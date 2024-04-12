Просто уик-энд чемпа ретро-«Ф-1»: примем у Юрия Гагарина, авария на пути в отель, доминирование в Гран-при

От редакции: Привет! Вы в блоге «F1 — королева автоспорта!» , здесь автор переводит интересные тексты о «Ф-1» и автоспорте. Сегодня вашему вниманию – перевод текста из блога Питера Уиндзора: бывшего менеджера по спонсорам в «Уильямсе», бывшего менеджера британской базы «Феррари», бывшего главного редактора топового профильного журнала F1 Racing и бывшего редактора еще одного топового журнала Autocar. Такие бриллианты заслуживают плюса!

После «Спа» Джим провел неделю в Шотландии, где его ждали сотни поклонников и телевизионщики, так как ранее Кларк победил в «Инди-500», а еще выиграл гонки в ЮАР и «Спа» в «Формуле-1».

Не обошлось и без голливудских новостей: в то время как Джон Франкхаймер активно занимался подготовкой фильма MGM «Гран-при» с Джеймсом Гарнером в главной роли, к Джиму обратились представители Warner Bros и Brookdale Films с предложением дать свое имя конкурирующему фильму о «Формуле-1» со Стивом Маккуином в главной роли. Съемки «Дня чемпиона» должны были проходить в основном на Гран-при Германии 1966 года и, возможно, после него в Оултон-Парке. Джим согласился на это предложение.

Шли разговоры о том, чтобы проехаться на болиде «Индикара» в Реймсе для демонстрации, а еще попытаться побить рекорд круга, но, к счастью, это сорвалось из-за нехватки стартовых денег. Затем возникла идея провести гонку в Сильверстоуне прямо перед Гран-при Великобритании. Джиму очень понравилась эта идея, но она вновь не состоялась. Спонсоры в лице «Форда» захотели видеть того на Всемирной выставке в Нью-Йорке. В конце концов, Чепмен подписал относительно выгодное соглашение о том, что в конце августа 38-я модель примет участие в двух швейцарских подъемах на холм. Джиму это понравилось. Последний раз он участвовал в таких соревнованиях в 1958 году.

Джим успел погонять в Лондоне, прежде чем вместе с Колином, Салли и Майком Спенсом вылететь в Клермон-Ферран. Эта великолепная горная трасса, являющаяся родиной «Мишлен», никогда прежде не принимала Гран-при Франции. Теперь ей предстояло сыграть роль в истории в качестве «миниатюрной версии «Нордшляйфе».

Прибыв в тихий аэропорт Клермона, Джим и Колин обратили внимание на толпу, собравшуюся на парковке. Операторы и газетные журналисты были в изобилии, и все они были сосредоточены на одном человеке.

И в кои-то веки это был не Джим Кларк.

«Это же Юрий Гагарин!» – восхищенно сказал Колин. – Пойдемте. Пойдемте, поздороваемся...».

Советский космонавт, который в то время находился в мировом турне, организованном в честь полета на орбиту Земли в 1961 году и других подвигов, быстро оценил статус Кларка и Чепмена. Он пригласил их на прием, который проходил в тот вечер в гражданском центре Клермона. Колин и Джим посмотрели друг на друга, прикинули, что смогут без проблем доехать до отеля в Шараде ближе к ночи, и согласились прийти.

Джим и Юрий общались через переводчиков и быстро сблизились: Джим был так же очарован космической программой, как Юрий – гоночными автомобилями «Лотуса».

Затем, позже, группа из четырех человек отправилась на арендованном «Пежо» в отель. За рулем сидел Колин, сзади – Салли, Майк и Джим.

Внезапно машина вильнула. «Все в порядке?» – задыхался Колин, когда машина остановилась, и лобовое стекло разлетелось вдребезги. – Кажется, я растянул большой палец...».

Джим, разворачиваясь на середине переднего сиденья, куда он приземлился, ответил утвердительно. Как и Майк, который прижался к спинке сиденья Колина.

«Салли?»

«Я в порядке, но мне кажется, что я порезала голову или что-то в этом роде», – сказала она, глядя на кровь на блузке и руках.

Джим посмотрел на нее и начал раскачиваться из стороны в сторону. Затем он потерял сознание при виде крови.

В конце концов «Пежо» удалось вытолкнуть обратно на французскую дорогу. Отель был найден, Салли в ночной темноте оказал помощь врач, а Колин пообещал медику пит-пропуск на уик-энд в обмен на то, что тот убережет инцидент от прессы.

Несмотря на несколько легкомысленных подколок со стороны Джима по поводу испорченного костюма, Салли поправилась достаточно хорошо, чтобы регулярно выполнять обязанности хронометриста на пит-лейн в Клермоне. Однако большой палец Колина оставался предметом обсуждения в гоночный уик-энд...

Джим не проявил никаких признаков попадания в инцидент, когда в пятницу начались тренировки. Гораздо важнее было то, что на трассе отказал его 32-клапанный двигатель «Климакс»: Джим вернулся, сидя на болиде «Феррари» Джона Сертиса. В результате Чепмен решил сосредоточиться на двухклапанном шасси R6 1962 года постройки («Лотус» 25), а не «Лотусе» 33B R11 1964 года.

Джим квалифицировался на старой машине с поула. Он оказался быстрее Джеки Стюарта на полсекунды. «Феррари» квалифицировалась третьей и четвертой. Денни Халм, заменивший Дэна Герни, отпраздновал свой второй старт в чемпионате, квалифицировавшись шестым на «Брэбеме». Его соотечественник Крис Эймон показал восьмое время.

Как он уже неоднократно делал с 1964 года, на эту гонку Джим надел белый платок на лицо: на трассе лежали камни и обломки. Шины «Данлоп» и «Гудьиер» того времени были достаточно жесткими и прочными, чтобы не подвергаться огромному риску проколов, но существовал реальный риск пораниться о камень.

Утренний дождь вызвал у всех чувство дежа-вю, но затем над Овернью выглянуло солнце, и время старта было назначено на 14:00. Лоренцо Бандини чуть не потерял «Феррари». С чистым воздухом за спиной Джим Кларк отправился на первый из 40 устрашающих кругов. Потенциально продолжительность гонки должна была составить 2 часа 10 минут.

К концу первого круга преимущество Джима над Лоренцо составляло 3,5 секунды; ко второму кругу, когда Джеки вышел на второе место, он был впереди на шесть секунд. И так продолжалось.

Идеальная поэзия в движении. Сдвоенные высоко расположенные хромированные выхлопы (а не низкие, широко расставленные выхлопы 33B) отличали машину Джима в этот раз; в остальном это был 1965 год в лучшем виде Джима Кларка: к половине дистанции, когда Джеки все еще оставался вторым, Джим лидировал с отрывом в 14 секунд; к концу, когда шотландцы вновь возглавили двойку, победный отрыв Джима составил почти полминуты. Джон Сертес финишировал третьим после быстрого пит-стопа, а блестящий Халм стал четвертым после падения с 14-го места на первом круге. В общем, это было еще одно непревзойденное выступление Кларка. Поул-позиция. Лидировал от старта до финиша. Самый быстрый круг.

И ни малейшего намека на то, что произошло в четверг...

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Фото: Gettyimages.ru /Blackman/Express/Hulton Archive; РИА Новости