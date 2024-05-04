Топ-5 пилотов «Ф-1» по версии лучших теннисистов планеты Алькараса, Синнера и Рублева: Ферстаппен – не у всех №1!

Перед стартом Гран-при Майами официальный аккаунт ATP опубликовал видео с ведущими теннисистами тура – им предложили составить слепой рейтинг из пяти гонщиков «Формулы-1» − известный челлендж, в котором в случайном порядке называют какого-то человека, а тебе нужно выбрать какое место от первого до пятого он займет.

В выборе участвовали Карлос Алькарас (3 ATP), Хуберт Хуркач (9 ATP), Янник Синнер (2 ATP) и Андрей Рублев (8 ATP).

Первым определялся испанец Карлос Алькарас. Шарля Леклера он сходу отправил на третье место, Фернандо Алонсо − на первое, Макса Ферстаппена − на второе, на Льюисе Хэмилтоне теннисист вздохнул (видимо пожалел, что остались только четвертая и пятая позиции) и поставил четвертым, а последнее, пятое, место досталось Ландо Норрису. Когда у Карлоса спросили, какие позиции он бы изменил, Хэмилтон переместился на второе место, а Ферстаппен сдвинул Леклера на четвертое.

Поляк Хуберт Хуркач на первое место поставил Шарля Леклера. Фернандо Алонсо стал вторым, Макс Ферстаппен − третьим, Льюис Хэмилтон − четвертым, а Ландо Норрис − пятым. Продюсер даже заметила, что Хуркач не понял правила, на что он заметил, что ему до съемок не назвали фамилии всех претендентов. Когда он уже знал тех, кто будет участвовать в выборе, рейтинг получился менее спорным: Ферстаппен − Леклер − Хэмилтон − Алонсо − Норрис.

Итальянец Янник Синнер явно фанат «Феррари» (а как может быть иначе?) и официальный посол «Формулы-1», потому Леклер для него − номер один. Фернандо Алонсо отправился на третью строку, а Макс Ферстаппен − на вторую. Будущий гонщик Скудерии Льюис Хэмилтон стал четвертым, а когда назвали Ландо Норриса, показалось, что Синнер слегка пожалел, что не может уже поставить его выше.

Когда Яннику раскрыли пятерых гонщиков, он признался, что болеет за Леклера, потому вновь поставил его первым с комментарием «он невероятно талантлив». За «большое количество титулов» Хэмилтон переместился на вторую строку, а оставшиеся три места заполнились так: Ферстаппен − Алонсо − Норрис.

Судя по ответам россиянина Андрея Рублев, в «Формуле-1» он разбирается не очень. Когда назвали Шарля Леклера, он поставил его первым, потому что «я его хотя бы знаю», а потом сравнил дальнейший выбор с покером. Алонсо для него − на четвертом месте. Ферстаппен − на пятом. Хэмилтон стал вторым, а для Норриса осталось только третье место. Когда Рублеву предложили поменять расположение пилотов в пятерке, первую двойку он оставил без изменений, а вот Ферстаппена передвинул на третье место, поменяв его местами с Норрисом.

А как вам их топы? Как считаете, кто лучше разбирается в «Формуле-1»?

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