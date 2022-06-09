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Только три тренера «Спартака» в эпоху Федуна побеждали чаще Ваноли. Ого

Александр Старков Александр Старков
Дмитрий Гунько Дмитрий Гунько
Мурат Якин Мурат Якин
Паоло Ваноли Паоло Ваноли
Микаэль Лаудруп Микаэль Лаудруп
Владимир Федотов 1943 Владимир Федотов 1943
Валерий Карпин Валерий Карпин
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Невио Скала Невио Скала
Олег Кононов Олег Кононов
Руй Витория Руй Витория
Дмитрий Аленичев Дмитрий Аленичев
Доменико Тедеско Доменико Тедеско
Спартак Спартак
Массимо Каррера Массимо Каррера
Унаи Эмери Унаи Эмери
Станислав Черчесов Станислав Черчесов
Футбол Футбол

Паоло Ваноли не будет тренером «Спартака» в следующем сезоне – хотя вроде бы уже консультировал клуб по трансферам и готовился к полной пресдезонке.

В «Спартаке» много защищали тренера. Вот что говорил спортивный директор красно-белых Лука Каттани: «По поводу Ваноли слишком много разговоров. Хочу сказать, что это не мое мнение, но отражение статистических данных: Ваноли – точно лучший тренер «Спартака» за последнее время. Тедеско – 1,48 [очка за игру], Кононов – 1,5, Руй Витория – 1,26, Ваноли – 1,6!

Я, конечно, недоволен сезоном и [десятым] местом в чемпионате, но если надо найти ответственных, то это точно не Ваноли. Ищите кого-то другого».

Ваноли выглядит внушительно и по проценту побед. Лучше него только три тренера, у Тедеско тот же процент побед, но больше положительных результатов в абсолютном значении.

Давайте зафиксируем главное.

• Паоло Ваноли в списке далеко не худший – у него такой же процент побед, как и у Доменико Тедеско, но итальянский коуч провел в три раза меньше матчей, всего 16. Если отталкиваться от абсолютного числа побед, хуже Ваноли только два человека: Микаэль Лаудруп (7 побед) и Дмитрий Гунько (всего 3). Зато никто не проигрывал реже. Но это все лишь из-за небольшой выборки.

• Лучший – Массимо Каррера: 55,1% выигранных матчей (49 из 89). По победам в абсолютном значении итальянец уступает только Валерию Карпину (49 против 81). Стоит отметить лидера по другому показателю: Станислав Черчесов держит лучший результат по проценту проигранных матчей – всего лишь 17% (8 из 47). По победам он следует сразу за Каррерой. 

• Хуже всех выглядит Микаэль Лаудруп: 31,8% побед от общего числа игр. И ведь 22 матча – уже дистанция, после которой можно делать определенные выводы. Дмитрий Гунько на втором месте с конца, но у него хотя бы маленькая выборка (9 игр). 

Невио Скала, обычно ассоциирующийся с худшим «Спартаком» XXI века, даже по факту не находится на дне. Обгоняет Лаудрупа, Гунько, и даже Руя Виторию. Да, у Витории итоговый показатель тоже грустный: 34,6% и 9 побед в 26 играх. Меньше побеждали лишь два человека. 

• Вернемся к хорошему: кто еще близок к топу? Есть и очевидные имена, и кое-что неожиданное.

Валерий Карпин с итоговыми 50,3% занимает третье место. Нужна оговорка: в первом заходе показатель держался на уровне 49,6%, во второй раз подрос до 52,8%. Срок работы тоже важен – 125 игр до периода Унаи Эмери, всего 36 матчей после. 

Дальше сразу Доменико Тедеско с красивым результатом в 50% (27 из 54). Второй сезон сильно улучшил цифры. Такие же – у Ваноли, но у него намного меньше выборка матчей.

Еще в верхней половине видим Александра Старкова (одного из лучших тренеров в первые годы Федуна), рядом – Дмитрий Аленичев, Унаи Эмери и Олег Кононов. Тут тоже двойственная ситуация: с одной стороны, половина всех тренеров по результатам была хуже. С другой, 48,6%, 46,2% и 44,4% побед – слабый результат для команды, мечтающей биться за высокие места.

• Отдельно напомним, что все серьезные титулы при Федуне «Спартак» взял с итальянцами. С Массимо Каррерой – чемпионат России в сезоне-2016/17 и следующий Суперкубок, с Ваноли – Кубок-2021/22. 

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Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander

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