Пеп Гвардиола: «У человечества огромные возможности, мы можем долететь до Луны, но мы убиваем друг друга. Для чего? Зачем?»
Пеп Гвардиола: у людей такие возможности, но они до сих пор убивают друг друга.
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о вооруженных конфликтах в мире.
«Сейчас у нас есть технологические достижения, человечество обладает такими огромными возможностями, которых не было никогда.
Мы можем долететь до Луны, мы можем все, но все равно мы убиваем друг друга. Для чего? Зачем? Я вижу различные кадры, и мне от них больно», – сказал Гвардиола.
Гвардиола о политических проблемах в мире: «Геноцид в Палестине, события на Украине, в России, в Судане – это происходит у нас на глазах. Никогда в истории не было такой ясной информации»
Когда Пеп уйдет из «Сити»?14518 голосов
Этим летом
Летом 2027-го
Еще не скоро
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: The Athletic
185 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Т.е. это просто вопрос распределения мировых богатств.
в общем, там предполагается, куда бы могло зайти это тупое человечество, если бы не было постоянно занято убийством друг друга.
Но США, как и положено в Голливуде, не сдались :)