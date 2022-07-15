Легендарные прогнозы авторов Sports.ru по РПЛ: у Чернявского «Спартак» – вне топ-3, у Дорского «Ростов» – второй, двое верят в титул «Динамо»

Чей вариант вам нравится больше всего?

В пятницу стартует новый сезон РПЛ, а значит, время традиционной рубрики Sports.ru – прогнозы на чемпионат от авторов футбольной редакции.

На этот раз мы не только расставили все команды по местам и определили фаворитов в трех номинациях (лучший игрок, лучший бомбардир и открытие сезона), но и добавили две новые.

Разочарование сезона – игрок, тренер, клуб, событие, которое заставит нас грустить сильнее всего. Первая отставка – тренер, который первым в сезоне-2022/23 лишится работы.

В этом году прогнозы оставили 12 авторов – это рекорд.

Поехали!

Александр Дорский

Никаких сомнений в пятом титуле «Зенита» подряд. Дальше поставил бы на тренерские команды, которые обошлись без серьезных изменений в составах, поэтому хотел включить в топ-3 «Ростов» и «Ахмат». В итоге «Ахмат» – немного ниже. Почему-то глобально верю в «Спартак» (а третье место – суперуспех) и Федотова, хотя у него пока совсем плохо с составом. Низко поставил «Краснодар» – хочу ошибиться, но боюсь, что серьезного рывка в качестве игры по сравнению с весной не будет, а постоянно выезжать на Сафонове и везении не выйдет. Внизу – выходцы из ФНЛ. У «Оренбурга» нет качественного вратаря, но есть тренер и даже небольшие традиции. У «Факела» есть тренер, давние традиции, море болельщиков и все-таки вратарь. Поэтому отправляю «Факел» в зону стыков. Возможным стилистическим открытием сезона станет «Урал», если Шалимов продолжит играть так, как в последних пяти турах прошлого чемпионата.

Лучший игрок – Малком. Кажется, в этой номинации победит легионер «Зенита», оставшийся до конца сезона. Серьезных причин для отъезда у Малкома нет – такой контракт ему не дадут ни в Европе, ни в Бразилии. В прошлом сезоне он уже стал лучшим по большинству продвинутых ассистентских метрик, в этом жду еще более стабильного выступления.

Лучший бомбардир – Матео Кассьерра. Кассьерра – лучший бомбардир прошлого сезона, если отбросить голы с пенальти. После перехода в «Зенит» у Матео будет еще больше голевых моментов, а с реализацией у него все в порядке. Открытие сезона – Александр Коваленко. В прошлом сезоне в этой номинации выбрал Ивана Ломаева – и не сильно прогадал. Вновь ставлю на Самару – на этот раз на центрального полузащитника Коваленко. Конкуренция в середине поля у «Крыльев» приличная (Якуба, Витюгов, Костанца и, видимо, Иванисеня), но уж больно ярко Коваленко ворвался во взрослый футбол весной 2022-го. Разочарование сезона – Fan ID. Честно говоря, даже не хочется думать о посещаемости во второй части сезона, когда система должна заработать на всех стадионах лиги. Кого первым уволят – Сергей Юран. Выбирал между Юраном и Александром Бородюком из «Торпедо». По статусу соперников календарь на старте у «Химок» и «Торпедо» примерно одинаковый, но команда Бородюка играет с «Сочи»», «Динамо» и «Крыльями», которые серьезно поменялись в межсезонье. Возможно, решающим в этой номинации станет четвертый тур – тогда «Торпедо» и «Химки» сыграют между собой.

Павел Тихонов

Несколько условий: ЦСКА в тройке, если Федотов и руководство поймают одну волну. «Динамо» – второе, если генералы не почувствуют, что знают футбол лучше нынешнего менеджмента. «Зенит» – чемпион, если ему еще не надоело.

«Спартак» в топ-5, если хотя бы два конкурента (например, «Локо» и «Краснодар») переплюнут его по уровню хаоса, но это маловероятно.

Прогнозировать что-либо в подвале невозможно, скорее всего, вылетят беднейшие.

Лучший игрок – Клаудиньо. Очевидно, что лучшим станет игрок чемпиона. Футболисты, сопоставимые с Клаудиньо по уровню, есть только в «Зените». Но Клаудиньо из них самый атакующий, а значит – самый заметный. Он останется лучшим, даже если немного сбавит по сравнению с прошлым сезоном.

Лучший бомбардир – Матео Кассьерра. А вот Кассьерре достанется много голов. Когда ты основной форвард команды, которая редко организовывает меньше двух мячей за игру, то 20 за сезон – вполне реальная задача.

Открытие сезона – Сергей Пиняев. Пиняев явно получит больше времени в следующем сезоне и, вероятно, станет самым дорогим российским игроком трансферного рынка-2023. Самый скучный вариант развития событий (но самый вероятный) – переход в «Зенит».

Разочарование сезона – Гамид Агаларов. Агаларов точно не повторит достижение прошедшего сезона, а сравнения неизбежны. Но это не значит, что не забьет 8-12 мячей за «Ахмат».

Кого первым уволят – Гильермо Абаскаль. Первым уволят тренера самого бессистемного клуба страны, разве не логично? И тут гонка между Гильермо Абаскалем и Сергеем Юраном.

Ярослав Сусов

В прошлом году мечтал, что кто-нибудь наконец прервет гегемонию «Зенита» (например, «Спартак»), но теперь разочаровался и покорно ставлю «Зенит» на первое место.

«Динамо» начинает сезон без опытной защиты и Шиманьски. Захарян – топ, но чемпионства, думаю, не будет. Больше веры в наглый «Локомотив» Цорна с Изидором, Бариновым и Антоном Миранчуком.

В топ-5 будут «Краснодар»: там бодрая молодая команда с Сафоновым, Сперцяном, Черниковым и вернувшимся Шапи. И «Спартак». «Спартаку» будет очень тяжело сначала, но во второй части сезона Абаскаля либо уволят, либо коронуют.

Совсем не верю в «Сочи». Говорят, что Вадим Гаранин – классный тренер. Но без лучшего защитника и нападающего будет тяжко. Нобоа, Терехов и Юсупов – все еще топ, но они не молодеют.

На вылет – «Оренбург» и «Факел». Перед началом сезона у них пока слабейшие составы.

Лучший игрок – Клаудиньо. Если не уедет, будет лучшим в РПЛ.

Лучший бомбардир – Вильзон Изидор. Француз – самый целеустремленный человек в атаке «Локо», который всегда ищет возможность бить по воротам. Может забить очень много.

Открытие сезона – Саба Сазонов. Из-за отъезда Ордеца и Бальбуэны защита пока кажется слабым местом «Динамо». Из пары Сазонов-Кутицкий 20-летний Саба пока выглядит интереснее. И теперь получит солидную практику. Может вырасти в неплохого центрального защитника.

Разочарование сезона – Кайо. Бразильский защитник уже давно получает хейт за странную игру в обороне и рискованные передачи. Но в «Краснодаре» упорно не отказываются от Кайо. Думаю, он еще добавит проблем команде Галицкого.

Кого уволят первым – Михаил Галактионов. Не слишком верю в «Пари НН» и Галактионова. Если не будут резко набирать очки, то к октябрю могут остаться без тренера.

Вадим Кораблев

«Зенит» отдаст чемпионство только в случае инопланетного вмешательства. Для такого мрачного времени Петербург сохранил мощнейший состав, которому и раньше-то не было равных, а теперь тем более.

Серебро отдаю ЦСКА, потому что очень верю в Федотова. И даже болею за Владимира Валентиныча. С интересом следил за его «Оренбургом», с удовольствием – за «Сочи», теперь жду топ-работы в первом для него топ-клубе РПЛ.

Сначала хотел добавить в тройку «Спартак» в честь назначения Абаскаля: нравится, как он рассуждает о футболе, интересный вкус на тренеров (любит Пепа, Бьелсу, Эмери). В «Спартаке» испанцу достался, на мой взгляд, второй по уровню состав в лиге, поэтому жду игру мускулами с первого тура. Но раз «Спартак» = сюрреализм, на всякий случай вынес его за пределы медалей. Допускаю, что во второй части сезона Абаскаля заменит Зарема. И это здорово: плюс еще один тактический блог на Sports.ru.

Третьим ставлю «Динамо», где болею за молодость и дерзость, но боюсь, что потеря Шварца окажется болезненнее, чем мы предполагаем. Впрочем, клуб так здорово выстраивает процессы на всех уровнях, что не хочется думать о грустном.

По нижней части таблицы только одно пожелание: пусть «Торпедо» задержится в РПЛ хотя бы на пару сезонов.

Лучший игрок – Вендел. Вендел и в прошлом сезоне был великолепен, а в этом у него еще больше поводов сиять: похоже, парню подмигивают «Ман Юнайтед» и «Вест Хэм».

Лучший бомбардир – Матео Кассьерра. Колумбиец наколотил 14 в «Сочи», в Петербурге условия будут еще лучше. Он прекрасно работает в штрафной, здорово убегает за спины и помогает строить атаки в позиционках. В общем, готов не только забивать сам, но и помогать другим – Клаудиньо и Малком оценят. Возможно, ассистами.

Открытие сезона – Сергей Пиняев. Это просто моя хотелка. В ноябре Пиняеву исполнится 18, самое время начинать удивлять уже во взрослом футболе.

Разочарование сезона – РПЛ. Ну, вы и сами все понимаете. Пока этот сезон выглядит почти бессмысленно. Надеюсь, команды не задепрессуют, а попробуют получить удовольствие просто от самой игры.

Кого уволят первым – Игорь Шалимов. Пусть Игорь Михалыч не обижается на эту рандомную номинацию, но после «Краснодара» он отработал 32 матча в «Химках» и 21 – в «Ахмате». В «Урале» уже набралось 17. Предчувствие так себе.

Александр Головин

Проиграть чемпионство на дистанции «Зенит» способен лишь сам себе и при невероятных раскладах – если без еврокубков расслабятся не только иностранцы. Отрыва в миллион очков при этом не будет: даже прошлый – кризисный для всех, кроме Питера – сезон показал, что «Зенит» реально преследовать большую часть года. В этот раз главным преследователем станет ЦСКА – Федотов оперативно наведет порядок и станет для клуба новым Газзаевым/Слуцким.

Остальных топов будет трясти весь сезон. Йоканович с трудом приживется в «Динамо» и, возможно, не доработает до конца – о результатах Шварца в таких условиях можно только мечтать. «Локомотив» отыграет на прошлогоднем уровне, но прорыва немецкой стратегии так и не случится. Парни из «Краснодара» – классные, но провести ровно весь сезон не смогут: вероятны жесткие спады и психозы тренера. В «Спартак» тренера снова не завезли – без него команда еще сильнее завязнет в трясине.

Косяками конкурентов воспользуется «Ростов»: Карпин тоже пострадал от отъезда легионеров, при этом собрал мощных русских – не первого выбора, но явно сильнее, чем у «Сочи» в прошлом сезоне. Сам «Сочи» заиграет в веселый футбол в стиле «Мордовии» при Щербаченко – результаты упадут, зато смотреть будет весело. «Крылья» так и не восполнят потерю лидеров и сильно потеряют в красоте футбола.

Из команд ФНЛ «Факел» готов к Премьер-лиге меньше всего – и по составу, и по стадиону. «Нижний Новгород» должен был вылететь еще при Кержакове, но стал открытием. При Галактионове ждать повторения чуда не стоит. «Торпедо» окажется в топ-12 исключительно из-за Бородюка: в 59 лет он наконец покажет, что его зря всегда воспринимали как молчаливого помощника Хиддинка.

Лучший игрок – Клаудиньо. Главный футболист РПЛ прямо сейчас – как раньше Халк, Данни или Промес. Если не заскучает, следующим летом уедет в топ-чемпионат.

Лучший бомбардир – Александр Соболев. Во-первых, пора становиться главным нападающим России – когда, если сейчас? Во-вторых, должно же в «Спартаке» быть что-то хорошее.

Открытие сезона – кто-то из академии «Краснодара». Возможно, прорыв случится и в другом городе, но из-за количества и подхода больше шансов у воспитанников «Краснодара».

Разочарование сезона – «Спартак». Стало традицией.

Кого первым уволят – Сергей Юран. Смущают странная трансферная кампания (чем-то напомнило летнюю закупку при Сарсании в 2009-м) и непостоянство руководства. Если плохо начнут сезон, тренера попросят уже через пять туров.

Илья Васильев

«Динамо» входит в сезон с хорошей полузащитой, но будет встраивать центральных защитников на ходу. У «Спартака» новый цикл (Гильермо Абаскаль пока интересен плюс есть потенциал для классной средней линии), «Локомотив» по инерции продолжает стратегию Ральфа Рангника (но обладает хорошим составом), а Владимир Федотов ждет усиление в ЦСКА. «Краснодару» сильно везло в прошлом сезоне, но возвращение Джона Кордобы и Кайо немного поможет. «Сочи» – одна из самых интересных команд на сборах благодаря Вадиму Гаранину – он интенсивно прессингует на флангах, использует две схемы и строит комбинационный футбол.

Мне кажется, что «Динамо» и «Локо» в самых выгодных условиях: у них сильное нападение, остались лидеры в полузащите – они главные претенденты на медали (плюс Славиша Йоканович принял близкую к себе систему). «Спартак», «Сочи», ЦСКА – кандидаты на топ-6, если интересные атакующие философии Гаранина и Абаскаля заработают, а Федотов справится с кадровым кризисом (возможно, тогда ЦСКА заберется чуть выше). Дальше повышается разница в классе. «Краснодар» и «Ростов» сохранят стилистику прошлого сезона, но им частично везло в прошлом году плюс Валерий Карпин остался без легионеров, а к Александру Сторожуку вернулись только Кордоба и Кайо – в данный момент у команд чуть меньше шансов зацепиться за топ-6.

«Химки» и «Торпедо» – среди главных кандидатов на вылет (только «Локо» и «Краснодар» во второй половине прошлого сезона перебрали с очками сильнее, чем Сергей Юран), тогда как «Пари НН» симпатично смотрелся против «Сочи» и «Зенита» (кажется, Галактионов может улучшить «Нижний»), «Оренбург» – идейная команда Марцела Лички, а «Урал» хорошо смотрелся против аутсайдеров с Шатовым и Бикфалви (спаслись по делу плюс Шалимов может переключаться на автобус).

Лучший игрок – Дуглас Сантос. Бразилец – один из главных универсалов лиги (поиграл на всех позициях в защите плюс выходил в опорной зоне и восьмеркой), ставший еще важнее после ухода Ярослава Ракицкого – он лучший пасующий защитник петербуржцев (возможно, Родригао заберет часть функций) и шикарно выдергивается в разные зоны для поддержки атак.

Лучший бомбардир – Матео Кассьерра. Надеюсь, что многие впишутся в гонку бомбардиров: Гамид Агаларов, Матео Кассьерра и Вильсон Изидор докажут, что они не форварды одного сезона, Иван Сергеев навяжет конкуренцию в «Зените», Федор Смолов освоится в «Динамо», Антон Заболотный реинкарнируется у Федотова, а Джон Кордоба покажет уровень до травмы. Главные фавориты – Кассьерра и Сергеев благодаря топовой организации «Зенита» в атаке и суперзвездам в качестве партнеров. Скорее всего, основным станет Матео – значит, он и выиграет гонку.

Открытие сезона – Лука Гагнидзе. В этом сезоне много интересной молодежи: Даниил Худяков (классно выходит из ворот и спокоен на линии), Сергей Пиняев (обязан сделать шаг вперед), Кирилл Щетинин (в прошлом году закрепился в «Ростове»), Никита Кривцов (мощный, техничный, был в топ-3 второй части «Краснодара» по созданным моментам). Но я отдельно поддержу Луку Гагнидзе – он восьмерка с интересной техникой и шансами на регулярную игру в старте.

Разочарование сезона – Fan ID. Очевидно, что главное разочарование сезона уже случилось – введение Fan ID сильно повлияет на поддержку активных фанатов и простых болельщиков, поэтому посещаемость и атмосфера топ-матчей снизятся.

Кого первым уволят – Сергей Юран. В последние сезоны количество отставок и увольнений варьировалось от пяти до десяти. Мне кажется, что наименьший риск тренерских перемен в «Зените», «Сочи», ЦСКА, «Динамо», «Крыльях», «Краснодаре», чуть выше – в «Ростове» (вдруг что-то поменяется в сборной), «Оренбурге» (кажется, Личке доверяют и помешать может только политика), «Ахмате» (шанс Талалаева помочь Агаларову), в остальных командах все более непредсказуемо. Возможно, первым уволят Сергея Юрана – ему подвезли несколько новичков сомнительного уровня, а везение прошлого сезона должно закончиться.

Артем Рыженко

«Зенит» – просто команда из другой лиги, не вижу конкуренции совсем. Дальше исходил из того, кто меньше всех терял игроков, либо лучше это компенсировал. «Динамо», если найдет еще 1-2 центральных защитников вполне способно оказаться в тройке. У Федотова первый сезон всегда не самый мощный, плюс пока новые трансферы ЦСКА идут очень вяло. «Крылья» потеряли слишком многих игроков, вокруг которых строилась команда, а «Пари НН» на одних стандартах выше 13-14 места вряд ли заберется. «Сочи», если вдруг потеряет еще и Нобоа может и вовсе вылететь. В Карпина верю, а вот в «Спартак» нет.

Лучший игрок – Малком. По продвинутым метрикам давно в топах, но пора бы конвертировать это в голы и ассисты.

Лучший бомбардир – Матео Кассьерра. Лучший в прошлом году, если считать по голам в минуту, при том, что пропустил часть сезона из-за травмы и не был штатным пенальтистом. В «Зените», уверен, будет больше 15 голов за сезон.

Открытие сезона – Матвей Ивахнов и Максим Турищев. Парни уже стали звездами благодаря блогерскому футболу и много забивали в молодежном. Верю, что смогут перенести это и в большой.

Разочарование сезона – Гамид Агаларов. Я заранее извиняюсь, но если тобой интересовалась, якобы вся РПЛ и половина Европы, а ты переходишь в «Ахмат», то есть вопросы в правдивости этих слухов. Думаю, в следующем сезоне Гамид так ярко себя не проявит.

Кого первым уволят – Гильермо Абаскаль. Точно нужно что-то объяснять?

Максимилиан Алфимов

Кажется, что нынешний сезон РПЛ снова будет максимально непредсказуемым – все понятно только с чемпионом. Не знаю, что должно произойти, чтобы Премьер-лигу снова не выиграл «Зенит» – конкурентов просто не видно.

У остальных топ-клубов проблемы – у кого-то с трансферами, у кого-то со стратегией, кто-то вообще «Спартак». Почему-то кажется, что Владимир Федотов сможет повторить успех прошлого сезона и затащить свой новый клуб на второе место. «Спартак» всегда невероятно трудно предугадывать, но иррациональная вера в красно-белый коллектив присутствует.

«Краснодар» не сильно изменился по сравнению с прошлым сезоном, но не удивлюсь, если команда упадет ниже – все-таки во многом краснодарцам везло, а особых изменений по составу не предвидится. «Сочи» Вадима Гаранина – загадка, но хочется верить, что у перспективного тренера, который превратил «Енисей» в одного из фаворитов ФНЛ за полгода, получится и в Премьер-лиге. «Локо» и «Динамо» будут рядом, возможно, поменяются местами – одни упорно верят в философию, которая пока не принесла успеха, у вторых сложности с составом.

Места с 8-го по 11-е – крепкие середняки. «Крылья» чуть сбавили весной, летом лишились лидеров, но не особо активничают на рынке на вход. «Ростов» и «Ахмат» укрепились, но недостаточно, чтобы сильно добавить по сравнению с прошлым сезоном. Они будут выше только в том случае, если кто-то из лидеров провалится, как «Спартак» в прошлом сезоне. «Урал» в прошлом сезоне показал, что тоже может быть крепким середняком (а еще и форма красивая).

Внизу борьба за выживание будет между пятью командами. Почти наверняка вылетит «Факел» – Воронеж долго ждал Премьер-лигу, но, кажется, не совсем к ней готов. Да еще и проблемы со стадионом, из-за которых до сих пор непонятно, когда команда все же сыграет дома. «Пари НН» удивил многих в прошлом сезоне, но зачем-то решил убрать Александра Кержакова – а у Михаила Галактионова не самый удачный опыт работы во взрослом футболе. Именно эти команды выглядят главными аутсайдерами.

«Оренбург» – самый крепкий из новичков, который, правда, затрясло на финише сезона в ФНЛ, но там стабильный бюджет, стабильный состав и интересное усиление. В «Химках» очередная перезагрузка состава, новички подъезжают до сих пор, но когда твое усиление в атаку – Денис Давыдов, последним клубом которого было «Знамя Труда». «Торпедо» тоже не самый активный игрок трансферного рынка, но за черно-белыми история и вера в Александра Бородюка.

Лучший игрок – Клаудиньо. Лучшим игроком точно станет Клаудиньо – если не уедет из РПЛ (а такая вероятность присутствует, потому что в еврокубках всем хочется играть). Это едва ли не самый важный игрок «Зенита», был лучшим в прошлом сезоне, действовал полезно на разных позициях, да и просто мастер высокого класса.

Лучший бомбардир – Александр Соболев. Лучшим должен стать кто-то из «Зенита», но я верю в Александра Соболева – желания у него хватает, а вот с реализацией были проблемы. Думаю, в системе Абаскаля он сможет забивать больше обычного и вполне может стать лучшим бомбардиром. Тем более в «Спартаке» появился Антон Зиньковский, с которым у форварда была хорошая химия еще в «Крыльях».

Открытие сезона – Артем Макарчук. Макарчук классно вписался в состав «Сочи» еще в прошлом сезоне, стал основным при живом Сергее Терехове, хоть и воспользовался травмой игрока сборной, и очень неплохо провел весну. Теперь у калининградца впереди целый сезон – и думаю, что его универсальность очень пригодится Гаранину. Если Макарчук отыграет первую часть сезона на том же уровне, что и вторую половину прошлого, то наверняка сможет поехать на повышение в тот же ЦСКА, где явно пригодится Федотову.

Разочарование сезона – «Динамо». «Динамо» уже разочаровывает тем, что осталось без центра защиты за пару дней до старта сезона, и мне кажется, что в этом сезоне москвичи точно не повторят свой прошлогодний успех. Сменился тренер, способности Славиши Йокановича пока не очень понятны, да и на сборах москвичи не очень впечатляли. Думаю, что бело-голубые рискуют сильно разочаровать своих болельщиков по итогам сезона и не смогут вмешаться даже в борьбу за медали.

Кого уволят первым – Михаил Галактионов. Тут все просто – у Галактионова неудачный опыт работы главным на взрослом уровне, в молодежных и юниорских сборных у него получается просто лучше. Не думаю, что он готов тренировать в клубе с небольшим бюджетом, который борется за выживание. Есть ощущение, что уже стартовый отрезок может привести к его отставке: тут матчи с «Локо», «Сочи», ЦСКА и «Ростовом» в первых пяти турах.

Артем Буторин

Рассуждать о чемпионе бессмысленно. Но точно не с посылом как у Заремы – «Зенит» банально сильнее остальных. Учитывая, что теперь питерцы не будут распылять внимание на целых шесть матчей в еврокубках, золотая гонка закончится очень быстро и с большим отрывом.

Дальше – пропасть. Не представляю, кто сейчас вторая команда РПЛ. «Динамо» потеряло эффективного тренера, «Локо» ищет детали для «Сапсана», ЦСКА страдает с составом, «Краснодар» все еще сыроват.

А «Спартак» – рандом. Может случайно выстрелить – предсказать невозможно, но максимально интересно следить.

Очень ценю Владимира Федотова, который поэтому подниму больной ЦСКА и опущу «Сочи» – давит ощущение, что южная команда взлетела только из-за тренера.

Совсем не верю в новичков – кажется, что у «Факела» с «Торпедо» банально не хватит ресурсов. Почти уверен, что таблица будет суперплотной – все, что после «Зенита», будет меняться каждый тур.

Лучший игрок – Клаудиньо. Лучшим точно станет бразилец из Санкт-Петербурга, которого сумеет сохранить «Зенит». Особенно, если уговорят Клаудиньо. Даже если бразилец заскучает без Лиги чемпионов, его уровень (и его партнеров) намного выше, чем у конкурентов. Тем более что при победе в РПЛ тебе автоматически вручают все и индивидуальные награды.

Лучший бомбардир – Александр Соболев. Представим, что у Абаскаля что-то получилось – «Спартак» играет вертикально и быстро. Веселый «Спартак» всегда забивает много, а Соболев, как показалось, выиграл конкуренцию у Николсона (правда, при Ваноли). Есть еще пара моментов: Александр забрал в «Спартаке» пенальти и ему привезли любимого ассистента из Самары.

Открытие сезона – Эдуард Сперцян. Уверен, что много крутых имен всплывет в Краснодаре, который четко выбрал вектор после побега легионеров. Сперцян ярко провел концовку прошлого сезона, но теперь будет еще сильнее – раскрепостит статус лидера. За ним уже следят клубы из Европы – есть смысл рекламировать себя даже без еврокубков.

Разочарование сезона – «Сочи». В «Спартаке» хуже уже не будет, да и мы уже привыкли к красно-белым проблемам – они не удивляют. Кажется, что сильнее всех скатится «Сочи» – уже потеряли тренера и нескольких лидеров (а могут и еще). Ну и Гаранин с Федотовым слишком разные, чтобы переход прошел безболезненно.

Кого уволят первым – Гильермо Абаскаль. Предпочитаю действовать от обратного. Федотов, Семак, Сторожук, Осинькин и Карпин кажутся неприкосновенными – одни вряд ли провалятся, другие имеют большой кредит доверия.

В «Динамо» только взяли нового тренера и понимают проблемы с составом. «Локомотив» уже убрал бы немцев, если бы сомневался. «Ахмат» явно не вылетит при Талалаеве. Остальные понимают, что будут бороться за выживание, и вряд ли надавят на коучей – тем более что Шалимов заработал баллы за эффектное спасение в прошлом сезоне, а Юрану привезли спартаковский дух.

Остаются явные аутсайдеры и Абаскаль – молодой ноунейм, которого знал только спортивный директор. Каттани уже уехал, а как в «Спартаке» работают тренеры без поддержки, все знают.

Глеб Чернявский

В чемпионстве «Зенита» сомнений нет. Все может рухнуть только в случае отъезда бразильцев, но они вроде бы никуда не собираются. Поэтому как минимум один сезон гегемония продолжится.

У «Динамо» нет центральных защитников, но зачем они нужны, когда есть такая атака! Почему-то не сомневаюсь, что команда Йокановича будет идти высоко. Возможно, в первых трех турах даже навяжет борьбу «Зениту» за чемпионство.

Верю в «Краснодар». Вернулись Кайо (правда, он вроде бы порвал кресты), Рамирес и Кордоба, а вообще весной эти ребята были такие боевые, что не сомневаюсь в их мощи.

После 10-го места появилось подозрение, что «Спартак» теперь не самый очевидный претендент на чемпионство. Поэтому прогноз чуть скромнее обычного.

Остальное – просто рандом. Хочется только, чтобы повыше были красно-белые «Химки».

Лучший игрок – Клаудиньо. Для чего он остался? Чтобы посоревноваться с Малкомом и победить!

Лучший бомбардир – Иван Сергеев. Сергеев после гола «Спартаку» в Суперкубке кажется всемогущим. А если станет лучшим бомбардиром, сможет снова разжечь спор Дзюбы и Генича. Главное, чтобы не сделали ставку на Кассьеру.

Открытие сезона – Матвей Ивахнов. В этом тексте не хватает строчек про медиафутбол. Поэтому зарядим на самобытного нападающего из воронежского «Факела».

Разочарование сезона – Гамид Агаларов. Мне очень жаль, что Агаларов не уехал в Европу, а выбрал какое-то странное продолжение карьеры. Уверен, в «Ахмате» ему будет непросто. Как минимум потому, что вся команда не станет работать на него одного. И столько голов мы уже не увидим.

Кого первым уволят – Александр Бородюк. Я тут посмотрел, скажем так, эмоциональное интервью президента «Торпедо». И теперь сомневаюсь, что Бородюк задержится.

Андрей Васильев

Ну не хочется ставить «Зенит» на первое, поэтому пусть чемпионская гонка на этот раз правда будет и закончится чудом – да, это скорее новогоднее желание, чем прогноз. И да, я правда надеюсь, что РПЛ можно выиграть без центра обороны.

Вообще все легионеры из России в итоге не уехали, поэтому «Краснодар» – опять не чемпион, но системной готовности и реализации Джона Кордобы хватит, чтобы обойти всех мечущихся из Москвы.

«Ростов» поедет в верхнюю половину за счет того, что в руках у Валерия Карпина идеальный материал для лепки, «Сочи» упадет до середины таблицы – и это нормально в сезон перезагрузки под нового тренера, который только-только взлетел из низших лиг.

Лучший игрок – Арсен Захарян. Точно не легионер, потому что большинству станет слишком скучно в безеврокубковой России, а Захарян с новым европейским тренером поднимется еще и следующим летом пробьет трансферную стену для россиян на выезд.

Лучший бомбардир – Метео Кассьерра. Приживется в центре атаки быстро, с учетом отъезда (извините, не отъезда, а обмена) Юри Алберто станет в одиночку завершать все, что летит в его сторону от Клаудиньо, Малкома и остальных.

Открытие сезона – Виктор Мелехин. Точно кто-то из молодых ростовчан, потому что у них сейчас лучшая среда для прогресса: минимум давления, если не опускаться совсем уж в зону вылета, и максимум доверия. Чтобы переживать тут более целенаправленно, выберем 18-летнего защитника – на дефицитной позиции при такой практике в таком возрасте правда можно подняться.

Разочарование сезона – «Локомотив». Самая неустойчивая система среди тех команд, от которых автоматически чего-то ждем, автоматически с наивысшими шансами разочаровать.

Кого первым уволят – Йозеф Циннбауэр. Зато у «Локо» есть в запасе уникальный ход: можно уволить главного тренера, но при этом ничего не менять. Очевидно, Циннбауэр не управляет, но освежить прикрытие Марвину Компперу или доверить наконец все клубной легенде – соблазнительно просто.

Александр Аксенов

Расположил команды в том порядке, которого точно не случится. Коллеги сказали, что точный прогноз будет только у Александра Дорского. Вся надежда на него!

Лучший игрок – Арсен Захарян или Матвей Сафонов. Год назад Александр Кержаков в интервью Sports.ru сказал: «Если бы я не уехал за границу, я сожалел бы об этом всю жизнь. У кого есть возможность – пробуйте. Там футбол, там настоящий футбол. Это другая планета». Еще сказал, как не спал после гола «Барселоне» и победы над Роналдиньо, Месси, Хави и Иньестой на «Рамон Санчес Писхуан». Как смотрел на 34-летнего Палопа, а тот никогда не выключался и потому оставался всегда актуальным. Хави Наварро не бегал, а Дани Алвес бегал – и интеллект обоих делал «Севилью» одной из лучших команд всей Европы. Как лучшие люди той команды уходили в «Ювентус», «Ман Сити» и «Реал».

Русский чемпионат не потухнет, лучшие игроки не сдуются. Дисконнект с еврокубками не аннулирует логичную цепочку событий: ты всю жизнь мечтаешь играть в Европе и впитывать атмосферу. Приоритет технологичности, созидания и эстетики – вау. Арсен Захарян и Матвей Сафонов станут лучшими игроками сезона и уедут в мечту.

Лучший бомбардир – Федор Смолов. Не знаю, почему молчит Федя. Кажется, после интервью Ксении Собчак в 2019-м, он больше не разговаривал с медиа.

Несколько недель назад «Динамо» играло с «Амкалом»: в угаре ивента Лука Гагнидзе ударил Василия Маврина, а тот заорал на него в ответ. Смолов изящно подъехал к ситуации, объяснил Василию, что Лука не говорит по-русски, и объяснил Луке на идеальном инглише, что коллега просит не играть так грубо сзади. Легкость, самоирония и эстетика – Смолов владеет теми финтами, которыми овладеть надо бы и всему русскому футболу. Поэтому очень хочется, чтобы индустрия и Федя снова подружились. Жестко болею за такое развитие событий. Ставлю на него.

Открытие сезона – медиадепартаменты клубов будут еще смелее, сами клубы и лига придумают, как облагородить беготню журналистов за спикерами. Никогда инвестиция в себя не могла принести так много: пока государство закрывает границы между странами и на входе на стадион, клубы получают возможность сделать для своих зрителей современный и комфортный медиаобвес. «Урал» уже среагировал, Соболев и Джикия идут навстречу ютубу, точно знаю, что и другие команды хотят выглядеть красиво.

Разочарование сезона – разочарований не будет!

Кого первым уволят – с того простава!

Дизайн картинок: Марина Семенова.

Переход из «Зенита» в «Сочи» – не самый частый в РПЛ. Еще прочнее связь Питера и «Ростова»

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Алексей Даничев, Григорий Соколов, Дмитрий Мухаметкулов, Александр Вильф, Виталий Тимкив, Владимир Федоренко, Григорий Сысоев; fc-zenit.ru