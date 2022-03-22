Галерея лучших бомбардиров РПЛ: Дзюба – лидер, Смолов рвется в топ-3, есть Адамов, Каряка и Лебеденко

50+.

На выходных Дмитрий Полоз забил в ворота «Динамо» свой 50-й гол в РПЛ – мы делали тест, где вы могли вспомнить всех футболистов с 50+ мячами в нашем чемпионате.

Теперь закрепляем список лучших бомбардиров.

Важно: Премьер-лига ведет отсчет голов с 2002 года, так что бомбардиры прошлых лет (например, Олег Веретенников) мимо списка. Здесь только те, кто забил 50 и больше голов в период 2002-2022.

Всего в списке 32 футболиста, 17 из них еще не завершили карьеру, 8 выступают за клубы РПЛ прямо сейчас. Для удобства мы отметили футболистов, продолжающих карьеры, символом *. Футболистов, которые продолжают играть в РПЛ, отметили символами **.

1. Артем Дзюба – 147** («Зенит», «Спартак», «Томь», «Ростов», «Арсенал»)

Дзюба с недавних пор – лучший бомбардир российского футбола, в РПЛ он забивал с 2007-го практически ежегодно – и отличался за пять команд.

2. Александр Кержаков – 133 («Зенит», «Динамо»)

Кержаков стабильно забивал в РПЛ и до отъезда в Испанию, и после возвращения – лучший русский бомбардир до Дзюбы был крайне стабилен. Хотя и у него бывали неудачные отрезки – как на старте карьеры в Питере, так и в «Динамо» сразу после Ла Лиги.

3. Роман Павлюченко – 94* («Спартак», «Локомотив», «Кубань», «Урал»)

А вот Павлюченко, в отличие от Кержакова, забивал больше до отъезда (правда, и уехал он позже). А когда вернулся, провел не самый яркий отрезок в «Локо», а потом вообще чуть не закончил. Сейчас он в российском подземелье – рубится за ногинское «Знамя».

4. Федор Смолов – 92** («Краснодар», «Локомотив», «Динамо», «Урал»)

На старте карьеры в РПЛ Смолов был одним из главных мемов, в какой-то момент не забивал почти два года – но потом Федор нашел свою команду. И теперь он в шаге от попадания в тройку, никого из действующих игроков рядом нет.

5. Дмитрий Кириченко – 91 (ЦСКА, «Москва», «Ростов», «Сатурн», «Мордовия»)

Кириченко – вероятно, лучший бомбардир РПЛ среди тех, кого не считали суперзвездами даже по меркам России. Но Дмитрий везде забивал прилично – и в топ-клубах (ЦСКА), и в командах попроще вроде «Ростова» и «Сатурна».

6-7. Сердар Азмун – 85* («Зенит», «Рубин», «Ростов»)

Азмун этой зимой уехал из РПЛ, где за несколько лет стал одним из лучших нападающих лиги. Он забивал и за «Зенит», и за «Ростов», и за «Рубин» (и не только в РПЛ), поэтому заслуженно поехал в Бундеслигу. Если бы не проблемы с реализацией, голов точно было бы еще больше.

6-7. Вагнер Лав – 85* (ЦСКА)

Нужны ли комментарии для лучшего легионера в истории российского футбола? Наверное, нет. К тому же почти каждое окно в ЦСКА ждут возвращения легенды. Вагнеру уже 37, он в Дании, и неизвестно, вернется ли в Россию, но если вернется, то только в ЦСКА.

8. Дмитрий Сычев – 82 («Локомотив», «Спартак»)

Сычев начал забивать рано, но в «Спартаке» у него не так много голов. А вот для «Локо» он стал символом целой эпохи – второй половины нулевых. До 2015-го он числился именно там, а потом начались аренды, в которых почти не забивал даже в Беларуси и Казахстане.

9-10. Игорь Семшов – 81 («Зенит», «Динамо», «Торпедо», «Крылья Советов»)

Семшов – самый забивной полузащитник поколения Евро-2008. Особенно высоко он играл в «Торпедо», там он и забил больше всего в карьере. Но черно-белые вылетали в первый дивизион, а вот Семшов остался в высшей лиге – и стал своим в «Динамо» (годичная командировка в «Зенит» после Евро не помогла карьере).

9-10. Данни – 81 («Зенит», «Динамо»)

Данни выделяется хотя бы тем, что он единственным остался в России надолго из португальских закупок «Динамо» Алексея Федорычева. Несмотря на татуировку с эмблемой «Динамо», в «Зените» его тоже приняли – португалец стал своим, матерился на судей и не забывал забивать голы.

11. Квинси Промес – 68** («Спартак»)

Когда Промес впервые пришел в «Спартак», он не мог забить несколько матчей, а над его трансфером шутили, что заплатили больше, чем просил «Твенте». Но сейчас голландец, съездивший в «Аякс» и «Севилью», в шаге от того, чтобы стать лидером красно-белых по голам в РПЛ: у Романа Павлюченко всего на один мяч за «Спартак» больше.

12. Александр Кокорин – 67* («Зенит», «Динамо», «Сочи», «Спартак»)

Отрезок в «Динамо» так и остался самым успешным в карьере одной из главных надежд русского футбола конца нулевых. После этого он уже не забивал так много – а в какой-то момент с голами стало совсем плохо, хоть это и не помешало переезду в «Фиорентину». Правда, кажется, что уже летом Александр вернется в РПЛ.

13-16. Ари – 66* («Спартак», «Краснодар», «Локомотив»)

Ари никогда не был супербомбардиром, но часто забивал важные голы (а после ухода из «Спартака» очень любил забивать москвичам) и держал уровень – лишь пару раз забил меньше 5 за сезон. Поэтому он и в топе – в РПЛ провел больше 10 лет.

13-16. Сейду Думбия – 66* (ЦСКА)

Думбия, которому, по версии Лео Слуцкого, было вредно тренироваться, наколотил 60 голов за ЦСКА за 4 сезона – и дважды становился лучшим бомбардиром в РПЛ. Ему принадлежит и рекорд лиги – 28 голов за сезон (правда, за переходный, который продлился полтора года).

13-16. Роман Адамов – 66 («Ростов», «Москва», «Рубин», «Крылья Советов», «Терек»)

Автор самого запоминающегося паса Евро-2008 однажды поделил статус лучшего бомбардира сезона с Романом Павлюченко, но никогда не считался сверхзабивным форвардом. Адамов забивал немного, но зато стабильно выдавал 5 голов за сезон. Это и помогло ему ворваться в топ и даже поехать со сборной на крупный турнир.

13-16. Андрей Каряка – 66 («Крылья Советов», «Сатурн», «Волга» НН)

Каряка – уникальный футболист для этого списка, потому что он забил прилично, но вряд ли вы когда-то думали, что так много. Он был одним из творцов бронзовых «Крыльев», да и вообще сделал себе имя именно в Самаре. Хотя после возвращения из «Бенфики» Андрей забивал и за «Сатурн», и даже за нижегородскую «Волгу», но так ярок уже не был.

17. Кристиан Нобоа – 64** («Рубин», «Динамо», «Сочи»)

Максимально обрусевший эквадорец всегда был крайне результативным для полузащитника – и лучше всего у него получалось забивать при Курбане Бердыеве. В «Зените» случился провал (0 голов), а в «Сочи» он снова расцвел и пытается затащить команду в тройку.

18. Александр Бухаров – 61 («Рубин», «Зенит», «Анжи», «Ростов»)

Бухаров стал одним из самых громких трансферных провалов «Зенита» начала десятых годов и чаще попадал в неприятные ситуации, чем забивал. В «Ростове» он тоже выдавал яркие моменты, но главным клубом его карьеры точно стал «Рубин» – при Бердыеве Бухаров был в огромном порядке.

19. Игорь Лебеденко – 58* («Терек», «Ростов», «Сатурн», «Локомотив», «Рубин»)

Лебеденко уже 38, в топ-клубах он почти не играл и большую часть голов забил за «Терек», когда тот был середняком. Но он все еще может вернуться в РПЛ – его «Торпедо», где он хоть и не основной игрок, но лидер раздевалки, рвется в Премьер-лигу. Было бы красивое возвращение, не правда ли?

20. Веллитон – 57* («Спартак»)

Веллитон уникален тем, что дважды подряд становился лучшим бомбардиром РПЛ. Один из них – с 21 голом, и это лучший показатель в истории лиги, если не брать переходный сезон, где Сейду Думбия забил 28, но сыграл на полгода больше. А если бы еще пятка не болела!

21-23. Денис Глушаков – 56** («Спартак», «Локомотив», «Химки», «Ахмат»)

Глушаков – творец лучшего сезона «Спартака» за последние годы, но и в «Локо» он был звездой (иногда забивал даже больше нападающих). Сейчас он продолжает свои бомбардирские традиции в «Химках», несмотря на то, что команда стоит на вылет. Неплохой показатель для игрока центра поля.

21-23. Александр Самедов – 56 («Локомотив», «Спартак», «Динамо», «Москва»)

Воспитанник «Спартака» объездил почти все стадионы Москвы, и в каждом клубе он забивал и был на своем месте (а начинал с хет-трика «Амкару»). Но лучшим в его карьере точно стал чемпионский сезон «Спартака» – забил несколько важных голов и принес команде важные очки.

21-23. Халк – 56* («Зенит»)

Самый дорогой трансфер в истории лиги полностью оправдал свое подписание – Халка боялись в РПЛ, он много забивал, в том числе прямым конкурентам, сделал «Зенит» силой в Европе.

24-26. Алан Дзагоев – 55** (ЦСКА)

Дзагоев всю свою карьеру в РПЛ провел в ЦСКА – и забил здесь уже в 17. Он точно отличался бы чаще, если не травмы, но и без этого Дзагоев в большом порядке, когда речь идет о голах.

24-26. Павел Погребняк – 55 («Зенит», «Томь», «Урал», «Тосно», «Шинник», «Спартак»)

Погребняк – из категории тех футболистов, которые точно забили бы в РПЛ больше, но выступали за границей, потому что переросли лигу. Форвард показал свои способности и в России, и в Англии, и в Германии – и только в прошлом году ушел из футбола, хотя наверняка бы мог провести еще пару лет в современном «Урале».

24-26. Дмитрий Лоськов – 55 («Локомотив», «Сатурн»)

Нынешний главный тренер (по документам) «Локомотива» – тоже легенда своего клуба. Лоськов был одним из лучших полузащитников поколения, который умел забивать. И наверняка бы он закончил карьеру в «Локо», если бы не конфликт с Бышовцем. В «Сатурне» ветеран Лоськов забивал реже, но зато именно здесь перешагнул рубеж в 50 голов.

27. Сергей Корниленко – 54 («Крылья Советов», «Томь», «Зенит», «Рубин»)

Корниленко – единственный белорус в этом списке и настоящая звезда провинции. Он побывал в топ-клубах, даже ездил в Англию, но по-настоящему своим стал в Самаре. И по завершении карьеры остался в клубе – сейчас он спортивный директор «Крыльев».

28. Андрей Аршавин – 53 («Зенит»)

Если бы Андрей Аршавин не уезжал в АПЛ, наверняка в топах РПЛ он был бы намного выше – но и без этого один из лучших игроков в истории «Зенита» перешагнул через 50 голов в России.

29-30. Сергей Семак – 51 («Рубин», «Москва», «Зенит», ЦСКА)

Вечный Сергей Семак в плане голов лучше всего показал себя в «Рубине» – и, наверное, это в целом был его лучший отрезок в карьере (даже с учетом поездки в «ПСЖ»). Но для опорника в Премьер-лиге он забивал много и в других клубах.

29-30. Алексей Ионов – 51** («Ростов», «Динамо», «Краснодар», «Кубань», «Зенит», ЦСКА)

Воспитанник «Зенита» неплохо забивает в РПЛ для своей позиции вингера. Ионов никогда не отличался супербомбардирскими качествами, но на уровне РПЛ он играет уже 14 лет – и хотя бы раз за сезон забивает вот уже 10 лет. И наверняка может еще подняться в списке.

31-32. Кевин Кураньи – 50 («Динамо»)

Немец, который стал своим в «Динамо», наверняка забил бы больше, если бы клуб не сменил вектор на вылет в ФНЛ. Он же стал соавтором одного из самых ярких динамовских отрезков последних лет – наверное, не было мощнее «Динамо» в РПЛ до 2021 года.

31-32. Дмитрий Полоз – 50** («Ростов», «Сочи», «Рубин», «Зенит»)

Полоз – самый свежий новичок этого списка и один из главных пенальтистов лиги. Кажется, что в «Ростове» у него получается лучше всего – поэтому наверняка можно ждать, что он обгонит как минимум нескольких из списка выше.

Фото: РПЛ; РИА Новости/Виталий Белоусов, Алексей Куденко, Алексей Филиппов, Антон Денисов, Владимир Песня, Григорий Сысоев, Сергей Пивоваров, Григорий Соколов, Сергей Пивоваров, Саид Царнаев, Александр Вильф, Павел Лисицын, Владимир Федоренко, Юрий Стрелец, Михаил Мокрушин, Сергей Пивоваров; globallookpress.com/Dmitry Golubovich, Maksim Konstantinov, Igor Russak, Ian Hodgson; spartak.com; VK/zenit