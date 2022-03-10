Кабелла и Классон разорвали контракт с «Краснодаром», а Крыховяк – нет. Почему?

С поляком ситуация сложнее.

ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до конца сезона. Больнее всего это ударило по «Краснодару» – на матч против «Урала» вышли практически без иностранцев (только белорус Мартынович).

Но все еще грустнее. Уже есть два игрока, разорвавших контракт: Реми Кабелла и Виктор Классон. Кажется удивительным, что в этот список до сих пор не попал Гжегож Крыховяк. Но этому есть логичное объяснение.

Почему Классон и Кабелла уже разорвали контракт, а Крыховяк – нет?

Вероятно, все дело в сроках контрактов. Контракты Кабелла и Классона действовали до лета 2022-го . Учитывая, что ФИФА разрешила приостанавливать контракты до 30 июня, они в любом случае стали бы свободными агентами. «Краснодар» вполне мог пойти на уступки.

У Крыховяка ситуация другая. С ним соглашение действует до 2024 года, подписали только в прошлом году. Зарплата – более 3 млн евро в год. Летом Крыховяк будет обязан вернуться в расположение клуба. И его хотя бы можно будет продать .

Классон и Кабелла ушли красиво: поблагодарили клуб и Галицкого

Виктор Классон приехал в «Краснодар» в 2017-м – быстро стал лидером команды и главной звездой шведской диаспоры. Но в последний год явно намекал на то, что хочет двигаться дальше – отклонял все предложения о продлении контракта.

После ухода Виктор поблагодарил клуб в рассказе про тяжелый путь домой:

«Все произошло быстро. Было непросто попасть домой, потому что почти на всем юге России закрыто воздушное пространство, выехать за пределы страны сложно. Клуб нам помог – предоставили автобус, чтобы мы могли добраться до Сочи. Это было семичасовое путешествие из Краснодара по серпантинам вдоль Черного моря под проливным дождем. В автобусе были легионеры, их семьи, беременных жен и детей рвало.

Из Сочи мы самолетом – это тоже устроил клуб – долетели до Стамбула. Оттуда каждый добирался домой сам. С момента выезда из Краснодара до возвращения домой прошло полтора дня. Сейчас мы с родителями в Вернамо. «Краснодар» был большим футбольным клубом. Они поняли, что это особая ситуация, и отпустили нас, футболистов, домой без каких-либо наказаний или штрафов».

Кабелла приехал из «Сент-Этьена» в 2019-м, но почти сразу порвал связки. После долгого восстановления Кабелла помог «Краснодару» добраться до первой Лиги чемпионов. Реми забил в обоих матчах квалификации против ПАОК.

Француз несколько раз говорил, что Лига 1 сильнее РПЛ – менее оборонительная и более интересная. Но в целом относился к этому опыту положительно:

«Никогда не считал, что погублю здесь свою карьеру. Напротив, приехал в Краснодар, потому что это тоже европейский город, слышал о нем хорошее. Мне показывали на видео, как играет моя нынешняя команда. Был уверен, что еду не в глушь, не пускаюсь в авантюру. Мы вошли в историю города, сыграв в Лиге чемпионов, этого уже достаточно для гордости».

Правда, уже этой осенью, за год до конца контракта, Кабелла сказал, что очень сомневался по поводу переезда в Россию: его отговаривали семья, тренер, одноклубники и друзья – но деньги и условия сыграли роль.

Тем не менее, он тоже поблагодарил «Краснодар» в инстаграме: «Хочу от всего сердца поблагодарить «Краснодар» за эти три года. Спасибо всем людям, которые каждый день помогали мне в клубе.

Спасибо всем игрокам и болельщикам, руководителям и президенту за доверие. Всем сердцем с вами. Я люблю вас».

Крыховяк рвется из «Краснодара» и требует разрыва контракта

Иронично, что больше всех рвался уйти Гжегож Крыховяк – и именно с ним соглашение до сих пор в силе. Если верить инсайду Ивана Карпова, как раз поляк подбил всех иностранцев покинуть «Краснодар».

Гжегож, играющий в РПЛ с 2018 года, не намерен больше выходить на поле за российские команды. Польское издание Sport.pl пишет, что Крыховяк не представляет себе возвращение в Россию – и хочет разорвать контракт любой ценой. Публичных комментариев от игрока пока не было.

У полузащитника уже есть предложение от серьезного европейского клуба – об этом рассказал пресс-атташе сборной Польши. Но вопрос как раз уткнулся в то, что необходимо расторгнуть договоренность с «Краснодаром». Приостановка контракта, предусмотренная ФИФА, Крыховяка не устраивает – но, возможно, тут просто не получится договориться.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив, Алексей Филиппов; fckrasnodar.ru