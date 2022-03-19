Оййй, как жутко наступили на ногу Айртону. Судья не свистнул даже фол – объяснил игрой в мяч

В первом тайме «Нижний Новгород» и «Спартак» оставили болельщиков без голов. Главное событие – жесткий стык Кирилла Гоцука и Айртона в самой концовке.

До конца первого тайма оставалось пару секунд. Гоцук, двигаясь с мячом по флангу, врезался в бразильца и оооочень страшно наступил ему на ногу.

Предупреждаем, на это больно смотреть.

Теперь по кадрам.

Гоцук проталкивает мяч и не просто задевает ногу Айртона, но и упирается в нее и отталкивается от голеностопа соперника.

Бразилец вскрикивает от боли.

К бразильцу тут же подбежали врачи «Спартака» и несколько игроков команды.

В итоге Айртона унесли, на второй тайм вместо него вышел Мозес.

Иванов посчитал, что Гоцук играл в мяч, «Спартак» вспоминает похожее удаление Соболева

В перерыве арбитр объяснил почему: «Игрок очевидно играет в мяч и просто приземляется на ногу», – его объяснение из раздевалки, которое можно было подслушать в ТВ-трансляции.

У известного экс-арбитра Игоря Егорова другое мнение: «Там идет наступ, но это не красная карточка. А вот желтую карточку в этом эпизоде показать стоило. Есть критерии, момент игровой. Сам матч проходит особо без жесткой игры с обеих сторон».

Бывший судья Игорь Федотов считает, что здесь можно было показывать даже красную: «Здесь минимум желтая. Но я считаю, что игрок «Нижнего Новгорода» заслуживает прямую красную за серьезное нарушение правил».

Важно уточнить, что судья ВАР Иван Сиденков не посчитал, что Иванов допустил явную ошибку, не показав Гоцуку красную, или же просто не успел это сделать. Почти сразу главный арбитр отправил команды на перерыв.

Тренер «Спартака» Паоло Ваноли видит в этом главную ошибку: «Кажется, судья слишком рано отправил всех на перерыв. ВАР стоило посмотреть эпизод», – сказал тренер в интервью «Матч ТВ».

Зарема Салихова – эмоции!

«Еесли бы наш футболист наступил на голеностоп так грубо, то была бы непременно красная. Мартинс ничего ужасного не совершил и получил желтую. Фол на Айртоне естественно не замечается. Мы в Нижнем Новгороде другого не ждали.

Я уже говорила, что наши игроки не мальчики для массовки. Расширяйте лигу, пусть играет «Зенит» со своими фармами. Посмотрим на посещаемость матчей».

Официальный телеграм «Спартака» добавляет – там провели параллель с удалением Александра Соболева в матче с «Ахматом». В декабре 2021-го он шипами наступил на голень хавбеку Игорю Коновалову – после просмотра ВАР Соболев получил красную и с матами ушел в раздевалку.

«Спартак» бушует из-за судейства – недоволен разбором ЭСК игры с «Краснодаром»

На этой неделе у «Спартака» вообще много претензий к судейству. В матче с «Краснодаром» (1:2) арбитр Евгений Кукуляк отменил два гола красно-белых и назначил пенальти за сомнительный фол Мартинса против Сперцяна.

После матча решения Кукуляка прокомментировали Джикия («Двойные стандарты какие-то»), спортивный директор Лука Каттани, Зарема («Судить грамотно в России так и не научились») и ветераны клуба. «Спартак» подал жалобу в экспертно-судейскую комиссию РФС.

В четверг судейские боссы и эксперты проанализировали спорные моменты и заключили, что голы отменены правильно, пенальти не было. То есть судья ошибся в моменте, который отнял у «Спартака» даже ничью.

От имени клуба выступила Зарема Салихова.

«Готовы подарить арбитру и всей бригаде ВАР очки, чтобы в следующий раз работали только в них и не допускали такого беспредела.

Очень хотелось узнать мнение экспертов об игре плечом Кофрие и получить расшифровку момента с рукой игрой «Краснодара» до руки Николсона. Но положение не дает разбирать такие эпизоды.

Значит, судейский беспредел будет продолжаться? Давайте менять положение! Игрокам и болельщикам надо разъяснять все моменты и растолковывать все правила!»

Кажется, нас ждет продолжение.