Агония «Рубина» – самые безумные 15 минут в сезоне РПЛ

Концовка матча «Рубина» и «Уфы» – фантастика! Проигравший отправлялся в ФНЛ – и все решилось на самом финише.

После 90-й минуты болельщики пережили море эмоций: победный гол от гостей, штанга «Рубина» и незабитый пенальти Виталия Лисаковича, который в итоге отправил казанцев в ФНЛ.

Лисакович – антигерой матча. Делал селфи после первого пенальти, но не забил второй

Разберем матч и особенно развязку в подробностях.

На 36-й минуте казалось, что «Рубин» обезопасил себя от вылета: Боян Йокич сыграл рукой в своей штрафной – арбитр Сергей Иванов посмотрел ВАР (на все ушло больше трех минут) и назначил пенальти, который реализовал Виталий Лисакович. Казанцы радовались этому голу очень бурно – даже сделали селфи.

На 54-й минуте Владислав Камилов сравнял, а уже в концовке началась настоящая жара. На 90-й «Уфа» вышла вперед: Дилан Ортис опередил Тальби, вышел один на один и перебросил Никиту Медведева, который не играл в воротах с августа 2021-го.

Казанцы рванули в атаку: на 93-й Александр Ломовицкий бил в дальний, но попал в штангу.

Добавлено было 4 минуты, но играли намного больше. На 96-й удача казанцам все-таки улыбнулась: Остон Урунов наступил на ногу Тальби в штрафной «Уфы». Сергей Иванов посмотрел ВАР и указал на точку.

После настолько важного (и, кажется, верного) решения от арбитра в штрафной гостей началась потасовка – накал эмоций в этот момент был слишком высок! Если бы «Рубин» забивал, то «Уфа» отправлялась бы в ФНЛ.

Особенно активно с Ивановым общался капитан гостей Алексей Никитин – после игры он заявил, что арбитр был на стороне «Рубина». «Сказал судье: справедливость восторжествует. Он был полностью за «Рубин»! Все мелкие фолы, два пенальти… Но когда ты играешь сердцем и открыто, когда за тебя вся республика, ты победишь. Пенальти был справедливо не забит – это просто карма! Мы были сильнее на поле и духом», – сказал Никитин.

В решающий момент сезона у Лисаковича не выдержали нервы, и он пробил в штангу. Виталий превратился в главного антигероя матча.

«Надеюсь, вы не будете мучать меня вопросами». Слуцкий тяжело реагирует на вылет «Рубина» в ФНЛ

Казанцы слетели на 15-е место, эмоции Леонида Слуцкого всем понятны.

«Если глубоко и долго анализировать, сказать можно много чего. Спасибо болельщикам, которые заполнили стадион и великолепно поддерживали нас. Благодарен ребятам, потому что большое количество игроков играли с повреждениями, они не должны были выходить на поле.

То, что судьба, к сожалению, к нам не повернулась лицом – так бывает», – слова тренера сразу после вылета в ФНЛ.

Слуцкий закончил монолог словами «Надеюсь, вы не будете мучать меня вопросами» и покинул зал для пресс-конференций.

Поступок Слуцкого можно понять – он стал вторым тренером-чемпионом (брал титулы с ЦСКА в 2013, 2014 и 2016 годах), чья команда вылетела из РПЛ. Ранее подобное уже случалось с Валерием Газзаевым. В 1995 году он завоевывал титул со «Спартаком-Аланией», в 2003-м, 2005-м и 2006-м – с ЦСКА. А по ходу сезона-2012/13 Газзаев сменил на посту главного тренера «Алании» своего сына Владимира, и команда завершила сезон на последнем месте.