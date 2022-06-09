Только три тренера «Спартака» в эпоху Федуна побеждали чаще Ваноли. Ого

Паоло Ваноли не будет тренером «Спартака» в следующем сезоне – хотя вроде бы уже консультировал клуб по трансферам и готовился к полной пресдезонке.

В «Спартаке» много защищали тренера. Вот что говорил спортивный директор красно-белых Лука Каттани: «По поводу Ваноли слишком много разговоров. Хочу сказать, что это не мое мнение, но отражение статистических данных: Ваноли – точно лучший тренер «Спартака» за последнее время. Тедеско – 1,48 [очка за игру], Кононов – 1,5, Руй Витория – 1,26, Ваноли – 1,6!

Я, конечно, недоволен сезоном и [десятым] местом в чемпионате, но если надо найти ответственных, то это точно не Ваноли. Ищите кого-то другого».

Ваноли выглядит внушительно и по проценту побед. Лучше него только три тренера, у Тедеско тот же процент побед, но больше положительных результатов в абсолютном значении.

Давайте зафиксируем главное.

• Паоло Ваноли в списке далеко не худший – у него такой же процент побед, как и у Доменико Тедеско, но итальянский коуч провел в три раза меньше матчей, всего 16. Если отталкиваться от абсолютного числа побед, хуже Ваноли только два человека: Микаэль Лаудруп (7 побед) и Дмитрий Гунько (всего 3). Зато никто не проигрывал реже. Но это все лишь из-за небольшой выборки.

• Лучший – Массимо Каррера: 55,1% выигранных матчей (49 из 89). По победам в абсолютном значении итальянец уступает только Валерию Карпину (49 против 81). Стоит отметить лидера по другому показателю: Станислав Черчесов держит лучший результат по проценту проигранных матчей – всего лишь 17% (8 из 47). По победам он следует сразу за Каррерой.

• Хуже всех выглядит Микаэль Лаудруп: 31,8% побед от общего числа игр. И ведь 22 матча – уже дистанция, после которой можно делать определенные выводы. Дмитрий Гунько на втором месте с конца, но у него хотя бы маленькая выборка (9 игр).

Невио Скала, обычно ассоциирующийся с худшим «Спартаком» XXI века, даже по факту не находится на дне. Обгоняет Лаудрупа, Гунько, и даже Руя Виторию. Да, у Витории итоговый показатель тоже грустный: 34,6% и 9 побед в 26 играх. Меньше побеждали лишь два человека.

• Вернемся к хорошему: кто еще близок к топу? Есть и очевидные имена, и кое-что неожиданное.

Валерий Карпин с итоговыми 50,3% занимает третье место. Нужна оговорка: в первом заходе показатель держался на уровне 49,6%, во второй раз подрос до 52,8%. Срок работы тоже важен – 125 игр до периода Унаи Эмери, всего 36 матчей после.

Дальше сразу Доменико Тедеско с красивым результатом в 50% (27 из 54). Второй сезон сильно улучшил цифры. Такие же – у Ваноли, но у него намного меньше выборка матчей.

Еще в верхней половине видим Александра Старкова (одного из лучших тренеров в первые годы Федуна), рядом – Дмитрий Аленичев, Унаи Эмери и Олег Кононов. Тут тоже двойственная ситуация: с одной стороны, половина всех тренеров по результатам была хуже. С другой, 48,6%, 46,2% и 44,4% побед – слабый результат для команды, мечтающей биться за высокие места.

• Отдельно напомним, что все серьезные титулы при Федуне «Спартак» взял с итальянцами. С Массимо Каррерой – чемпионат России в сезоне-2016/17 и следующий Суперкубок, с Ваноли – Кубок-2021/22.

Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander