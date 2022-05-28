«Уфа» вылетела из РПЛ! Получила на 94-й от легенды «Оренбурга» – Газизов пугал, что уфимцы в ФНЛ не выживут

Теперь чудо в обратную сторону.

«Уфа» вылетела из РПЛ, а «Оренбург» вернулся – благодаря мегаразвязке! На четвертой добавленной оренбуржцы забили победный, выиграли 2:1 и отправили уфимцев в ФНЛ.

«Оренбург» спасся дважды: дома проигрывали 0:2 и вытащили ничью в последние 20 минут, здесь до 94-й играли 1:1 и уступали по сумме за счет лишнего пропущенного на своем поле.

Победный мяч у Андрея Малых – легенды «Оренбурга».

Можно сказать, даже два победных: это он сравнял на 84-й в первом матче, он же на 94-й вывел оренбуржцев в РПЛ.

Малых – настоящий символ клуба: сейчас ему 33 года, из них больше 12 лет защитник играет в Оренбурге, перешел туда в 2010-м. Провел больше 350 матчей, никогда не забивал больше двух мячей за сезон, а тут два гола только в стыках – и камбэк в РПЛ!

Кстати, ведь именно он в 2017-м, в ответном стыковом матче «Оренбурга» против «СКА-Хабаровска, единственным не забил пенальти в послематчевой серии – из-за этого оренбуржцы тогда вылетели.

Вообще Малых был с «Оренбургом» где только можно: выходил в ФНЛ, вылетал и ФНЛ, возвращался в ФНЛ, выходил в РПЛ, вылетал в РПЛ, снова выходил и снова вылетал. Теперь новая ступень – третий заход в элиту.

Что теперь с «Уфой»? Если верить Газизову, клуба не станет

До последнего казалось, что «Уфа» отскочила и проскочила – и все-таки нет.

И так-то в стыках оказались чудом, вы же помните? На 90-й забили «Рубину» спасительный гол в последнем туре, на 103-й получили незабитый пенальти в подарок от Виталия Лисаковича. Теперь в концовке прилетело самим.

Шамиль Газизов в концовке сезона пугал: « Придерживаюсь мнения, что если «Уфа» вылетит из РПЛ, ее не будет . Вижу ряд причин. Наверно, будет большая-большая перезагрузка, а сколько времени это займет, я не знаю. Мы пытаемся всеми силами уйти от госфинансирования, но это, к сожалению, можно сделать только в Премьер-лиге».

На последних минутах, еще при 1:1 камера выхватила Газизова крупно – он сидел, закрыв лицо руками. На тот момент его команда еще была в РПЛ. После свистка лицо уфимского босса вообще не содержало эмоций.

Как именно будет выглядеть «большая-большая перезагрузка» в «Уфе», наверняка скоро начнем узнавать из новостей.

Почти нет сомнений, что уйдет Гамид Агаларов – лучший бомбардир сезона забил в стыках с пенальти в первом матче, но глобально не помог. Он первый в истории лучший бомбардир из вылетевшей команды.

«Матч ТВ» сразу же сообщил, что в «Спартак» вернется Остон Урунов – потому что уфимцы при сокращенном бюджете в ФНЛ не смогут ему платить, сколько нужно.

Наверняка это только начало. «Уфа» вылетает после восьми подряд сезонов в РПЛ. По информации «Матча», клуб может остаться вообще без помощи из бюджета региона – видимо, придется жить только за счет выручки с продаж.

А татаро-башкирское дерби «Рубина» с «Уфой» – теперь в ФНЛ.

А «Химки» остались – спокойно решили все дома

«Химки» дома спокойно решили задачу: забили в начале и конце первого тайма, добили «СКА-Хабаровск» в начале второго – от дальневосточного поражения и злости на болбоев следов не осталось.

Жаль всем тем, кто ценит географическое разнообразие: до стыков РПЛ потеряла Тулу и Казань, а вместе с Воронежем получила еще один московский клуб – «Торпедо», а Хабаровск был надеждой на равновесие – но осталось Подмосковье. Так что из Москвы или около в новом сезоне будет шесть клубов.

• Это четвертый сплит-случай: когда после стыков в РПЛ одна команда остается, а другая вылетает. И тренд последних сезонов, когда стыковые матчи вообще проводили: в 2015-м «Анжи» остался, а «Кубань» вылетела (от «Томи»), в 2017-м «Арсенал» сохранился, а «Оренбург» покинул, в 2018-м «Амкар» спасся, а «Анжи» покинул (впустили «Енисей»).

• «Уфа» впервые получила в стыках не то, что нужно. Играли третий раз, до этого поднялись через переходные матчи в РПЛ (выиграли у «Томи» в 2014-м), через пять лет остались, когда снова встретились с «Томью».

• «Оренбург» со второй попытки выиграл в переходных матчах: пять лет назад отдали так место в РПЛ Хабаровску, а теперь поднялись из ФНЛ.

Когда новый сезон?

Официального объявления еще не было, но по данным «РБ Спорт» в клубы ушел такой проект календаря:

9 июля – Суперкубок: «Зенит» против «Спартака» или «Динамо».

15 июля – первый тур РПЛ-2022/23. Но возможен и перенос на две недели из-за сложностей со внедрением системы идентификации болельщиков – возможно, стартуем 29 июля.

Летом-осенью планируют сыграть 17 туров, потом – пауза на первый в истории зимний ЧМ, перерыв начнется 13 ноября и продлится рекордно долгие три с лишним месяца, возобновление – 5 марта 2023-го.

Последний тур – 3 июня, следом в течение недели новые стыковые матчи.

Прощаемся с российским футболом на полтора месяца! Будете же скучать?

Фото: РИА Новости/Дмитрий Мухаметкулов, Антон Денисов