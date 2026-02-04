Пеп Гвардиола: «У человечества огромные возможности, мы можем долететь до Луны, но мы убиваем друг друга. Для чего? Зачем?»

Пеп Гвардиола: у людей такие возможности, но они до сих пор убивают друг друга.

Главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола высказался о вооруженных конфликтах в мире.

«Сейчас у нас есть технологические достижения, человечество обладает такими огромными возможностями, которых не было никогда.

Мы можем долететь до Луны, мы можем все, но все равно мы убиваем друг друга. Для чего? Зачем? Я вижу различные кадры, и мне от них больно», – сказал Гвардиола.

