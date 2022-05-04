«Спартак» отказался от чемпионского коридора для «Зенита». Почему об этом заговорили? И как делают в других лигах?

Хотя советник Федуна Камоцци поддержал идею.

После четвертого чемпионства «Зенита» подряд в российском футболе развернулась неожиданная дискуссия о чемпионском коридоре для петербургского клуба.

Пикантность разговорам придает скорый приезд «Зенита» в гости к «Спартаку» (15 мая в 29-м туре РПЛ).

Кто первым сказал, что «Спартак» должен сделать коридор для «Зенита»?

Накануне чемпионского матча «Зенита» Роман Широков в интервью Сергею Егорову заявил: « Жаль, что у нас нет традиции чемпионского коридора – в 29-м туре на «Открытие Арене» он мог бы быть . И человек, прибывший в «Спартак», мог бы узнать, что это за команда – мог бы даже выйти поаплодировать».

Широков намекнул на спортивного директора «Спартака» Луку Каттани, который в эфире «Коммент.Шоу» сказал, что не знает такую команду – «Зенит».

«Чтобы научиться побеждать, нужно сначала научиться проигрывать». Идею поддержали советник Федуна Камоцци и Каррера

•‎‎ Франко Камоцци («главный советник по поиску игроков в «Спартаке», – так объяснялись функции итальянца в клубе) поддержал идею:

«Безусловно, «Спартаку» нужно выстроиться в чемпионский коридор перед футболистами «Зенита». Вы должны уважать своих противников. Все время.

Помнится, «Интер» в предрождественском дерби с «Миланом», только что выигравшим Межконтинентальный кубок, так и сделал. Всем известно соперничество между «Интером» и «Миланом». Но чтобы научиться побеждать, нужно сначала научиться проигрывать».

•‎ Согласился и бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера: «Даже если между командами существует соперничество, нет ничего плохого в том, чтобы отдать должное и поаплодировать победителям – «Зениту».

Что говорят в «Спартаке»?

•‎ «Спартак» не планирует обеспечить чемпионский коридор », – сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

•‎ Зарема Салихова тоже высказалась против чемпионского коридора – и в довольно категоричной форме. «Не знаю, какие в Италии традиции. На стадионе «Спартака» таких ритуалов нет. Пусть «Сочи» и «Нижний Новгород» устраивают».

А в России уже были коридоры?

Нет, в РПЛ пока так не делали.

Краткая история чемпионских коридоров: в Англии традицию уважают (хотя не всем она нравится), в Испании «Барса» и «Реал» часто спорят

Sky Sports пишет, что один из первых чемпионских коридоров устроил «Манчестер Юнайтед». Это было еще в 1955-м, почести достались «Челси».

В эпоху Премьер-лиги принимать поздравления чаще приходилось уже «МЮ». Так было в 2003-м («Эвертон» на «Гудисон Парк»), «Челси» в 2007-м. Самый памятный случай – аплодисменты от игроков «Арсенала» в сезоне-2012/13, хлопавших в том числе и Робину Ван Перси, ставшему чемпионом Англии в составе «Юнайтед».

В 2015-м «Ливерпуль» организовал мини-праздник для «Челси».

А уже через год лондонцы сами поздравляли сенсационный «Лестер».

В 2020-м «Манчестер Сити» хлопал чемпионскому «Ливерпулю».

Выступление бывшего полузащитника «Ливерпуля» Дэнни Мерфи накануне матча показало, что несмотря на прочность традиций, не все в восторге: «Кевин де Брюйне, вероятно, лучший полузащитник в мире, будет аплодировать и устраивать чемпионский коридор игрокам, которые даже не могут зашнуровать его бутсы! Кстати, если бы я выиграл лигу и шел бы по такому коридору, то чувствовал бы себя неловко».

К слову, затем «Сити» обыграл лишенный мотивации «Ливерпуль» 4:0.

Гари Невилл так описывал свои ощущения от церемонии в 2005 году («Юнайтед» поздравлял «Челси» Моуринью): «Это как будто твоя жена уходит от тебя и еще просит развесить одежду нового парня в вашем шкафу!»

•‎ На самом деле в Италии традиция не очень распространена. Часто вспоминают коридор в миланском дерби (о нем и говорил Камоцци), но для чемпионов Серии А такие почести почти не организуют. Свежее исключение – прошлогодний «Интер». Ромелу Лукаку и компанию поздравила «Сампдория».

Инициатором мероприятия выступил тренер генуэзской команды Клаудио Раньери:

«Я сказал Квальярелле и ребятам, что неплохо было бы так отметить их достижение – так делают в Англии. Со мной сразу же согласились. Со мной это случалось в «Лестере», когда такой коридор почета нам устроил «Челси».

Это спорт. Я считаю, что в спорте должны быть такие небольшие жесты. Особенно для команды, которая выиграла чемпионат за четыре тура до финиша».

•‎ Особое отношение к чемпионским коридорам в Испании. Недавно исполнилось 52 года первому: 17 мая 1970-го «Атлетик» поощрил аплодисментами чемпионов из «Атлетико».

В современности традиция часто вызывает споры – когда это касается топ-клубов.

В 2008-м игроки «Барселоны» хлопали взявшему титул «Реалу» прямо на «Сантьяго Бернабеу»:

А спустя 9 лет каталонцы отказались повторить жест, приехав на матч Ла Лиги к «Мадриду», который только что выиграл клубный чемпионат мира.

И вот совсем актуальный пример. «Атлетико» на днях объявил, что не будет организовывать чемпионский коридор для «Реала» перед матчем, который пройдет 8 мая.

«Некоторые хотят превратить то, что было создано как жест признания чемпиону, в публичную дань, которую соперники должны заплатить для унижения.

«Атлетико» ни при каких обстоятельствах не собирается участвовать в этом издевательстве, в котором полностью забыты истинные ценности спорта. Также это способствует росту напряжения и конфронтации между болельщиками», – сказано в заявлении мадридского клуба.

Фото: РИА Новости/Михаил Киреев; globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com; Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Laurence Griffiths, Michael Regan, Denis Doyle / Stringer, Twitter/Inter