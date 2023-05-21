Евросезон официально закончен, а это фэнтези-сборная по итогам последнего матча – финала Лиги чемпионов.

Ключевые принципы этой команды:

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

😍 Кто же мог быть тут лучшим, если не автор победного гола? Родри – единственный набрал больше шести очков. Сухая победа и гол – это девять. Не зря его признали лучшим игроком всей Лиги чемпионов. Признавайтесь, кто верил в испанца настолько, чтобы сделать еще и капитаном?

😍 Защита «Манчестер Сити» была лучшим выбором. В последнем туре безлимит, с шансом полностью повторить за Пепом. Кто так сделал, получил 24 очка от защитников.

😍 Эдерсон сэйвом от Лукаку спас не только «Сити» от дополнительного времени, но и все эти очки. Плюс свои шесть. Тоже среди героев!

Чемпионы – это не только «Манчестер Сити», Лигу чемпионов-2022/23 выиграл еще и пользователь alax. В очень плотной борьбе.

Поздравляем!