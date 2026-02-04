  • Спортс
  Пеп Гвардиола: «У человечества огромные возможности, мы можем долететь до Луны, но мы убиваем друг друга. Для чего? Зачем?»
Пеп Гвардиола: «У человечества огромные возможности, мы можем долететь до Луны, но мы убиваем друг друга. Для чего? Зачем?»

Пеп Гвардиола: у людей такие возможности, но они до сих пор убивают друг друга.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о вооруженных конфликтах в мире.

«Сейчас у нас есть технологические достижения, человечество обладает такими огромными возможностями, которых не было никогда.

Мы можем долететь до Луны, мы можем все, но все равно мы убиваем друг друга. Для чего? Зачем? Я вижу различные кадры, и мне от них больно», – сказал Гвардиола.

Гвардиола о политических проблемах в мире: «Геноцид в Палестине, события на Украине, в России, в Судане – это происходит у нас на глазах. Никогда в истории не было такой ясной информации»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: The Athletic
Выдал базу, правильно что говорит про это
Ответ Alukard4GK
Выдал базу, правильно что говорит про это
Комментарий скрыт
Ответ Alukard4GK
Выдал базу, правильно что говорит про это
Комментарий скрыт
Ради денег и власти, конечно.
Ответ Sotrudnik1589
Ради денег и власти, конечно.
И частной собственности на средства производства.
Ответ Sotrudnik1589
Ради денег и власти, конечно.
Можем, а зачем. Так на это ответил бы директор АвтоВАЗа)))
У человечества огромные возможности, мы можем долететь до Луны, но мы пинаем мяч на поле. Для чего? Зачем?
Ответ GLW
У человечества огромные возможности, мы можем долететь до Луны, но мы пинаем мяч на поле. Для чего? Зачем?
И тратим на этом овердохрена своих ресурсов. для чего? зачем?
Ответ GLW
У человечества огромные возможности, мы можем долететь до Луны, но мы пинаем мяч на поле. Для чего? Зачем?
Футбол развлекает.
Чтобы властвовать , надо отвлекать народ от внутренних проблем и находить врагов.
Ответ Ковид 07.10.52
Чтобы властвовать , надо отвлекать народ от внутренних проблем и находить врагов.
Комментарий удален модератором
Ответ Ржевский
Комментарий удален модератором
"Жалко у пчелки в попке"(с)
Ответы на его вопросы просты: чтобы жрать от пуза и трахать кого хочется.. А с учетом файлов Эпштейна, это еще пытать людей и заниматься каннибализмом без правовых последствий.

Т.е. это просто вопрос распределения мировых богатств.
Ответ Screamer_FCSM
Ответы на его вопросы просты: чтобы жрать от пуза и трахать кого хочется.. А с учетом файлов Эпштейна, это еще пытать людей и заниматься каннибализмом без правовых последствий. Т.е. это просто вопрос распределения мировых богатств.
как же быстро разлетаются слухи и фейки. В файлах Эпштейна про каннибализм говорится с иронией и юмором от самих агентов ФБР, которые в переписки лишь предполагают чем могли ещё заниматься подозреваемые
Ответ Screamer_FCSM
Ответы на его вопросы просты: чтобы жрать от пуза и трахать кого хочется.. А с учетом файлов Эпштейна, это еще пытать людей и заниматься каннибализмом без правовых последствий. Т.е. это просто вопрос распределения мировых богатств.
Это все от отсутствия культуры и воспитания. Надо стремиться к духовному насыщению, а не физическому
Движуха нужна, дедушке скучно.
Ответ Nokolay Vasiliev
Движуха нужна, дедушке скучно.
Глохним
Пеп, спасибо!
В России признали бы иноагентом. Власти рф считают, что убийства это зашибенно и круто
Пеп красавчик, что хотя б изредка высказывается на эту тему и практически без указаний на тех или этих, чтобы не вызывать бугурт. И пусть это напрямую не влияет на окончание никаких конфликтов, но человечество должно эволюционировать до осознания того что война это так же плохо как п***филия, особенно "превентивная". В это тоже слабо верится, но любые антивоенные высказывания публичных людей продвигают по миллиметру в этом направлении, жаль только на одно такое высказывание сотни решений всяких подонков, которые отбрасывают этот прогресс обратно
есть хороший сериал: "Ради всего человечества". так там история развивается в альтернативной реальности, где США и СССР (п потом и Россия) в своей космической гонке, освоили Луну и уже приступили к освоению Марса. очень качественный сериал, вроде 5 сезон уже вышел, но пока его не видел.
в общем, там предполагается, куда бы могло зайти это тупое человечество, если бы не было постоянно занято убийством друг друга.
Ответ Любезный Коссутий
есть хороший сериал: "Ради всего человечества". так там история развивается в альтернативной реальности, где США и СССР (п потом и Россия) в своей космической гонке, освоили Луну и уже приступили к освоению Марса. очень качественный сериал, вроде 5 сезон уже вышел, но пока его не видел. в общем, там предполагается, куда бы могло зайти это тупое человечество, если бы не было постоянно занято убийством друг друга.
Там еще СССР победил в лунной гонке :)
Но США, как и положено в Голливуде, не сдались :)
Ответ Всё такЪ
Там еще СССР победил в лунной гонке :) Но США, как и положено в Голливуде, не сдались :)
ну это ж американский сериал. просто мне нравится подача материала - без всякого негатива, просто мы обосрались на старте, но давайте догоним и перегоним. причем там все сезоны интересные, а не как в других обычно, 1-2 норм, а потом херабра получается. по крайней мере, я 4 сезона с удовольствием глянул. надеюсь, пятый не подкачает.
