта сезона, и мне кажется, что в этом сезоне москвичи точно не повторят свой прошлогодний успех. Сменился тренер, способности Славиши Йокановича пока не очень понятны, да и на сборах москвичи не очень впечатляли. Думаю, что бело-голубые рискуют сильно разочаровать своих болельщиков по итогам сезона и не смогут вмешаться даже в борьбу за медали.

Кого уволят первым – Михаил Галактионов. Тут все просто – у Галактионова неудачный опыт работы главным на взрослом уровне, в молодежных и юниорских сборных у него получается просто лучше. Не думаю, что он готов тренировать в клубе с небольшим бюджетом, который борется за выживание. Есть ощущение, что уже стартовый отрезок может привести к его отставке: тут матчи с «Локо», «Сочи», ЦСКА и «Ростовом» в первых пяти турах.

Артем Буторин

Рассуждать о чемпионе бессмысленно. Но точно не с посылом как у Заремы – «Зенит» банально сильнее остальных. Учитывая, что теперь питерцы не будут распылять внимание на целых шесть матчей в еврокубках, золотая гонка закончится очень быстро и с большим отрывом. 

Дальше – пропасть. Не представляю, кто сейчас вторая команда РПЛ. «Динамо» потеряло эффективного тренера, «Локо» ищет детали для «Сапсана», ЦСКА страдает с составом, «Краснодар» все еще сыроват. 

А «Спартак» – рандом. Может случайно выстрелить – предсказать невозможно, но максимально интересно следить.

Очень ценю Владимира Федотова, который поэтому подниму больной ЦСКА и опущу «Сочи» – давит ощущение, что южная команда взлетела только из-за тренера. 

Совсем не верю в новичков – кажется, что у «Факела» с «Торпедо» банально не хватит ресурсов. Почти уверен, что таблица будет суперплотной – все, что после «Зенита», будет меняться каждый тур. 

Лучший игрок – Клаудиньо. Лучшим точно станет бразилец из Санкт-Петербурга, которого сумеет сохранить «Зенит». Особенно, если уговорят Клаудиньо. Даже если бразилец заскучает без Лиги чемпионов, его уровень (и его партнеров) намного выше, чем у конкурентов. Тем более что при победе в РПЛ тебе автоматически вручают все и индивидуальные награды. 

Лучший бомбардир – Александр Соболев. Представим, что у Абаскаля что-то получилось – «Спартак» играет вертикально и быстро. Веселый «Спартак» всегда забивает много, а Соболев, как показалось, выиграл конкуренцию у Николсона (правда, при Ваноли). Есть еще пара моментов: Александр забрал в «Спартаке» пенальти и ему привезли любимого ассистента из Самары. 

Открытие сезона – Эдуард Сперцян. Уверен, что много крутых имен всплывет в Краснодаре, который четко выбрал вектор после побега легионеров. Сперцян ярко провел концовку прошлого сезона, но теперь будет еще сильнее – раскрепостит статус лидера. За ним уже следят клубы из Европы – есть смысл рекламировать себя даже без еврокубков. 

Разочарование сезона – «Сочи». В «Спартаке» хуже уже не будет, да и мы уже привыкли к красно-белым проблемам – они не удивляют. Кажется, что сильнее всех скатится «Сочи» – уже потеряли тренера и нескольких лидеров (а могут и еще). Ну и Гаранин с Федотовым слишком разные, чтобы переход прошел безболезненно. 

Кого уволят первым – Гильермо Абаскаль. Предпочитаю действовать от обратного. Федотов, Семак, Сторожук, Осинькин и Карпин кажутся неприкосновенными – одни вряд ли провалятся, другие имеют большой кредит доверия. 

В «Динамо» только взяли нового тренера и понимают проблемы с составом. «Локомотив» уже убрал бы немцев, если бы сомневался. «Ахмат» явно не вылетит при Талалаеве. Остальные понимают, что будут бороться за выживание, и вряд ли надавят на коучей – тем более что Шалимов заработал баллы за эффектное спасение в прошлом сезоне, а Юрану привезли спартаковский дух. 

Остаются явные аутсайдеры и Абаскаль – молодой ноунейм, которого знал только спортивный директор. Каттани уже уехал, а как в «Спартаке» работают тренеры без поддержки, все знают.

Глеб Чернявский 

В чемпионстве «Зенита» сомнений нет. Все может рухнуть только в случае отъезда бразильцев, но они вроде бы никуда не собираются. Поэтому как минимум один сезон гегемония продолжится.

У «Динамо» нет центральных защитников, но зачем они нужны, когда есть такая атака! Почему-то не сомневаюсь, что команда Йокановича будет идти высоко. Возможно, в первых трех турах даже навяжет борьбу «Зениту» за чемпионство.

Верю в «Краснодар». Вернулись Кайо (правда, он вроде бы порвал кресты), Рамирес и Кордоба, а вообще весной эти ребята были такие боевые, что не сомневаюсь в их мощи.

После 10-го места появилось подозрение, что «Спартак» теперь не самый очевидный претендент на чемпионство. Поэтому прогноз чуть скромнее обычного. 

Остальное – просто рандом. Хочется только, чтобы повыше были красно-белые «Химки».

Лучший игрок – Клаудиньо. Для чего он остался? Чтобы посоревноваться с Малкомом и победить!

Лучший бомбардир – Иван Сергеев. Сергеев после гола «Спартаку» в Суперкубке кажется всемогущим. А если станет лучшим бомбардиром, сможет снова разжечь спор Дзюбы и Генича. Главное, чтобы не сделали ставку на Кассьеру.

Открытие сезона – Матвей Ивахнов. В этом тексте не хватает строчек про медиафутбол. Поэтому зарядим на самобытного нападающего из воронежского «Факела».

Разочарование сезона – Гамид Агаларов. Мне очень жаль, что Агаларов не уехал в Европу, а выбрал какое-то странное продолжение карьеры. Уверен, в «Ахмате» ему будет непросто. Как минимум потому, что вся команда не станет работать на него одного. И столько голов мы уже не увидим.

Кого первым уволят – Александр Бородюк. Я тут посмотрел, скажем так, эмоциональное интервью президента «Торпедо». И теперь сомневаюсь, что Бородюк задержится. 

Андрей Васильев

Ну не хочется ставить «Зенит» на первое, поэтому пусть чемпионская гонка на этот раз правда будет и закончится чудом – да, это скорее новогоднее желание, чем прогноз. И да, я правда надеюсь, что РПЛ можно выиграть без центра обороны.

Вообще все легионеры из России в итоге не уехали, поэтому «Краснодар» – опять не чемпион, но системной готовности и реализации Джона Кордобы хватит, чтобы обойти всех мечущихся из Москвы.

«Ростов» поедет в верхнюю половину за счет того, что в руках у Валерия Карпина идеальный материал для лепки, «Сочи» упадет до середины таблицы – и это нормально в сезон перезагрузки под нового тренера, который только-только взлетел из низших лиг.

Лучший игрок – Арсен Захарян. Точно не легионер, потому что большинству станет слишком скучно в безеврокубковой России, а Захарян с новым европейским тренером поднимется еще и следующим летом пробьет трансферную стену для россиян на выезд.

Лучший бомбардир – Метео Кассьерра. Приживется в центре атаки быстро, с учетом отъезда (извините, не отъезда, а обмена) Юри Алберто станет в одиночку завершать все, что летит в его сторону от Клаудиньо, Малкома и остальных.

Открытие сезона – Виктор Мелехин. Точно кто-то из молодых ростовчан, потому что у них сейчас лучшая среда для прогресса: минимум давления, если не опускаться совсем уж в зону вылета, и максимум доверия. Чтобы переживать тут более целенаправленно, выберем 18-летнего защитника – на дефицитной позиции при такой практике в таком возрасте правда можно подняться.

Разочарование сезона – «Локомотив». Самая неустойчивая система среди тех команд, от которых автоматически чего-то ждем, автоматически с наивысшими шансами разочаровать.

Кого первым уволят – Йозеф Циннбауэр. Зато у «Локо» есть в запасе уникальный ход: можно уволить главного тренера, но при этом ничего не менять. Очевидно, Циннбауэр не управляет, но освежить прикрытие Марвину Компперу или доверить наконец все клубной легенде – соблазнительно просто.

Александр Аксенов 

Расположил команды в том порядке, которого точно не случится. Коллеги сказали, что точный прогноз будет только у Александра Дорского. Вся надежда на него! 

Лучший игрок – Арсен Захарян или Матвей Сафонов. Год назад Александр Кержаков в интервью Sports.ru сказал: «Если бы я не уехал за границу, я сожалел бы об этом всю жизнь. У кого есть возможность – пробуйте. Там футбол, там настоящий футбол. Это другая планета». Еще сказал, как не спал после гола «Барселоне» и победы над Роналдиньо, Месси, Хави и Иньестой на «Рамон Санчес Писхуан». Как смотрел на 34-летнего Палопа, а тот никогда не выключался и потому оставался всегда актуальным. Хави Наварро не бегал, а Дани Алвес бегал – и интеллект обоих делал «Севилью» одной из лучших команд всей Европы. Как лучшие люди той команды уходили в «Ювентус», «Ман Сити» и «Реал».      

Русский чемпионат не потухнет, лучшие игроки не сдуются. Дисконнект с еврокубками не аннулирует логичную цепочку событий: ты всю жизнь мечтаешь играть в Европе и впитывать атмосферу. Приоритет технологичности, созидания и эстетики – вау. Арсен Захарян и Матвей Сафонов станут лучшими игроками сезона и уедут в мечту. 

Лучший бомбардир – Федор Смолов. Не знаю, почему молчит Федя. Кажется, после интервью Ксении Собчак в 2019-м, он больше не разговаривал с медиа. 

Несколько недель назад «Динамо» играло с «Амкалом»: в угаре ивента Лука Гагнидзе ударил Василия Маврина, а тот заорал на него в ответ. Смолов изящно подъехал к ситуации, объяснил Василию, что Лука не говорит по-русски, и объяснил Луке на идеальном инглише, что коллега просит не играть так грубо сзади. Легкость, самоирония и эстетика – Смолов владеет теми финтами, которыми овладеть надо бы и всему русскому футболу. Поэтому очень хочется, чтобы индустрия и Федя снова подружились. Жестко болею за такое развитие событий. Ставлю на него. 

Открытие сезона – медиадепартаменты клубов будут еще смелее, сами клубы и лига придумают, как облагородить беготню журналистов за спикерами. Никогда инвестиция в себя не могла принести так много: пока государство закрывает границы между странами и на входе на стадион, клубы получают возможность сделать для своих зрителей современный и комфортный медиаобвес. «Урал» уже среагировал, Соболев и Джикия идут навстречу ютубу, точно знаю, что и другие команды хотят выглядеть красиво.  

Разочарование сезона разочарований не будет! 

Кого первым уволят с того простава! 

Дизайн картинок: Марина Семенова. 

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Переход из «Зенита» в «Сочи» – не самый частый в РПЛ. Еще прочнее связь Питера и «Ростова»

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Алексей Даничев, Григорий Соколов, Дмитрий Мухаметкулов, Александр Вильф, Виталий Тимкив, Владимир Федоренко, Григорий Сысоев; fc-zenit.ru

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